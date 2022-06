–

De parte de Indymedia Argentina June 5, 2022 250 puntos de vista

Hilario Ibarra, l铆der de la comunidad ind铆gena Pai虄 Tavytera虄 pr贸xima al Cerro Guasu, Amambay, denunci贸 nuevas amenazas de muerte y otros hostigamientos, por parte de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) de las Fuerzas Armadas de Paraguay en la regi贸n donde el 2 de setiembre de 2020 se produjo el doble infanticidio de Lilian Mariana y Mar铆a Carmen, de 11 a帽os; y la desaparici贸n de Carmen Elizabeth 鈥淟ichita鈥 de 14, el 30 de noviembre de ese mismo a帽o.

Compartimos comunicado de organizaciones sociales y de Derechos Humanos:

Esta comunidad ind铆gena ha sostenido durante el a帽o 2021 encuentros con organizaciones sociales y de Derechos Humanos de Argentina y Paraguay, en relaci贸n a las denuncias por desaparici贸n forzada establecidas ante organismos jurisdiccionales paraguayos y ante las Naciones Unidas.

Estos encuentros comunitarios, han sido claves en la reconstrucci贸n de los hechos sucedidos a finales de 2020, momento en que se produjo la desaparici贸n de Carmen Elizabeth Oviedo Villalba y posterior detenci贸n arbitraria de su t铆a Laura Vilalba, hoy recluida en al ciudad de Encarnaci贸n y a la espera de Juicio Oral. Los relatos de las comunidades Pai虄 Tavytera虄, junto a los testimonios producidos ante organismos de Naciones Unidas por parte de las sobrevivientes de los operativos desarrollados por la FTC, son piezas fundamentales que apuntan con claridad hacia el Estado paraguayo como responsable de ejecuciones, torturas y la desaparici贸n forzada de ni帽as. Es en este contexto que se produce esta nueva denuncia de la comunidad ind铆gena.

鈥淪oy Hilario, l铆der de esta comunidad. Hago este video porque estos militares empezaron de nuevo a crear problemas. Desde el a帽o pasado me persiguen, y no s茅 por qu茅. Entonces por eso estoy haciendo este video, porque ellos amenazan a mi familia y a m铆鈥, se帽al贸 Hilario Ibarra, l铆der de la Comunidad ind铆gena constituida al pie del Cerro Guasu.

En el video, Ibarra denuncia adem谩s amenazas sobre posibles detenciones arbitrarias y torturas contra miembros de la comunidad. 鈥淢e dijeron que me tienen que agarrar. Yo quiero saber por qu茅 ellos me persiguen, por eso hago este video. Ellos solo persiguen a los que somos de Cerro Guasu. Yo soy l铆der de la comunidad de Cerro Guasu. No est谩 bien que nos persigan a quienes estamos ac谩. Amenazan con torturar a mi familia. Ellos tienen que tener pruebas para hacer esto. No pueden perseguir a los ind铆genas sin pruebas, persiguen a los que trabajan. Hace poco persiguieron y golpearon a uno que trabaja ac谩. Por eso hago este video para buscar a alg煤n abogado que nos quiera ayudar y vamos a enviarlo por internet para que se sepa, porque no est谩 bien lo que hacen鈥, detall贸.

鈥淎menazan tambi茅n con agarrar a ind铆genas que no tienen c茅dula, y la mayor铆a de los ind铆genas no tiene c茅dula. Si ellos me hacen alguna cosa a mi y a mi familia ellos ser谩n los responsables (los militares). Ellos no pueden seguir persiguiendo a los ind铆genas, a los que trabajan. Nosotros los ind铆genas no tenemos nada que ver, somos pobres, sufrimos. En Cerro Guasu no hay nadie que nos ayude鈥, finaliza el video de denuncia.

Antecedentes

Las amenazas se repiten de manera sistem谩tica desde las incursiones de tropas de la FTC en la regi贸n, y se repitieron luego de la visita realizada a la comunidad por parte de una misi贸n internacional de Derechos Humanos en marzo de 2021. En aquella ocasi贸n, los pobladores denunciaron que las comunidades de la zona son amedrentadas, no se les permite salir para hacerse de sus medios de supervivencia, por eso piden desesperadamente que se difunda su palabra como modo de protecci贸n. 鈥淣o sabemos que nos quieren hacer, si nos quieren violar o nos quieren matar鈥 dijo Estelvina Armon, que junto a su marido Hilario Ibarra grabaron un video en la comunidad Jasuka Vend谩 el 20 de Marzo de 2021.

Firman:

Campa帽a Internacional 驴D贸nde est谩 Lichita? / Asamblea Permanente por los Derechos Humanos 鈥 Matanza. Pablo Pimentel / Nora Corti帽as, Madres de Plaza de Mayo 鈥 L铆nea Fundadora / Adolfo Perez Esquivel 鈥 Premio Nobel de la Paz / Secretaria de Trabajadores Migrantes y Refugiados 鈥 Uni贸n de Trabajadores de la Econom铆a Popular / Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos y V铆ctimas de la Prisi贸n Pol铆tica / Movimiento Rebeli贸n Popular / Casa de la Memoria Rosario / Columna Boli Lescano / Movimiento Popular La Dignidad 鈥 Confluencia / Agencia Para la Libertad / Paraguay Resiste en Madrid y Barcelona / Organizaci贸n de Mujeres Campesinas e Ind铆genas (CONAMURI) / Partido Comunista Paraguayo / Partido del Movimiento al Socalismo (Paraguay) / He帽oi / Leonardo P茅rez Esquivel, Soci贸logo / Desde Suecia: Red de Solidaridad con Am茅rica Latina RESOCAL / Asociaci贸n Cultural Boliviana 鈥淭iwanaku鈥 / Federaci贸n Nacional 鈥淰铆ctor Jara鈥 / Asociaci贸n de Integraci贸n Cultural 鈥 ADIC / Radio Sweden FM / Asociaci贸n de Amistad Sueco-Ecuatoriana / Asociaci贸n de Solidaridad con El Salvador / Centro Cultural Peruano / Asociaci贸n de Amistad Argentino Sueco / Cubanos Por Cuba.

Fuente: http://www.redeco.com.ar/internacional/paraguay/36106-nuevas-amenazas-contra-comunidades-ind%C3%ADgenas-en-amambay