–

De parte de Nodo50 March 17, 2021 202 puntos de vista





A partir de la convocatoria realizada inicialmente a través de redes sociales bajo la etiqueta #EstoyParaElMarzo2021, las y los paraguayos se manifestaron en los distintos puntos neurálgicos del país. Exigen la renuncia del Poder Ejecutivo, con el presidente Mario Abdo Benítez a la cabeza, tras el mal manejo que ha tenido durante la pandemia por Covid-19 y el impacto en la economía, en un contexto de colapso total del sistema sanitario.

La tensión comenzó a partir de las críticas y denuncias de diversos sectores tras la gestión de la pandemia. Como primer intento para apaciguar el enojo popular, el Ministro de Salud, Julio Mazzoleni, solicitó su renuncia el pasado viernes 5 de marzo. Sin embargo, la sensación de hartazgo continuó durante esa tarde, y el pueblo paraguayo salió a las calles de manera masiva a exigir la renuncia del presidente Abdo, señalándolo como el principal responsable. Tras una fuerte represión, seguida de detenciones a las y los manifestantes por parte del gobierno, las peticiones de renuncia y juicio político contra el presidente se impulsaron también desde el propio Congreso.

El pueblo paraguayo y, en particular, las y los jóvenes llevan más de una semana en las calles frente a la sensación de abandono total por parte del Estado. Y, si bien en esta noticia se conoció durante los últimos días en los medios regionales, hace parte de un proceso socio histórico más complejo. Al respecto, dialogamos con la periodista feminista e integrante de la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas (CONAMURI), Cony Oviedo.

La actual crisis económica y sanitaria que atraviesa Paraguay tiene una relación directa con su historia política ¿Cuál es tu lectura?

Ciertamente para entender porque hay movilizaciones masivas hoy en Paraguay hay realizar un análisis del contexto histórico. En Paraguay el poder del gobierno está en manos del Partido Colorado hace más de 70 años. Este siempre se caracterizó por su mala gestión, la corrupción, el clientelismo y su forma de mafia enroscada en el Estado, y siempre atendiendo desde los privilegios que los benefician. Con la pandemia del Covid 19, nos encontramos con un sistema de salud que no estaba preparado para poder atender la situación y no sólo por el Covid 19, sino que estamos hablando de una cuestión histórica, ya que nunca se invirtió realmente a excepción de los tres años del gobierno de Fernando Lugo.

Paraguay salía de una epidemia de dengue cuando comienza la pandemia por Covid 19, si bien hubo una buena gestión de preparación y se hizo de 1600 millones de dólares dónde se endeudó a toda la población paraguaya por generaciones. Ese dinero debería haber sido destinado a la compra de respiradores, camas, insumos con lo que se prepararía la cuarentena — a la cual la población acató en su mayoría a pesar de las medidas económicas — para que el gobierno pudiera prepararse.

¿En qué consistieron las medidas económicas?

La ayuda económica -a parte de que fue muy simbólica- no llegó a la población en su totalidad. Además que a las comunidades indígenas tampoco se las beneficio porque en teoría tenían que ser beneficiadas por la política indigenista propia. Ninguna de las políticas sociales económicas llegaron de froma que la pandemia se pudo llevar solamente con las redes de solidaridades como las ollas populares.

¿Cuál es la actual situación sanitaria?

Hoy Paraguay no tiene camas, no hay medicamentos, no están los insumos necesarios. Una persona que está en terapia intensiva tiene que gastar alrededor de 4 millones de guaraníes por día, es una suma altísima y muchas personas se han endeudado pero ya no es posible. Por eso durante el mes de febrero empezaron a salir muchas personas a denunciar la situación. Al respecto, las y los trabajadores de salud comunicaron que la situación era imposible. Se conocieron denuncias de un mercado ilegal de medicamentos que habían sido comprados con dinero del gobierno para los hospitales públicos y que estaban en farmacias para la venta. Todo ese sistema de corrupción operando impunemente.

¿Cómo se originó la respuesta popular de los últimos días?

Todo esto explota tras el malestar por redes sociales que terminó con un llamamiento a las calles. La ciudadanía está cansada, harta. Mayoritariamente salen jóvenes e incluso están llegando personas de otras ciudades a Asunción a manifestarse.

En la marcha del pasado domingo que se realizó en la propia casa de el ex presidente Horacio Cartes uno de los jóvenes decía que “se metieron con la generación equivocada porque ya no tenemos nada que perder” y eso es real, el Estado de Paraguay no garantiza ningún derecho humano, entonces no hay nada que perder. Hoy la gente exige la renuncia del presidente así como un cambio general en el gobierno, ya no quieren al partido Colorado en el gobierno, son años de saqueo y eso es lo que hoy alienta a la ciudadanía a manifestarse en las inmediaciones del Congreso, como del partido Colorado, hasta incluso en la propia casa del presidente y del ex presidente Horario Cartes a quien se lo entiende con una responsabilidad muy importante.

¿Cuál fue la respuesta del gobierno?

El viernes la gente se estaba movilizando en las inmediaciones del Congreso y la policía comenzó a reprimir con balas de goma y gas lacrimógeno a todas las personas presentes, de una manera violenta realmente desmedida. Hubo muchas y muchos heridos hasta que, supuestamente, la policía saca bandera blanca y pide paz. Sin embargo, la situación nos demostró que claramente no había interés de diálogo real. Lo único que se pedía en ese entonces era la renuncia del ministro de salud, Julio Mazzoleni. Por su parte, el presidente seguía sin salir públicamente y continuaba reuniéndose con el partido Colorado, con quiénes luego salió a hablar. Ese es un claro mensaje de a quienes responde realmente y eso enojó mucho a la ciudadanía. Luego de muchas idas y vueltas con la prensa, se cambió a algunos/as de los ministros del gabinete de Abdo Benítez.

Al día siguiente las manifestaciones continuaron así como la represión y detención, al pasar de los días la violencia por parte del gobierno creció aún más, la policía apuntaba a la cara directamente y continuaron deteniendo a más personas, a quienes también violentaron en sus celdas. En paralelo se convocó el Partido Colorado para realizar una caravana de apoyo al gobierno de Abdo.

¿Qué se escucha desde las calles?

Hay mucho hartazgo y cansancio por la mala gestión. La gente está cansada de los cambios de nombre y creen que es necesario un cambio profundo de gobierno que realmente administre para la mayoría y no para un sector. Es insostenible esto. Cualquier persona que se enferme hoy y necesita terapia no va a tener cama. Así de crudo es hoy el Paraguay, y eso es lo que más le duele a la gente, por su mamá, su papa, su abuela, su familia. No quieren ver que sus familiares sigan muriendo o no tengan la forma de salvarles la vida. La Federación Campesina del Paraguay está convocando a una actividad para el día 25 de marzo y en la actualidad ya se encuentra una carpa de quienes están movilizándose todos los días, que aloja a todas las personas que vienen a movilizarse a la capital del país.

Publicado en MARCHA NOTICIAS