Pandora Papers es una filtraci贸n de casi 12 millones de documentos que muestran la riqueza oculta de pol铆ticos, empresarios, artistas, deportistas, miembros de familias reales, l铆deres religiosos, de m谩s de 200 pa铆ses. En esta nota presento datos (tomados principalmente de publicaciones del FMI) sobre estas colocaciones en cuentas off shore, y algunas conclusiones.

Algunos datos sobre los para铆sos fiscales

En 2019 el producto bruto global fue de

87 billones de d贸lares. El monto de riqueza privada escondida en centros

financieros off

shore fue 7 billones de d贸lares; el 8%

del producto mundial. Otros c谩lculos lo elevaban a 8,7 billones, que

representar铆a el 10% del producto. Con un significativo grado de concentraci贸n:

el 80% de esos fondos pertenec铆a al 0,1% de los hogares m谩s ricos. En muchos

pa铆ses esos valores acumulados son una parte considerable de los productos

nacionales. En 2017 se calculaba que era m谩s del 30% del PBI de Argentina y

Grecia; m谩s del 40% del producto de Rusia; m谩s del 50% del de Arabia Saudita;

m谩s del 60% del producto de Venezuela; y m谩s del 70% del de Emiratos 脕rabes. Se

trata de fondos que escapan al fisco, pero tambi茅n a regulaciones financieras o

cambiarias. O es lavado de dinero que proviene de operaciones il铆citas 鈥搕r谩fico

de armas, personas, drogas, de la corrupci贸n (por caso, el FMI calcula que solo

por sobornos entre 1,5 y 2 billones de d贸lares cambian de manos todos los

a帽os).

En cuanto a la riqueza mantenida por

corporaciones multinacionales y grandes financieras en los para铆sos fiscales,

en 2018, se calculaba en unos 12 billones de d贸lares. Representan el 40% de

toda la inversi贸n extranjera directa global. El fen贸meno es mundial. En India,

China y Brasil entre el 50 y 90% de la salida de la inversi贸n extranjera

directa se realiza a trav茅s de entidades extranjeras sin sustancia econ贸mica.

Entre el 50% y 60% en los pa铆ses desarrollados como EEUU y Gran Breta帽a.

Se trata de inversi贸n financiera

fantasma, que en su mayor铆a se realiza a trav茅s de para铆sos fiscales, y va a

los llamados 鈥渧eh铆culos de prop贸sitos especiales鈥, los cuales carecen de

actividad real. Estas instituciones poseen registro legal sujeto a ley

nacional; son propiedad de extranjeros; tienen pocos empleados; poca o ninguna

producci贸n en el pa铆s hu茅sped; y agrupan actividades financieras o de tenencia

como su actividad principal. Desde la crisis financiera de 2008-9 la inversi贸n

fantasma crece a un ritmo m谩s elevado que la IED genuina y que el producto

global.

Subrayamos que no necesariamente el

dinero est谩 colocado en el pa铆s que funciona como para铆so fiscal. Esto es, una

empresa basada en un para铆so fiscal puede tener activos en cualquier parte del

mundo. Por otra parte, lo que figura como inversi贸n directa extranjera en los

pa铆ses para铆sos fiscales no tiene contrapartida en inversi贸n productiva real.

Por ejemplo, Luxemburgo es un para铆so fiscal. Tiene 600.000 habitantes y una

inversi贸n extranjera directa de 4 billones de d贸lares. Es igual a la de EEUU y

mayor que la de China. Pero esa IED no refleja inversi贸n productiva alguna en

Luxemburgo.

Es de destacar tambi茅n que los para铆sos

fiscales que concentran mayores vol煤menes de riqueza se encuentran en pa铆ses

desarrollados o en sus territorios. Los tres primeros son Islas V铆rgenes,

Bermuda y Caim谩n, todos territorios brit谩nicos de ultramar. Suiza y EEUU son

los que re煤nen m谩s riqueza privada. Tambi茅n Luxemburgo, ya mencionada, y Pa铆ses

Bajos. Se considera que la mitad de las corporaciones Fortune 500 utilizan el

para铆so fiscal de Pa铆ses Bajos. Singapur, Macao y Hong Kong tambi茅n son

para铆sos fiscales. En los 煤ltimos a帽os han crecido las colocaciones en ellos, y

han disminuido los colocados en Suiza.

Las p茅rdidas anuales en t茅rminos de

ingresos por impuestos corporativos oscilar铆an entre los 500.000 y 600.000

millones de d贸lares. De estas sumas, unos 200.000 millones corresponder铆an a

los pa铆ses atrasados. La din谩mica: el crecimiento de los para铆sos fiscales ha

contribuido a la ca铆da de las tasas impositivas promedio de las corporaciones,

del 49% en 1985 al 24% hoy. Los beneficios de las corporaciones multinacionales

estadounidenses que van a los para铆sos fiscales aument贸 de un estimado entre el

5% y 10% de los beneficios brutos en los 1990, a entre el 25% y 30% en la

actualidad.

Dado que el sistema impositivo tiende a

privilegiar al lugar donde est谩n localizadas las casas matrices de las

multinacionales, y las mismas se encuentran en los pa铆ses adelantados, los

pa铆ses atrasados son los que m谩s padecen la evasi贸n impositiva. Pero adem谩s,

las multinacionales pueden manipular los llamados precios de transferencia

entre sus afiliadas, de manera de transferir beneficios desde las

jurisdicciones con altos impuestos a las de bajos impuestos. En teor铆a los

precios de transferencia deben reflejar los precios de mercado que habr铆a entre

dos participantes que no est谩n relacionados. Pero esto es dif铆cil de llevar a

la pr谩ctica, hay muchos resquicios para eludir esa disposici贸n, y el valor

termina siendo el que la empresa dice que es.

Internacionalizaci贸n

del capital financiero y dinerario

Estos desarrollos forman parte de la

internacionalizaci贸n del capital. Un proceso en el cual participan las

multinacionales, las grandes instituciones financieras y tambi茅n los Estados.

En este 煤ltimo respecto, son ilustrativos los Fondos soberanos, o estatales. A

comienzos de 2020 los 10 m谩s grandes pose铆an riqueza por 7,44 billones de

d贸lares. El mayor, el Norges Bank Investment Management, de Noruega, reun铆a

1,365 billones. Una porci贸n significativa de las tenencias de estos fondos se

encuentran en otros pa铆ses.

Se trata entonces de fen贸menos de largo

plazo, vinculados a la mundializaci贸n, o globalizaci贸n, de la relaci贸n

capitalista. No es algo que se deba a la deshonestidad particular de algunos, o

muchos capitalistas; o a la moda del neoliberalismo. Por eso comprende tambi茅n

a Estados y gobiernos que se dicen nacionales y hasta enemigos de la

globalizaci贸n. Es en este marco que deber铆an inscribirse la corrupci贸n, la

evasi贸n de impuestos, o el blanqueo de dineros il铆citos. En Valor, mercado mundial y globalizaci贸n, dec铆amos: 鈥淵a a mediados de la d茅cada de 1970

Palloix sosten铆a que la internacionalizaci贸n del ciclo del capital dinero

(D-M-D鈥) se manifestaba en el crecimiento del financiamiento internacional y de

los empr茅stitos en d贸lares; en la actividad bancaria exterior creciente; en la

movilizaci贸n internacional del capital dinero y en el apoyo bancario para las

empresas multinacionales (Las

firmas multinacionales y el proceso de internacionalizaci贸n, M茅xico, Siglo XXI). Esto es, no conceb铆a el crecimiento

del capital financiero internacional como un fen贸meno aut贸nomo, sino org谩nicamente vinculado a la

internacionalizaci贸n del capital en su conjunto鈥.

Por otra parte, los per铆odos de d茅bil

inversi贸n, producto de las crisis, y las pl茅toras del capital (plusval铆as que

no vuelven a la producci贸n y buscan la valorizaci贸n financiera) alimentaron el

crecimiento de las deudas externas; y los flujos transnacionales de capitales

l铆quidos. Con la consecuencia de la profundizaci贸n y extensi贸n de los mercados

a zonas no capitalistas y la imposici贸n de la l贸gica de la valorizaci贸n del

capital sobre masas crecientes de asalariados. Subrayamos, el crecimiento de

los fondos off shore, y semejantes, es parte del mismo proceso. El programa y

la pol铆tica del socialismo deben partir de estas realidades para ofrecer una

alternativa progresiva a las masas trabajadoras.

Rolando Astarita, economista argentino,

docente en la Universidad Nacional de Quilmes y autor de numerosos art铆culos y

publicaciones.

Fuente: https://rolandoastarita.blog/2021/10/05/paraisos-fiscales-y-globalizacion-del-capital/