El proceso constituyente est谩 jaqueado. La derecha chilena niega cualquier intento de retomar las discusiones para cambiar la Carta Magna mientras que los impulsos gubernamentales para avanzar est谩n bloqueados.

Por Andr茅s Kogan Valderrama, desde Chile, para La tinta

Llevamos m谩s de dos meses desde que el pueblo de Chile vot贸, de forma contundente, en contra de la nueva Constituci贸n propuesta y, hasta ahora, no se ve con claridad c贸mo se podr铆a seguir con un nuevo proceso, lo que es bastante preocupante para la democracia en el pa铆s.

De ah铆 que el resultado no solo no fue el esperado, y el voto obligatorio nos mostr贸 una parte del pa铆s que no quisimos ver durante todo este tiempo, sino que ha generado un escenario actual tremendamente desesperanzador y paralizante.

La sola posibilidad de iniciar un nuevo proceso constituyente pareciera bloquearse por una negaci贸n completa de lo ocurrido en octubre de 2019 en Chile, tanto por las violaciones a los derechos humanos como las demandas existentes, buscando vaciarlo completamente de contenido y despolitizar todo lo ocurrido.

Es lo que est谩n intentando hacer distintos sectores pol铆ticos, empresariales y medi谩ticos, los cuales se han apropiado del resultado del 4 de septiembre para no solo bloquear un nuevo proceso constituyente, sino que tambi茅n cualquier intento de reforma del gobierno del presidente Gabriel Boric.

Son los casos de la reforma tributaria y la reforma al sistema de pensiones, las cuales han tenido un verdadero muro por parte de la oposici贸n de derecha en el Congreso, aludiendo que son reformas perjudiciales para el pa铆s y que solo da帽ar铆an la econom铆a.

El punto es que los argumentos que usan son exactamente los mismos para rechazar la nueva propuesta constitucional, en donde el discurso estado-f贸bico estuvo en el centro de sus planteamientos, as铆 como poner los derechos de propiedad por sobre cualquier otro tipo de derechos.

Por eso, el rechazo a la nueva Constituci贸n sea le铆do por estos sectores como un rechazo al llamado octubrismo, como le llaman a la revuelta social de manera despectiva. Tanto la derecha tradicional como la nueva derecha est谩n dejando pasar el tiempo para hacer vincular el fracaso constituyente con el accionar del gobierno.

Es cierto, muchos y muchas de nosotras nos equivocamos al creer que la revuelta social y el proceso constituyente generar铆an tal nivel de politizaci贸n en la poblaci贸n que ser铆a muy dif铆cil revertirlo en el plebiscito de salida. Pero de ah铆 a negar los profundos malestares sociales de la sociedad chilena es volver a creer que, a nivel pol铆tico e institucional, estamos haciendo las cosas perfectamente bien.

A su vez, tampoco dimensionamos los efectos materiales y el miedo que gener贸 la pandemia durante el proceso constituyente mismo, derivados de la suba del costo de la vida, el aumento de la inseguridad y, por supuesto, los miles de muertos como resultado de la COVID-19. No por eso vamos a desconocer los altos niveles de desigualdad, segregaci贸n, abuso y endeudamiento de las familias para poder vivir, los cuales, precisamente, est谩n peor que antes.

En consecuencia, caer en un negacionismo de octubre, como si lo ocurrido fuera una mera acci贸n an贸mica, como dir铆a Carlos Pe帽a, o solo una mera reacci贸n envidiosa, como sostendr铆a Axel Kaiser, es ignorar los profundos problemas estructurales generados por el modelo de acumulaci贸n h铆per-concentrado chileno y la baja intensidad democr谩tica en estos 煤ltimos 30 a帽os en el pa铆s.

Asimismo, reducir lo ocurrido a la mera violencia f铆sica durante las protestas, tildando de estallido delictual o anti-social a lo acontecido en 2019, como plantean las derechas constantemente, es no hacerse cargo de demandas sociales que llegaron a un punto de inflexi贸n aquel a帽o y que generaron las bases para abrir un proceso constituyente in茅dito en Chile.

Por lo mismo, se podr谩 decir que en el pa铆s no se gener贸 el sujeto constituyente que cre铆amos que exist铆a, pero de ah铆 a cerrar cualquier proceso transformador es simplemente generar las condiciones pol铆ticas para un nuevo estallido social en el futuro, que podr铆a ser mucho m谩s violento de lo que nos imaginamos.

Frente a esto, la necesidad de un nuevo acuerdo constitucional en el pa铆s, que nuevamente d茅 esperanza al pueblo de Chile, no puede seguir estancado por intereses mezquinos de ciertos partidos pol铆ticos de derecha, justificados por el resultado del proceso constituyente anterior.

No hay tiempo para seguir esperando y paralizados. El Congreso debe dar respuesta al malestar ciudadano y actuar con responsabilidad, as铆 como lo hizo con el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constituci贸n, el 15 de noviembre del a帽o 2019. Y, ah铆, debemos estar apoyando un nuevo proceso quienes a煤n creemos en un pa铆s distinto, sin purismos ideol贸gicos y con el aprendizaje del proceso anterior.

*Por Andrés Kogan Valderrama para La tinta