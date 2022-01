–

De parte de Pozol January 31, 2022 18 puntos de vista

Ejido Tila Chiapas 30 de enero.

Paramilitar Francisco Arturo Sanchez asesina a ejidatarios

DENUNCIA PUBLICA

EJIDO TILA, CHIAPAS A 30 DE ENERO DEL 2022

A LA OPINIÓN PUBLICA

A LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA Y EL CONSEJO INDÍGENA DE GOBIERNO

A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES QUE LUCHAN POR JUSTICIA Y DIGNIDAD

A LOS DERECHOS HUMANOS NO GUBERNAMENTALES

A LAS PUEBLOS ORIGINARIOS DE MEXICO Y EL MUNDO

RECIBAN UN CORDIAL SALUDO DE PARTE DE LOS EJIDATARIOS Y EJIDATARIAS DEL EJIDO TILA CHIAPAS MEXICO ADHERENTES AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA QUE SEGUIMOS ADELANTE CON NUESTRA LUCHA POR LA TIERRA Y TERRITORIO.

CON MUCHO DOLOR DENUNCIAMOS EL FALLECIMIENTO DEL COMPA C. MOISÉS ÁLVAREZ RAMÍREZ A LAS 5:00 HORAS DE LA MAÑANA DEL DIA DE HOY 30 DE ENERO DEL 2022, EJIDATARIO QUE FUE GOLPEADO BRUTALMENTE POR EL PROFESOR FRANCISCO ARTURO SANCHEZ MARTÍNEZ EL DIA 19 DE ENERO DEL MISMO AÑO A LAS 12 HORAS CON 30 MINUTOS, UNA PERSONA HUMILDE QUE SE GANABA LA VIDA BOLEANDO ZAPATOS EN SUS RATOS LIBRES Y HOY DEJA DESAMPARADOS SU ESPOSA Y SUS DOS HIJOS POR LO QUE SE TEME POR LA VIDA DE ELLOS PORQUE SU HIJO MENOR SE DEDICA EL MISMO OFICIO. DESDE QUE EL C. MOISÉS ÁLVAREZ RAMÍREZ FUE BRUTALMENTE GOLPEADO POR ESTE SEÑOR ARRIBA MENCIONADO FUE HOSPITALIZADO Y SEGÚN LAS RADIOGRAFIÁS Y ULTRASONIDOS SUFRIÓ HEMORRAGIAS INTERNAS Y NO PRESENTO MEJORÍAS, ADEMAS EL AHORA OCCISO ERA UNA PERSONA DISCAPACITADA QUE NO PUDO CORRER POR SALVAR SU VIDA Y EL C. FRANCISCO ARTURO SANCHEZ MARTÍNEZ APROVECHO EL MOMENTO. EL COMPA MOISÉS ÁLVAREZ RAMÍREZ BOLEABA Y COSTURABA ZAPATOS EN LAS CALLES, MINUTOS ANTES LE HABIA INVITADO EL C. LIC. JORGE SANCHEZ SANCHEZ QUE NECESITABA LA COSTURA DE UNOS ZAPATOS Y MIENTRAS SALIA EL C. FRANCISCO ARTURO SANCHEZ MARTÍNEZ EMPEZÓ A GOLPEARLO EN MÚLTIPLES OCASIONES DEJÁNDOLO POLICONTUNDIDO, ONCE DIAS LUCHO POR SU VIDA Y HOY MUERE A CONSECUENCIA DE LOS GOLPES. ANTE ESTOS HECHOS SE LE PIDIÓ LA INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA CIUDAD DE YAJALON, CHIAPAS PARA QUE SE LE TOME DECLARACIÓN DEL AGRAVIADO Y NUNCA SE PRESENTO EL FISCAL A PESAR DE QUE SE LE CONCEDIÓ LA AUTORIZACIÓN PARA QUE REALIZARA SU TRABAJO Y TAMBIEN TIENE RESPONSABILIDADES, SEGUIREMOS EXIGIENDO JUSTICIA Y QUE SE APLIQUE TODO EL PESO DE LA LEY

EL C. FRANCISCO ARTURO SANCHEZ MARTÍNEZ (ASESINO) ES HIJO DEL EXPRESIDENTE MUNICIPAL C. ARTURO SANCHEZ SANCHEZ Y LÍDER PARAMILITAR DEL ENTONCES DESARROLLO PAZ Y JUSTICIA QUE CAUSARON MUCHAS MUERTES EN LA ZONA BAJA DE TILA, MUTILACIONES Y DESAPARECIDOS QUE ENLUTARON A MUCHAS FAMILIAS; ASI COMO, A MILES DE DESPLAZADOS POR EL CONFLICTO GENERADO EN EL AÑO DE 1996 COMO PARTE DE LA CONTRA INSURGENCIA QUIENES RECIBIERON ENTRENAMEINTO MILITAR POR EL EJERCITO MEXICANO Y LA DOTACIÓN DE UNIFORMES Y ARMAMENTOS CON EL APOYO DE LOS GOBIERNOS ANTERIORES. EL C. ARTURO SANCHEZ SANCHEZ FUE UNO DE LOS QUE ORGANIZO EL ENFRENTAMIENTO GENERADO EL 10 DE MAYO DE 1981 EN CONTRA DE LOS EJIDATARIOS DEL EJIDO TILA EN LA PLAZA EJIDAL DEJANDO A

VARIOS EJIDATARIOS HERIDOS Y COMO PRESIDENTE MUNICIPAL SE AUTOMANDO A INVADIR EL BARDEO DEL TEMPLO SAN MATEO APÓSTOL COMO PROPIEDAD PRIVADA CON CONSTRUCCIONES DE LOSA Y HOY EN DIA ESTÁN NEGOCIANDO LOS PUESTOS EN MILES DE PESOS.

EL PROFESOR FRANCISCO ARTURO SANCHEZ MARTÍNEZ ES SOBRINO DEL C. SAMUEL SANCHEZ SANCHEZ LÍDER PARAMILITAR DE PAZ Y JUSTICIA HOY PRESO EN EL AMATE CUYO LINAJE SON PERSONAS VIOLENTAS HAMBRIENTOS DE SANGRE, HEMOS DE MENCIONAR QUE EN EL AÑO DEL 2017 EN UN CORPUS CHRISTY HABIA MANDADO A GOLPEAR A COMPAÑEROS EJIDATARIOS QUE ESTABAN HACIENDO LA LIMPIEZA EN LAS CALLES Y ESTE SEÑOR ARRIBA SEÑALADO PARTICIPO DIRECTAMENTE GOLPEANDO A COMPAÑEROS EJIDATARIOS EN SU PROPIA TIERRA, DE LA MISMA MANERA HA INCITADO A LA VIOLENCIA DE MANERA CONSTANTE Y FUE QUIEN ORGANIZO UN BLOQUEO DEL 25 DE AGOSTO DEL 2020 CON EL APOYO DE PANDILLEROS, LIDERES POLÍTICOS, CANTINEROS Y EXPRESOS QUE LES FUERON DOTADOS DE ARMAS HACIENDO DISPAROS EN LAS NOCHES PARA INTIMIDAR A TODA LA POBLACIÓN EJIDAL, HEMOS DE MENCIONAR QUE FUE QUIEN ORDENO LA DEMOLICIÓN DEL PORTÓN EN LA ENTRADA DE LA POBLACIÓN QUE FUE CONSTRUIDA POR ACUERDO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS Y QUE CAUSO EL ENFRENTAMIENTO EN CONTRA DE LOS EJIDATARIOS Y EJIDATARIAS CHOLES EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 QUE A CAUSA DE SUS BALAS ASESINAS MURIO EL C. PEDRO ALEJANDRO JIMÉNEZ PEREZ, UN HERIDO DE GRAVEDAD DEL JOVEN ANGEL DARINEL VÁZQUEZ RAMÍREZ CON ARMAS DE ALTO CALIBRE Y VARIOS HERIDOS. DESDE EL PASADO 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 EL GRUPO DE PANDILLEROS QUE ARMO ESTE ASESINO VENÍAN REALIZANDO DISPAROS CON ARMAS DE ALTO PODER EN TODAS LAS NOCHES EN LAS CALLES PRINCIPALES Y MÚLTIPLES AMENAZAS HACIA LOS EJIDATARIOS; ASI COMO, DISCRIMINACIONES. ANTES DE LO SUCEDIDO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 EL C. FRANCISCO ARTURO SANCHEZ MARTÍNEZ EN UNA ENTREVISTA MANIFESTÓ EN EL RANCHO LA CHINGADA EN PALENQUE CHIAPAS EN SU DESCANSO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA LIC. ANDRÉS MANUEL LOPEZ OBRADOR QUE EN EL EJIDO TILA VA HABER SANGRE Y LO ESTA CUMPLIENDO.

EL C. FRANCISCO ARTURO SANCHEZ MARTÍNEZ SE COORDINA CON EL C. MIGUEL VÁZQUEZ GUTIÉRREZ QUIEN FUE EL SUPUESTO COMISARIADO LEGAL DE TILA Y AUN CONTINUA USURPANDO EL PUESTO DE COMISARIADO LEGAL QUE FUE PORODUCTO DE LA CORRUPCIÓN JUNTO CON EL REGISTRO AGRARIO NACIONAL QUIEN OTORGO EL NOMBRAMIENTO DEL C. MIGUEL VÁZQUEZ GUTIÉRREZ COMO COMISARIADO EJIDAL HABIÉNDOSE FALSIFICADO FIRMAS, HUELLAS Y ENTRTE OTROS Y EL TRIBUNAL AGRARIO CON SEDE EN COMITAN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS, POR NO IMPARTIR LA JUSTICIA HACIA LAS ANOMALÍAS PRESENTADAS EN EL NOMBRAMIENTO DEL DIZQUE COMISARIADO LEGAL; POR ESO, ES MUY IMPORTANTE SEÑALAR QUE LA CORRUPCIÓN MATA Y COMO RESULTADO DE ESA COORDINACIÓN ES QUE EL PASADO 23 DE DICIEMBRE DEL 2021 A LAS 13: 19 HORAS DE LA TARDE, LOS COMPAÑEROS EJIDATARIOS MIENTRAS REALIZABAN LA LIMPIEZA DE RECOLECCIÓN DE BASURA FUERON INTIMIDADOS POR EL C. JUAN LOPEZ LOPEZ ALIAS EL TYENTSUÑ, EL C. INOCENTE GOMEZ LOPEZ CONOCIDO COMO EL CHENTE, MARCO ANTONIO MARTÍNEZ SANCHEZ, ROSALINO MARTÍNEZ SANTIAGO, ALFREDO PEREZ LOPEZ PORTANDO ARMAS TIPO ESCUADRA Y ESCOPETAS REALIZANDO DISPAROS AL AIRE.

POR TODOS ESTOS ANTECEDENTES ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE POR ESTAS RAZONES EN LOS PUEBLOS SE ESTÁN FORMANDO AUTODEFENSAS O POLICÍAS COMUNITARIOS PORQUE EL GOBIERNO DEL

ESTADO DE CHIAPAS Y EL SISTEMA DE JUSTICIA CORRUPTA NO ESTÁN HACIENDO EL TRABAJO QUE LES CORRESPONDE. TODA ESTA PROBLEMÁTICA GENERADA EN AÑOS ANTERIORES HEMOS VENIDO EXIGIENDO JUSTICIA Y LEJOS DE QUE SE NOS CUMPLA NOS HAN VENIDO DICTANDO ORDENES DE APREHENSIÓN EN NUESTRA PROPIA TIERRA Y QUE FUIMOS VILMENTE AGREDIDOS POR EL GRUPO LIDERADO POR FRANCISCO ARTURO SANCHEZ MARTÍNEZ Y C. ARTURO SANCHEZ SANCHEZ QUIENES SON PROCEDENTES DE OTRO EJIDO Y HAN VENIDO VIOLENTANDO EN NUESTRO TERRITORIO VIOLANDO EL ART. 16 CONSTITUCIONAL Y PRUEBA DE ELLO NO EXISTE NI UNA ORDEN DE APREHENSIÓN EN CONTRA DE ESTOS ASESINOS Y RESPONSABILIZAMOS DIRECTAMENTE TAMBIEN AL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS, EL DEPARTAMENTO AGRARIO, EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD CON SEDE EN YAJALON CHIAPAS Y AL PROPIO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA (SEDE EN LIMAR) QUE NO HA RENDIDO INFORMES CON LOS REQUERIMIENTOS DE LEY QUIENES HAN VENIDO GENERANDO CONJUNTAMENTE ESTOS ASESINATOS Y SE VE CLARAMENTE LA PROTECCIÓN QUE TIENEN ESTOS PARAMILITARES OPERANDO DENTRO DE LA POBLACIÓN EJIDAL DE TILA PORTANDO ARMAS A PLENA LUZ DEL DIA.

ANTE ESTOS HECHOS POR ACUERDO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS SE APROBÓ EXPULSAR A LOS CC. ARTURO SANCHEZ SANCHEZ, EXPRESIDENTE MUNICIPAL Y PARAMILITAR DE PAZ Y JUSTICIA Y C. PROFESOR FRANCISCO ARTURO SANCHEZ MARTÍNEZ JUNTO CON SU FAMILIA DANDO UN PLAZO DE 72 HORAS POR TODOS LOS ASESINATOS Y LA VIOLENCIA GENERADA DENTRO DEL EJIDO DE TILA POR ATENTAR CONTRA LA PAZ SOCIAL.

ALERTAMOS A TODAS LAS ORGANIZACIONES SOCIALES A ESTAR PENDIENTES POR LO QUE PUEDA OCURRIR EN EL EJIDO DE TILA, CHIAPAS PORQUE LAS AMENAZAS CONTINÚAN Y HACE UNOS MOMENTO HUBO DISPAROS DE ARMA DE FUEGO A ESO DE LAS 5:20 HORAS DE ESTE DIA 30 DE ENERO DEL 2022 Y CADA MOMENTO SE ESTA VOLVIENDO MAS TENSA LA SITUACIÓN DEBIDO A QUE LOS ASESINOS REPARTIERON ARMAS ANTES DE QUE LOS COMPAÑEROS EJIDATARIOS Y EJIDATARIAS FUERAN RECIBIDOS A BALAZOS EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.

ATENTAMENTE TIERRA Y LIBERTAD

ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN EJIDAL

ALTO A LAS AGRESIONES PARAMILITARES EN LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

JUNTOS A DEFENDER NUESTRO TERRITORIO, TIERRA Y LA VIDA

NUNCA MAS UN MEXICO SIN NOSOTROS

Fuente :

https://laotraejidotila.blogspot.com/2022/01/paramilitar-francisco-arturo-sanchez.html?m=1