–

De parte de Grup Antimilitarista Tortuga November 16, 2021 95 puntos de vista

Jaya vive en arresto domiciliario desde hace un a帽o con su hermana y su madre. Han sido agredidas y violadas en varias ocasiones por agentes marroqu铆es en distintos allanamientos de su hogar. El Gobierno de Espa帽a se pone de perfil ante este claro caso de vulneraci贸n de derechos humanos.

Beatriz Asuar Gallego

Una grav铆sima violaci贸n de los derechos humanos se produjo este lunes ante el alarmante silencio de la comunidad internacional. Los paramilitares marroqu铆es allanaron por quinta vez la casa de la activista saharaui Sultana Jaya, violaron a ella y a su hermana y agredieron a su madre, que tiene m谩s de 80 a帽os, seg煤n han denunciado las propias v铆ctimas. Los agentes desordenaron toda la casa y robaron pertenencias de la familia, que lleva ya un a帽o de arresto domiciliario, viviendo sin luz, agua e Internet. Con problemas para alimentarse bien. Y con paramilitares armados 鈥攍os que las han agredido en varias ocasiones鈥 rodeando su casa las 24 horas del d铆a.

Sultana Jaya vive en la ciudad saharaui de Bojador y es la presidenta de la Liga Saharaui para la Defensa los DDHH y en Contra del Expolio de los Recursos Naturales. El 19 de noviembre comenz贸 su arresto domiciliario cuando volv铆a a su casa de Espa帽a tras realizarse unos reconocimientos m茅dicos. Hab铆an pasado seis d铆as desde que Marruecos rompi贸 el alto al fuego que hab铆a firmado con el Frente Polisario 29 a帽os atr谩s.

No es la primera vez que Jaya es agredida. De hecho, ya es la quinta vez que la organizaci贸n 脡quipe M茅dia, una agencia de prensa de S谩hara Occidental, denuncia un allanamiento por parte de paramilitares marroqu铆es. En un v铆deo difundido por las redes sociales se ve el domicilio completamente destrozado.

La agencia tambi茅n difundi贸 otro v铆deo de la hermana de Sultana, Waari Jaya. “Las fuerzas de ocupaci贸n marroqu铆es entraron esta madrugada. Nos agredieron a mi madre y a m铆. A Sultana la violaron sexualmente. Ahora le estamos poniendo piedras caliente para aliviar el dolor. 驴D贸nde est谩 el mundo? 驴D贸nde est谩n las organizaciones internacionales?”, denunci贸.

El 21 de noviembre comenz贸 el arresto domiciliario de las tres saharauis, tal y como cont贸 Jaya a P煤blico: “El 19 de noviembre encontr茅 un gran n煤mero de fuerzas de ocupaci贸n esper谩ndome, encabezadas por el comisario de polic铆a Abdel Hakim Aamer. Este 煤ltimo fue quien les orden贸 que me sacaran a la fuerza del coche, donde fui golpeada, acosada sexualmente y registraron minuciosamente todas las zonas sensibles de mi cuerpo. Dos horas despu茅s me soltaron y me dirig铆 a mi casa familiar para encontrarme con la misma escena y el mismo trato, donde esta vez ellos tambi茅n sufrieron violencia”.

Ahmed Ettanji, periodista y presidente de 脡quipe M茅dia, cuenta a P煤blico que ya han sido cinco las veces que paramilitares “encapuchados” han allanado la casa de Jaya y tres las veces en las que han violado o agredido sexualmente a ella, a su hermana o a su madre. Viven sin atenci贸n m茅dica alguna, pese a las graves agresiones. Relata que en una de las ocasiones los paramilitares asfixiaron con un trapo a Jaya y la activista a los d铆as empez贸 a sentir que ten铆a s铆ntomas de covid-19 a los pocos d铆as. Otro d铆a echaron en la casa de la familia productos qu铆micos que son nocivos para la salud. Utilizaron incluso agua de mofeta, que es un producto que utilizan habitualmente los israel铆es contra los palestinos. “Un compuesto l铆quido con un olor horrible descrito por quienes lo han experimentado como el olor de aguas residuales mezclado con cad谩veres en descomposici贸n”, explic贸 la acad茅mica, escritora y analista pol铆tica palestina Yara Hawari para La Red 21.

En el 煤ltimo allanamiento, los paramilitares pincharon a Jaya con inyecciones y desconocen los qu铆micos que hab铆a. “Todav铆a no le ha pasado nada, pero no sabemos qu茅 ocurrir谩 con el paso del tiempo”, lamenta Ettanji.

Marruecos tampoco permite que nadie entre en la casa. No hay libertad de movimiento, es una casa completamente cercada. Un d铆a cinco j贸venes entraron en la casa y el periodista relata que fueron secuestrados y agredidos por los paramilitares y aparecieron en el desierto. Una hermana de Jaya es la que intenta llevarles comida, pero no siempre puede. La salud de la madre ha empeorado gravemente ya que tiene diabetes y se ve muy afectada, por ejemplo, por la falta de luz, y tiene la tensi贸n por las nubes.

“Marruecos sigue impune”

Organizaciones internacionales como Amnist铆a Internacional, relatores de la ONU o individualidades han denunciado la situaci贸n en la que vive la familia de Jaya, pero la tr谩gica realidad es que la atenci贸n que ha recibido para llevar un a帽o de arresto domiciliario, m谩s todas las vulneraraciones de sus derechos, ha sido realmente limitado y bajo.

El Gobierno de Espa帽a es un claro ejemplo de instituci贸n que calla ante estas violaciones de Derechos Humanos. El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperaci贸n, Jos茅 Manuel Albares, evit贸 pronunciarse sobre la situaci贸n que sufre la activista saharaui, despu茅s de que el portavoz del PNV, Aitor Esteban, le preguntara por ello. “Las relaciones de vecindad jam谩s se anteponen a la defensa de los derechos humanos”, se帽al贸 con la habitual equidistancia representada por el Ejecutivo en relaci贸n al S谩hara Occidental.

La comunidad internacional no presiona y por esto “Marruecos sigue impune”, valora el periodista. Lo m铆nimo ser铆a que se levantara el arresto domiciliario para toda la familia de Jaya, pero todas ellas son activistas y no se rinden. De hecho, pese a todas las agresiones recientes, Waari Jaya alz贸 en el v铆deo la bandera del S谩hara Libre, como cuenta que tambi茅n hizo su hermana frente a los paramilitares. “Resistiremos. Lucharemos. Venceremos. Hasta la libertad, hasta la independencia”, afirma con fuerza.





P煤blico