Parar la guerra

18/04/202218/04/2022

El presidente ucraniano pide m谩s armas mientras las im谩genes de los cad谩veres esparcidos por las calles de Bucha llenan las pantallas de nuestros televisores y su impacto emocional parece ofrecer un argumento incontestable a favor de su petici贸n. Volodimir Zelenski concita ovaciones entusiastas en los parlamentos de las naciones de Europa y, en su campa帽a para pedir m谩s armas, habla no tanto de resistencia como de victoria. Una especie de euforia b茅lica gana terreno y ya se ha adue帽ado del espacio virtual en el que creemos vivir aunque la realidad sigue estando fuera, en el espacio real donde ocurren las guerras. Las redes se han llenado de proclamas en pro de acciones contundentes que aseguren la derrota del invasor y se convocan expediciones m谩s o menos improvisadas de j贸venes dispuestos a ir a luchar a Ucrania y convertirse en h茅roes. El objetivo ya no es poner fin a la guerra sino conseguir la victoria. Y hablar de victoria supone hablar tambi茅n de derrota, la derrota de Rusia se entiende. Pero Rusia, por muy debilitada que est茅, sigue siendo una gran potencia militar. Y nuclear. Rusia no es destruible como lo fue Irak sin que pase nada (nada excepto medio mill贸n de iraqu铆es muertos, 50.000 desaparecidos y todo un pa铆s sumido en el caos) y pretender su derrota es renunciar a parar esta guerra antes de que sea demasiado tarde.

驴Acaso nadie est谩 pensando en el desenlace l贸gico de una escalada b茅lica que al parecer no tiene l铆mite? O quiz谩s es que nadie quiere pensar en cu谩l ser谩 ese desenlace si no se para antes.

Lo contrario de una guerra rara vez es simplemente la paz, lo contrario de una guerra es la negociaci贸n. Negociar no es sin贸nimo de rendirse sino de poner freno a las armas. Hacer que callen aunque solo sea por un tiempo, el tiempo de la negociaci贸n. Las treguas tambi茅n salvan vidas. Pero negociar supone estar dispuesto a ceder al menos algo, al menos aquello que antes de la cat谩strofe de la invasi贸n y la guerra hubiera sido razonable considerar: 驴la neutralidad de Ucrania, la anexi贸n-restituci贸n de Crimea a Rusia, el establecimiento de alg煤n estatus especial para el Donb谩s…? Sugerir algo as铆 en estos momentos es ir a contracorriente de la arenga heroica y arriesgarse a ser tachado de traidor. No se admiten dudas ni preguntas inc贸modas. Los pol铆ticos europeos, desde el habitualmente discreto Josep Borrell al siempre histri贸nico y hooligan atlantista Boris Johnson, parecen competir en pronunciamientos tajantes que no admiten matices porque el matiz es sospechoso de debilidad o peor a煤n de complicidad con el invasor.

Desde el otro lado del Oc茅ano, desde la confortable seguridad que da la lejan铆a del escenario b茅lico, el presidente estadounidense eleva el tono de sus declaraciones, anuncia un nuevo env铆o de armas “m谩s letales” por valor de 800 millones de d贸lares y califica a Vladimir Putin de criminal de guerra, lo cual es una acusaci贸n sin duda fundada, la invasi贸n en s铆 misma es crimen de guerra, pero un tanto imprudente viniendo como viene del presidente de un pa铆s con un largo historial de agresiones, invasiones y cr铆menes de guerra. Solo un ejemplo recordatorio: el asedio y asalto a la ciudad iraqu铆 de Faluya en el marco de la devastadora invasi贸n llevada a cabo por el ej茅rcito estadounidense en Irak; en el documental emitido por la RAI (televisi贸n p煤blica italiana) “La masacre escondida”, los periodistas Sigfrido Ranucci y Maurizio Torrealta documentaron el horror de aquel asalto: m谩s del 70% de los edificios de la ciudad fueron destruidos por los bombardeos masivos en los que el ej茅rcito estadounidense emple贸 bombas de f贸sforo blanco y MK77, un derivado del napalm. Un a帽o despu茅s, y en gran medida como consecuencia de la emisi贸n de este documental, EEUU reconoci贸 haber utilizado bombas de f贸sforo blanco en el asalto a Faluya aunque “solo para iluminar las zonas de combate”.

El problema es que las zonas de combate eran barrios de una ciudad densamente poblada, es decir, zonas en las que expresamente ese tipo de armas est谩n prohibidas.

No somos ingenuos, sabemos que nadie juzgar谩 a George W. Bush por la invasi贸n de Irak y la destrucci贸n de cientos de miles de vidas y sabemos que ser谩 muy dif铆cil llevar a Vladimir Putin ante un Tribunal Internacional para que responda por el crimen de la invasi贸n de Ucrania y los subsiguientes cr铆menes derivados de ella.

El derecho internacional es sin duda un gran avance de la humanidad que aun siendo incapaz de acabar con las guerras ha tratado de establecer normas que limiten su barbarie, pero su aplicaci贸n a煤n est谩 muy lejos de ser “justa”, es decir, igual para todos. La impunidad sigue siendo el privilegio de los poderosos y de sus aliados. No hay que renunciar al derecho internacional pero tampoco hay que enga帽arse respecto a su alcance. No se restablecer谩 la paz en Ucrania remiti茅ndose simplemente a un futuro juicio ante un futuro e hipot茅tico Tribunal Internacional sino combinando firmeza, prudencia y mucha cordura en una mesa de negociaci贸n. O 驴estamos dispuestos a ir a una tercera contienda europea con armas nucleares de por medio? Porque ese es el desenlace al que estamos abocados si nadie para esta carrera b茅lica.

Por cierto, en estos d铆as, mientras la atenci贸n mundial est谩 centrada en Ucrania, el ej茅rcito de Israel, pa铆s que ocupa militarmente el territorio de otro pueblo, ha llevado a cabo varias invasiones del vecino L铆bano y viola sistem谩ticamente las resoluciones de la ONU y los t茅rminos de la Convenci贸n de Ginebra, ha matado a m谩s de una veintena de palestinos en Jerusal茅n. Con total impunidad.