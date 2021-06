–

El dilatamiento del acuerdo salarial para los trabajadores de prensa marc贸 un punto de inflexi贸n para ir a la medida de fuerza que result贸 芦contundente禄. Sin aumento salarial con una inflaci贸n que ya se 芦comi贸禄 la mitad del posible acuerdo, los periodistas dijeron 芦basta禄. Por El Meg谩fono (C贸rdoba).

El paro fue 鈥渃ontundente鈥, seg煤n sostuvieron los m谩s de 60 trabajadores de la prensa y la comunicaci贸n que participaron de la asamblea de segundo turno que se realiz贸 el pasado 24 de junio, en todo el territorio provincial. La medida de fuerza 鈥渟in asistencia a los lugares de trabajo y con desconexi贸n para los que hacen teletrabajo por la pandemia鈥 en reclamo de mejoras salariales fue convocado por el CISPREN (C铆rculo Sindical de la Prensa y la Comunicaci贸n de C贸rdoba).

Asamblea de segundo turno de los trabajadores de la prensa y la comunicaci贸n. Por la ma帽ana realizaron otra.

La paritaria 2020 venci贸 en marzo pasado y los aumentos salariales que regir谩n hasta marzo del 2022 llevan cuatros meses sin definirse, mientras en este mismo periodo la inflaci贸n sigue en aumento: marzo 4,8%, abril 4,1%, mayo 3,3% y junio se estima que tambi茅n superar谩 el 3 %. Solo en cuatro meses la inflaci贸n alcanzar谩 la mitad de lo que propone la patronal para sus trabajadores. Eso no es todo: lo que ofrecen, plantean hacerlo en negro.

鈥淟levamos varios meses de negociaci贸n paritaria y la imposibilidad de alcanzar un acuerdo no es otra cosa que por la intransigencia de las empresas patronales. No aceptamos el magro incremento que ofrecen, menos que buena parte del aumento se lo haga de manera no remunerativa, es decir en negro鈥, declar贸 Maria Ana Mandakovic, secretaria general del sindicato provincial, en la asamblea matutina con los trabajadores.

Los portales de los medios se vieron resentidos y se evidenci贸 la demora en las actualizaciones de las notas, en las radios faltaron movileros y los diarios se completaron con notas extra铆das de agencias de noticias nacionales e internacionales.

En La Voz, el principal diario cordob茅s, el 85 % de sus trabajadores se plegaron a la medida, pero tambi茅n en medios de importancia como Canal 8, los SRT, Canal 12. En el interior provincial tambi茅n se hizo sentir el paro con medidas de fuerza en La Voz de San Justo, de San Francisco; Puntal Villa Mar铆a; o en R铆o Cuarto en los medios LV 16 y el Grupo Puntal, donde el magazine matutino que se emite por Cablevisi贸n, Puntal AM, no sali贸 al aire. En tanto, en el diario del grupo, los jefes tuvieron que escribir las notas period铆sticas ante la medida de fuerza. En la ciudad del sur, los trabajadores se reunieron con todos los bloques que componen el Concejo Deliberante y se manifestaron frente al recinto para visibilizar el reclamo.

Los empresarios hab铆an solicitado al Ministerio de Trabajo de la Naci贸n la conciliaci贸n obligatoria y estaban esperanzados en que el paro no se realice, pero no sucedi贸.

Salarios bajo la pobreza

El b谩sico de un trabajador de la prensa con labor en C贸rdoba capital es de $ 46.452,33, mientras que para R铆o Cuarto es de $ 37.744,26 m谩s $ 4.701,60 no remunerativos.

En tanto, para la escala 鈥淚nterior A鈥 (radios AM y diarios del interior provincial) e 鈥淚nterior B鈥 (semanarios, canales cooperativos, y radios de baja potencia) es de 36.638,09 m谩s $ 3.950 no remunerativos.

De esta manera, los salarios de un trabajador de la prensa y la comunicaci贸n de C贸rdoba quedan entre $ 15 mil y $ 20 mil pesos por debajo de la l铆nea de la pobreza, seg煤n el Indec, que estim贸 la canasta b谩sica total en $ 64.445 para una familia tipo de cuatro integrantes.

鈥淟os trabajadores de prensa tambi茅n formamos parte 50 % de trabajadores sub empleados, flexibilizados y precarizados, como el resto de las actividades. En los 煤ltimos a帽os, nos hemos empobrecido y nuestros salarios son de pobreza. Eso ha llevado a los compa帽eros y compa帽eras trabajadores a hartarse porque no llegamos a fin de mes. No ganamos la canasta b谩sica que plantea el INDEC, que nosotros mismos informamos y que los propios medios publican鈥, dijo Rosana Calneggia, trabajadora de Villa Mar铆a Ya y dirigente del Cispren. Sobre las discusiones salariales, consider贸 que 鈥渆stamos discutiendo una paritaria para los trabajadores de prensa registrados鈥 pero que tambi茅n 鈥渓e pone valor a los compa帽eros no registrados, por eso es importante discutir la mejor paritaria, el mejor aumento y que m谩s beneficie al sector. Para que un periodista o comunicador est茅 en blanco o en negro, sepa cu谩nto vale una nota, cu谩nto tiene que cobrar por tantas horas de trabajo, cu谩nto vale el mes, cu谩nto vale una colaboraci贸n similar. La paritaria es ponerle el valor justo al trabajo de los periodistas鈥.

La oferta empresarial: en negro y en cuotas

La propuesta de los empresarios de los medios de comunicaci贸n para sus trabajadores se divide en tres escalas. Para C贸rdoba Capital de 36 % de aumento salarial en cuatro trimestres, que finalizar铆an en marzo del 2021. Adem谩s, solo el 16 % pasar铆a al b谩sico.

En tanto, para R铆o Cuarto y el 鈥渋nterior A y B鈥 la cifra es menor, de 32 %, tambi茅n a completar en cuotas trimestrales hasta marzo del 2021. En un primer momento, los empresarios ofrecieron todo no remunerativo, es decir, 鈥渆n negro鈥. Luego, propusieron blanquear solo un 15 % entre enero y abril del 2022.

La propuesta fue rechazada por los trabajadores porque 鈥渆s una propuesta totalmente insuficiente sobre nuestros salarios, que nos deja a 20 mil pesos de la canasta b谩sica total que es de 64 mil pesos鈥, sostuvo, Marta Maezo, secretaria general del CISPREN R铆o Cuarto.

Guillermo Davies, periodista de LV 16 Radio R铆o Cuarto, consider贸 鈥渋nconcebible que la patronal quiera conceder aumentos de 32 % todo en negro, una cosa ins贸lita e incre铆ble鈥 y reconoci贸 que 鈥減ermanentemente venimos corriendo de atr谩s a la inflaci贸n. Es una doble p茅rdida salarial para el trabajador鈥. En este sentido, Antonio Muratore, periodista de La Voz de San Justo, el matutino de San Francisco, explic贸 que 鈥渓a propuesta de aumento salarial en negro no lleva aportes de Ley, desfinancia la obra social, no impacta en nuestra jubilaci贸n, en aguinaldo ni en vacaciones. Es lisa y llanamente una canallada de estas empresas que reciben mucha pauta de los distintos Municipal, Provincia y la Naci贸n鈥.

En tiempos de Covid, donde los periodistas fueron considerados esenciales, Davies remarc贸 que 鈥渓a patronal definitivamente no valora el esfuerzo, el profesionalismo. En medio de la pandemia, sobre todo un sector netamente importante, necesario y esencial de la comunicaci贸n, que implica la necesidad de estar informando la posibilidad de acceder a las vacunas, cumplimos una funci贸n esencial y est谩n subestimando nuestro trabajo鈥. Al mismo tiempo, se帽al贸 que 鈥渕uchas veces hemos ca铆do en el error de que nos paguen con fama y nos damos cuenta que no es as铆, la dignidad pasa por el hecho de ganar bien y tener una remuneraci贸n acorde al trabajo que uno realiza porque uno se esfuerza mucho como comunicador鈥.

Beneficios para las empresas, salarios de pobreza para los trabajadores

El gremio reclam贸 que todas las empresas durante el 2020 y lo que va del 2021 fueron beneficiados con programas de ayuda del Estado para enfrentar el Covid y millonarios aportes en pauta publicitaria pero poco de ello fue a los trabajadores.

鈥淟os medios period铆sticos reciben pautas publicitarias de los Estados Municipal, Provincial y Nacional muy importantes y lo han mantenido durante toda la pandemia, cuando los trabajadores no hemos tenido ninguna mejora y estamos haciendo teletrabajo, poniendo nuestros recursos para que ellos sigan facturando鈥, sostuvo Marta Maezo.

Adem谩s, agreg贸 Muratore, durante el 2020 鈥渓as empresas period铆sticas se ahorraron el 50 % de los salarios de sus trabajadores porque el otro resto lo abon贸 el Estado nacional a trav茅s de los ATP鈥 y 鈥渁 su vez, se beneficiaron con los planes de asistencia de REPRO II, y no tienen que hacer los aportes patronales hasta diciembre de este a帽o鈥.

鈥淩ealmente tienen ayuda y podr铆an repartir parte de lo que reciben de beneficios del Estado con sus trabajadores鈥, exigi贸 Maezo. Caso contrario, objet贸 Calneggia, 鈥渟i est谩n en crisis que muestren los balances鈥.

El Grupo Puntal de R铆o Cuarto

Los trabajadores acusaron al Grupo Puntal como principal obstaculizador del acuerdo paritario. El conglomerado de medios comenz贸 con el diario Puntal, pero se extendi贸 a multiplataforma con Puntal Web, Radio Digital SRL, Canal Quatro y, en otras ciudades, con Puntal Villa Mar铆a y recientemente es gerenciadora del canal de Cablevisi贸n de la misma ciudad. No solo recibe pauta oficial por la firma, sino que tambi茅n a trav茅s de periodistas y empresas vinculadas a directivos de la empresa. Por el Municipio de R铆o Cuarto recibir谩 este a帽o 10.400.702 millones de pesos en concepto de publicidad oficial. Es el medio mejor pago por la gesti贸n de Juan Manuel Llamosas. Tambi茅n lo es del gobierno provincial: durante el 2020 recibi贸 m谩s de 25 millones de pesos. En tanto, de la Naci贸n, se benefici贸 con 4.753.230 de pesos para sus medios de R铆o Cuarto. Tambi茅n fueron beneficiados con los ATP y actualmente con los Repro II.

鈥淓n R铆o Cuarto y el interior est谩n estancadas (las paritarias) sobre todo porque el Grupo Puntal est谩 empecinado junto a su edici贸n local de Villa Mar铆a y La Voz de San Justo de San Francisco en otorgar aumentos no remunerativos鈥, afirm贸 Antonio Muratore.

鈥淓l Grupo Puntal es el grupo period铆stico m谩s importante de la provincia de C贸rdoba y en pandemia se ha extendido. En Villa Mar铆a es socio del grupo Clar铆n鈥, asever贸 Calneggia y a帽adi贸: 鈥渆s un grupo que se ha expandido, que arm贸 un ecosistema de medios por todo el interior, ha recibido todos los beneficios y subsidios del Estado, adem谩s de buena pauta publicitaria tanto provincial como municipal y es el que obstaculiza la paritaria ofreciendo aumentos incluso por debajo de lo que han cerrado el resto de los gremios鈥, describi贸 la dirigente del Cispren. A todo esto, sum贸 Maezo: 鈥渃ada vez imprimen menos papel, pero facturan por la web y otros medios que han ido diversificando gracias al mismo personal que comparten en Canal Quatro, Web, Radio Digital, notas que escribe un periodista para Puntal R铆o Cuarto y se reproduce tambi茅n en Villa Mar铆a, o suplementos que imprimen pero que se venden y facturan por separado鈥.

En R铆o Cuarto, habr铆a otros medios que quebrar铆an la voluntad de Puntal. Es el caso de Canal 13 R铆o Cuarto que estar铆a dispuesta a mejorar la propuesta con remuneraciones 鈥渆n blanco鈥, pero no lo manifiesta ante el Ministerio de Trabajo, donde se negocia los aumentos salariales entre los trabajadores y las empresas period铆sticas.

鈥淓l negociador es uno solo, diario Puntal. Pero los dem谩s, Radio R铆o Cuarto y Canal 13 no participan de la paritaria, no discuten鈥, sostuvo Marta Maezo. Un mal acuerdo para los trabajadores beneficia a estas empresas que se ahorrar铆an en el plus que cobran locutores o presentadores de noticias frente a c谩mara.

El intendente Juan Manuel Llamosas junto al principal accionista de diario Puntal, Alicio Dagatti, en inauguraciones de carnicer铆as y barrios privados tambi茅n del propietario del matutino riocuartense y otros medios. Puntal es el principal beneficiario de la pauta oficial Municipal.

El poder de la organizaci贸n

鈥淪omos una sola paritaria, un solo expediente, y la estrategia de dividirnos desplegada por las patronales fracas贸 porque les demostramos que tenemos respuestas para afrontarla鈥, afirm贸 Mar铆a Ana Mandakovic mientras transcurr铆a el paro y ya se visibilizaba la contundencia del mismo.

鈥淓s un paso fundamental tener participaci贸n 鈥 dice el trabajador de Radio R铆o Cuarto, Guillermo Davies-, tener compa帽eros que visibilicen esta circunstancia, m谩s all谩 de que algunos se plieguen a la medida de fuerza, y aquellos que no pudimos plegarnos en un 100 % a la medida de fuerza atendiendo que indudablemente est谩 flotando el tema de las represalias de las empresas, pero cada uno a su manera es positivo, particip贸 y demostr贸 su disconformidad y hemos podido confluir en una medida de fuerza que afortunadamente y desde hace mucho tiempo no se ve y tiene este impacto. Se ha recuperado el aspecto esencial de este gremio a nivel provincial鈥.

El pr贸ximo martes habr谩 una nueva reuni贸n paritaria en el Ministerio de Trabajo de C贸rdoba capital para destrabar esta dilatada paritaria que ya alcanza los cuatro meses.

Antonio Muratore aclar贸 que 鈥渓os compa帽eros y compa帽eras no est谩n dispuestos a resignar salarios鈥, y distingui贸 que las discusiones se realizan 鈥渉orizontalmente y las sucesivas asambleas provinciales que hubo nos permite poner en discusi贸n todas nuestras pol铆ticas para llevar adelante鈥. Resalt贸 a los trabajadores de la Voz de San Justo, realmente han tenido una actitud demostrativa de toda su capacidad, que han resignado su d铆a de trabajo para que en conjunto podamos crecer con el aumento salarial, estoy orgulloso con los trabajadores de La Voz de San Justo y con todos los trabajadores de la provincia鈥.

En esta l铆nea de acci贸n, el dirigente de Cispren San Francisco consider贸 que 鈥渆s importante la unidad de todos los trabajadores y trabajadoras, es lo 煤nico que nos va a garantizar conquistar m谩s derechos, y bienvenido sea si nos podemos poner de acuerdo en algunas cosas con trabajadores del resto de las actividades, hay que aunar los esfuerzos, ser铆a fundamental para esta etapa鈥.

Respaldo de las Juventud del CISPREN y trabajadores autogestionados

La Comisi贸n de Juventudes Trabajadoras del CISPREN, emiti贸 un comunicado respaldando a los trabajadores en relaci贸n de dependencia que luchan por mejores condiciones salariales, y tambi茅n lo hicieron en las asambleas y protestas que se llevaron a cabo.

En el comunicado, sostienen que 鈥渓os y las periodistas y comunicadores de la provincia de C贸rdoba no estamos ajenos a esto. Somos trabajadores. Nuestras condiciones de vida se han visto profundamente perjudicadas, sometidos a la precarizaci贸n laboral, sobreexplotaci贸n y atomizaci贸n productiva (surgiendo experiencias llamadas 鈥榝reelancer鈥, comunity manager, entre otros)鈥. Ante ello, 鈥渆s importante reconocer al trabajo autogestionado, cooperativo, alternativo e independiente que realizan miles de j贸venes en su vocaci贸n de informar y comunicar de una manera horizontal, abierta y transparente a su comunidad. Para ello es necesario que desde el Estado tambi茅n se destinen los recursos necesarios para el surgimiento, sostenimiento y crecimiento de este tipo de experiencias comunicacionales鈥. Frente a este panorama que perjudica tanto a trabajadores en relaci贸n de dependencia como autogestionados, 鈥渕anifestamos en estos d铆as de lucha nuestro acompa帽amiento y nos comprometemos firmemente como j贸venes con lxs compa帽erxs trabajadorxs que est谩n llevando a cabo tan importante lucha en este momento que son, ni m谩s ni menos, mejoras por un trabajo digno y mejoras en las condiciones de vida de cada uno y de nuestras familias鈥.

Comunicado completo:

