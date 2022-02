–

Esta semana hace dos a帽os que empaqu茅 una maleta peque帽a y cerr茅 la puerta de mi apartamento en Sulaymanya detr谩s de m铆. Estar铆a de vuelta en un mes, m谩s o menos, despu茅s de visitar la Conferencia Kurda en el Parlamento Europeo, y a familiares y amigos en los Pa铆ses Bajos. Volar铆a de regreso el 18 de marzo de 2020, que fue uno de los primeros d铆as en que los viajes internacionales se paralizaron debido a la pandemia de coronavirus. Al no haber vuelto desde entonces y haber vivido en mi pa铆s de origen, los Pa铆ses Bajos, nuevamente despu茅s de una ausencia de unos quince a帽os, estoy reflexionando sobre lo que extra帽o. Lo que echo de menos es la conexi贸n.

Cuando me mud茅 por primera vez a Turqu铆a, para trabajar como corresponsal independiente, en 2006, escrib铆 un art铆culo sobre establecerme en un nuevo pa铆s. Entrevist茅 a una psic贸loga al respecto, y ella me explicaba qu茅 pasaba cuando migr谩s con la alegor铆a de cambiarte de ropa: te pones un abrigo nuevo y todav铆a no es muy c贸modo, pero cuanto m谩s lo llevas, mejor se siente. Eso est谩 bien, pero a la vez tambi茅n est谩 pasando algo m谩s: cuando regresas al pa铆s de donde viniste (si est谩s en circunstancias en las que eso es posible), no puedes volver a tomar tu viejo abrigo y pon茅rtelo, porque cambiaste y ya no te queda. La pregunta es si alguna vez volver谩 a haber un abrigo en el que te sientas perfectamente c贸modo.

Ese es el estado en el que estoy ahora.

Impermeable y c谩lido

No pasa nada, un abrigo que no te quede perfectamente puede hacer lo que tiene que hacer y mantenerte abrigado. Materialmente, tengo lo que necesito en los Pa铆ses Bajos. Adem谩s, tengo mi trabajo, tengo una buena familia y amigos leales; no tengo quejas. El abrigo es, se podr铆a decir, impermeable y abrigado, es bastante largo, tiene todos los botones y la cremallera funciona. Pero aun as铆, no es exactamente de mi talla, pero me queda un poco apretado, hay un agujero en el bolsillo y algunas manchas que parece que no puedo quitar.

Creo que puede tener algo que ver con estar solo. Durante la mayor parte de mis a帽os en Turqu铆a, tanto en Estambul como en Diyarbak谋r, tambi茅n estuve sola, pero especialmente en Kurdist谩n estar sola era diferente a lo que es en los Pa铆ses Bajos. Cada vez que sal铆a por la puerta, me sent铆a parte de una comunidad m谩s amplia. Por supuesto, Diyarbak谋r es una ciudad muy pol铆tica y yo tambi茅n lo soy, as铆 que el abrigo que me pusieron sobre los hombros all铆 me sentaba bien. No es que nunca me sintiera sola all铆 porque, por supuesto, s铆. Mi kurdo era p茅simo y sigue siendo p茅simo, hiciera lo que hiciera. En grupos con amigos y conocidos, a menudo me sent铆a perdida porque tampoco en turco pod铆a seguir la conversaci贸n lo suficientemente bien como para ser realmente parte de ella. Pero a pesar de que a veces era un abrigo extra帽o, me encantaba y nunca quise quit谩rmelo.

Vida social

El Estado turco me lo rob贸, por supuesto, ahora hace m谩s de seis a帽os. El Kurdist谩n iraqu铆 no era lo mismo. No tan pol铆tico como Bakur (Kurdist谩n turco), con menos desarrollos a seguir que fueran adecuados para los medios para los que trabajo. Menos f谩cil viajar sola, sin un autom贸vil. Otro dialecto kurdo m谩s, escrito en un gui贸n que comenc茅 a aprender pero no tengo talento para aprender idiomas y b谩sicamente no pod铆a comunicarme en absoluto. Era mucho m谩s dif铆cil construir una vida social que en Bakur. La desconexi贸n que sent铆 fue profunda y ya hab铆a decidido regresar a Holanda a finales de 2020, antes de que la pandemia lo acelerara.

Sentirse desconectada en tu propio pa铆s es raro. Especialmente, despu茅s de haber vivido en una tierra donde la comunidad sigue siendo mucho m谩s importante que en los Pa铆ses Bajos y haber sentido lo importante que es en realidad. El individualismo en los Pa铆ses Bajos es extremo. Si no quieres estar solo, el refugio m谩s aceptado es tener una relaci贸n 铆ntima con una sola persona y construir juntos tu nido, con la puerta y las cortinas cerradas. Para ser claros, eso no es en primer lugar una cr铆tica a las personas individuales, sino al sistema en el que vivimos. Las comunidades fuertes no pueden prosperar en el capitalismo. Pero no estoy interesada en una relaci贸n con una sola persona. No creo que pueda cumplir lo que anhelo.

Delgado y fr铆o

Por supuesto, la pandemia lo ha empeorado. Si bien nos mostr贸 cu谩n importante es que nos cuidemos unos a otros y a la comunidad sin la cual nosotros, como seres humanos, no podemos sobrevivir, ha revelado brutalmente c贸mo nuestras sociedades, y el gobierno holand茅s para este caso, est谩n dise帽ados para elecciones ego铆stas. Ese es el abrigo que me ha echado Holanda. La tela es fina y fr铆a. Los brazos que mis amigos y familiares me envuelven, de alguna manera, no son suficientes para compensar eso.

Cuando Turqu铆a acababa de echarme, en 2015, a menudo dec铆a que hab铆a dejado mi coraz贸n en Diyarbak谋r. S贸lo puedo concluir que todav铆a est谩 all铆.

