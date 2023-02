–

Cuando se cumple un a帽o de la invasi贸n de Ucrania por parte de Rusia, numerosas personas y entidades de la sociedad civil espa帽ola, preocupadas por la deriva cada vez m谩s belicista de la situaci贸n y la progresiva implicaci贸n en el conflicto de diferentes estados de Occidente, entre ellos Espa帽a, hemos decidido salir a las calles.

Tenemos constancia por ahora de la convocatoria de al menos 31 concentraciones o manifestaciones repartidas por todo el estado espa帽ol en torno a los d铆as 24 y 25 de febrero cuando se cumple, como decimos, un a帽o de la invasi贸n de Ucrania por parte de Rusia. Son actos que cada grupo convoca en su localidad de forma libre e independiente, si bien s铆 hay una coordinaci贸n estatal que ayuda a la realizaci贸n de los eventos.

En Elx, manteniendo los actos de los 煤ltimos meses, que tambi茅n se han realizado en Murcia, Archena, Cartagena y Novelda, nos concentraremos el pr贸ximo d铆a 24, viernes, a las 20鈥00 h. en la Pla莽a i Baix. Seguimos convocando El Margall贸-Ecologistes en Acci贸, CNT Elx y el Grup Antimilitarista Tortuga. Mantendremos nuestra actividad de enviar cartas a las diferentes embajadas pidiendo la paz y la salida negociada al conflicto.

En esta ocasi贸n contaremos con la presencia del grupo de rock Tachuela y recordaremos, como cada mes, otro conflicto b茅lico olvidado, en este caso el de la Rep煤blica Democr谩tica de El Congo.

Estas convocatorias, propuestas por colectivos pacifistas, antimilitaristas o simplemente preocupados y solidarios con la situaci贸n que viven todas las v铆ctimas del conflicto, no es partidista, rechaza todo tipo de soluci贸n militar al conflicto, el env铆o de armas desde terceros pa铆ses, y la escalada que se est谩 animando desde los gobiernos de unos y otros estados. En su lugar, se solidariza, como decimos, con todas las v铆ctimas directas de la guerra, con las numerosas personas desplazadas y refugiadas, as铆 como con todos/as los desertores y objetores de conciencia de unos y otros ej茅rcitos. Por tanto insta a las partes intervinientes a detener los combates y a iniciar las conversaciones de paz que puedan lograr la soluci贸n m谩s satisfactoria para todas las partes.

En este enlace hay un listado de las convocatorias del estado espa帽ol que por ahora han sido comunicadas: https://www.grupotortuga.com/Convoc…

Manifiesto:

Paremos la guerra de Ucrania. 隆Negociaci贸n Ya!

Un d铆a 24 comenz贸 la invasi贸n de Ucrania por parte de Rusia.

Desde entonces miles de personas han perdido su vida, sus viviendas y propiedades. Muchas han quedado mutiladas, otras han tenido que exiliarse. Algunas han sido encarceladas o ejecutadas extrajudicialmente por encontrarse en el lado no conveniente de la frontera o por negarse a formar parte de la carnicer铆a militar.

Por otra parte, 驴qu茅 guerra moderna no va acompa帽ada de un ecocidio?

En todas las guerras quienes m谩s sufren y mueren son inocentes y la actual guerra de Ucrania no es una excepci贸n.

Cuando decimos inocentes no s贸lo estamos hablando de seres humanos, que tambi茅n, sino de bosques, animales, ecosistemas enteros que se ven destruidos por el fuego, productos qu铆micos, explosiones… aniquilados por la codicia de unos pocos seres humanos.

Como seres humanos responsables de dejar un mundo m谩s sano y justo a nuestros descendientes, exigimos a los contendientes y a quienes les apoyan, que se produzca inmediatamente un alto el fuego y comiencen negociaciones para parar esta guerra ecocida y criminal y encontrar una soluci贸n justa y satisfactoria para las partes enfrentadas.

La espiral de la guerra no es f谩cil de detener pero si, al menos, no lo intentamos, puede que la batalla contin煤e hasta que no quede ning煤n contendiente ganador y perdamos todo nuestro ecosistema com煤n, no ya por el terrible cambio clim谩tico, sino por un apocalipsis nuclear.

Basta de jugar con la vida tantas personas, as铆 como con la de miles de millones de seres vivos que no entienden lo que est谩 pasando pero igualmente sufren y mueren.

Hoy alzamos nuestra voz en esta concentraci贸n pero vamos a continuar hasta parar la guerra. Lo haremos en este mismo lugar el d铆a 24 de cada mes. Esperamos el apoyo de todas las personas convencidas de que ya han sufrido y muerto demasiados inocentes.

Recordamos que estamos enviando cartas a las embajadas de Rusia y Ucrania para expresar nuestra postura en favor del di谩logo y la paz. Pod茅is acercaros a nuestra mesa informativa y redactar vuestro propio escrito.

PAREMOS EL ECOCIDIO, PAREMOS LA MATANZA, PAREMOS LA DESTRUCCI脫N, PAREMOS LA GUERRA, 隆NEGOCIACI脫N YA!