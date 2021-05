May 23, 2021

Nuestros compa帽eros y compa帽eras de Izquierda Socialista (IS) de Argentina, organizaci贸n integrante del Frente de Izquierda de los y las Trabajadoras Unidad (FIT-U), nos env铆an un comunicado rechazando la campa帽a impulsada por sectores del sionismo en ese pa铆s, contra el diputado de esa organizaci贸n, Juan Carlos Giordano, quien p煤blicamente y en el congreso argentino ha defendido la lucha del pueblo palestino. Organizaciones y personalidades ligadas a la embajada de Israel iniciaron una 芦campa帽a de firmas, calumniosa y antidemocr谩tica, reclamando que Giordano sea 鈥渆xpulsado鈥 de la C谩mara de Diputados禄.

Desde Izquierda Socialista y todas las secciones de la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores-Cuarta Internacional (UIT-CI), corriente internacional a la que tambi茅n pertenece Lucha Internacionalista, estamos impulsando una campa帽a amplia y democr谩tica de firmas, en defensa de Giordano y por el derecho a defender al pueblo palestino. A continuaci贸n presentamos el comunicado de los compa帽eros y compa帽eras de IS:

En la sesi贸n de la C谩mara de Diputados del pasado mi茅rcoles 19 de mayo de 2021, el diputado nacional por Izquierda Socialista en el FIT-U, Juan Carlos Giordano, expres贸 su repudio a los bombardeos genocidas del Estado de Israel sobre Gaza y levant贸 su voz para defender al pueblo palestino agredido. A partir de ello se sucedieron en las redes una serie de acusaciones contra Giordano encabezada en primer lugar por el Presidente del Sionismo en Argentina por 鈥渁ntisemita鈥 y 鈥渘azi鈥. Y se lanz贸 una campa帽a de firmas, calumniosa y antidemocr谩tica, reclamando que Giordano sea 鈥渆xpulsado鈥 de la C谩mara de Diputados.

A la cabeza de esta campa帽a est谩n organizaciones y personalidades locales afines a la Embajada del Estado de Israel, a la cual se han sumado ex funcionarios macristas como el ex Secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj y el ex ministro de Educaci贸n, Alejandro Finocchiaro. Tambi茅n oficia como vocero de la misma el conocido periodista Eduardo Feinmann.

La acusaci贸n a Giordano de 鈥渁ntisemista鈥 es absurda y falsa. Tanto nuestra organizaci贸n nacional Izquierda Socialista como la corriente internacional a la que adherimos, la Uni贸n Internacional de Trabajadores y Trabajadoras-Cuarta Internacional (UIT-CI), tenemos una larga y consecuente trayectoria de repudio y combate a toda expresi贸n o ataque racista contra el pueblo jud铆o o cualquier otro. Esa trayectoria incluye no solo el combate al antisemitismo sino tambi茅n al nazismo o neonazismo, as铆 como la denuncia permanente del horror del Holocausto. En Argentina tenemos desaparecidos en nuestro pa铆s bajo el genocidio de la 煤ltima dictadura militar, y siempre fuimos parte de las nuevas generaciones que reclamaron c谩rcel a los genocidas. Pero aqu铆 se trata de algo muy distinto, un enga帽o que debe ser aclarado y repudiado.

Esta campa帽a contra Giordano va en contra de todos aquellos que defienden la causa palestina y repudian la pol铆tica de ocupaci贸n y de usurpaci贸n de sus tierras desde hace 73 a帽os por parte del Estado de Israel. La campa帽a contra Giordano se basa en el falso e hist贸rico argumento de los voceros del Estado de Israel y de sus organizaciones como la DAIA, de acusar de 鈥渁ntisemita鈥 o 鈥渘azi鈥 a los que critican y denuncian, en Argentina y el mundo, su pol铆tica genocida de limpieza 茅tnica sobre las y los palestinos, de usurpaci贸n y colonizaci贸n de tierras o de bombardeos criminales sobre Gaza. De esta manera, si alguien critica al gobierno de Israel, estar铆a cometiendo un delito de antisemitismo, o si repudia a la agresi贸n y represi贸n criminal del Estado de Israel contra el pueblo palestino, estar铆a siendo 鈥渁ntisemita鈥. Nada m谩s falso.

As铆, quien se atreva a cuestionar a la genocida pol铆tica anexionista que Israel est谩 llevando a cabo contra el pueblo palestino en Cisjordania y Gaza ser铆a antisemita, dado que Israel se declara un estado jud铆o, otorg谩ndose el derecho a seguir anexionando tierras palestinas. Junto al sufrido pueblo palestino afirmamos: antisemitismo y antisionismo no son sin贸nimos. Combatimos al sionismo invasor y genocida.

Juan Carlos Giordano se pronunci贸 en la C谩mara de Diputados contra los bombardeos genocidas del Estado de Israel en Gaza, la ocupaci贸n y en defensa del pueblo palestino y por una Palestina Libre, con el derecho de ambos pueblos -jud铆os y palestinos- a vivir en paz en la regi贸n, sin persecusiones 茅tnicas o religiosas de ning煤n tipo.

Israel y sus voceros consideran tambi茅n 鈥渁ntisemita鈥 el apoyo a cualquier iniciativa de reivindicaci贸n nacional y antirracista como el movimiento mundial de Boicot, Desinversi贸n y Sanciones (BDS), cuestionando la pol铆tica de apartheid del estado de Israel.

Izquierda Socialista, consecuente con todo lo que el FIT Unidad ha planteado contra el genocida Estado de Israel y la persecuci贸n del pueblo palestino en todos estos a帽os, se ha sumado con declaraciones, marchas y actos acompa帽ando el repudio y el pedido de solidaridad que promueve el pueblo de Palestina. Y desde Izquierda Socialista en el FIT-Unidad somos impulsores del Comit茅 Argentino de Solidaridad con el Pueblo de Palestina.

Llamamos a personalidades, organizaciones de derechos humanos, sociales, sindicales, parlamentarios y dirigentes pol铆ticos a pronunciarse para que cese esta campa帽a difamatoria, por la no expulsi贸n del diputado Giordano del Congreso Nacional y por el derecho democr谩tico a la libertad de expresi贸n para todos aquellos que defienden la causa del pueblo palestino.

21 de mayo de 2021. Izquierda Socialista, secci贸n de la UIT-CI en Argentina

*Para leer el petitorio y suscribirlo, se puede ingresar al siguiente link: