Asistimos a una nueva guerra entre Estados.

Una guerra que, aunque obviada por los medios de comunicaci贸n hasta ahora, ya ven铆a sufri茅ndose de manera larvada e informal desde 2014. Ahora, tras la decisi贸n de Rusia de invadir militarmente Ucrania, entra en su fase m谩s aguda y generalizada.



Si todas las guerras, por lejanas que se nos antojen, nos conciernen y nos comprometen si no estamos cegados por prejuicios y restricciones ideol贸gicas y tenemos un m铆nimo de sensibilidad y empat铆a humana, 茅sta se juega en escenario europeo y, dada la interdependencia y la complicaci贸n occidental en la misma, una escalada del conflicto podr铆a conllevar mayores consecuencias para las sociedades europeas y tal vez una oportunidad que aprovechar谩n los halcones de por aqu铆 para agudizar la creciente militarizaci贸n de nuestras sociedades, un proyecto que es un secreto a voces.

Este doble escenario, la guerra que ahora hay que intentar parar, y la preparaci贸n constante del escenario de guerra y de la violencia rectora que antes, durante y despu茅s de la guerra sigue dominando las mentalidades, las relaciones y la pol铆tica de nuestras sociedades, y que se expresa en la violencia directa, estructural, cultural y sin茅rgica que sufrimos (ciertamente de forma permisiva y como si formara parte de nuestra fat铆dica naturaleza), motiva que nos preguntemos si podemos hacer algo o debemos conformarnos a verla como pasmarotes en las im谩genes enlatadas que nos endosa la propaganda. 驴Qu茅 podemos hacer? 驴qu茅 debemos hacer? 驴qu茅 aportaci贸n puede tener la noviolencia y el antimilitarismo en este momento cr铆tico y para luchar contra la guerra, contra las violencias y en pro de una sociedad m谩s pac铆fica?

驴Podemos decir algo desde el antimilitarismo y la noviolencia?

Ya s茅 que no somos l@s responsables de parar esta locura que han preparado otros y que nuestra voz, habitualmente, es minorizada, obviada y apagada por el ruido generalizado.

Tambi茅n s茅 que ser铆a c铆nico esperar exigentemente respuestas, en medio de la conflagraci贸n preparada por los halcones, a l@s pacifistas, cuando los guerreristas, por decirlo en castizo, la han cagado y han demostrado sobradamente la ineficacia de su potente militarismo para lograr la seguridad humana que afirman perseguir. La apuesta militarista es m谩s parte del problema que de la soluci贸n, pero ellos dale que dale.

Oigo decir que el pacifismo no tiene soluciones que aportar, como si las ocurrencias de los estados y su caterva de opinadores estuviera aportando algo m谩s que desatino y disimulo.

Si al militarismo se le mide con tan amplias tragaderas, no se entiende la estrechez de miras de quienes enjuician al pacifismo con distinta vara de medir y ahora se preguntan d贸nde estamos en medio del conflicto y nos piden soluciones id铆licas para parar el conflicto y para despu茅s del mismo.

La guerra es un mal sin matices. Un mal que nos azota desde tiempos inmemorables como la expresi贸n m谩s terrible de la violencia ind贸mita y rectora de nuestro mundo. Por eso el objetivo principal es parar la escalada. Parar la agresi贸n. Parar la respuesta militar. Parar a los ej茅rcitos.

La guerra no es una fatalidad a la que hayamos de resignarnos. Es m谩s bien un acto deliberado y planificado que puede evitarse o provocarse. Y en este caso ha habido demasiada le帽a para atizar el fuego de la guerra.

El objetivo prioritario. Parar la guerra cuanto antes.

La guerra no surge de la nada. Lo hemos dicho antes. Tiene un antes que consolida su preparaci贸n y que polariza las posturas de las partes contendientes y sus alados y tiene un despu茅s, cuando acaba la fase b茅lica y comienza el postconflicto, donde puede dominar la represi贸n y la dominaci贸n o pueden abrirse posibilidades alternativas.

Puede parecer una obviedad, pero conviene recordarlo porque la posibilidad de intervenir en un conflicto podr谩 influir tanto de nuestro 芦antes禄 como del proyecto que aspiramos a construir en el 芦despu茅s禄.

Galtung, que ha investigado con profundidad sobre el papel de la violencia en nuestras sociedades propone pol铆ticas destinadas a cada uno de estos momentos, haciendo hincapi茅 en el despu茅s de la guerra.





Seg煤n su esquema, el antes de la guerra exige pol铆ticas de prevenci贸n, el durante tiene por objetivo parar la guerra y supone diplomacia y mediaci贸n, mientras que para el despu茅s establece tres estrategias que deben ejercerse de forma simult谩nea: Reconstrucci贸n (tanto material como humana y tanto de lo da帽ado por la violencia directa como de estructuras que faciliten un nuevo grado de vida m谩s pac铆fica y de una cultura de encuentro y paz) Resoluci贸n y Reconciliaci贸n.

Afirma Galtung, que estas estrategias no s贸lo se refieren a la violencia directa y visible, sino tambi茅n sobre los componentes sist茅micos y estructurales de la violencia que impera en nuestras sociedades (lo que denomina violencia estructural) y sobre los componentes simb贸licos y culturales de la misma (lo que llama violencia cultural), lo que implica remover estructuras violentas de 铆ndole pol铆tico, jur铆dico, econ贸mico y un largo etc茅tera y remover valores culturales violentos, y hacerlo de forma simult谩nea, no aplaz谩ndolos, porque de lo contrario no se conseguir谩 otra cosa que cronificar el conflicto y a帽adir combustible a una futura nueva guerra.



A las tres violencias que identifica Galtung, deber铆amos a帽adir una cuarta, de car谩cter sin茅rgico, que act煤a como conector de las otras tres, permitiendo que se relacionen, combinen, potencien, retroalimenten, coordinen y multipliquen sus efectos de forma espiral, sirvi茅ndoles de marco envolvente y rector, bajo las ideas rectoras (como objetivos y como pr谩cticas y medios simult谩neamente) de violencia y dominaci贸n.

Volveremos sobre este car谩cter sin茅rgico de la violencia cuando hablemos del antes y del despu茅s de la guerra. De momento lo dejamos 煤nicamente mencionado.



Siguiendo el esquema de Galtung, la lucha contra la guerra se debe realizar en el antes, durante y despu茅s, abordando de forma sincr贸nica la violencia directa, estructural y cultural (y rectora dir铆amos nosotros) y sin relegar ninguna de estas dimensiones.





Ahora lo prioritario es parar la guerra.

Una vez desatado el conflicto lo principal es paralo lo antes posible. S贸lo as铆 podemos, seg煤n Galtung, aplicar 芦tras la violencia禄 las tres estrategias simult谩neas (Reconstrucci贸n, Resoluci贸n y Reconciliaci贸n) que pueden ayudarnos a transformar el conflicto a una dimensi贸n m谩s pac铆fica y las mentalidades a una sociedad m谩s pacificada.

Para parar la guerra, Galtung se fija en la labor principalmente de expertos e instituciones mundiales que deben propiciar el alto el fuego. Para ello propone acciones como bloqueos y embargos de armas, sanciones econ贸micas y diplom谩ticas, pactos de treguas, actuaciones indirectas de los aliados de uno y otro bando para llevar a la mesa de negociaci贸n a los contendientes, medidas diplom谩ticas, negociadores y terceros imparciales que faciliten el alto el fuego y la negociaci贸n entre las partes, corredores humanitarios, ayuda humanitaria y acciones similares enfocadas a que los ej茅rcitos hagan callar su armamento.

La mirada de Galtung se dirige m谩s bien hacia los actores militares y la conducci贸n pol铆tica de la guerra y propone actuaciones de alto nivel y de expertos.



Pero la guerra, como estamos viendo ahora, cuenta con otros sujetos silenciados m谩s all谩 de sus conductores. Cuenta con los soldados que la hacen, con las sociedades que las apoyan o rechazan, con las victimas que las sufren y con la gente de los restantes lugares del mundo que se alteran, para bien o para mal, con este nuevo drama.

Intentar parar la guerra es socavar todos los apoyos a la misma, y hacerlo lo antes posible y en todos los lugares y espacios donde esta ocurre, incluyendo el nuestro, a miles de kil贸metros de distancia y a muy pocos mil铆metros de la responsabilidad en lo que est谩 pasando.

No cabe esperar a que un bando derrote al otro o a que los dos queden extenuados.



En mi opini贸n habr铆a que centrarse mucho m谩s en las sociedades que en sus l铆deres para parar la guerra y, sobre todo, para construir la paz.

Dos grandes lugares se me ocurren pertinentes para nuestra actuaci贸n noviolenta desde aqu铆 desde donde estamos:

el lugar del conflicto, sobre el que nuestra influencia es m谩s bien peque帽a y podr谩 desarrollarse como solidaridad con la sociedad y los movimientos organizados que luchan por la paz, (all铆).

Y el de aqu铆, donde estamos y podemos ser exigentes hacia nuestros gobiernos en la doble v铆a de no persistir en sus pol铆ticas fatales en favor de la guerra, as铆 como para que adopte un papel proactivo para dar apoyo a las v铆ctimas, refugiados, desertores e insumisos y a la poblaci贸n civil en Ucrania, y para que adopte un papel exigente para parar la guerra, (aqu铆).

All铆.

1) En Rusia se est谩n produciendo manifestaciones contra la guerra, principalmente promovidas por un movimiento pacifista de cierto calado y por el momento anarquista ruso. El poder del militarismo ruso es enorme, nadie lo duda, pero tiene disidencias que pueden socavar el apoyo a la guerra y deber铆a formar parte de la lucha para parar la guerra apoyar esta disidencia, mantener coordinaci贸n y solidaridad con el movimiento que la protagoniza y usar nuestras redes en ese sentido.

2) Tambi茅n en Ucrania hay un movimiento pacifista relevante que pide el alto el fuego, que llama a dejar las armas, que propone soluciones en l铆nea de desmilitarizaci贸n de Ucrania frente a la barbarie de la guerra y que llama a la sociedad ucraniana a actuar de forma noviolenta, mediante la resistencia noviolenta, frente a la invasi贸n.

3) Millones de desplazados deambulan por Ucrania o buscan la salida del escenario de locura de la guerra. Tambi茅n aqu铆 es necesario apoyar, desde la sociedad aqu铆, la organizaci贸n y la protecci贸n de este 茅xodo, ofrecerle acogida y cuidados entre nosotros y posibilitar que, cuando acabe el conflicto, puedan regresar en condiciones suficientemente seguras e incorporar su papel y actor铆a en el postconflicto a la reconstrucci贸n de una sociedad con esperanzas de una paz diferente a la mera ausencia de guerra.

4) Tambi茅n debe apoyarse la lucha contra los reclutamientos, tanto militares como paramilitares, para nutrir el aparato de guerra. Contamos con maneras de denunciar su persecuci贸n, redes para apoyar su protecci贸n y capacidades para solidarizarnos con quienes promueven la resistencia a los ej茅rcitos.

5) Del mismo modo, la llamada a los soldados de uno y otro bando a desertar de la guerra. La desobediencia al reclutamiento y a la guerra y el acompa帽amiento y protecci贸n de los desobedientes deber铆a ser parte de la agenda de lucha y del apoyo efectivo que podamos prestar fuera.

6) Debemos prestar colaboraci贸n y solidaridad a quienes desde el escenario de guerra est谩n realizando los cuidados de la gente atrapada en el conflicto y ayudar a difundir sus luchas y necesidades.

7) Podemos intentar animar a que las di谩sporas ucraniana y rusa entre nosotr@s participen de la solidaridad con las v铆ctimas y emprendan aqu铆 di谩logos para la paz.

8) Tal vez el futuro suponga una suerte de ocupaci贸n militar. En ese momento podremos tambi茅n pensar en apoyar la resistencia civil y a sus actores y en dar cuanta cobertura podamos a las v铆ctimas y represaliados por dicha ocupaci贸n.

No tenemos una gran capacidad de influencia en la guerra, pero s铆 podemos, con compromiso y responsabilidad, apoyar a quienes luchan por pararla y de acogida por quienes huyen de la misma y necesitan cuidados.

Aqu铆

1) Debemos luchar contra la justificaci贸n de la guerra y contra las im谩genes estereotipadas de los contendientes que, de forma nada inocente, est谩n mostrando los medios de comunicaci贸n. Nada justifica la guerra. Nada justifica la postura de la OTAN. Nada justifica la agresi贸n militar de Rusia. No es verdad la imagen de rusos y ucranianos que est谩n dando en los medios para justificar el apoyo armado a Ucrania o el reforzamiento de las pol铆ticas militares de todos los actores implicados. Nos toca, porque nadie m谩s lo va a hacer, argumentar las razones de la paz y ofrecer una imagen clara de los intereses en juego que subyacen a esta guerra.

2) Nos toca movilizar socialmente la causa de la paz, para hacerla un movimiento con el suficiente peso para evitar la latente tentaci贸n militarista del gobierno y de la 茅lite espa帽oles. Deben saber que cualquier medida que avance en el apoyo militar a esta guerra les ha de pasar factura pol铆tica.

3) Por las mismas razones, nos toca luchar contra cualquier atisbo pol铆tico por parte de Espa帽a de levantar el embargo de armas a Ucrania o de permitir el tr谩nsito por Espa帽a, incluidas las bases militares americanas, para enviar tropas o armas a la zona o sus pa铆ses lim铆trofes.

4) Nuestra exigencia debe obligar a la diplomacia para que adopten una actitud proactiva que facilite el alto el fuego, la paralizaci贸n de la guerra y el inicio de negociaciones.

5) Debemos exigir que nuestras autoridades apoyen con recursos suficientes tanto al desplazamiento fuera del conflicto de refugiados y desertores e insumisos de la guerra, como la acogida entre nosotr@s.

6) Del mismo modo debemos exigir protecci贸n internacional y apoyo institucional desde aqu铆 a los desertores de ambos bandos y a quienes se niegan a empu帽ar las armas.

7) Debemos promover la solidaridad civil desde aqu铆 con las necesidades de la sociedad civil que se encuentra en la zona de conflicto y prestar el apoyo en recursos materiales y de cualquier tipo a sus necesidades.

8) Debemos promover el apoyo a las redes de solidaridad existentes entre las comunidades de las di谩sporas de la zona de conflicto.

9) Debemos llenar de contenido alternativo los esl贸ganes del no a la guerra y evitar que bajo los mismos anide la idea militarista. No a la guerra es muchas m谩s cosas, como no a los ej茅rcitos, no al gasto militar, no a la industria de armas, no a las intervenciones en el exterior, no a las alianzas militares agresivas, y un largo etc茅tera que, hasta ahora, las fueras pol铆ticas que apoyan al gobierno y el tremendo consenso militarista existente en el parlamento, se han negado a abordar.

10) El no a la guerra no es la justificaci贸n al refuerzo de la OTAN, ni a las pol铆ticas belicistas de la UE y a su pretensi贸n de crear un ej茅rcito europeo, ni a las pol铆ticas de desarme que buscan consolidar un poder destructivo mutuo entre los bloques en conflicto, pero que no avanzan ni en la desmilitarizaci贸n de las sociedades, ni en la verdadera construcci贸n de una paz estructural y cultural suficientes para reemplazar la cultura militarista, una de nuestras principales amenazas de escala planetaria.

驴C贸mo se fabrica una guerra? El antes y el despu茅s.

Alertaba en un anterior art铆culo en la p谩gina 芦Alternativas Noviolentas禄 del macabro juego de intereses que alimenta las guerras.

Para que una guerra tenga lugar hace falta cumplir una serie larga de precondiciones pol铆ticas y materiales que la preparen: tener ej茅rcitos bien adiestrados para ello, tener armamento y log铆stica suficiente, tener recursos para financiarla y redes de alianzas para sostenerla en el largo plazo, contar con la suficiente cohesi贸n en las 茅lites propias para conducirla, desmovilizar a la disidencia interna a la guerra y neutralizar los posibles apoyos del contendiente, convencer a la poblaci贸n del argumentario justificativo (lo que suele venir acompa帽ado de la manipulaci贸n sobre el otro -ahora enemigo- y su cosificaci贸n/deshumanizaci贸n y crueldad) y asegurarse que la propia tropa no desertar谩, o no lo har谩 de forma cr铆tica, ante la crudeza de la contienda.

Todo esto es posible porque los Estados siguen apostando a la guerra, reforzando sus estructuras militares y jugando a su juego de dominaci贸n y violencia.

La guerra es posible porque las mentalidades participan y se educan en la cultura de la violencia y porque las pr谩cticas cotidianas est谩n mediadas por una violencia rectora, que act煤a como medio y como fin, y que forma parte de nuestras relaciones interpersonales, sociales, laborales, econ贸micas, culturales, etc茅tera.

La guerra es posible porque existe una generalizada violencia sist茅mica, o estructural si se prefiere, que divide a las sociedades entre ganadoras y perdedoras, expoliadas y expoliadoras, explotados y explotadores, depredadores y depredados, abusados y abusadores, amigos y enemigos y un largo etc茅tera.

La guerra es posible porque los que dicen lo que hay que creer y dictan las verdades han conseguido que la violencia como modo de solventar conflictos y disputas y la idea de defensa militar se naturalicen y normalicen y se asuman como inevitables, para que forme parte de nuestras ideas, afectos y creencias.

La guerra es posible porque es la ampliaci贸n de la pol铆tica violenta en su estado m谩s sin茅rgico y brutal y porque es la culminaci贸n de la pol铆tica del miedo y la violencia habituales, pero por medios militares.

No debemos olvidarlo, porque, antes de que la guerra tenga lugar, ya la hemos preparado y ya le hemos dado solidez y potencialidad en nuestras vidas cotidianas y en nuestras propias pr谩cticas antes de que ocurra. Y la hemos permitido asumiendo las pol铆ticas de nuestros estados en la preparaci贸n de la guerra y financiaci贸n de las estructuras militares, de alianzas militares, de operaciones en el exterior, de gasto militar, de fabricaci贸n y venta de armas, de diplomacia 芦disuasoria禄 y 芦preventiva禄, de ret贸rica de 芦desarme禄 y tantas otras.

Precisamente por ello es por lo que convienen preguntarse por el papel que en la preparaci贸n de la guerra ha tenido la pol铆tica militar occidental y, dentro de ella, la que mantiene la pol铆tica militar espa帽ola, pues sobre esta, al menos en teor铆a, podemos incidir.

No voy a extenderme demasiado, porque es conocida de sobra la implicaci贸n militarista de la pol铆tica espa帽ola en la construcci贸n del actual orden mundial y en la preparaci贸n permanente de la guerra.

Contamos con un ej茅rcito desmesurado e innecesario, dotado de un armamento sofisticado y enfocado a lo que llaman proyecci贸n (invasi贸n). Detraemos recursos econ贸micos, entre gasto y deuda militares, por encima de los 30.000 millones de euros para sostener este andamiaje. Participamos de 18 operaciones de injerencia militar en conflictos internacionales y hemos participado en m谩s de 100 desde que Felipe Gonz谩lez tuvo la idea servil de ponerlas en marcha hasta nuestros d铆as, participamos de la estrategia de dominaci贸n-violencia con la que la OTAN compite con otros actores mundiales, cedemos bases militares para la lucha por la hegemon铆a mundial de EEUU, nuestro aliado a cuyos intereses hemos supeditado nuestra suerte, prestamos los campos de tiro de Bardenas y San Gregorio para que ej茅rcitos internacionales dela OTAN y otros (Ucrania incluida) entrenen sus desafueros, vendemos armas Made In Spain a la mayor铆a de los pa铆ses en conflicto y somos la sexta potencia mundial en exportaci贸n de material militar, mimamos la industria militar y promovemos una cultura militarista que forma una especie de segunda piel nefasta de nuestra sociedad.

Preparamos la guerra, pero miramos para otro lado.

Es en este escenario donde desaprender la guerra nos debe obligar a levantar una agenda de desmilitarizaci贸n propia exigente.

Llama la atenci贸n que todos estos hechos no formen parte de la preocupaci贸n y de los objetivos de gran parte de las organizaciones pol铆ticas, sindicales, sociales y movimientos sociales del Estado espa帽ol, como si no importaran.

Salvando la lucha minorizada del movimiento antimilitarista, la acci贸n decidida del feminismo contra la utilizaci贸n de los puertos espa帽oles para vender armas, la protesta de parte del sindicalismo libertario contra el gasto militar, una parte de la lucha ecologista y una muy reducida parte del movimiento de solidaridad, lo cierto es que la agenda de desmilitarizaci贸n no forma parte de las preocupaciones sociales.



Nos toca la responsabilidad de devolver el dinamismo que en su d铆a tuvo la movilizaci贸n pacifista y antimilitarista y rellenar de contenido estas luchas.

Es esa nuestra mejor contribuci贸n noviolenta en el antes de la guerra y en la lucha contra la violencia rectora que domina nuestro paisaje.

Una agenda para el antes, durante y despu茅s desde la noviolencia.

El esquema de Galtung, que ofrece un repertorio de acci贸n noviolenta 芦tras la violencia禄 se debe completar con otro que propone una lucha global contra las violencias y su din谩mica rectora que engloba la violencia global en todo momento y, a su vez, espec铆fica en los tres momentos que destaca Galtung.

Si nos fijamos en nuestro protagonismo como sociedad y en la lucha que hay que desencadenar contra la violencia rectora que fabrica las guerras, aparecer谩 un repertorio de lucha noviolenta algo diferente a la que Galtung propone y cuyos actores, en vez de expertos noviolentos, ser谩n el com煤n de la sociedad autoorganiz谩ndose con sus medios y posibilidades. Ofrezco un cuadro de ello con la esperanza de que nos sirva para debatir (se puede descargar en pdf aqu铆).