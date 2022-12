–

Miles de personas se manifestaron el s谩bado en Par铆s, Burdeos, Estrasburgo y Marsella para rendir homenaje a las seis v铆ctimas, tres de las cuales -una mujer y dos hombres- murieron tiroteadas la v铆spera frente al centro cultural kurdo de la rue d鈥橢nghien, en el distrito 10 de la capital (francesa). Un homenaje que desgraciadamente degener贸 a veces en incidentes con la polic铆a en la capital, expresi贸n tambi茅n de la c贸lera y el dolor de la comunidad kurda, una vez m谩s golpeada.

El autor del asesinato fue detenido. Las autoridades trataron inmediatamente de descartar cualquier otro motivo que no fuera racista, a pesar de que el objetivo era el centro cultural kurdo. El asesino ha sido ingresado en un hospital psiqui谩trico.

驴El asesino ten铆a como objetivo a los kurdos?

Mientras que el detenido es presentado como sediento de sangre de extranjeros, en general, las tres personas asesinadas son kurdas. No les dispararon en ninguna calle, sino delante del centro cultural kurdo, donde se encuentra el Consejo Democr谩tico Kurdo en Francia (CDK-F). Este mismo distrito ya hab铆a sido golpeado diez a帽os antes: tres activistas hab铆an sido asesinadas. Otro elemento inquietante: al mismo tiempo, el viernes, iba a celebrarse una reuni贸n con varias decenas de activistas kurdas. La masacre se evit贸 porque la reuni贸n se retras贸 unas horas. La primera v铆ctima del asesino no fue otra que Emine Kara, figura destacada del Movimiento de Mujeres Kurdas. A pesar de la proximidad de negocios regentados por nacionales del continente africano, fue a una peluquer铆a kurda donde finalmente se dirigi贸 el hombre, que hiri贸 a tres clientes antes de ser reducido.

Sin embargo, desde el principio qued贸 claro que las autoridades, tanto judiciales como pol铆ticas, hicieron todo lo posible por descartar la teor铆a terrorista. Por lo tanto, la fiscal铆a nacional antiterrorista no est谩 concernida (a la investigaci贸n). Cabe preguntarse el por qu茅 de tal celeridad, que podr铆a deberse a que, a sus ojos, los kurdos no eran especialmente el objetivo del asesino. Tambi茅n resulta extra帽a la rapidez con la que el Ministro del Interior, G茅rald Darmanin, afirm贸 -sin ninguna prueba de la investigaci贸n- que el sospechoso 鈥渜uer铆a atacar a extranjeros鈥. Y a帽adi贸: 鈥淣o es seguro que el asesino que quer铆a asesinar a estas personas (鈥) lo hiciera espec铆ficamente por los kurdos鈥. Efectivamente, 鈥渘o es seguro鈥. Pero para estar seguros, no hay que descuidar ninguna pista. Esta, obviamente, no le interesa.

El asesino, que fue detenido y puesto bajo custodia, declar贸, sin embargo, a la polic铆a que quer铆a atacar a la comunidad kurda, al tiempo que evocaba su 鈥渙dio a los extranjeros鈥. Sin duda es un racista. El a帽o pasado atac贸 con una espada un campamento de inmigrantes, pero, parad贸jicamente, segu铆a siendo, seg煤n el ministro del Interior, 鈥渄esconocido para la polic铆a鈥. Pero, 驴por qu茅 los kurdos? La respuesta a esta pregunta se complica a煤n m谩s por el hecho de que el s谩bado se le levant贸 la custodia y se le ingres贸 en una cl铆nica psiqui谩trica. Seg煤n la fiscal, reci茅n salido de la c谩rcel por apu帽alar a unos ladrones, inicialmente hab铆a querido ir a Saint-Denis, pero, seg煤n explic贸, finalmente hab铆a renunciado 鈥渁 llevar a cabo el acto, dado el escaso n煤mero de personas presentes y debido a su vestimenta, que le imped铆a recargar el arma con facilidad鈥. Seg煤n el fiscal, dijo estar 鈥渆nfadado con los kurdos por haber hecho prisioneros durante su lucha contra Daesh en lugar de matarlos鈥. Esto ya no constituir铆a un motivo racista ordinario.

Si finalmente fuera hospitalizado en el psiqui谩trico, ya no se le escuchar铆a y la investigaci贸n se ralentizar铆a por tiempo indefinido, mientras que dentro de quince d铆as los kurdos y sus amigos pretenden conmemorar el 10潞 aniversario del asesinato de tres militantes kurdas en pleno centro de Par铆s.

驴Existe alguna relaci贸n con los asesinatos de 2013?

En cuanto se conoci贸 la matanza el viernes, muchos pensaron inmediatamente en los tres asesinatos: Fidan Dogan, Sakine Cansiz y Leyla S枚ylemez, tambi茅n recibieron disparos en la cabeza. Es demasiado pronto para establecer, o no, una relaci贸n con la noche del 9 de enero de 2013, pero las preguntas se suceden, sobre todo porque los asesinatos nunca se han resuelto del todo. El asesino fue detenido, pero muri贸 de enfermedad en prisi贸n. Ten铆a conexiones con el servicio de inteligencia turco, el MIT.

Por otro lado, a煤n se desconoce qui茅n lo encarg贸. Y por una buena raz贸n: a pesar de las peticiones del juez de instrucci贸n, diez a帽os despu茅s Francia se niega a levantar el secreto del sumario que permitir铆a acceder a las notas de los servicios de inteligencia franceses, cuyos v铆nculos con el MIT son oficiales. Esta posici贸n pol铆tica no fomenta la confianza. Sobre todo, cabe preguntarse si se habr铆a producido un nuevo atentado si se hubiera desenmascarado a los verdaderos autores de estos cr铆menes. Por ello, todas las investigaciones deben llevarse a cabo sin dejar piedra sobre piedra.

驴Por qu茅 no se ha mantenido la clasificaci贸n terrorista?

El Consejo Democr谩tico Kurdo en Francia (CDK-F) pidi贸 que el atentado del viernes fuera clasificado por los investigadores como 鈥渢errorista鈥. Tras su reuni贸n con el prefecto de Par铆s, Laurent Nu帽ez, Agit Polat, portavoz del CDK-F, declar贸: 鈥淓l hecho de que nuestras asociaciones est茅n en el punto de mira tiene un car谩cter terrorista y pol铆tico. Por el momento, la fiscal铆a nacional antiterrorista no se ha hecho cargo del caso鈥. El Ministro de Justicia, 脡ric Dupont-Moretti, declar贸 que quer铆a 鈥渞ecordar la diferencia entre un delito racista, odioso por naturaleza, y un acto terrorista鈥. La diferencia estriba en si uno se adhiere o no a una supuesta 鈥渋deolog铆a pol铆tica鈥. El Ministro del Interior, G茅rald Darmanin, hab铆a declarado que 鈥渆s evidente que el asesino actu贸 solo鈥.

Seg煤n el art铆culo 421-1 del C贸digo Penal, determinadas infracciones y delitos (robo, homicidio, secuestro, tenencia de armas o explosivos, etc.) se califican de 鈥渁ctos de terrorismo cuando est谩n intencionadamente relacionados con una empresa individual o colectiva destinada a perturbar gravemente el orden p煤blico mediante la intimidaci贸n o el terror鈥.

Dado el momento del atentado, cuando se iba a celebrar una importante reuni贸n, es sorprendente que no se mantenga el objetivo de 鈥減erturbar el orden p煤blico mediante el terror鈥. De hecho, la fiscal铆a tambi茅n tiene en cuenta otros hechos: la personalidad del sospechoso, su ideolog铆a. La fiscal铆a de Par铆s constat贸 la personalidad problem谩tica del tirador, 鈥渄epresivo, solitario y silencioso鈥, dijo en un comunicado, y estableci贸 que quer铆a atacar a extranjeros, de ah铆 el car谩cter 鈥渞acista鈥 de su empresa.

Al descartar desde el principio la posibilidad de un acto terrorista dirigido contra representantes kurdos, parece claro que las autoridades francesas intentan evitar enredarse en una pista pol铆tica. Aunque hace diez a帽os tres activistas kurdas fueron asesinadas a tiros en pleno centro de Par铆s, la negativa de Francia a levantar el secreto del sumario sobre este caso sigue impidi茅ndonos saber qui茅nes fueron los autores intelectuales.

FUENTE: Pierre Barbancey y Ga毛l De Santis / L鈥橦umanit茅 / Traducido por Rojava Azadi Madrid

