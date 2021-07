–

Par铆s-Montreuil, 10 de julio de 2021. En un acto festivo de bienvenida que dur贸 tres horas, el Escuadr贸n 421 tom贸 la palabra para presentarse, saludar y agradecer a las colectivas de la regi贸n parisina que est谩n organizadas abajo y a la izquierda. Despu茅s de la entonaci贸n del himno zapatista, la delegaci贸n mar铆tima escuch贸 y registr贸 las intervenciones de distintas luchadoras: la Asamblea local de Montreuil y la Coordination 脦le de France, la Red de Ayuda Mutua Verdad y Justicia con los familiares de v铆ctimas de violencia del Estado, quienes nombraron una lista larga de sus muertos por racismo de Estado, encabezada por Samir Flores y cerrada por Cl茅ment (v铆ctima de crimen fascista), los Colectivos de Sin Papeles, los Chalecos Amarillos y los huertos obreros 鈥Jardin 脿 D茅fendre鈥 de Aubervilliers.

Representantes de los Gilets Jaunes de Montreuil comentaron que su lucha empez贸 un 17 de noviembre (2018) como el EZLN (1983). Hicieron referencia a las masacres de la Semana sangrienta que signific贸 el asesinato masivo y la deportaci贸n de activistas de la Commune de Paris hace 150 a帽os, 鈥渓o cual no est谩 dicho en los manuales escolares franceses鈥. On l芒che rien. 鈥淣o soltaremos nada, a pesar de los esfuerzos del poder en aniquilarnos. Debemos destruir el capitalismo antes de que nos destruya a nosotros. No queremos reformas, queremos todo, es decir recobrar nuestras vidas con nuestras manos. Tenemos asambleas de asambleas y organizamos comedores populares鈥.

En la escuelita de La Parole Errante llena de flores y mantas coloridas, murales fotogr谩ficos en blanco y negro como los de Extinction R茅bellion, les representantes de los Chalecos Amarillos dijeron merci (gracias) a les zapatistas 鈥減or construir lazos entre nosotres y vosotres鈥 y por 鈥渋nspirarnos鈥. Les invitaron a recorrer la comuna de Montreuil a 鈥渉ablar y escuchar, compartir rabias, logros, fracasos, esperanzas para hacernos m谩s fuertes鈥. Al final de su intervenci贸n, gritaron en franc茅s: Vive la Commune de Paris ! On est l脿 ! On l芒che rien ! On veut tout ! (隆Viva la Comuna de Par铆s! 隆No vamos a conceder nada! 隆Estamos aqu铆! 隆Queremos todo!).

La voz de Amparo de Place des F锚tes confes贸 que en su colectivo se desmayaron del gusto 芦quienes nadie los pela禄. 芦Todav铆a no lo podemos creer. 驴La neta, son de carne y hueso? 驴Y no son ciborgs y no son hologramas? Bueno鈥 Al tiro, corto y tendido. Dej谩ndonos preguntas existenciales para m谩s tarde. El caso es que contestamos a su llamada por la vida. Y que ustedes nos contestaron enseguida: qu茅 claro que s铆, qu茅 c贸mo no, que con mucho gusto y orgullo nos iban a visitar禄.

Antes de breves palabras de despedida del Escuadr贸n, se realiz贸 un homenaje emocionante que estremeci贸 a la asistencia, al denunciar el asesinato reciente de Sim贸n Pedro P茅rez L贸pez de la Organizaci贸n Civil de Las Abejas, y a Marc Tomsin, editor y animador de La Voie du Jaguar, as铆 como a Bastien Roche quien tambi茅n perteneci贸 a la Conf茅d茅ration Nationale du Travail (CNT) y al Comit茅 de Solidarit茅 avec les Peuples du Chiapas en Lutte (CSPCL) y colabor贸 con Promedios Francia, 脡changes Solidaires y la librer铆a Quilombo.

La tarde zapatista en esta ex 鈥渂anlieue rouge鈥 (suburbio rojo) ha sido animada por canciones una versi贸n hipopera de la Llorona en n谩huatl y original en espa帽ol, y con el entusiasmo del grupo del Bato Loco, Gr茅gory, C茅cile y Ricardo del C铆rculo Jaranero de Paname, as铆 como el Coro de Place des F锚tes. La maestra de ceremonia, quien es panadera de una cooperativa llamada 鈥淟a Conqu锚te du Pain鈥 (La Conquista del Pan) en Montreuil, donde se puede adquirir caf茅 zapatista, anunci贸 la posible llegada de una delegaci贸n a茅rea del movimiento rebelde en el aeropuerto de Roissy en una fecha cercana por determinar. Con el pu帽o levantado, el Escuadr贸n zapatista enton贸 finalmente 芦El Pueblo Unido禄 con toda la asistencia y recordar谩 sin duda la emoci贸n de las parisinas cuando cantaron 芦Canci贸n sin miedo (Vivir Quintero, 2020) que visibiliza el problema de los feminicidios.

