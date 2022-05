Paritarias e inflaci贸n (II)

Mario Hernandez

Al galope del 6,7% de inflaci贸n en marzo, el mayor r茅cord en 20 a帽os, empujada por las subas en Educaci贸n (23,6%), indumentaria (10,9%) y alimentos (7,2%), las negociaciones salariales comenzaron a reflejar la aceleraci贸n de los precios. La din谩mica qued贸 estampada en los acuerdos que ya incorporan una mayor cantidad de ajustes y m谩s cercanos en el tiempo en funci贸n de expectativas de inflaci贸n cada vez m谩s altas.

El desborde inflacionario en marzo llev贸 al gobierno a adelantar la convocatoria a paritarias y cerrar una docena de acuerdos con aumentos de entre el 45% y 60%. Para abril el escenario igualmente sigue siendo preocupante. Algunas consultoras estiman un piso del 5% del IPC hasta julio. El pron贸stico es que despu茅s del shock en los commodities en marzo vendr谩 el shock de tarifas.

Conforme a lo establecido por la Resoluci贸n N掳867/2022, publicada en el Bolet铆n Oficial el d铆a 29 de abril de 2022, el Ministerio de Salud de la Naci贸n dispuso un aumento para todas las empresas inscriptas en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (R.N.E.M.P.) del 8% a partir del 1掳 de mayo 2022, un 10% adicional y acumulativo a partir del 1掳 de junio del 2022 y un 4% adicional y acumulativo a partir del 1掳 de julio 2022. Hasta abril, las cuotas de las prepagas aumentaron un 22,5%. A junio el acumulado ser谩 del 51,3%. Los 4.000 colegios privados de la provincia de Buenos Aires fueron autorizados a subir la cuota mensual. Son subas escalonadas del 25% hasta setiembre. La primera suba del 8% es retroactiva a marzo.

La secretar铆a de Energ铆a convoc贸 a audiencias p煤blicas entre el 10 y 12 de mayo, que incluir谩n la discusi贸n sobre nuevos aumentos para las boletas de gas y energ铆a el茅ctrica. 鈥淟a totalidad de los beneficiarios de tarifa social de gas no ser谩n alcanzados por un nuevo incremento durante este a帽o, mientras que para aquellos usuarios de electricidad del AMBA que tienen este beneficio, la nueva correcci贸n no superar谩 el 6% en promedio. Por su parte, el 10% de usuarios residenciales de los servicios de gas y de electricidad, con mayor capacidad de pago de la sociedad, dejar谩 de recibir el beneficio de subsidio a la energ铆a鈥, indica la secretar铆a de Energ铆a en su convocatoria.

鈥淒e tal forma, para la mayor铆a de los usuarios residenciales de Edenor y Edesur excluidos quienes son beneficiarios de tarifa social, las facturas tendr铆an una correcci贸n en promedio para la mayor铆a de los usuarios de gas del pa铆s se ubicar谩 en 21,5%, con leves variaciones seg煤n las regiones鈥, agreg贸.

Para el 19 de mayo pr贸ximo el gobierno convoc贸 a una audiencia p煤blica para analizar la propuesta de ajuste en la tarifa de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) y definir los nuevos precios del servicio de agua y cloacas. El aumento ser铆a en dos tramos: del 20% en julio y 10% en octubre.

Alquileres en abril 53,90%. Las expensas registraron una suba del 20% que se har谩 efectivo en mayo. El segundo aumento de los encargados de edificio ser谩 en junio, pero se pagar谩 en julio. Ese mes las expensas subir谩n otro 15%. El GNC desde mayo entre $ 6/7 representa un aumento del 15,5%. El gobierno habilit贸 a las empresas de Internet, telefon铆a y televisi贸n a aplicar dos aumentos del 9,5% en mayo y julio.

En los 煤ltimos 12 meses los alquileres aumentaron un 75% en CABA

El Centro de Estudios Econ贸micos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) elabor贸 un informe a partir de las dificultades que sufre una gran parte de la poblaci贸n de la Ciudad de Buenos Aires en el acceso al alquiler de una vivienda.

Seg煤n los datos aportados por el informe explican:

鈻 La mediana de los monoambientes ofertados en Capital Federal es de $38.000.-. El Salario M铆nimo Vital y M贸vil, que en octubre es de $33.000.-, cubre el 86,8% de un alquiler. Si bien esta relaci贸n hab铆a mejorado durante el segundo semestre de 2021, este primer trimestre del a帽o muestra una ca铆da de la misma.

鈻 La mediana de las ofertas de departamentos de dos ambientes es de $45.000.- y de los de tres ambientes $70.000.-. En cada categor铆a, los precios var铆an en funci贸n de otras caracter铆sticas propias (tales como antig眉edad, si posee cochera, etc.) y de su entorno (infraestructura, disponibilidad de transporte, cercan铆a a centros comerciales entre otras).

鈻 Los valores expresados anteriormente no incluyen expensas, las cuales alcanzan en promedio el 18% del costo de alquiler.

芦En la Ciudad Aut贸noma de Buenos Aires, los altos precios impiden a gran parte de la poblaci贸n alquilar siquiera un monoambiente medio, empuj谩ndoles hacia zonas con infraestructura y servicios de menor calidad禄 explica el informe.

Asimismo en relaci贸n a los incrementos en los valores de los alquileres advierten:

鈻 Aumentos mensuales. Los aumentos con respecto a febrero 2022 fueron de 8,6% en los monoambientes, 12,5% para los de 2 ambientes y 8,9% en los de 3 ambientes.

鈻 Aumentos anuales. En los 煤ltimos doce meses, el costo de alquilar un monoambiente en Capital Federal aument贸 58,3%. En los departamentos de 2 ambientes la suba fue de 60,7% y de 75,0% en los de 3 ambientes. Por otro lado, el 煤ltimo dato de inflaci贸n muestra que, para el mes de febrero, la variaci贸n interanual de los precios fue de 52,3%.

鈻 El 脥ndice para Contratos de Locaci贸n. El 脥ndice para Contratos de Locaci贸n que publica diariamente el BCRA muestra un incremento interanual de 51,7% al primer d铆a h谩bil de marzo.

芦Si bien alquilar puede implicar problemas a la hora de obtener garant铆as o pagar las comisiones, el costo del alquiler es la primer -y en muchos casos la mayor- barrera de ingreso禄 afirman.

Informe completo

Camioneros

Acuerdo semestral acaba de firmar el gremio de Camioneros con las C谩maras patronales del sector. Los Moyano adelantaron la paritaria que correspond铆a abrirse en junio y firmaron un acuerdo que llega hasta el 31/10/22.

De hecho, hace pocas semanas, Camioneros hab铆a exigido una suma fija de $ 20.000 para compensar la p茅rdida del poder adquisitivo.

El acuerdo semestral por un 31 % rige desde el 1掳 de mayo y divide el aumento en dos cuotas. Habr谩 una suba del 15% para el mes de mayo y un 16% en septiembre.

Papeleros

El jueves pasado La Federaci贸n de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cart贸n y Qu铆micos acord贸 con las patronales del sector un incremento del 45% en dos partes, la primera cuota ser谩 del 25% y se cobrar谩 con el salario de abril y la segunda en julio del 20%.

Como el aumento ya es por debajo de la inflaci贸n interanual que seg煤n reconoci贸 el Indec en marzo fue del 55,1% con respecto a marzo del a帽o pasado, Jos茅 Ram贸n Luque l铆der del gremio pidi贸 un bono pero para fin de a帽o. Sin embargo el bono ni siquiera ser谩 remunerativo y se abonar谩 entre el 23 de diciembre de este a帽o y el 5 de enero del 2023.

Con este acuerdo el salario m铆nimo del trabajador del sector estar谩 en $90.000 y en julio se pasar谩 a cobrar $ 108000, lo que apenas permite hoy costear la canasta b谩sica de una familia tipo que en marzo cerr贸 en $89,690.

En octubre se podr谩 aplicar la cl谩usula de revisi贸n que estar谩 en vigencia hasta marzo del pr贸ximo a帽o.

Por los gremios

Otros 12 gremios cerraron paritarias:

Panaderos: 45% en cuatro tramos, 12% en abril, 11% en junio, setiembre y enero 2023 con revisi贸n en octubre.

Estaciones de servicio: 48% en cuatro tramos de 12% con revisi贸n en octubre.

Madereros: 12% a partir del 1/5. Per铆odo enero-mayo 34%. Nueva negociaci贸n en junio.

Jaboneros: 30% en cinco tramos de 6% hasta agosto.

Mosa铆stas: Suma fija de $ 36.000 en cuatro cuotas de $ 9.000 que representa un 51%.

Papel cart贸n: 50% en dos tramos con revisi贸n en octubre. Salario m铆nimo garantizado de $ 80.000 y bono de fin de a帽o de $ 70.000.

Actores: 48% en tres tramos.

Pl谩sticos: 40.9% hasta setiembre y el pago de una suma fija no remunerativa de $ 66.000 en cuatro y tramos.

Ceramistas: 54% y una suma fija no remunerativa en dos cuotas.

Vestido (FONIVA): 53.4% en dos tramos, 30% de abril a junio y 23.4% de julio a octubre

Seguros: 37% de abril a setiembre con cl谩usula de revisi贸n. Acumula un 46,6% en el per铆odo enero-setiembre.

Trabajo en casas particulares: aumento para mayo del 9% que sumado a abril llega al 15%. De junio 2021 a mayo 2022 incremento del 65%.

Entrevista a H茅ctor Ortiz de ATE Hospitales

Estamos muy perseguidos por el Gobierno de la Ciudad

-Estamos en comunicaci贸n con H茅ctor Ortiz, coordinador de la Agrupaci贸n Hospitales de la CABA, est谩n nucleados en ATE, el viernes 22 realizaron un paro de 24鈥痟oras por la apertura de paritarias y un aumento salarial acorde a la inflaci贸n.

Me qued茅 pensando, yo te llamo por el paro del viernes pasado. Te digo esto porque ayer comentaba en los micr贸fonos que las enfermeras y los enfermeros porte帽os nucleados en la Asociaci贸n de Licenciados en Enfermer铆a pararon 24 horas el martes 26, por el reclamo de $140.000 de b谩sico para todo el equipo de salud de la Ciudad de Buenos Aires. Ustedes desarrollaron una actividad similar, pero el viernes 22, m谩s o menos creo que las reivindicaciones son las mismas, 驴no?

-Totalmente. Es m谩s, ayer hubo otra medida de 24 horas pidiendo lo mismo, la reapertura de paritarias, el reconocimiento profesional, queremos que no se despidan m谩s contratados, nos est谩n vaciando los hospitales de enfermeros. Para darte una idea de por qu茅 estamos pidiendo una reapertura de paritarias, desde el 2021 hasta hoy la inflaci贸n acumulada est谩 rondando cerca del 58%, nos dieron un 40% en la paritaria que cerr贸 el mes pasado dividido en 3 veces, cobramos nada m谩s el 15%. 驴C贸mo podemos vivir con un sueldo de $65.000 promedio? 驴C贸mo se puede llegar a fin de mes?

-O sea, cobraron 15% contra una inflaci贸n que supera el 16% trimestral.

-El primer trimestre, pero desde el a帽o pasado hasta hoy lo que s茅 cerro es un 40%. Si vos sum谩s el 58% del a帽o pasado m谩s lo de este trimestre, estamos cerca del 75%. La verdad, 驴c贸mo hac茅s para vivir con esta escala de precios? La inflaci贸n siempre para arriba, los sueldos siempre corriendo atr谩s de la inflaci贸n, pero con una diferencia enorme. Por eso decimos que no se puede vivir de esta manera, y vamos a seguir plante谩ndolo. Fue la semana pasada, fue esta semana y seguramente va a seguir la semana que viene.

-Vos mencionaste el tema salarial, los despidos, pero tambi茅n ustedes plantean el blanqueo de los 铆tems no remunerativos a remunerativos, el plus de 谩rea cr铆tica, el reconocimiento de las horas extras en m贸dulos y 谩reas t茅cnicas, y la inclusi贸n a la carrera profesional que ya mencionaste, es decir, que enfrentan un conjunto de problem谩ticas.

-Es lo que venimos planteando. No puede ser que por los m贸dulos, los denominan as铆, pero en realidad son horas extra. Por 140 horas mensuales un enfermero est谩 cobrando cerca de $65.000, por otras 140 horas llamadas m贸dulos, que son las horas extra, cobr谩s de $12.000 a $13.000 en mano, realmente es vergonzoso. Las guardias t茅cnicas son $4.000 o $4.500 por 24 horas. 驴C贸mo pueden vivir as铆 los compa帽eros? Es una verg眉enza la explotaci贸n que hay para el personal de salud. Por eso vamos a parar. Nos est谩n vaciando los hospitales porque han cerrado las UFU, las postas de vacunaci贸n, estamos hablando de cerca de 1.000 enfermeras que han quedado sin trabajo, pudi茅ndolas haber reincorporado al sistema que est谩n necesitando en otros hospitales.

-驴Quer茅s agregar algo m谩s?

-S铆, lo que quiero agregar es que se deje de perseguir a los delegados de ATE. Hay una Gestapo en la Ciudad a cargo de Jorge Rey, que los persigue, les impugna las elecciones y realmente estamos cansados de eso. Por eso quiero que entienda la audiencia que estamos muy perseguidos por el Gobierno de la Ciudad.

Acindar: Los metal煤rgicos de Villa, sin voz ni voto

Los trabajadores de Acindar ven铆an llevando adelante una pelea contra el mal llamado impuesto a las ganancias que alcanza los salarios de estos trabajadores. Pero la soluci贸n al conflicto, nada tuvo que ver con dicho reclamo y fue completamente inconsulto, donde las bases jugaron de convidadas de piedra.

Los trabajadores de la f谩brica Acindar suman adicionales de empresa por causas diversas, turnos rotativos, exposici贸n a calor铆as y peligrosidad y otros que se suman al b谩sico convenio. Esto hace que el salario de un trabajador de la industria sider煤rgica sea alcanzado por estos descuentos que no se han actualizado en a帽os con los sucesivos aumentos de salarios.

El reclamo era que Acindar se hiciera cargo del descuento si pretend铆a que los trabajadores hicieran horas extras. Otras voces dec铆an que la lucha ten铆a que ir dirigida hacia el gobierno y la eliminaci贸n de la cuarta categor铆a. Es as铆 que se comenz贸 con un corte de horas extras que llev贸 varias semanas y la p茅rdida de miles de toneladas de producci贸n y un apriete por parte de la patronal.

En medio de la discusi贸n, en el transcurso de dos d铆as, la Comisi贸n directiva y la Comisi贸n interna continuando con las negociaciones con la empresa, cierran un acuerdo sin consulta con las bases d贸nde ataca, a futuro, una conquista importante. Sin que nadie se explique qu茅 relaci贸n hay entre lo acordado y el reclamo, el acuerdo alcanzado contiene la eliminaci贸n del d铆a compensatorio. 脡ste se genera cuando el trabajador es convocado a cubrir en horas extras en franco. El nuevo acuerdo da a 鈥渆lecci贸n鈥 la posibilidad de generarlo o cobrar las extras al 400%. Es claro que la elecci贸n va a estar sujeta a presiones, sobre todo, para el personal m谩s nuevo, contratado, etc. Sumado a esto, la empresa otorga un bono por 煤nica vez que estar谩 sujeto a retenciones de obra social, aporte sindical y de impuesto a las ganancias. Se lo hace pasar como 鈥渘o remunerativo鈥 porque no aporta a la jubilaci贸n. Tampoco impacta en el aguinaldo, vacaciones ni otros 铆tems.

El fondo de este acuerdo, no es m谩s que abrir la puerta a una discusi贸n que ya quiso instalar la Comisi贸n directiva hace meses atr谩s sobre el r茅gimen de turnicidad. La propuesta superadora de la conducci贸n gremial ante el r茅gimen de rotaci贸n en cuatro turnos que existe hoy en d铆a que es nefasto, es el de extender la jornada laboral a 12 horas obligatorias y un franco por medio estar de guardia activa (concurrir de manera obligada si el personal es convocado). Esta prueba la ponen en marcha a partir de mayo con el personal fuera de convenio que se desempe帽a en la jefatura de algunos sectores de producci贸n de acer铆a.

Durante la pandemia esta modalidad de 鈥渢urno ingl茅s鈥 fue implementada en Siderar, donde claramente dej贸 de ser una medida de emergencia y pas贸 a ser un ataque a las leyes laborales y el convenio metal煤rgico, rompiendo el l铆mite de ocho horas legales, adem谩s de la eliminaci贸n de las seis horas insalubres. Est谩 en marcha una nueva ofensiva del plan de Paolo Rocca para el conjunto de los metal煤rgicos en la industria.

M谩s all谩 de los pormenores de este acuerdo regresivo, lo que gener贸 mayor indignaci贸n entre las bases es la manera en la cual se alcanz贸. No hubo asambleas por sector, menos general y ni siquiera una reuni贸n oficial de delegados en la cual, cada delegado, hubiese podido llevar el mandato de las bases para as铆 aprobar o rechazar dicha oferta.

El camino para lograr enfrentar el impuesto a las ganancias, hubiese sido ir por la eliminaci贸n de la cuarta categor铆a, la que alcanza los niveles salariales de muchos trabajadores en blanco. Unificarse con otros sectores del gremio e incluso con otros gremios y apuntar el reclamo al gobierno para que lo saque. Pero la elecci贸n fue en otra direcci贸n, apuntar a las conquistas obreras y hacerlas pasar sin consultar con nadie.

Siderca: la empresa se niega a mostrar los balances para pagar parte de los salarios

Con r茅cord en ventas y exportaciones, en inversiones en Vaca Muerta, la empresa del grupo Techint quiere pagar un bono que parece una burla para los trabajadores.

Reproducimos una entrevista de La Izquierda Diario con varios trabajadores y trabajadoras de la f谩brica ubicada en Campana.

LID. 驴C煤al es la situaci贸n en Siderca?

S. El salario b谩sico metal煤rgico es el m谩s bajo de la industria en el pa铆s. Los talleres y f谩bricas chicas cobran por debajo de la l铆nea de pobreza. Pero tambi茅n en las grandes f谩bricas no alcanza con lo que se cobra porque depende de muchos adicionales que conforman el sueldo. Tambi茅n tenemos cierre de paritarias m谩s bajo fue un 45% a terminar de cobrar en noviembre del corriente a帽o, en comparaci贸n el sindicato de los trabajadores de comercio cerr贸 en un 60% y el sindicato de bancarios estaba luchando hasta la semana pasada un 60% tambi茅n. Sin ir m谩s lejos nuestro salario no llega a compararse con otras f谩bricas de la zona. 隆Y eso que los tubos se venden en d贸lares! Siempre hubo un premio proporcional por lo facturado por la empresa que los m谩s de 3.000 trabajadores, sus familias y los comercios de la zona consideramos para poder enfrentar algunos gastos m谩s o deudas a saldar.

M. Todos los precios suben, la comida, la luz, la nafta. Hace rato que estamos esperando una compensaci贸n ya que dejamos la vida en la f谩brica con los turnos rotativos, los fines de semana y los ritmos de producci贸n. Cuando trabaj谩s en Siderca no pod茅s hacer casi nada m谩s. Ni estudiar, hacer deporte o planear salidas con la familia y amigos en horarios normales. La turn铆stica te dificulta todo. Y encima ahora, que laburamos durante la pandemia a full y vemos c贸mo salen miles de tubos por d铆a para petr贸leo y gas, dicen que solo nos corresponden 30.000 pesos de 鈥減remio鈥.

N. La empresa factura millones y Paolo Rocca que es el due帽o est谩 entre los mil empresarios y hombres m谩s ricos del mundo. Es una tomada de pelo. Que muestren los balances. Parece que ni el gobierno ni el sindicato se lo exigen.

LID. 驴Qu茅 plantea el sindicato?

E. El sindicato sin hacer asambleas ni congresos avis贸 en un papel con fibr贸n en la entrada que hab铆a quite de colaboraci贸n y de horas extras. Toman decisiones desde un sill贸n sin consultar con los que trabajamos todos los d铆as. Igualmente en varios sectores hicimos asambleas porque hay mucha bronca y tambi茅n para decidir qu茅 medidas tomar. Pero tambi茅n para charlar que son insuficientes estas medidas. Tampoco se sabe qu茅 es lo que se est谩 pidiendo a cambio por parte de la UOM. El cambio de figura de Cal贸 por Furl谩n no signific贸 una mejora de los trabajadores de Campana y Zarate sino mayores ritmos de producci贸n.

LID. 驴C贸mo ven de seguir?

P. M铆nimamente el premio tendr铆a que ser un sueldo m谩s. Aunque si la empresa mostrara los libros de contabilidad ver铆amos que las ganancias son enormes y corresponder铆a m谩s.

E. Las ganancias del grupo aumentaron 27%, las ventas un 17% y prev茅n mayores perforaciones en Vaca Muerta y en offshore en el mar con el fracking alentado por el gobierno nacional. Acaba de abrir dos plantas en EE UU y hacer una ampliaci贸n y reparaci贸n millonaria en Siderca, eso s铆, con m谩s de 1.000 trabajadores precarizados en las contratistas que al cabo de un mes quedan en la calle de nuevo.

G. Ahora el domingo es el 1掳 de Mayo y es una buena oportunidad para recordar que peleamos por los derechos de los trabajadores, para organizarnos contra los empresarios pero tambi茅n para construir otra fuerza contra los dirigentes vendidos. Y sobre todo en unidad con otros trabajadores, desocupados, estudiantes y todos aquellos que estamos sufriendo este ajuste y queramos pelear para vivir una vida mejor.

Astillero R铆o Santiago

Se llev贸 a cabo una nueva reuni贸n paritaria, donde el gobierno que encabeza Axel Kicillof ofreci贸 un aumento del 40% en tres cuotas: 16% en marzo, 14% en agosto y la 煤ltima cuota de un 10%, que se cobrar铆a en octubre. A este porcentaje se le suma el otorgamiento de 1.700 categor铆as entre el personal de convenio que se realizar铆a en tres etapas: en junio para los sectores de producci贸n y mantenimiento, en diciembre para los trabajadores mensualizados y culminar铆a en marzo del 2023 con los supervisores.

Un aumento que ya hab铆a sido rechazado en la reuni贸n anterior y que resulta insuficiente frente a la imparable inflaci贸n que ya lleva un 21%. Si tomamos las mediciones que ya hablan de un 45% de inflaci贸n para el mes de septiembre, momento de revisi贸n de la paritaria, los trabajadores del ARS habremos tenido apenas un 25% de aumento.

El gobierno provincial rechaz贸 los planteos que fueron realizando los distintos paritarios: el pago retroactivo al mes de enero, que sea incorporado al rubro 141 para beneficiar al sector de producci贸n; incluso el pedido de un anticipo a cuenta de futuros aumentos para seguir discutiendo nuestro aumento salarial. No solo eso, instaron a que si no se aceptaba, no se podr铆an liquidar los pr贸ximos pagos salariales. Una clara y lisa extorsi贸n.

En la reuni贸n de Comisi贸n Administrativa de ATE, volvimos a plantear el rechazo a esta propuesta y la necesidad de convocar a asamblea general de toda la f谩brica. Como era de esperarse desde la Comisi贸n informaron que aceptar铆an la oferta 鈥渆n disconformidad鈥.

Esta nueva aceptaci贸n ha generado un gran descontento en toda la f谩brica. Desde hace tres a帽os la paritaria es aceptada por las direcciones sindicales sin la participaci贸n de todos los y las trabajadoras, desconociendo el m茅todo hist贸rico del Astillero que es el mandato de la Asamblea General. No es casual que nuestro salario est茅 cada vez peor, que se haya aceptado el pago de deudas sin actualizar y que cada vez m谩s compa帽eros y compa帽eras estemos bajo la l铆nea de pobreza. Tenemos que volver al m茅todo que nos hizo fuertes, la asamblea y la movilizaci贸n para no seguir perdiendo salario y lograr el trabajo que el Astillero necesita.

Empresa implementar谩 la semana laboral de 4 d铆as

Se trata de la multinacional Eventbrite, radicada en Godoy Cruz, Mendoza. Una vez por mes, a nivel global, implementar谩 una semana laboral de 4 d铆as. Dar谩 los viernes libres 鈥減ara favorecer el bienestar y la salud mental de sus trabajadores鈥.

Unos 150 trabajadores empleados en una multinacional que tiene su oficina central argentina en la localidad mendocina de Godoy Cruz tendr谩n el primer viernes de cada mes libre. La decisi贸n es 鈥減ara favorecer el bienestar y la salud mental de sus trabajadores en todo el mundo鈥, indicaron desde la empresa.

鈥淟a empresa tom贸 esta medida para mejorar la calidad de vida de su plataforma tecnol贸gica global de gesti贸n de eventos y de compra de entradas, impone el primer viernes de cada mes libre鈥, se帽alaron desde la firma.

El 鈥淏riteBreak Friday鈥 鈥揷omo la compa帽铆a denomina a este beneficio social鈥 proporciona a cada empleado 鈥渢iempo para desconectar de la rutina y recargar energ铆a鈥.

鈥淓s muy importante ya que se empieza el mes con otra mentalidad. Sab茅s que s铆 o s铆 vas a tener un fin de semana largo para dedicarlo a cosas para las que durante la semana quiz谩s no tengas tanto tiempo.

La semana laboral reducida a cuatro d铆as tambi茅n fue implementada por otra empresa radicada en Mendoza a fines del a帽o pasado cuando por iniciativa del propio equipo de trabajo, la compa帽铆a de software Midas decidi贸 hacerla realidad.

En tal sentido, uno de los socios de Midas, Fernando Santanciero, hab铆a especificado: 鈥淓n nuestro caso apuntamos con esta din谩mica a implementar beneficios para las personas que trabajan en Midas que est茅n alineados con la cultura, los valores y con la impronta que buscamos darle a los recursos humanos que tenemos, lo cual es muy importante para la empresa禄.

鈥淏uscamos lograr mayor retenci贸n, fidelidad y motivaci贸n con nuestros empleados鈥, afirm贸.

Gremio minero alert贸 que minor铆as 芦est谩n al acecho y pretenden eliminar conquistas sociales禄

El secretario general de la Asociaci贸n Obrera Minera Argentina (AOMA), H茅ctor Laplace, reivindic贸 en Salta la labor sindical; alert贸 sobre minor铆as que 芦est谩n al acecho y pretenden eliminar conquistas sociales禄 y rechaz贸 proyectos legislativos opositores de intromisi贸n en los gremios, al clausurar el III Congreso Nacional de la entidad en Salta.

Ante dirigentes de 18 filiales y la conducci贸n nacional, Laplace sostuvo 芦la necesidad de estar cerca de la gente禄; remarc贸 que la realidad econ贸mica y pol铆tica 芦no es f谩cil porque es casi imposible vivir con un 6 o 7% de inflaci贸n mensual禄 y rechaz贸 un proyecto legislativo presentado por la oposici贸n para 芦entrometerse con la personer铆a de los gremios禄.

El dirigente cuestion贸: 芦驴Desde cu谩ndo la pol铆tica puede meterse en la vida de los sindicatos y los trabajadores?芦, quien tambi茅n critic贸 un anteproyecto de ley presentado para que los empleadores no practiquen los descuentos a los afiliados.

Para Laplace, esas iniciativas no son democr谩ticas y reviven 芦las 茅pocas m谩s nefastas del pa铆s禄, y asegur贸 que esos proyectos 芦no apuntan contra los dirigentes sindicales sino contra los trabajadores, en un claro intento por eliminar las conquistas sociales禄.

El dirigente agreg贸: 芦Las cosas no est谩n bien, pero hay que saber que hay enemigos al acecho que solo pretenden otorgar m谩s beneficios a una minor铆a, la que m谩s tiene, como ya ocurri贸 hace poco tiempo. Hay otros que vienen por todos los beneficios禄, enfatiz贸 el gremialista.

La CTERA rechaz贸 sumar una hora m谩s de clase por d铆a y reclam贸 que se convoque a la paritaria nacional

El gremio docente CTERA rechaz贸 la propuesta del Ministerio de Educaci贸n de la Naci贸n, a cargo de Jaime Perczyk, de sumar una hora m谩s de clase por d铆a en las escuelas primarias.

Mediante un comunicado, el principal gremio docente del pa铆s rechaz贸 鈥渢oda modificaci贸n del sistema educativo que vulnere los derechos laborales, implique una sobrecarga en el trabajo docente y no est茅 orientada hacia la cualificaci贸n del sistema educativo鈥.

Adem谩s, pidieron de manera urgente una convocatoria a la paritaria nacional para discutir el tema: 鈥淓xigimos urgente convocatoria a la Paritaria Nacional Docente para discutir toda reforma que el Gobierno est茅 pensando y que de una u otra manera afecte los puestos y procesos de trabajo docentes, la organizaci贸n institucional de las escuelas, las condiciones laborales y los derechos adquiridos鈥.

El salario deber铆a ser de $145.000 para cubrir la Canasta de Consumos M铆nimos

El martes 19 de abril, la Junta Interna de ATE Indec y sus trabajadores y trabajadoras, difundieron el valor de la canasta de consumos m铆nimos. El c谩lculo sirve para conocer 鈥渓a base salarial que un trabajador o trabajadora requiere para cubrir las necesidades de una familia tipo鈥. Tomando datos oficiales, en marzo esa suma alcanz贸 los 145.456 pesos. Mientras, la mitad de los trabajadores ocupados gana en promedio $55.512.

En el informe que acompa帽a el anuncio, aseguran que 鈥渦n Hogar constituido por una pareja de 35 a帽os con dos hijxs en edad escolar necesit贸, en MARZO de 2022, de $145.456 para satisfacer sus necesidades. Este valor se compone de $50.074 necesarios para adquirir una Canasta Alimentaria M铆nima y de $95.382 para acceder a otros bienes y servicios b谩sicos鈥.

En el informe tambi茅n detallan c贸mo se compondr铆an esos gastos en distintas regiones del pa铆s.

Adem谩s plantean que 鈥渓as actualizaciones de nuestros trabajos tienen como finalidad ser un par谩metro para las representaciones gremiales en general, y en particular para nuestrxs paritarixs鈥. En ese marco demuestran que mientras el salario m铆nimo o estatal aumentaron alrededor de 310%, la canasta medida subi贸 538%. La p茅rdida de poder adquisitivo es clar铆sima.

Por eso plantean, entre otros puntos, 鈥渁umento de emergencia del 60% para empezar a recomponer nuestro salario鈥 y 鈥減aritarias 2022/23 sin techo y con cl谩usula gatillo鈥.

La mitad de los trabajadores ocupados gana en promedio $ 55.512

El 50 % de los hogares vive con menos de $ 79.000 por mes, se帽ala el informe del Indec sobre la Evoluci贸n de la distribuci贸n del ingreso (EPH) para el 煤ltimo trimestre del 2021. Esta realidad empeora si contemplamos la disparada de la inflaci贸n en los primeros tres meses del a帽o, que acumula una variaci贸n de 16,1 %.

Veamos los principales datos del informe, resultantes de la EPH para los 31 aglomerados urbanos:

El ingreso promedio per c谩pita del total de la poblaci贸n (29.006.496 personas) alcanz贸 los $32.192, mientras que la mediana del ingreso per c谩pita fue de $24.571.

De la poblaci贸n total, un 60,4 % (17.505.511 personas) tuvo alg煤n tipo de ingreso que en promedio fue de $52.553. El informe analiza el nivel de estos ingresos en promedio por estrato bajo ($19.667), medio ($50.622) y alto ($122.192).

Si miramos la desagregaci贸n por fuente de ingresos y sexo, en el decil m谩s bajo el 60% de los ingresos de las mujeres es explicado por ingresos no laborales, posiblemente asignaciones sociales. Mientras que en el decil m谩s alto esta proporci贸n se invierte, siendo el 81,2% de los ingresos laborales.

Respecto a la brecha de g茅nero, los datos confirman que los hombres tuvieron un ingreso promedio de $60.132, mientras que el de las mujeres fue 25% menor, situ谩ndose en $45.154.

En los hogares los ingresos laborales representaron el 77 % de los ingresos totales, y los no laborales alcanzaron el 23 % restante. Dentro de los ingresos no laborales se pueden incluir programas sociales o asignaciones como la AUH, jubilaciones y pensiones entre otros. El peso de los ingresos no laborales fue mayor para los deciles m谩s bajos: fue de 63,6% en el primero y 13,5% en el d茅cimo.

Dentro de los ocupados -categor铆a que abarca tanto a los trabajadores bajo relaci贸n de dependencia (asalariados) y a los independientes (patrones y cuenta propia)- el 50% gana en promedio $55,512. Esto se ubica por debajo de la canasta familiar que en diciembre de 2021 fue de $ 76.146,13; es decir, en niveles de pobreza.

En la desagregaci贸n por estratos se observa que el ingreso promedio en el m谩s bajo (deciles del 1 al 4) fue de $19.941. El ingreso promedio del estrato medio confirma que 8 de cada 10 trabajadores ocupados gana menos de $ 53.600.Mientras que en el m谩s alto (deciles del 9 al 10) fue de $130.534.

Respecto a la poblaci贸n asalariada, el ingreso promedio de las 9.026.021 personas fue de $55.823. De ellas el 66,7 % tiene descuento jubilatorio, y su ingreso promedio fue de $68.879. Mientras para el restante 33,3 % de trabajadores que no tuvieron descuento jubilatorio el ingreso promedio equivali贸 a $28.592. Es decir, el ingreso promedio para los informales es apenas un 41 % del que reciben los trabajadores formales.

A煤n bajo estos resultados que van delineando una tendencia a la pauperizaci贸n de los salarios y de los ingresos populares, la variaci贸n del 铆ndice de Gini -que mide la desigualdad- mostr贸 un retroceso en los 煤ltimos 3 meses del 2021. El coeficiente de Gini del ingreso per c谩pita familiar de las personas fue de 0,413, mostrando una baja frente al 0,435 de igual per铆odo de 2020. Para una correcta interpretaci贸n del coeficiente de Gini hay que tener en cuenta que si se acerca a cero significa que hay igualdad absoluta y si resulta ser uno lo que prima es desigualdad absoluta.

驴Qu茅 nos dice este descenso de la desigualdad? Por un lado, est谩 relacionado a los cambios en la situaci贸n del empleo, es decir, menor desocupaci贸n y mayor actividad respecto a 2020. Mientras la brecha entre el 10% m谩s pobre y el 10 % m谩s rico pasa de 21 a 17 veces -volviendo a valores de 2017- este retroceso transitorio en el 铆ndice de desigualdad viene asociado a un fen贸meno que se consolida: el de los trabajadores pobres. Como explica el especialista Luis Campos, mientras el desempleo alcanz贸 valores similares a 2017 los datos de pobreza e indigencia aumentaron considerablemente. Se trata de un proceso estructural de precarizaci贸n laboral que para Campos podr铆a iniciarse con mayor fuerza desde 2012.

Tambi茅n es importante tener en cuenta el peso de los cuentapropistas en el empleo, para muchos analistas este indicador mide cierto grado de desarrollo econ贸mico, principalmente porque si los que priman son los cuentapropistas changarines y que realizan tareas de subsistencia, implica una estructura laboral y productiva precarizada.

Otro aspecto que explica la baja en el coeficiente de Gini es el se帽alado por el economista del CEDLAS-UNLP, Leo Tornarolli, en relaci贸n a los datos de pobreza e indigencia. En su cuenta de twiter sostuvo que la disminuci贸n en estos indicadores para el 煤ltimo semestre de 2020 se debe a que 鈥渓a suba en los valores de las canastas de indigencia (+16.0%) y pobreza (+14.5%) fueron menores a la inflaci贸n durante el per铆odo (+21.4%).鈥

Contrariamente a lo que sucede con los ingresos populares, los empresarios siguen aumentando su participaci贸n en la tajada de riqueza que se apropian, en 2021 fue de 47 %. Es la porci贸n anual m谩s alta desde el comienzo de la serie en 2016, mientras cay贸 la participaci贸n de los trabajadores al 43 %. Algunos de estos multimillonarios figuran en el ranking Forbes como Marcos Galper铆n, Alberto Roemmers, Alejandro Bulgheroni, Eduardo Constantini, Eduardo Eurneki谩n, Gregorio P茅rez Companc y Paolo Rocca.

P茅rdida de poder adquisitivo: los salarios suben por escalera, los precios por ascensor

Por Elizabeth Pontoriero

A pesar de la recuperaci贸n del a帽o pasado, los salarios acumulan una ca铆da del 18% del poder adquisitivo, en promedio. Los informales y los trabajadores p煤blicos, en el escal贸n m谩s bajo.

Durante los 煤ltimos cuatro a帽os los trabajadores formales, informales y los jubilados han sufrido una p茅rdida importante del poder adquisitivo como consecuencia de los altos niveles inflacionarios. Los m谩s perjudicados fueron los trabajadores informales que, en promedio, perdieron 8,5% de poder adquisitivo por a帽o; le siguen los del sector p煤blico con el 6,1% y los trabajadores privados formales con un 4,5%. Los jubilados que perciben el haber m铆nimo perdieron 5,3%, sin embargo, al haber recibido bonos por parte del Gobierno, la p茅rdida real del haber m铆nimo se vio compensada.

Seg煤n un informe del Instituto Argentino de An谩lisis Fiscal, publicado en abril de este a帽o, en el que se analiz贸 la situaci贸n de los ingresos de los trabajadores asalariados registrados del sector privado, del sector p煤blico, de los trabajadores informales y los jubilados con haber m铆nimo, se verific贸 que en los 煤ltimos cuatro a帽os hubo una p茅rdida de poder adquisitivo entre 5 y 10 ingresos mensuales como consecuencia de una inflaci贸n sostenida, que promedi贸 el 47% anual.

De acuerdo con este documento, tomando como base el ingreso que percib铆a en el per铆odo febrero de 2017 鈥 enero de 2018 y compar谩ndolo con el per铆odo enero 2021 鈥 febrero 2022, un trabajador formal del sector privado perdi贸 de forma acumulada un 53% de su ingreso, lo que equivale a 6,3 meses de sueldo en un per铆odo de 48 meses. Por su parte, el sector p煤blico registr贸 una p茅rdida de 7,9 ingresos mensuales, lo que equivale al 16,4% de su capacidad de consumo.

En esta l铆nea de an谩lisis, el sector m谩s perjudicado fue el informal, con una p茅rdida de 10 sueldos mensuales del a帽o tomado como base, lo que representa el 20,9% de su capacidad de consumo. Con respecto a los jubilados que perciben haberes m铆nimos se observ贸 que se perdieron 5,6 haberes mensuales sobre la base del per铆odo de referencia, lo que equivale al 11,6% de la capacidad de consumo. En este caso, si no hubieran percibido bonos compensatorios la p茅rdida registrada habr铆a sido de 6,9 meses del a帽o. Los bonos representaron un aumento promedio del 1,6% para el per铆odo febrero 2020 a enero 2021 y un 5,3% para febrero de 2021 y enero de 2022.

En el documento se detalla que de acuerdo con lo analizado en los 煤ltimos cuatro a帽os 鈥渟e advierte que los salarios privados registrados alcanzaron un piso en enero de 2021 (ca铆da de 18,7% respecto al periodo base) y luego se recuperaron un 3,6% desde ese piso hasta enero de 2022鈥.

A su vez, destacaron que los salarios del sector p煤blico registraron una ca铆da del 25,3% hasta mayo de 2021, con una recuperaci贸n del 5,8%, mientras que los salarios del sector privado informal cayeron un 33,4% hasta septiembre de 2021, recuper谩ndose, m谩s tarde, en un 4,5%.

Por 煤ltimo, con referencia a los haberes jubilatorios m铆nimos, en mayo de 2021 se registr贸 el valor real m谩s bajo, 鈥渋mplicando una ca铆da inicial de 24,5% y una recuperaci贸n hasta enero de 2022 de 9,4%鈥, de acuerdo con el informe del Instituto Argentino de An谩lisis Fiscal.

Fuentes: Infogremiales, Agencia Farco, Red Eco Alternativo, La Izquierda Diario, Diario Popular, Clar铆n, Tiempo Argentino, Anred, APU, Resumen Latinoamericano, Fe de erratas de FM La Boca (90.1).