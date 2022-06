–

Docentes Autoconvocadxs endurecen medidas luego de «la traición de sindicatos» que aceptaron la propuesta salarial del gobernador Ricardo Quintela. Tras la multitudinaria marcha provincial educativa junto a las demás organizaciones y gremios de la Multisectorial de Trabajadorxs del jueves pasado en la capital riojana, la Asamblea provincial de docentes Autoconvocadxs ratificó continuar la lucha por salarios y condiciones dignas de trabajo. Definieron mantener el paro por tiempo indeterminado, intensificar los cortes de ruta y realizar otras acciones sorpresivas.

Luego de un mes de paros, movilizaciones y cortes de ruta por parte de los docentes, el jueves pasado marcó un hito en cuanto a la demostración de unidad y fuerza en las calles de los trabajadores riojanos. La 4ta Marcha Provincial comenzó desde el Arco de Entrada a la ciudad a las 10.30 hs y se unió en la Plaza 9 de Julio con las demás organizaciones y gremios de la Multisectorial de Trabajadorxs, para llegar a la plaza principal y Casa de Gobierno, pasando por la Legislatura y el Ministerio de Educación. A medida que avanzaba la columna se fueron sumando más docentes y organizaciones, contándose más de cinco cuadras de manifestantes. En el acto de la Plaza 25 de Mayo, trsmitieron que la lucha no clauidicaba y que “se endurecería si el gobierno no escuchaba los reclamos de recomposición salarial para educación y salud, así como los de trabajo y asistencia para los trabajadores desocupados y las familias riojanas”.

Ese mismo día se conocieron dos noticias que caldearon aún más los ánimos: por un lado, que el sindicato Asociación de Maestros y Profesores (AMP ), por medio de una asamblea, terminó aceptando la propuesta de $15 mil pesos remunerativos no bonificables en tres cuotas; y, por otro lado, que el gobernador Ricardo Quintela, vía Twitter, había indicado que acordó con representantes de diferentes sindicatos docentes, AMP, UDA, SADOP, AMET y SELaR el aumento salarial en tres tramos de julio a septiembre.

Como respuesta, desarrollaron distintas manifestaciones docentes para expresar el descontento con la burocracia sindical frente a las sedes de AMP en la Capital riojana y en otras localidades de la provincia, exigiendo la renuncia del gremialista de AMP Rogelio De Leonardi. Al pasar las horas, salvo AMP que confirmó su respuesta , la mayoría de los gremios indicados en el twitt de Quintela mantuvieron el silencio y sólo UDA aclaró que aún no firmó el acuerdo que proponía el gobierno. A si mismo, UDA manifestó que suspende las medidas de fuerza mientras solicita una nueva reunión con las autoridades provinciales para el martes 21 de junio, proponiendo que las tres cuotas del aumento de los $15 pesos se pasen al sueldo básico.

La organización y lucha docente logró en las calles la derogación del Decreto Cavero, que descuenta los días de paro, y que los gremios llamaran al paro para discutir salarios y condiciones de trabajo. No obstante, la comunidad se encuentra en alerta tras la latente posibilidad que se implemente el Ítem Aula que atenta contra el derecho a huelga, que implica que un 10% del salario solo se cobrará si el trabajador de la educación no falta más de 3 veces por mes, por las siguientes causas: licencia por enfermedad, maternidad o enfermedad laboral.

Frente a la insuficiente respuesta del gobierno provincial, y la necesidad de recuperar los sindicatos docentes de las conducciones burocráticas, la Asamblea de docentes Autoconvocadxs decidió en la noche del jueves continuar el paro por tiempo indeterminado y endurecer las medidas en la semana próxima con cortes de ruta y acciones sorpresivas. Ratificaron el reclamo de aumento salarial de $20 mil pesos al básico y condiciones digna de trabajo.

Reproducimos “Carta abierta al pueblo de la provincia de La Rioja”

Carta abierta al pueblo de la provincia de La Rioja:A días de la impresionante 4° Marcha Provincial de Docentes Autoconvocados junto a la Multisectorial, necesitamos que se sepa la verdad sobre lo que ocurre con el reclamo docente, y desmentir públicamente al gobierno y los sindicatos. Desde que comenzó nuestro reclamo sufrimos la persecución y el hostigamiento por parte del gobierno y de algunos sindicatos como única respuesta. Como no pudieron hacernos retroceder ahora salen con una catarata de mentiras.Hasta los diputados oficialistas sacan un cuadro donde sostienen que los docentes recibimos un 53,92% de aumento de enero a septiembre y que esto estaría por encima de la inflación proyectada. ¿Cómo llegan estos mentirosos a semejante porcentaje? En primer lugar, agregan sumas que nos debían de las últimas cuotas de la miserable paritaria 2021. Luego, agregan lo del acuerdo paritario 2022, firmado a espaldas de la docencia, que incluye un “aumento” de $5.000 al básico en dos cuotas ($3.000 en marzo y $2.000 en abril), lo que implicó un aumento de bolsillo para un docente que recién se inicia del 10%, y para el de máxima antigüedad (24 años o más) de un 15%. Pero esto no fue todo: el mismo día de la 4° Marcha Provincial nos enteramos de la “brillante” modificación del acta paritaria firmada entre gobierno y el sindicato AMP que prevé 3 cuotas Remunerativas No Bonificables ($5.000 en julio, $4.000 en septiembre y $6.000 en octubre), que van a sufrir como mínimo un 17% de descuento (jubilación y obra social), es decir, que apenas las 3 cuotas superarán en “OCTUBRE” los $12.000, en el mejor de los casos.

Esto cuando la canasta básica ya superó en mayo los $104.000. Ni hablar del valor que va a tener en octubre, cuando cobremos la última “minicuota” con una inflación anual proyectada del 77% para los más optimistas, hasta una de tres cifras como plantean otros economistas. Verdaderamente, lo acordado en paritaria llega a la mitad de lo que gobierno y burocracia anuncian.También debemos decir que las sumas “remunerativas no bonificables” no modifican otros ítems que contemplan lo que es la carrera docente: antigüedad y zona. Ítems que nos permite paliar, entre otras cosas, el deterioro de nuestra salud que cada vez se inicia a menor tiempo por las terribles condiciones en las que llevamos adelante nuestra profesión o nos ayuda a sortear situaciones desfavorables respecto a la ubicación de las escuelas donde trabajamos.Siguiendo con los argumentos del gobierno, sostienen que los docentes tenemos doble cargo. Pero nada dicen que a esta situación nos vemos empujados por los bajos salarios y que involucra una serie de gastos como movilidad, gastos de personas para el cuidado de nuestros hijos u otros familiares, etc. Y que además implica una jornada laboral de 16 horas. Trabajamos el doble, dejamos de lado el descanso y la convivencia familiar, y ni aun así llegamos a fin de mes.Por eso repetimos hasta el cansancio: ¡$20.000 de aumento al básico ya! para que se respete nuestra carrera, nuestras condiciones de vida y las de nuestras familias.Nos preguntamos, ante la campaña del gobierno en los medios que reciben “platita fuerte”, que repiten que los docentes no queremos trabajar: ¿quiénes son los vagos? ¿un gobierno que se vota una pensión vitalicia (porque cobrar $100.000 les parece de mendigos, según los propios dichos del gobernador), o nosotros que con un salario inicial de $55.000 sostenemos, jornada tras jornada, las escuelas que se caen a pedazos producto del constante ajuste en el presupuesto educativo?Nos dijeron también “no hay plata”. Pero en forma sucesiva vemos como el gobierno de Quintela realiza eventos y contratos millonarios que muestran lo contrario.

Plata hay.¿No aumentó acaso un 88% la coparticipación? ¿No llegaron los fondos extra coparticipables? ¿No aumentó la recaudación producto de la situación inflacionaria actual?¿Dónde está toda esa plata? ¿Por qué los trabajadores de la salud hace 3 meses reclaman sueldos dignos? ¿Por qué los docentes estamos reclamando desde marzo?Nos es imprescindible aclarar también que esta situación de deterioro constante de nuestro salario y de las condiciones de trabajo, es absoluta responsabilidad de las burocracias sindicales docentes. Principalmente de aquella que se viste de “dignidad”. Tal es el caso de la dirección de AMP, que ostenta un récord en traicionar a la docencia riojana. ¿Puede una asamblea minoritaria e ilegítima, plagada de irregularidades y manipulación, aprobar, en nombre de toda la docencia que se encuentra en las calles, un mísero acuerdo con el único objetivo de dar vía libre al gobierno para que pueda desatar, nuevamente, una persecución hacia la docencia autoconvocada? Nuestra respuesta es NO.El gobierno sostiene que los reclamos deben ser realizado por los sindicatos y no por los trabajadores de un gremio, afiliados o no. Pero si el sindicato NO cumple con su fin existencial de defender a sus trabajadores, consultar a sus bases y, obstaculiza la participación democrática, además de negociar a espaldas de sus afiliados, es una obviedad que un gran sector de educadores iba a expresarse y manifestarse en contra del mismo.Por eso, pueblo de La Rioja, los docentes autoconvocados superamos la parálisis y la traición que nos imponían las direcciones de nuestros sindicatos, poniendo en pie la enorme Asamblea Provincial de Docentes Autoconvocados.Venimos de una aguerrida y numerosa movilización y mostramos que el camino es la unidad con el resto de trabajadores que luchan y con toda la comunidad educativa. Por eso les pedimos: no se dejen engañar queridos riojanos.

El gobierno tiene la clara intención de dejarnos como los malos de la historia, pero somos trabajadores que, al igual que todos ustedes, queremos un sueldo digno con el cual poder criar a nuestros hijos, ayudar a nuestros padres, seguir estudiando y poder llevar un plato de comida a nuestros hogares sin tener que elegir si comemos o nos vestimos. No nos abandonen en esta lucha. Hoy más que nunca necesitamos de ustedes. El gobierno nos quiere sumisos y dependientes y los gremios nos vendieron al mejor postor. Solo estamos nosotros de pie, luchando por lo que es justo y digno, los necesitamos a ustedes de y a nuestro lado. Les pedimos que se sumen a las acciones de lucha que se realizan en todos los departamentos de la provincia, y también que organicemos juntos una nueva marcha educativa con la participación de todo el pueblo riojano.La educación es un derecho, y somos parte de la educación; somos los docentes, alumnos, y la comunidad educativa los que hacemos y aseguramos este derecho, los que defenderemos, COMO SIEMPRE, la educación pública.ASAMBLEAS DE DOCENTES AUTOCONVOCADOS DE LA RIOJA