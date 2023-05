Bolet铆n de informaciones educativas actualizado al 7.5.2023

Docentes porte帽os anunciaron paro contra violencia policial y medi谩tica, entre otros reclamos

Mario Hernandez

La asociaci贸n docente Ademys y la Uni贸n de Trabajadores de la Educaci贸n (UTE-CTERA) anunciaron que este lunes 8 de mayo realizar谩n un paro de actividades. Lo vinculan a lo sucedido en un jard铆n p煤blico de Palermo (Comuna 14), donde hubo denuncias de presuntos abusos sexuales a menores de edad.

UTE se帽al贸: 鈥淓ste lunes 8 de mayo lxs docentes de la Ciudad vamos al Paro en unidad porque el Gobierno de la Ciudad contin煤a descuidando a las infancias, a lxs trabajadorxs y a las escuelas. Exigimos al GCBA que: 鈥ermine con el maltrato a la Educaci贸n 鈥enere herramientas de resguardo y reparaci贸n para lxs docentes v铆ctimas de violencia y denuncias infundadas 鈥eabra inmediatamente la Mesa Salarial y de Condiciones Laborales. La Escuela es territorio de amor, paz y solidaridad鈥.

Ademys se explay贸: 鈥溌l Estado descuida a las infancias, a la docencia y a las escuelas! Este lunes 8 paramos, todos los niveles educativos, en defensa del Nivel Inicial y por condiciones salariales, laborales y educativas. Desde Ademys repudiamos la violencia policial y medi谩tica ejercida contra las docentes del JIN C DE 9 que, en el marco de una investigaci贸n por presunci贸n de vulneraci贸n de derechos y con maestras apartadas de sus cargos, amedrentaron la instituci贸n, dej谩ndolas aisladas e incomunicadas sin ning煤n tipo de justificaci贸n鈥.

鈥淓ste no es un hecho aislado. Se da en el marco de un ataque sistem谩tico a la docencia por parte del gobierno de la Ciudad, tanto en el plano simb贸lico como en el plano material cuando proponen salarios de miseria, naturalizando la doble o triple jornada para tener un sueldo que nos permita vivir, y se vac铆a de recursos a las escuelas para atender la grave situaci贸n que recorre a las infancias, familias y docentes. No podemos dejar pasar este atropello contra las compa帽eras y sostenemos que corresponde una investigaci贸n a fondo para conocer la verdad, a la vez que no se puede naturalizar la violencia contra la escuela y las compa帽eras. Por eso, este lunes 8/5 PARAMOS en defensa de nuestros derechos鈥, sumaron.

鈥淓xigimos. Capacitaciones en servicio para todas las docentes para atender situaciones de ASI y vulneraci贸n de derecho. Mayor presupuesto para psic贸logxs y equipos de orientaci贸n que permitan un abordaje integral en las escuelas. 隆Fuera la polic铆a de las escuelas! La semana del 15/5 daremos continuidad al plan de lucha con medidas de paro y movilizaci贸n a coordinar con la docencia de otras jurisdicciones鈥. concluyeron.

Denuncias por abuso sexual en jard铆n de infantes: la importancia de la ESI para romper los secretos

Tres maestras enfrentan cargos por abuso sexual cometido contra ni帽as y ni帽os de la sala de 4 del Jard铆n de Infantes N潞 9. Familiares y amigos realizaron una medida de protesta en la puerta de la instituci贸n y exigieron explicaciones a las autoridades. El estado de la investigaci贸n y lo que reclaman madres y padres.

Una grave denuncia conmociona al barrio porte帽o de Palermo: abuso sexual por parte de tres maestras en perjuicio de ni帽as y ni帽os de la sala de 4 a帽os en el Jard铆n de Infantes N潞 9 ubicado en la calle Darregueyra al 2300. Seg煤n trascendi贸, una madre fue la que alert贸 a la Justicia y al resto de las familias que, al tomar conocimiento, organizaron un 鈥淩uidazo鈥 en la puerta del establecimiento.

Las autoridades del Jard铆n informaron a los padres y madres que las docentes involucradas en la investigaci贸n fueron separadas de sus cargos y se les inici贸 un sumario administrativo. Mientras tanto, la causa penal se encuentra en etapa de investigaci贸n. La gravedad del caso revela, una vez m谩s, la necesidad de la Educaci贸n Sexual Integral para las infancias en relaci贸n a los 鈥渟ecretos鈥 que les imponen sus abusadores.

De qu茅 se trata la denuncia

La denunciante se trata de una madre que concurri贸 el viernes pasado (28/4) a la Comisar铆a Vecinal 14 A de la Polic铆a de la Ciudad. All铆, la mujer relat贸 que las docentes denunciadas hac铆an cantar a los alumnos y les propon铆an un baile donde ten铆an que despojarse de sus ropas. Asimismo, que hab铆a tocamientos indebidos de parte de las adultas hacia ellos, mientras que les dec铆an que se trataba de un secreto.

Durante el ruidazo que se produjo en la puerta del jard铆n, Mariela, una de las madres dijo a la prensa: 鈥渕i nene me cont贸 del baile y que se desvest铆an, mi hijo bailaba y se bajaba el pantal贸n y le pregunt茅 si tambi茅n (otros) se bajaban los pantalones y me dijo que s铆, que era un chiste, y me dec铆a que era un secreto con la se帽o y despu茅s nos enteramos de que hab铆a otras dos docentes involucradas鈥. En igual sentido, otra madre dijo a la prensa que 鈥渓as familias le est谩n contando a la directora que una docente y otras dos implicadas los hac铆an desvestir en las canciones, y es incre铆ble, son ni帽os que te est谩n contando que los est谩n manoseando y que la docente los premiaba para poder tener acceso al cuerpo de las criaturas鈥.

Mariana, madre de una ni帽a de la misma sala que no relat贸 haber sufrido abusos y cuya maestra es se帽alada como la principal acusada, dijo a T茅lam que 鈥ser铆an entre 10 y 15 los ni帽os de sala de 4 que contaron los abusos y ya est谩n realizadas las denuncias en la Justicia鈥. Los testimonios coinciden en que los ni帽os que contaron los abusos sufrieron situaciones similares: 鈥渟e empezaron a hacer pis en la cama y despu茅s contaron que hace un mes y medio se hacen pis adentro del jard铆n; adem谩s no quieren ingresar a la sala, lloran, gritan, tienen muchas pesadillas鈥.

Una de las maestras segu铆a frente al aula

Las autoridades del establecimiento recibieron, durante la ma帽ana de este mi茅rcoles, a los familiares de alumnos que exigieron explicaciones ante la gravedad de los hechos. La reuni贸n con las autoridades fue tensa ya que, seg煤n relataron a T茅lam los padres que asistieron, una de las maestras estaba en la instituci贸n en contacto con los ni帽os de la sala de 3 a帽os. A la salida, varias madres y padres conversaron con la prensa. 鈥淭uvimos una charla con la directora, nos dicen que una de las implicadas no est谩 ac谩 y la otra s铆 est谩, y pedimos que nos explique qu茅 pasa con los chicos y c贸mo esa persona est谩 presente dando clases con los chicos鈥, dijo un padre a C5N.

鈥La directora est谩 involucrada, no puede ser que no haya visto nada, son tres docentes, hay una que supuestamente estaba con el tel茅fono (filmando), mientras los chicos bailaban, otros dicen que en la direcci贸n la maestra les daba torta para facilitar los abusos鈥, expres贸 Mariela, una de las madres. Asimismo, manifest贸 que 鈥渓a directora dijo que se iba a abrir un acta, que las se帽os no iban a estar en su cargo y si bien hay dos que no vinieron (que ser铆an auxiliares), hay una que estaba ejerciendo en salita de 3 y no nos dio ninguna respuesta鈥.

El expediente judicial en curso

La investigaci贸n penal est谩 a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N潞 26, cuyo titular es el juez Ignacio Kirszenbaum y el secretario Sebasti谩n Buisel Quintana. Seg煤n inform贸 T茅lam, personal del Ministerio de Educaci贸n de la CABA se hizo presente en la escuela esta ma帽ana para brindar contenci贸n a la comunidad educativa. Si bien los familiares reclamaron 鈥渜ue se clausure el colegio hasta que se investiguen todos los casos鈥, desde la cartera de Educaci贸n porte帽a confirmaron que 鈥渓a escuela continuar谩 con su actividad normal y con el acompa帽amiento desde los Equipos de Apoyo鈥.

Fuente: Tiempo Ar

Masiva movilizaci贸n de docentes de nivel inicial en La Matanza contra la violencia en las escuelas

El viernes 28 de abril, una vez m谩s, las docentes de Inicial se autoconvocaron y se movilizaron contra la violencia en las escuelas, a ra铆z de denuncia de abuso sexual infantil en el jard铆n 933 de Virrey del Pino. Fueron hasta Jefatura Distrital en defensa de los derechos de las ni帽eces y de los trabajadores de la educaci贸n.

Antes de ir a Jefatura, se acercaron a pedir apoyo del SUTEBA La Matanza, hoy dirigido por La Celeste de Baradel, la conducci贸n adem谩s de darles la espalda las maltrat贸 y lanz贸 contra ellas falsas acusaciones. Esto gener贸 mucho enojo y bronca.

La Celeste no apoya los reclamos, pero tuvo tiempo para mentir ([ac谩 se puede ver en el minuto 11 ) y decir que los concejales del FITU (PO y PTS) docentes incitaron a la violencia, cuando se encontraban acompa帽ando a las maestras en su reclamo. Los sindicatos deber铆an convocar a paro y proponer acciones junto a las familias donde se reclame el esclarecimiento de las denuncias que se realizan por abusos a las ni帽eces, y llamando a poner en pie una comisi贸n investigadora independiente.

Los medios de comunicaci贸n fomentan el enfrentamiento y divisi贸n de la comunidad educativa. Tenemos que dar en com煤n la pelea por la b煤squeda de la verdad. El Estado es responsable de la crisis social y econ贸mica que vivimos donde se propician los abusos y maltratos que dejan completamente vulnerados los derechos de las infancias y los trabajadores de la educaci贸n.

鈥淐reemos en la palabra de les ni帽es porque, aunque no est茅 claro c贸mo se dieron los hechos hay una vulneraci贸n de derechos a menores, los trabajadores de la educaci贸n somos los principales atentos a las situaciones de violencia y abuso que viven nuestros estudiantes, muchas veces somos los primeros en identificarlas y acompa帽ar a las familias en la b煤squeda de la verdad鈥, sostiene la Lista Marr贸n en la Multicolor.

Docentes y personal no docente de la secundaria N掳9, cercana al Jard铆n 933, acercaron su apoyo a las compa帽eras en su lucha por la justicia y la aplicaci贸n de los protocolos. 鈥淗acemos llegar nuestra solidaridad y hacer que nuestras voces sean escuchadas para que se tomen medidas concretas para prevenir y sancionar cualquier forma de violencia y discriminaci贸n鈥.

Creemos que es necesaria una Comisi贸n investigadora independiente que sea compuesta por miembros de la comunidad, docentes, profesionales, psic贸logos, trabajadores sociales que puedan tener acceso a las causas y hacer seguimiento, nosotros somos los verdaderos interesados en que se esclarezcan los hechos y se garanticen los derechos de las infancias.

Es necesario la implementaci贸n efectiva de la ESI en todas las escuelas porque colabora con que las infancias y j贸venes puedan identificar este tipo de situaciones, ponerlas en palabras en espacios de confianza. Los gobiernos le quitan presupuesto, porque tiene otras prioridades, como pagar la deuda con el FMI. Frente a la divisi贸n que nos quieren imponer desde arriba, es importante la alianza de las familias con los trabajadores de la educaci贸n para que se respeten los derechos de las ni帽eces, la juventud, docentes y auxiliares.

Reproducimos el comunicado de Docentes Organizadas de Inicial:

Hoy 28/04 en el marco de una MASIVA MARCHA, las DOCENTES DEL NIVEL INICIAL nos convocamos en el sindicato de Suteba Matanza para presentar un escrito y exigirles que act煤en en defensa de los derechos de lxs trabajadorxs.

Exigimos que la ART cubra todos los tratamientos correspondientes, que investiguen cada caso hasta sus 煤ltimas consecuencias, queremos la divulgaci贸n de todos los casos teniendo en cuenta el esclarecimiento y resarcimiento de los mismos.

Al llegar a la seccional Matanza nos encontramos con que la secretaria general Daniela Spossato no se encontraba, tampoco hab铆a un responsable (siendo que en el d铆a de ayer se dio aviso de las acciones que hoy realizar铆amos) sabiendo de que ir铆amos, nadie nos quer铆a recibir.

Las m谩s de 600 docentes ingresamos al lugar para exigirles nos reciban el escrito, hasta que alguien se present贸; qui茅n despu茅s de dar vueltas, de decirnos que lo que est谩bamos manifestando era solo 鈥渘uestra cr铆tica鈥, que el sindicato hab铆a llevado a La Plata la demanda de la situaci贸n, con los petitorios que hab铆an entregado por escuela las delegadas, eso es FALSO, porque no se discuti贸, ni circul贸 ning煤n petitorio, ni consulta para organizarnos. (A las docentes las separaron de sus cargos y las inspectoras les pidieron que se callen y no hablen de lo ocurrido).

Quien nos recibi贸 no solo no ten铆a respuestas a nuestras demandas, sino que no sab铆a ni d贸nde estaba el libro de actas para que dej谩ramos asentado nuestro escrito ah铆, no ten铆an o no quer铆an darnos constancias por nuestra actividad gremial del d铆a.

Las respuestas de qui茅n nos atendi贸 redundaron en acciones burocr谩ticas, de decisiones que se tomaron en una comisi贸n de Inicial que desconocemos y en la cual no se nos consult贸 ni llam贸 a participar de ninguna manera.

Cuando logramos que nos firme el recibido del escrito, movilizamos a Jefatura, m谩s de 700 docentes llegamos all铆 reclamando atenci贸n en la puerta del lugar y NADIE SALI脫 A RECIBIRNOS. Es m谩s, cerraron las ventanas y trabaron las puertas con palos.

En asamblea en la puerta de SAD, acordamos nuevas acciones para la pr贸xima semana. MOVILIZACI脫N PARA EL 3 DE MAYO A LAS 9 HS.

NUESTRA LUCHA CONTIN脷A.

隆隆隆Si el sindicato no da respuestas a nuestros pedidos vamos a seguir exigi茅ndole que act煤e y vamos a seguir movilizando acciones de conjunto!!!

DOCENTES ORGANIZADAS DE INICIAL

Condenaron a docente en Chubut

La jueza Federal Marta Y谩帽ez conden贸 a la Profesora Estela Ju谩rez a tres meses de prisi贸n en suspenso, la pena solicitada por la Fiscal铆a, por haber sido parte de las protestas de estatales en 2019. Esto, pese a que la defensa demostr贸 cabalmente que NO HUBO DELITO, y que todo el procedimiento est谩 viciado. Ni la polic铆a, ni el sistema judicial cumplieron con sus obligaciones.

Qued贸 probado que se agotaron todas las v铆as formales, incluidas las del sistema judicial, sin obtener respuesta al reclamo por el pago de salarios atrasados, la restituci贸n de los fondos para el funcionamiento de la Obra Social, el Transporte Educativo y los edificios escolares. Qued贸 probado que no se puso en riesgo el bien jur铆dico resguardado por el art铆culo 194 del C贸digo Penal que es la seguridad p煤blica. Fue el gobierno el que viol贸 derechos y perturb贸 la 鈥渟eguridad p煤blica鈥. Pero adem谩s qued贸 probado que las manifestaciones p煤blicas forzaron al gobierno a negociar con los trabajadores.

El gobernador Arcioni es el responsable de haber hundido a la provincia de Chubut, desfinanciando a la educaci贸n y la salud p煤blicas y, sin embargo, es condenada una docente que sali贸 a luchar por sus derechos y los de sus compa帽eras y compa帽eros.

POR TODO ESTO REPUDIAMOS EL FALLO DE LA JUEZA Y脕脩EZ Y EL ACCIONAR DE LA FISCAL脥A. SEGUIREMOS EXIGIENDO, CON LA APELACI脫N Y LA DENUNCIA P脷BLICA, LA ABSOLUCI脫N DE ESTELA JU脕REZ.

Sigue la lucha docente en Santa Cruz

Durante las 120 horas de paro de la 煤ltima semana de abril, las y los docentes de Santa Cruz realizaron ferias de platos para recaudar dinero para el fondo de huelga, volantearon en las rutas de ingreso a las localidades, hubo numerosas marchas de antorchas sumando a madres, padres y estudiantes. Denunciaron provocaciones de enviados del gobierno provincial, en la asamblea docente de R铆o Gallegos y al percibir el salario, hubo indignaci贸n por los descuentos que muchos docentes est谩n notando en sus haberes.

El gobierno provincial de Alicia Kirchner intenta desmoralizar a las y los docentes, recurriendo a los medios de prensa oficialistas como La Opini贸n Austral. Publican supuestas conspiraciones de docentes con intenciones desestabilizadoras. Lo ciertos es que se niega a reabrir las paritarias que exige ADOSAC y afirma que se debe negociar en junio. Adem谩s, el Concejo Provincial de Educaci贸n amenaz贸 con m谩s cierres de cursos, como una manera atemorizar a quienes est谩n parando. Tampoco convenci贸 el ofrecimiento que hubo entre el CPE, el ministerio de Trabajo y la docencia. La oferta era agregar algunas correcciones en algunos 铆tems, pero son insuficientes o ya corresponden por acuerdos anteriores, seg煤n afirman algunos docentes.

Sin embargo, la indignaci贸n docente no disminuye y garantizan cada medida votada en las asambleas y el Congreso Provincial del gremio. Las marchas que hubo en varias localidades como Caleta Olivia, Pico Truncado, Comandante Luis Piedrabuena y R铆o Gallegos, fueron de gran convocatoria y se sumaron padres y madres de las y los estudiantes. Los carteles que llevaban en las manifestaciones denunciaban varias irregularidades cometidas por el CPE.

En el 煤ltimo Congreso Provincial que se realiz贸 el s谩bado 29 de abril, resolvi贸 un nuevo paro de 48 horas para los d铆as jueves 4 y viernes 5 de mayo. Adem谩s, incluyeron algunos puntos m谩s como:

飩 Ratificar las exigencias que venimos debatiendo desde el congreso anterior a que toda recomposici贸n salarial sea al b谩sico y acorde al costo de la Canasta B谩sica Total en la Patagonia para que ning煤n docente viva debajo de la l铆nea de la pobreza.

飩 Repudiar los salvajes descuentos realizados con los haberes del mes de abril, exigiendo su inmediata devoluci贸n teniendo en cuenta la grave crisis inflacionaria producto de las erradas medidas pol铆ticas del Gobierno Nacional y provincial, que desconocen el car谩cter alimentario del mismo en la clase trabajadora.

飩 Que no se efect煤en m谩s descuentos por medidas de fuerza, la lucha docente es legal y leg铆tima.

飩 Rechazar la aplicaci贸n obligatoria, flexibilizaci贸n laboral de Nivel Primario, de la Jornada Extendida y Completa en la provincia.

飩 Repudiar la persecuci贸n que vienen realizando a los docentes en la localidad de Gobernador Gregores por parte de funcionarios del CPE.

飩 Exigir a CTERA la convocatoria a un Paro Nacional en apoyo a las provincias que a煤n siguen en conflicto.

飩 Juicio ejemplar y cadena perpetua al femicida de nuestra compa帽era Jesica Minaglia. Acompa帽ar a la familia en el juicio que se iniciar谩 el d铆a 8 de mayo en R铆o Gallegos.

飩 Disoluci贸n del vergonzoso juicio en contra de nuestros compa帽eros Gabriela Ance, Diego Barrionuevo, Claudio Wasquin y Juan Manuel Valent铆n.

Tambi茅n emitieron un comunicado en el que repudian el fallo de la jueza Marta Y谩帽ez, condenando a la profesora Estela Ju谩rez, por haber sido parte de las protestas de trabajadores estatales en el a帽o 2019 en la provincia de Chubut.

En las 煤ltimas horas, ADOSAC R铆o Gallegos convoc贸 para el 1掳 de mayo, a todos los sindicatos, organizaciones sociales y a todos aquellos que est茅n comprometidos en la lucha de los trabajadores en su conjunto. Fue a las 12:00 en la intersecci贸n de las avenidas San Mart铆n y N茅stor Kirchner.

Hay un respaldo de la comunidad, como se demostr贸 en la 煤ltima marcha provincial, donde se sumaron trabajadores de Yacimientos Carbon铆feros R铆o Turbio, trabajadores judiciales, docentes universitarios agremiados en ADIUNPA, trabajadores de la salud p煤blica y estudiantes.

Las semanas que vienen ser谩n decisivas para la lucha docente y el desenlace es incierto a煤n.

Contin煤a el paro docente en Salta

Este s谩bado 6 de mayo se realizaron dos asambleas docentes. La que impuls贸 el sector de Autoconvocados de la provincia, que nuclea un sector docente, y la de afiliados al sindicato SiTEPSa. El sector de Autoconvocados de la plaza y la burocracia sindical de ADP contin煤an en silencio frente al descontento por las condiciones de vida y laborales, a d铆as de los comicios provinciales.

La asamblea de autoconvocados con 200 participantes ratific贸 el paro por tiempo indeterminado y convoc贸 a una gran marcha provincial el mi茅rcoles 10 a las 11:00 desde la plaza 9 de julio. Al finalizar la misma llaman a una asamblea para evaluar los pasos a seguir. Por su parte, la asamblea del sindicato SiTEPSa, donde tambi茅n confluye un sector de autoconvocados, vot贸 luego de un arduo debate el paro por 48 horas los d铆as lunes 8 y martes 9. El martes habr谩 nueva asamblea de este sector.

Algunos y algunas docentes de Salta vienen de llevar adelante medidas de paro en el inicio del ciclo lectivo, y a comienzos del mes de abril. Tambi茅n se sumaron al paro de ATE, en apoyo a las ordenanzas. Frente a esto, el Gobierno de S谩enz aplic贸 descuentos y no justific贸 las medidas de fuerza, algo que multiplic贸 el malestar que ya se viv铆a en las escuelas ante la carest铆a de vida, el aumento de la inflaci贸n y la pobreza y, en las escuelas, la precarizaci贸n laboral. As铆 lleg贸 el paro del jueves y viernes de la semana pasada, que crece cada d铆a. Para el lunes se espera una alta adhesi贸n a la medida.

Uepc acept贸 la propuesta del Gobierno de C贸rdoba: las siete claves del acuerdo

El reclamo salarial de los docentes de C贸rdoba parece haber llegado a su fin tras la aprobaci贸n de la cuarta oferta del Gobierno Provincial. En asamblea, las delegaciones de la Uni贸n de Educadores de la Provincia de C贸rdoba (Uepc) confirmaron la aceptaci贸n de la propuesta.

鈥淟uego de la lectura de los mandatos de cada una de las 26 Delegaciones Departamentales, expresando lo decidido por las y los docentes de toda la provincia, se aprueba la propuesta salarial por amplia mayor铆a鈥, confirmaron en las redes sociales de Uepc.

LAS SIETE CLAVES DE LA PROPUESTA APROBADA POR UEPC

60 por ciento de aumento de bolsillo , seg煤n el siguiente escalaf贸n: Abril: 20% de aumento, alcanzando un 40% Mayo: 10% de aumento, alcanzando un 50% Julio: 10% de aumento, alcanzando un 60%

, seg煤n el siguiente escalaf贸n: Los porcentajes son

Devoluci贸n de lo descontado en los d铆as de paro del 27 de febrero, 8 y 10 de marzo; que ser谩n reintegrados en un solo pago. Mientras que, se confirm贸 que no descontar谩n los paros del 22 y 23 de marzo.

del 27 de febrero, 8 y 10 de marzo; que ser谩n reintegrados en un solo pago. Mientras que, se confirm贸 que no descontar谩n los paros del 22 y 23 de marzo. Se agrega el 82% del FONID para jubiladas/os y 75% para pensionadas/os.

y 75% para pensionadas/os. Cl谩usula de revisi贸n autom谩tica : Si la inflaci贸n acumulada desde Enero hasta Abril fuese superior al 40%, el mayor porcentaje que determine el IPC C贸rdoba ser谩 autom谩ticamente aplicado a los haberes del mes de Mayo. Si en el mes de Julio, la inflaci贸n acumulada desde enero hasta Junio supera el 50%, el mayor porcentaje que determine el IPC C贸rdoba ser谩 autom谩ticamente aplicado a los haberes de dicho mes.

: La pauta de aumentos para jubilados (en relaci贸n a Marzo 2023) es igual a la pauta de los activos en porcentajes y meses de cobro para los beneficiarios a los que les fuera suspendido el diferimiento hasta diciembre.

para los beneficiarios a los que les fuera suspendido el diferimiento hasta diciembre. Segundo Semestre: a partir del mes de agosto se retoma la discusi贸n salarial para la fijaci贸n de la pauta de incremento para el segundo semestre del a帽o 2023.

La derogaci贸n de la ley 10694 que pulveriza jubilaciones y pensiones, la titularizaci贸n de los docentes interinos de todos los niveles, el fin de la precarizaci贸n y el acoso laboral, la atenci贸n a la infinidad de reclamos edilicios. Estas demandas fueron deso铆das por el gobierno y relativizadas (cuando no abiertamente negadas) por la conducci贸n del sindicato. Pese a esas negativas, se han sostenido y fortalecido: hoy son discutidas en las escuelas y reclamadas con firmeza en las calles.

Estas son demandas que, se pueden conseguir con lucha, y hay disposici贸n a dar pelea. Plata hay, pero las prioridades del gobierno son otras: publicidad para su campa帽a electoral, grandes obras majestuosas mientras faltan hospitales, escuelas, insumos. Subsidios para grandes empresas mientras mantiene bajo la l铆nea de pobreza a los y las trabajadoras.

Neuqu茅n: Escuelas que no pueden dar clases llevaron su protesta a la calle

Las comunidades educativas de distintas escuelas de la ciudad de Neuqu茅n salieron a manifestarse por diversos reclamos que dificultan la posibilidad de dar clases con normalidad.

Durante la ma帽ana del viernes 5, se realizaron dos cortes: en la esquina de Novella y Godoy, en cercan铆as al nuevo Palacio Municipal, y el otro fue en la intersecci贸n de Lan铆n y Saavedra, frente a la Escuela Superior de Bellas Artes y la EPET 6.

鈥淨ueremos encontrarnos con nuestros estudiantes, pero en condiciones dignas y hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta鈥, manifest贸 un preceptor del CPEM 40. El hombre que asisti贸 a la protesta situada en la zona oeste asegur贸 que el establecimiento lleva 70 d铆as sin poder dar clases.

El CPEM 69, la escuela de Carlos Fuentealba, de Cuenca XV, reclama la designaci贸n de auxiliares de servicio y cargos para poder garantizar el funcionamiento de todos los turnos. La comunidad tambi茅n estuvo presente en la calle, luego que en dos oportunidades se dirigieron al Consejo Provincial de Educaci贸n para realizar el reclamo formal.

La secretaria de Prensa de ATEN Capital, Ang茅lica Cano, indic贸 que la seccional public贸 un listado de m谩s de 20 escuelas que no tienen clases. En compa帽铆a de estudiantes de la EPET 6 y la ESBA, en el corte de la calle Lan铆n, Cano detall贸 que hace un mes que en la escuela t茅cnica no se dictan clases.

El pasado mi茅rcoles, las instituciones se congregaron en el CPE por los diversos reclamos edilicios y por la falta del recurso humano. En ese contexto decidieron unificar la protesta con medidas de acciones directas.

驴Qu茅 dijo el CPE?

El vicepresidente del CPE, Danilo Casanova, admiti贸 que las escuelas incluidas en el listado tienen diferentes inconvenientes.

鈥淟as situaciones son variadas, hay cuestiones que por ah铆 son parciales y no hay suspensi贸n de clases鈥, expres贸 en declaraciones radiales a LU5.

Casanova asegur贸 que hay que tratar cada situaci贸n 鈥渄e forma particular y puntual鈥, explic贸 que se mantienen en contacto con los equipos directivos e intentan buscar soluciones lo m谩s r谩pido posible. El ciclo lectivo en la provincia de Neuqu茅n dio inicio el 1 de marzo.

Acto en el Palacio Pizzurno y paro de docentes porte帽os y bonaerenses en defensa de la Educaci贸n P煤blica

En el marco del paro docente convocado por el sindicato porte帽o Ademys y seccionales bonaerenses de Suteba Multicolor, se realiz贸 un acto el martes 25 de abril frente al Palacio Pizzurno, sede del ministerio de Educaci贸n de la Naci贸n. Reclamaron contra el vaciamiento de la escuela p煤blica y por aumento salarial, entre otras demandas.

鈥淔rente a la p茅rdida del salario contra la inflaci贸n y el agobio laboral, exigimos una reapertura de la mesa salarial urgente para que todas las docentes cobren, por un cargo, un salario igual a la canasta familiar. 隆Basta de naturalizar la doble o triple jornada! 隆Basta de maltrato a la docencia! 隆Rechazamos las jornadas EMI por fuera de nuestro horario laboral! 隆No a la instalaci贸n de c谩maras en las escuelas!鈥, plantearon desde el sindicato Ademys.

En el marco del paro cumplido por regionales del Suteba Multicolor en la provincia de Buenos Aires, en esta jornada el gobierno bonaerense de Axel Kicillof convoc贸 a representantes gremiales de docentes y estatales el mi茅rcoles 3 de mayo para rever el acuerdo salarial firmado en febrero del a帽o pasado.

Ratas, alacranes y salarios a la baja en las escuelas del distrito m谩s rico

Por Diego Castro Romero

Larreta y Acu帽a nos tienen que escuchar禄, fue el reclamo que sindicatos docentes, agrupaciones estudiantiles y organizaciones de padres llevaron hasta la Legislatura porte帽a el martes 25 de abril, para denunciar el 芦enorme vaciamiento禄 del sistema educativo que impacta en baja de salarios, reformas de planes de estudio y precarizaci贸n de condiciones edilicias e higi茅nicas de los establecimientos. A las problem谩ticas que arrastra la gesti贸n educativa del PRO en la Ciudad y que el a帽o pasado derivaron en la toma de m谩s 20 escuelas, se suman ahora los videos viralizados por estudiantes que conviven con ratas y alacranes. Desde la Uni贸n de Trabajadores de la Educaci贸n (UTE-Ctera) exigieron un 芦aumento del presupuesto educativo y recomposici贸n del salario que se perdi贸 en los 煤ltimos veinte d铆as禄. Mientras, Ademys realiz贸 un paro de 24 horas y una concentraci贸n frente al Palacio Pizzurno junto a agrupaciones de izquierda horas antes de sumarse a la movilizaci贸n. All铆 sostuvieron que su reclamo es tambi茅n a nivel nacional y que 芦el Gobierno aumenta una miseria en el distrito m谩s rico del pa铆s禄.

Desde las 17:30, las columnas de manifestantes cortaron la intersecci贸n de C贸rdoba y Ayacucho, a metros del ingreso a la Escuela Normal N掳1. La comunidad educativa, que march贸 desde all铆 hasta la Legislatura porte帽a, convoc贸 a docentes, estudiantes y padres que advierten un descenso de la inversi贸n en el 谩rea conducida por la precandidata a jefa de Gobierno, Soledad Acu帽a. Para Eduardo L贸pez, secretario adjunto de UTE, las ambiciones electorales del alcalde saliente condicionan el presupuesto. 芦En un d铆a y medio, el Gobierno de la Ciudad gasta lo mismo en publicidad que en un a帽o en Ciencia y Tecnolog铆a禄. En los 煤ltimos veinte d铆as perdimos cinco puntos del salario y queremos que se recuperen la semana pr贸xima禄, exigi贸 L贸pez. Y afirm贸: 芦Queremos que la escuela deje de ser sin贸nimo de ratas, alacranes, problemas de calefacci贸n, de ventilaci贸n; y vuelvan a serlo de esperanza, alegr铆a, estudio, de computadoras y libros. Y para eso tiene que haber m谩s inversi贸n禄. La movilizaci贸n aun贸 diversos reclamos con un factor com煤n: la desinversi贸n en la Ciudad. En este sentido, desde el profesorado Joaqu铆n V. Gonz谩lez aseguraron que la baja en el presupuesto se manifiesta de diversas maneras. Ayel茅n Baglione, consejera estudiantil afirm贸 que 芦est谩n cerrando tres post铆tulos porque dicen que no se llega a la cantidad de inscriptos. Les mostramos que hab铆a compa帽eros anotados, pero en el ministerio no ceden y nos dan una lista de profesorados pagos. Est谩n negociando con la formaci贸n docente禄. Por su parte, Silvia G贸mez, representante del Departamento de Matem谩tica afirm贸 que 芦tambi茅n est谩n cerrando el profesorado superior en Matem谩tica禄. Patricia, miembro de la cooperadora, dijo: 芦Pedimos mayor seguridad porque hay robos constantes. Ya robaron quince microscopios este a帽o禄. Adem谩s, reclaman titularizaciones para los docentes.

En tanto, los estudiantes de colegios secundarios, que protagonizaron las protestas contra el Gobierno porte帽o el a帽o pasado en reclamo por mejoras edilicias y de calidad y cantidad de viandas, afirman que la situaci贸n no mejora y ahora denuncian la existencia de plagas en las escuelas. As铆 lo confirm贸 Le贸n Arriola, presidente del Centro de Estudiantes del Instituto Industrial Luis Huergo: 芦Venimos con este reclamo desde el a帽o pasado. Los directivos nos dijeron que despu茅s de las vacaciones ya estaba solucionado, pero este a帽o volvimos a encontrar ratas en la Preceptor铆a, al lado de donde guardan las viandas禄. Arriola afirm贸 que m谩s tarde se viralizaron videos de compa帽eros que vieron roedores tambi茅n en el sector de taller y en conductos de ventilaci贸n de las aulas. 芦En ese momento estaba la ministra Acu帽a en el auditorio entregando las tarjetas por el pase cultural. Padres de cooperadora le reclamaron pero hizo o铆dos sordos禄, agreg贸.

Para las y los estudiantes, 芦el colmo禄 lleg贸 cuando uno de ellos asegur贸 haber sido mordido por una rata este lunes, tras lo cual cortaron la calle. Una vez m谩s, afirman, el ministerio incumpli贸 la promesa de desratizar y simplemente realiz贸 una 芦limpieza profunda禄 de las instalaciones.

Por otra parte, desde Ademys convocaron a una concentraci贸n previa a la marcha frente al Palacio Sarmiento, sede del Ministerio de Educaci贸n Nacional. La secretaria general del gremio Mariana Scayola dijo a este medio: 芦Venimos de un aumento del 14 % en febrero que es completamente insuficiente. La crisis se siente muy fuerte en el salario, pero tambi茅n reclamamos por condiciones de trabajo, porque nos est谩n convocando a las jornadas fuera de nuestro horario, y por mejoras en infraestructura禄. El acto de Ademys comenz贸 a las 15:00, en el marco de un paro de 24 horas. Desde all铆 se movilizaron hasta el Normal 1 para sumarse a las dem谩s agrupaciones convocantes. 芦Venimos desarrollando acciones en unidad. En las escuelas tambi茅n reclaman esa unidad para reclamarle al Gobierno de la Ciudad禄, dijo Scayola. En este sentido, destac贸 que 芦el Gobierno baja unilateralmente los acuerdos y se niegan a la discusi贸n. Para ellos, la realidad es distinta a la que vemos todos los d铆as desde adentro: ratas, alacranes, cucarachas, escuelas que estallan y docentes muy por debajo de la l铆nea de pobreza en el distrito m谩s rico del pa铆s. Ellos tienen una venta publicitaria, con fotos de campa帽a y montajes禄.

鈥淢apa de la rata鈥 en CABA

Quien lleva adelante esta iniciativa es la legisladora porte帽a del Frente de Todos, Laura Velasco. El relevamiento asegura que, en el 煤ltimo a帽o, al menos 23 establecimientos educativos denunciaron la presencia de ratas.

鈥淓n la Comisi贸n de Educaci贸n de la Legislatura porte帽a recibimos denuncias de diferentes actores que integran la comunidad educativa: familias, cooperadoras, docentes y estudiantes, en relaci贸n con las condiciones para ense帽ar y aprender que hay en las escuelas p煤blicas y estatales de la Ciudad de Buenos Aires. Entre otros, se encuentran expresados graves problemas de infraestructura escolar y en la limpieza, mantenimiento y combate de plagas como ratas y alacranes鈥, asegura la diputada Velasco.

Algunas de las escuelas que denunciaron invasi贸n de ratas son: la Primaria Com煤n N掳6 Manuel Dorrego del barrio de Almagro; la Escuela N潞11 del D.E. 15 芦Fray Luis Beltr谩n禄; la Escuela N潞5, D. E. 10 鈥淗茅roes de Malvinas鈥; la Primaria Com煤n N掳1 Dr. Antonio Dellepiane de Villa del Parque; y la Escuela Primaria N掳12 DE 19, entre otras tantas.

鈥淭odas estas situaciones, en definitiva, bajan la calidad de la educaci贸n p煤blica que en la Ciudad de Buenos Aires, ya viene perdiendo a帽o a a帽o, m谩s de diez puntos de presupuesto educativo, paralelamente a que viene aumentando la matr铆cula de la educaci贸n privada, respecto a la estatal, producto de una inacci贸n en cuanto a la gesti贸n educativa, que es sumamente ineficiente , adem谩s del ataque permanente que reciben los actores de la comunidad educativa que denuncian y exigen ser escuchados por la ministra Acu帽a鈥, agrega Velasco.

Ac谩 #ElMapaDeLaRata https://t.co/fkkyRjNlXc para que @horaciorlarreta y @Soledad_Acunia puedan ponerse a trabajar.

pic.twitter.com/vjo0XIWL3T

鈥 Laura Velasco (@lauravelascook) April 27, 2023

Otras de las escuelas que denunciaron ratas estos 煤ltimos meses son: la Escuela Primaria N潞26, D. E. 6; el Jard铆n de Infantes Integral N潞4 DE 9; el Normal Superior 鈥淟enguas Vivas鈥, N潞1 y la Escuela Infantil N掳11 del DE 01, del Polo Educativo Mar铆a Elena Walsh; entre varios establecimientos m谩s.

Para evitar que decenas o cientos de casos no salgan a la luz, la diputada Laura Velasco conform贸 un documento donde recibe denuncias sobre establecimientos educativos porte帽os que sufren la presencia de roedores y, tras la confirmaci贸n correspondiente, esas escuelas pasan a formar parte del 鈥渕apa de la rata鈥 en la Ciudad.

Docentes porte帽os denuncian nueva embestida sobre jornadas de mejora institucional y capacitaci贸n

Por Mart铆n Su谩rez

Pese a que el a帽o pasado el gobierno porte帽o fracas贸 en su intento por implementar las jornadas EMI los s谩bados, este a帽o vuelve a insistir para que la docencia se capacite fuera del horario de clases: 芦Esto viola el Estatuto docente禄, denuncian los sindicatos.

En la Ciudad de Buenos Aires, existen dos dispositivos hist贸ricos para mejorar la calidad educativa: las capacitaciones en servicio a cargo de Escuela de Maestros y los Espacios de Mejora Institucional, m谩s conocidos como las jornadas EMI. El 6 de septiembre de 2022, la ministra Soledad Acu帽a anunci贸 que, tras el feriado del 2 de ese mes por el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fern谩ndez de Kirchner, el gobierno porte帽o resolvi贸 levantar la Jornada EMI que estaba prevista para el 31 de octubre y convertir esa jornada en un d铆a de clases regular.

El objetivo de la cartera educativa era recuperar el d铆a de clases porque, seg煤n argument贸 Acu帽a, 芦cada d铆a cuenta禄. Pero a esta decisi贸n sum贸 adem谩s que se convocar铆a a la docencia a cumplir con la EMI y las capacitaciones los d铆as s谩bado. Toda la docencia se neg贸 a trabajar los d铆as que no est谩n contemplados en el Estatuto docente. La novedad es que la Ciudad difundi贸 una nueva comunicaci贸n oficial, para que la docencia realice los Encuentros de Mejora Institucional fuera del horario escolar y sin suspensi贸n de clases.

En las 煤ltimas horas, sucedi贸 un nuevo hecho de gravedad institucional que vulnera el Estatuto docente. R谩pidamente, los gremios mayoritarios se opusieron a esta nueva iniciativa de la ministra Soledad Acu帽a que, denuncian los diferentes sindicatos, arremete contra los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras de la educaci贸n.

芦A partir del a帽o pasado y en nombre de la 鈥榗antidad鈥 y no la 鈥榗alidad鈥 de d铆as de clase, intentaron realizar las capacitaciones los s谩bados con muy poca asistencia. Este a帽o nos enteramos de que las capacitaciones se realizar谩n sin suspensi贸n de clases; por ende, seremos los directivos coordinadores de ciclo los encargados de dictar clases en esas horas禄, revela Fernando Alonso, director de la Escuela N掳4 DE 20 芦General F茅lix de Olaz谩bal禄. El docente y cabeza del equipo de conducci贸n asegura que el problema se centra en que, por lo general, un coordinador de ciclo coordina tres grados: 芦驴C贸mo se cubren tres grados al mismo tiempo?禄, se pregunta.

芦Muchos colegas trabajan en otros programas, adultos, apoyo escolar, escuela de m煤sica, etc., por lo que ser铆a imposible realizarla con el personal completo, am茅n de que no corresponde porque no se paga como hora extra禄, a帽ade. El a帽o pasado, la negativa a realizar las EMI los d铆as s谩bados, fue abrazada tanto por docentes como por equipos de conducci贸n de todos los establecimientos educativos: 芦Sostenemos que estos espacios se constituyeron con el fin de construir di谩logos entre colegas docentes y directivos para construir proyectos que mejoren y acompa帽en las trayectorias de nuestros alumnos/as y estudiantes de acuerdo a las situaciones y necesidades planteadas en cada escuela禄, detall贸 en su momento el Consejo de Unidad Acad茅mica de la ENS 4, integrado por el Rectorado y los equipos directivos de todos los niveles de la Escuela Normal Superior N潞4 de Caballito. 芦La organizaci贸n de las mismas se concibe por parte de este Consejo como encuentros que forman parte de nuestra jornada laboral por ser espacios de capacitaci贸n en servicio que hace a nuestro crecimiento profesional禄, agregaron.

El rechazo se hizo visible en pr谩cticamente todos los edificios escolares que cada s谩bado estuvieron vac铆os. Varias de las instituciones educativas, no conformes con el hecho de negarse a ir a la EMI los d铆as s谩bado, plasmaron su repudio en diferentes comunicados: 芦Pronunciamos nuestro rechazo hacia la decisi贸n del Ministerio de Educaci贸n de la Ciudad Aut贸noma de Buenos Aires, de convocarnos a distintos espacios de capacitaci贸n los d铆as s谩bado禄, afirman las y los docentes de la Escuela 22 D.E. 15 芦F茅lix de Azara禄. 芦Hace a帽os que se hace o铆dos sordos a nuestros reclamos avasallando nuestros derechos como docentes y familias que enviamos a nuestros hijas e hijos a escuelas p煤blicas. Exigimos ser escuchados como profesionales de la educaci贸n y que empecemos a construir educaci贸n de calidad. Tanto para nuestrxs alumnxs como para nosotros y nosotras como trabajadorxs. Maestras y maestros decimos basta al hostigamiento que sufre nuestra profesi贸n禄, termina el documento.

El rechazo de los sindicatos docentes

Los gremios docentes mayoritarios se opusieron r谩pidamente al nuevo documento oficial firmado por Fabi谩n Capponi, director general de Educaci贸n de Gesti贸n Estatal. 芦Instamos a la Direcci贸n General que d茅 urgente marcha atr谩s con esta decisi贸n y reponga las 4 jornadas anuales en horario laboral con suspensi贸n de actividades para garantizar el debate, la reflexi贸n y la mejora escolar con la participaci贸n de todxs lxs docentes禄, advirti贸 la Uni贸n de Trabajadores de la Educaci贸n (UTE-CTERA).

Por su parte, la asociaci贸n docente ADEMYS, afirm贸 que 芦el gobierno pretende que estas cuestiones, que la propia circular reconoce como fundamentales, sean realizadas por fuera de la Jornada sin tener en cuenta la sobrecarga docente a la que estamos todos los d铆as expuestos, trabajando dos o hasta tres turnos para llegar a fin de mes y, con esto, pretende sumar una capacitaci贸n extraescolar m谩s por escuela禄, destac贸 y agreg贸: 芦Rechazamos absolutamente esta decisi贸n y exigimos que se sostengan las jornadas EMI con suspensi贸n de clases, como se hizo hist贸ricamente. No es un d铆a perdido para lxs estudiantes禄.

Universidad de Salta: Estudiantes de Enfermer铆a logran frenar cambio del plan de estudios

Estudiantes de Enfermer铆a de la UNSa se movilizaron en la tarde del 27 de abril a la sede del Rectorado donde se llevaba adelante una nueva sesi贸n del Consejo Superior. Rechazaron la reforma al plan de estudios aprobada en el Consejo Directivo de Salud y la Comisi贸n de Carrera la semana anterior.

Actualmente est谩 en vigencia el plan de estudios del a帽o 2018 y el nuevo plan 2024 fue aprobado de forma inconsulta con las y los estudiantes y desde distintos sectores denunciaron que resultar谩 perjudicial, no s贸lo para las y los actuales estudiantes sino para los futuros ingresantes porque la har谩 a煤n m谩s restrictiva.

La reforma buscaba adecuar el plan de estudios a los excluyentes requisitos que impone la CONEAU, organismo que busca imponer una visi贸n mercantilizada de los estudios universitarios y que viene avanzando en la Universidad Nacional de Salta.

Entre los puntos m谩s pol茅micos est谩 la inclusi贸n en el nuevo plan de estudios de una materia llamada 鈥淏ases fundamentales de Enfermer铆a鈥, que cumplir铆a la funci贸n de materia filtro para iniciar la carrera. Se realizar铆a durante dos meses con una carga horaria de 100 horas, pr谩cticamente imposible de cumplir. El 煤nico fundamento posible para su inclusi贸n, denuncian las y los estudiantes, es la de restringir la cantidad de ingresantes, de la misma forma que hoy existe en la carrera de medicina.

La intenci贸n de limitar la cantidad de ingresantes es contradictoria con la gran cantidad de egresados de dichas carreras que se necesitan para hacer frente a los graves problemas sanitarios que afectan a la provincia. Durante este a帽o, seg煤n inform贸 el profesor Felipe Lescano, una sola estudiante est谩 en condiciones de recibirse y con el nuevo plan opina ser谩 peor la estad铆stica.

Algunos y algunas manifestantes plantearon que, adem谩s de que no hay suficiente personal docente para dar respuesta a la demanda de ingresantes, hay problemas edilicios graves ya que 鈥渆n la facultad no hay ni aulas para cursar鈥. Pero, en lugar de resolver ampliando la planta docente y mejorando el edificio, buscan limitar el ingreso, algo que afecta en mayor grado a quienes adem谩s de estudiar necesitan alguna actividad laboral para solventar sus gastos.

Por otra parte, tambi茅n abre la posibilidad que estudiantes que ya se encuentran cursando la carrera, tengan que cursar en los pr贸ximos a帽os nuevas materias y les impongan correlatividades que no existen en el actual Plan 2018.

Finalmente, el Consejo Superior devolvi贸 el expediente al Consejo Directivo de la Facultad. 鈥淭ienen un mes para volver a presentar la propuesta, junto a mis compa帽eros de las carreras de salud no bajaremos los brazos para que no se apruebe鈥, manifest贸 una estudiante de Enfermer铆a.

Este conflicto, que tiene una base de falta de presupuesto para afrontar el aumento de ingresantes, se da en medio de un conflicto con los docentes por los bajos salarios del sector. En este sentido, Ver贸nica Tejerina, delegada del sindicato de ADIUNSa, se帽al贸 que 鈥渆s un triunfo muy importante de los estudiantes, porque una pol铆tica restrictiva comienza en una carrera y luego van a querer imponerla en todas. Nosotros planteamos plata hay, la que est谩 en el presupuesto tiene que ir a salud, a educaci贸n y no para pagar la deuda. Adem谩s, nos oponemos a las reformas que quieren imponer la CONEAU. La lucha de las y los chicos es un ejemplo de no dejarse avasallar por autoridades antidemocr谩ticas y prepotentes. Por eso todos debemos apoyarlos鈥

Elecciones robadas en la UBA. 驴C贸mo llegamos hasta ac谩?

Por Luca Bonfante y Ana Flor铆n

Los centros de estudiantes de la UBA sufren un ataque sin precedentes desde el regreso de la democracia: peronistas y radicales, con el aval de las autoridades, se pusieron de acuerdo para suspender las elecciones. El cap铆tulo m谩s escandaloso hasta ahora fue en Derecho, donde patotas llevadas por la Franja Morada golpearon a estudiantes 驴C贸mo llegamos hasta ac谩 y c贸mo lo podemos enfrentar?

El 19 de abril, de forma coordinada, las agrupaciones que responden al rectorado y a Juntos por el Cambio (centralmente la Franja Morada), con sus socios peronistas (UES), llevaron adelante en distintas facultades reuniones de Comisiones Directivas para votar una auto-extensi贸n de su mandato, anulando las elecciones anuales de los Centros de Estudiantes para unificarlas a las elecciones obligatorias que se hacen cada dos a帽os.

De esta forma, las autoridades pueden auditar a su antojo las elecciones de nuestros centros y tambi茅n garantizar que se realicen en a帽os d贸nde no se vote a nivel nacional. Esta es una v铆a para separarse de la bronca de los estudiantes con los partidos que ellos representan. Adem谩s, se busca debilitar las listas estudiantiles que no tienen representaci贸n en el resto de los claustros. En todas estas facultades, estas agrupaciones tienen mayor铆a para imponer con sus propios votos las propuestas que presentan. La 煤nica oposici贸n fueron los votos que proven铆an de las secretar铆as del Frente de Izquierda Unidad, que votaron en contra. El kirchnerismo, por su parte, se abstuvo, avalando indirectamente la reforma. Obviamente, en ning煤n lugar hicieron campa帽a para avisar a los estudiantes que ten铆an intenciones de auto-extenderse el mandato, ni por redes sociales ni en pasadas por cursos. La intenci贸n detr谩s de esto era que pasara desapercibido, pero pasaron cosas鈥

Las agrupaciones que impulsaron este avance antidemocr谩tico lo justifican diciendo que esta reforma 鈥渄inamiza la pol铆tica estudiantil (鈥) posibilita no caer en debates superficiales y campa帽as meramente consignistas鈥 y que lo hacen a sugerencia de la Federaci贸n Universitaria de Buenos Aires (FUBA). Lo que no se menciona es que el Congreso de la FUBA d贸nde se 鈥渟ugiri贸鈥 esto fue truchisimo y estuvo lleno de irregularidades c贸mo denunciamos en ese momento desde la Juventud del PTS. En esas instancias no se busca darle voz y representaci贸n a los 300 mil estudiantes, sino mantener sus negocios millonarios de bares, fotocopiadoras y convenios con empresas, para que en las facultades se debata cada vez menos qu茅 modelo de centros de estudiantes necesitamos.

Estas decisiones empezaron a generar much铆simo rechazo dentro de la Universidad y as铆 lo expresa la repercusi贸n de la campa帽a que denuncia este ataque antidemocr谩tico. Desde las agrupaciones que impulsa la Juventud del PTS (En Clave Roja, La Izquierda en Derecho, Contraimagen) nos propusimos romper la normalidad de las facultades para que se abra el debate y que no haya ni un s贸lo estudiante que no sepa de estas medidas escandalosas. Pasamos por cursos, juntamos miles de firmas, hicimos ruidazos, llenamos de carteles los pasillos y las aulas, hicimos videos, repartimos volantes para difundir este avance, impulsamos comisiones para organizar a los estudiantes y participamos de asambleas contra los despidos en musicoterapia en com煤n con docentes. Lo hicimos con dos objetivos: frenar el avance y los ataques de la Franja Morada pero tambi茅n preparar a un sector del movimiento estudiantil para lo que se viene: una etapa de crisis y de mayor ajuste. A煤n falta que se vote en varias facultades de la UBA. En las facultades d贸nde dirige La C谩mpora, la Mella (Frente Patria Grande) y Movimiento Evita, a煤n no dijeron ni una sola palabra sobre el tema. La situaci贸n est谩 abierta. Por eso tenemos un desaf铆o para reforzar esta pelea. Los Centros de Estudiantes opositores a esta pol铆tica pueden ser un enorme punto de apoyo para coordinar la resistencia al avance de la Franja Morada.

[鈥

Crece el rechazo a la exclusi贸n de jubilados de Dosuba

En diciembre de 2022, mientras desde todo el pa铆s se segu铆an con atenci贸n los resultados del Mundial de F煤tbol, el Consejo Superior de la UBA votaba por unanimidad la Resoluci贸n 1859/22 donde se aprob贸 un nuevo reglamento de afiliaciones que deja afuera de la atenci贸n de la Obra Social de la UBA (Dosuba) a los jubilados docentes y no-docentes, a los docentes ad honorem, y aquellas personas que hacen uso de la licencia sin goce de sueldo.

La propuesta de esta resoluci贸n votada por la gesti贸n de la UBA est谩 apoyada por los dirigentes del gremio No-Docente (APUBA), que lejos de defender la salud de los trabajadores, avalan el ajuste.

La situaci贸n se da en un marco general de pol铆ticas de ataques hacia la educaci贸n, con baja del presupuesto, precarizaci贸n, problemas estructurales, ca铆da de los salarios. Un ajuste hacia el conjunto de los trabajadores y el pueblo con altos 铆ndices inflacionarios, megadevaluaci贸n que pulveriza los salarios, todo a tono con las exigencias del FMI y que este gobierno cumple d铆a tras d铆a.

Por eso a medida que se fue difundiendo la noticia, viene creciendo el descontento y la bronca contra este ataque a la salud de las y los trabajadores universitarios.

Los gremios docentes, AGD UBA, los sectores no-docentes de la oposici贸n como la Comisi贸n interna de la Facultad de Ciencias Sociales, los autoconvocados de Exactas y el Instituto Roffo, junto a asambleas autoconvocadas que surgen en distintas Facultades como Derecho, Agronom铆a, entre otras, impulsan la movilizaci贸n contra esta medida.

Ya se presentaron m谩s de 5.000 firmas por la derogaci贸n de esta resoluci贸n, se presion贸 para que desde distintos Consejos Directivos se rechace esta pol铆tica, (incluso algunos sectores que hab铆an votado a favor se vieron presionados y tuvieron que cambiar de postura), y se han llevado estos reclamos al Consejo Superior acompa帽ados por movilizaciones al Rectorado.

El mi茅rcoles 26 de abril se movilizaron nuevamente a la puerta del Rectorado de la UBA docentes y no-docentes universitarios contra el ataque a su obra social

Reprimen a estudiantes secundarios en Jujuy

Estudiantes secundarios de distintos colegios de San Salvador de Jujuy fueron reprimidos por agentes de la polic铆a juje帽a, mientras se encontraban en la puerta del boliche Zaigua, ubicado en Alto Comedero, propiedad del ex diputado peronista Emilio Cay贸. Denuncian que hay menores de edad detenidos y heridos.

鈥淢i primo fue a participar en la murga, que no se realiz贸, los de seguridad de Zaigua los encerraron media hora con gas pimienta, despu茅s los chicos comenzaron a patear las puertas para salir y afuera la polic铆a los recibi贸 con balas de goma. Hab铆a chicos/as desmayados. Una verg眉enza con los chicos, para algunos la primera fiesta y la pasaron mal鈥, es uno de los relatos que circularon en las redes sociales.

Desde el Centro de Docentes de Ense帽anza Media y Superior (CEDEMS) de Jujuy denunciaron que 鈥渆l nefasto accionar policial鈥 ocurri贸 en la tarde del domingo, cuando 鈥渆studiantes menores de edad fueron reprimidos durante 鈥渦na actividad recreativa destinada a juntar fondos para solventar actividades anuales鈥.

En tanto, el diario El Expreso de Jujuy public贸 que el local donde se realizaba la actividad 鈥渃olm贸 su capacidad, unas 600 personas y, sin embargo, se segu铆an vendiendo entradas y permitiendo el ingreso de j贸venes de distintos establecimientos educativos (鈥) hasta que lleg贸 la polic铆a con personal de Infanter铆a y Caballer铆a para suspender directamente el baile鈥.

鈥淟a reacci贸n de los j贸venes era de esperarse ante la violencia inusitada que se aplic贸 para desalojar el lugar, balas de goma, gases lacrim贸genos, mucha violencia. Muchos chicos salieron del local como pudieron, muchos sufrieron golpes, aplastamiento (鈥) Muchos salieron corriendo por la ruta 9 y otros cayeron por un canal de agua que existe en inmediaciones鈥.

En su comunicado, desde el CEDEMS denuncian tambi茅n que se expuso la vida de los j贸venes 鈥渁l intentar orillarlos a la ruta nacional y a un zanj贸n鈥 y enfatizaron en que hay menores de edad que fueron detenidos, hay heridos y hospitalizados.

Fuentes: www.tiempoar.com.ar, La Izquierda Diario, Resumen Latinoamericano, Red Eco Alternativo, minutoneuquen.com, Clar铆n.