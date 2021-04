–

El pasado viernes 16 de abril, profesores de asignatura, profesores adjuntos, alumnos y trabajadores de la Universidad Nacional Aut贸noma de M茅xico (UNAM) marcharon al sur de la Ciudad de M茅xico, del parque de la Bombilla a Rector铆a, en Ciudad Universitaria, y realizaron un mitin, donde se帽alaron que la instituci贸n los trata como 鈥渄esechables鈥 sin derechos laborales, les pagan meses despu茅s y, cuando les pagan, lo hacen incompleto, incluso en algunos casos faltan dos terceras partes del salario, tampoco pagan la preparaci贸n de las clases.

En un comunicado publicado el 6 de abril la UNAM inform贸 que 鈥渆n las 煤ltimas semanas se han procesado los pagos pendientes a profesores de asignatura y ayudantes de profesor.鈥 Asimismo, 鈥渟e han generado n贸minas extraordinarias para atender los casos de la Facultad de Ciencias, la entidad acad茅mica que registraba el mayor n煤mero de adeudos, en tanto que los pagos atrasados de esa y otras entidades se regularizar谩n en las quincenas 7 y 8 (primera y segunda quincena de abril).

Sin embargo a m谩s de dos semanas de la pubicaci贸n del comunicado, profesores adjuntos y ayudantes de profesores de distintas facultades han denunciado la falta de pago. Mariana*, ayudante de profesor de la Facultad de Econom铆a desde hace 5 a帽os, apunt贸 que el movimiento de docentes est谩 planteando un problema estructural dentro de la UNAM, la m谩xima casa de estudios de la naci贸n, pero tambi茅n a nivel nacional porque las figuras de profesores de asignatura ha sido la forma de precarizar las condiciones laborales en el conjunto de las instituciones a nivel superior.

Se帽al贸 que dos demandas resultan fundamentales para el movimiento. 鈥淓n primera instancia exigimos la estabilidad laboral y la basificaci贸n que ha sido la ra铆z justamente de la falta de pagos, adem谩s que podamos tener condiciones dignas de trabajo y eso significa un aumento salarial que hoy tiene la p茅rdida del poder adquisitivo del 36% de acuerdo al centro de An谩lisis Interdisciplinario de la Facultad de Econom铆a鈥.

La profesora de asignatura Lena Brena, en entrevista para Avispa Midia, considera que 鈥渆s indignante que en medio de una pandemia a los profesores se les deba y se le adeuden o que haya descuentos injustificados. Salarialmente se nos ha castigado durante muchos a帽os, somos profesores que muchos tenemos doctorado o posdoctorado y que nos pagan diferente a los profesores de carrera que pueden tener la misma formaci贸n pero que su ingreso es completamente diferente鈥, comenta.

El problema de la falta de pago solo es la punta del iceberg como lo explica Brena. 鈥淧or ejemplo est谩 el tema de la promoci贸n de la basificaci贸n, de la estabilidad, de la discrecionalidad, con la que se pueden acceder a los concursos de oposici贸n para cambiar tu modalidad de contrataci贸n con la universidad. Estos concursos se hacen a modo, para favorecer grupos de inter茅s dentro de las mismas dependencias de la universidad.鈥

Adem谩s a帽ade, 鈥渓a legislaci贸n no se aplica y solamente se enuncia de forma general, que los profesores de asignatura tenemos derecho despu茅s de cierto tiempo a concursar por una plaza; pero existen mil y un formas en las que las dependencias te dicen que no cumples con ese tiempo, por ejemplo: te cambian el nombre de la materia que impartes o que te la den un semestre s铆 y un semestre no, como es mi caso.

Ante los llamados a paros, autoridades al interior de las facultades ejercen presi贸n para que se sigan realizando las clases virtuales. 鈥淒ecimos que no hay educaci贸n p煤blica si no hay salarios dignos, no hay educaci贸n p煤blica sin que los profesores tengamos asegurado nuestro futuro como docentes y que hoy esta digna lucha es una lucha para las futuras generaciones no solo de los docentes sino tambi茅n de los estudiantes鈥, sostiene Mariana.

Hace dos a帽os en un reportaje para la revista Contralinea, el periodista Zosimo Camacho evidenci贸 los suntuosos gastos de la m谩xima casa de estudios. 鈥淧uede saberse de la adquisici贸n de un sof谩 por 52 mil 900 pesos para la Divisi贸n de Posgrado de la Facultad de Derecho (con n煤mero de inventario 2285725); de un sof谩 de terno Pullman (n煤mero de inventario 1847088) para la Divisi贸n de Estudios Profesionales de la Facultad de Filosof铆a y Letras por 16 mil 990 pesos, y de seis ceniceros (con n煤mero de inventario, el primero de ellos, 2508573) con un costo cada uno de 9 mil 496 pesos para hacer un total de 56 mil 967, estos ceniceros se adquirieron para el Instituto de Investigaciones Jur铆dicas鈥, menciona el reportaje.

Adem谩s, 鈥渟iete 鈥榗estos para basura鈥 para la Facultad de Filosof铆a y Letras con un costo unitario de 24 mil 708 pesos. Por los siete, la erogaci贸n fue de 172 mil 956 pesos. Tambi茅n, una pulidora de pisos (n煤mero de inventario 1728406) que cost贸 11 mil 960 pesos. Y de un sistema de aire acondicionado (n煤mero de inventario 2499907) para la Divisi贸n de Estudios Profesionales de la Facultad de Derecho por 332 mil 579 pesos鈥, de acuerdo con el reportaje.

Para Elena, es importante visibilizar este tema de la precariedad laboral y dejar de ver a la universidad como el gran mito de la m谩xima casa de estudios y empezar a ver los rostros humanos de 鈥渜uien trabajamos en ella, el rostro de los estudiantes, el rostro de los profesores que estamos en medio de una pandemia viviendo situaciones de incertidumbre, de inestabilidad; con miedo a que si nos organizamos haya represiones contra nosotros, que nos quiten est铆mulos, que nos quiten el acceso a otros medios para obtener un ingreso鈥, apunta.

De acuerdo con Mariana, el a煤n joven movimiento de docentes se encuentra en un momento de inflexi贸n. 鈥淓s fundamental que las y los docentes, profesores de asignatura y ayudantes, en las facultades en donde no han levantado asambleas realicen las mismas y rompamos el miedo. Sabemos que existen m煤ltiples mecanismos de las autoridades para amedrentar y que no tenemos condiciones seguras para el pr贸ximo semestre y que puede haber represalias. Les decimos a los docentes, le decimos, desde este mitin, que nosotros ya perdimos el miedo, no tenemos nada que perder m谩s que conquistar mejores condiciones laborales鈥.

Elena se帽ala que 鈥渆s hora de que aumente el sueldo de los profesores de asignatura, es hora de que haya una mejor planificaci贸n de la promoci贸n del ascenso del retiro, es hora de que a los profesores de asignatura se nos deje de considerar como bateadores emergentes, que estamos ah铆 cuando los profesores de carrera no pueden porque estamos igual de capacitados que ellos, es hora de que dejen de ingresar profesores solamente porque son afines a ciertos grupos de poder, es hora de que se detengan esos salarios excesivos de los directores de profesores que tienen no solo su salario base sino est铆mulos que sumados dan el total de cifras superiores a los cien mil pesos, mientras un profesor a la quincena, cuando bien le va, est谩 ganando dos mil pesos鈥.

A estas demandas es necesario poner sobre la mesa la deserci贸n escolar de alumnos, por la severa crisis econ贸mica. 鈥淢uchos estudiantes han dejado las aulas, lo hemos visto este a帽o y medio de pandemia, en la cual estudiantes han tenido que abandonar sus estudios producto de la crisis. Es fundamental que sumemos a estas demandas el acceso irrestricto a la Universidad鈥, afirma Mariana.

Llamada al di谩logo

El lunes, 19 de abril, la Asamblea de Profesores y la Asamblea de Profesores Adjuntos de la Facultad de Ciencias Pol铆ticas Sociales (FCPyS) de la UNAM llamaron a un di谩logo p煤blico y resolutivo a las autoridades, en un comunicado dirigido a la directora del plantel, Carola Isabel Evangelina Garc铆a Calderon, y al Consejo T茅cnico. Las y los docentes los emplazaron a 鈥渁tender las diversas problem谩ticas que han sucedido en detrimento de las condiciones de trabajo tanto de las y los profesores de asignatura como de los y las adjuntas de esta facultad鈥, se puede leer en la misiva.

De igual forma, la Asamblea de Profesores y la Asamblea de Profesores Adjuntos han registrado irregularidades en los contratos de los profesores y profesoras de asignatura, as铆 como de ayudantes de profesor. En el comunicado se帽alan que la 鈥渓amentable situaci贸n de los retrasos de los pagos de la UNAM, en espec铆fico de nuestra Facultad, ha revelado una gestions administrativa y laboral que produce diversos problemas tanto contractuales como salariales que precarizan el trabajo de quienes dia a dia sostenemos la vida acad茅mica de la Universidad y que de ninguna manera puede atribuirse a la contingencia sanitaria generada por la enfermedad de la Covid 19.鈥

Entre las irregularidades documentadas, la comisi贸n ha registrado casos de acad茅micos y acad茅micas quienes a Universidad les adeuda su salario de dos meses, de un semestre y hasta de un a帽o. 鈥淗emos documentado casos de personas que no han firmado el contrato respectivo al semestre 2021-2, a pesar de que este se encuentra ya a punto de finalizar鈥, se帽ala el documento.

Adem谩s, apunta el comunicado que la 鈥渃omisi贸n de irregularidades ha podido documentar que hay docentes quienes se les han aplicado descuentos por adeudos de salarios mayores a lo estipulado por la Ley Federal de trabajo, caso de los docentes que firman contratos temporales, la gran mayor铆a despu茅s de que el profesor o profesora han prestado sus servicios a la facultad durante m谩s de un a帽o鈥.

Las y los profesores realizaron un llamado a las autoridades de la FCPyS para implementar una mesa de di谩logo en la que se pueda discutir y establecer acuerdos de acci贸n para dar soluci贸n a los problemas que reunieron en estos cuatro ejes:

1.El pago inmediato y completo de los salarios y prestaciones que todav铆a la Universidad adeuda. 2.Garant铆as y transparencia por parte del consejo t茅cnico de la FCPyS para la contrataci贸n de todo el profesorado de asignaturas para el pr贸ximo semestre 2022-1. 3.Pronunciamientos de las autoridades de la FCPyS y establecimientos de las medidas de presi贸n para que se se pueda crear en la universidad programas que permitan promover la definitividad y basificci贸n de la plana docente. 4.Compromiso de evitar cualquier represi贸n a las y los estudiantes, ayudantes de profesor, prestadores de servicios profesionales y docentes que participamos en el movimiento de la UNAM y de la Facultad.

El documento sostiene que lo que hoy sucede no es producto de la contingencia sanitaria sino de un problema estructural. 鈥淓l movimiento docente de la UNAM responde al dise帽o institucional antidemocr谩tico, que conlleva a un ejercicio opaco del gasto y la toma de decisiones discrecionales, tanto acad茅micas como administrativas鈥.

*Por cuestiones de seguridad, la persona entrevistada preferi贸 no identificarse.