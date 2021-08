–

Desde hace una semana se mandató paro plurinacional en Guatemala. Las autoridades indígenas y ancestrales afirmaron que el objetivo es la renuncia del presidente Alejandro Giammattei quien, luego de su cuarta candidatura, ganó por el partido Vamos, de derecha conservadora. Las causas para exigir su renuncia son la corrupción, la cooptación, el mal manejo del Estado y de la crisis sanitaria que ha tenido como consecuencia la muerte de más de diez mil personas en el país.

Con el paro también se busca la renuncia de María Consuelo Porras, fiscal general del Ministerio Público.

El hecho que desató las protestas fue la destitución de Juan Francisco Sandoval, fiscal especial contra la impunidad. El exfiscal es reconocido por su lucha contra la corrupción y su participación en el desmantelamiento de más de sesenta redes de corrupción estatal en Guatemala.

Esta destitución fue llevada a cabo por Porras, quien actuó por fuera del derecho. Así, el 3 de agosto la Corte Suprema de Justicia respondió al amparo sobre ilegalidad en la destitución, el cual fue interpuesto por la abogada de Sandoval, dando 48 horas a la fiscal general del Ministerio Público para que presente un informe sobre la destitución.

Mientras tanto, el paro plurinacional continúa, Luego de la convocatoria realizada por los pueblos indígenas de diferentes territorios, se han sumado estudiantes, organizaciones de mujeres, personal de la salud y la ciudadanía en general que apoya las demandas del paro. Las movilizaciones han copado más de cincuenta puntos en todo el país y cada día se suman más organizaciones que las respaldan.

El pésimo manejo de la pandemia

Varios representantes de la salud expresaron su descontento frente a la irresponsabilidad del Gobierno con el manejo de la pandemia, especialmente la vacunación.

Uno de los hechos que demuestra esto es la compra irregular de las vacunas Sputnik V, debido a que el Gobierno nacional modificó un contrato reduciendo en un 50 % las vacunas que había solicitado anteriormente. Es decir, pasaron de ser 16 millones a ocho millones de vacunas. Así, para el 28 de julio Guatemala contaba con el índice más bajo de vacunación en América, ya que solo 309 339 personas habían recibido el esquema completo de vacunación.

Una de las manifestantes, Josefa Vásquez, del territorio K’iche, afirmó para el medio local Prensa Comunitaria que “la vacuna no ha llegado aquí a la aldea. No queremos más corrupción. La canasta básica ha subido bastante y nosotros somos agricultores, entonces ya no podemos comprar la comida”.

Por otra parte, los transportistas también se unieron al paro plurinacional y exigen la derogación del Acuerdo Gubernativo 17-2020. Para David Gaitán, consultor en Transparencia y Justicia, “no es coincidencia que también salgan a manifestar los transportistas porque fueron muy afectados durante la pandemia. En general todos los sectores muestran el hartazgo que persiste del Gobierno y el mal manejo durante la pandemia, porque ha sido uno de los que mayor presupuesto para ese tema tuvo y no supo responder”.

El pueblo de Guatemala continúa en movilización permanente buscando la renuncia de Giammattei y Porras, así como un diálogo social en el que se encuentren diversos pensamientos que permitan la fundación de un Estado plurinacional.

