May 26, 2021

A estas alturas est谩 claro que no hay soluci贸n militar posible, y la Paz se encuentra en una salida pol铆tica y negociada al conflicto social y armado

Veinte a帽os de uribismo en el poder

“La noche de terror despertamos en medio de las balas y del helic贸ptero鈥”: as铆 comienza uno de los muchos terribles relatos de las personas que habitaban en la Comuna 13 de Medell铆n el 16 de octubre de 2002, cuando inici贸 la tristemente c茅lebre Operaci贸n Ori贸n, la m谩s grande operaci贸n militar conjunta de la Fuerza P煤blica y los grupos paramilitares en un territorio urbano de Colombia, con la que el exgobernador de Antioquia, 脕lvaro Uribe V茅lez, inaugur贸 su primera presidencia en Colombia.

Del n煤mero total de v铆ctimas de la Operaci贸n Ori贸n no existen a煤n cifras exactas, solo se sabe que son cientos y tal vez miles porque con ella los grupos paramilitares tomaron el control territorial e impusieron su r茅gimen los a帽os siguientes. Dispararon desde helic贸pteros artillados sobre la poblaci贸n, la cercaron con veh铆culos blindados, allanaron las viviendas con 贸rdenes falsas apoy谩ndose en la Fiscal铆a y en el entonces cuerpo de inteligencia DAS, y desaparecieron m谩s de cien personas solo en la primera semana.

En palabras del propio ex comandante paramilitar conocido como Don Berna, el Bloque Cacique Nutibara, que 茅l comandaba, lleg贸 ah铆 por solicitud de los generales de la Fuerza P煤blica: Mario Montoya, del Ej茅rcito; y Leonardo Gallego, de la Polic铆a. Hicieron inteligencia previa torturando a la poblaci贸n con sus m茅todos habituales: descargas el茅ctricas, ahogamientos y abusos sexuales.

Operaci贸n Ori贸n, operativo (para)militar llevado a cabo entre el 16 y el 17 de octubre de 2002 en la Comuna 13 (San Javier), de Medell铆n (Foto: Jes煤s Abad Colorado)

Con esta sangrienta operaci贸n, que llen贸 de cad谩veres el sector conocido como La Escombrera, tambi茅n se estren贸 la Ministra de Defensa que Uribe design贸 desde su toma de posesi贸n presidencial ocurrida tan solo dos meses antes: Marta Luc铆a Ram铆rez.

Con Uribe V茅lez llegaron al poder cientos de hombres y mujeres de la llamada “parapol铆tica” y el narcotr谩fico adquiri贸 nuevas fuerzas dentro del Estado colombiano. Con 茅l tambi茅n llegaron los m谩s vergonzosos acuerdos militares que terminaron por entregar la poca soberan铆a que ten铆a el pa铆s a los Estados Unidos, cediendo hasta los cuerpos de las ni帽as violadas por las tropas estadounidenses que nunca podr谩n ser juzgadas en Colombia.

Coherentemente, con Uribe tambi茅n lleg贸 un nuevo tiempo de afianzamiento en las relaciones entre Colombia e Israel. As铆, se fue agudizando a煤n m谩s el conflicto social y armado en Colombia.

Luego de su elecci贸n en el a帽o 2002, logr贸 con probadas artima帽as obtener su reelecci贸n para el per铆odo 2006-2010, y para las siguientes elecciones, postul贸 a su m谩s reciente Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos.

Luego llev贸 a la presidencia a un desconocido de la pol铆tica colombiana llamado Iv谩n Duque, con lo que durante dos d茅cadas la Casa de Nari帽o solo la han ocupado Uribe y sus designados.

El genocidio y la masacre como pol铆tica

“Los mataron porque entraron a comer ca帽a”, fueron las palabras del propio fiscal uribista al referirse a la masacre de cinco adolescentes cale帽os que entraron a comer ca帽a de az煤car en un ca帽aduzal privado frente a su barrio ubicado en Cali. A las pocas horas aparecieron muertos y con se帽ales de tortura en agosto del a帽o pasado.

Esta matanza conocida como la Masacre de Llano Verde es solo una de las 91 masacres registradas que se ejecutaron en Colombia durante 2020. A帽o en el que tambi茅n fueron asesinados 310 l铆deres y lideresas sociales, defensores y defensoras de Derechos Humanos, incluidas 12 personas por ser sus familiares, y 64 firmantes del Acuerdo de Paz de 2016.

Estos asesinatos constituyen un genocidio por su sistematicidad, por las similares caracter铆sticas de las v铆ctimas (todas contrarias a los intereses pol铆ticos y econ贸micos del capitalismo en Colombia), mismos modus operandi y victimarios afines: Fuerza P煤blica, organizaciones y sicarios paramilitares y parapoliciales.

En el marco de ese genocidio hay que detallar tambi茅n la ejecuci贸n de un etnocidio contra las comunidades ind铆genas y negras, por su arraigo a los territorios que las transnacionales, incluyendo el narcotr谩fico, quieren poseer para explotar, y por el racismo estructural de la sociedad colombiana.

Racismo que esta semana se expresaba en representantes del partido de gobierno y medios que hablaban de enfrentamientos “entre ind铆genas y ciudadanos” para referir el ataque de civiles armados a la Minga ind铆gena en Cali el pasado 9 de mayo, que dej贸 como saldo nueve hombres y mujeres ind铆genas con heridas graves por armas de fuego, negando la condici贸n de ciudadanos y ciudadanas a los pueblos ind铆genas y del propio Iv谩n Duque, quien ese mismo d铆a inst贸 a los ind铆genas a volver a sus resguardos como si se tratara de ganado estabulado, y estigmatizaba al Consejo Ind铆gena Regional del Cauca (CRIC) al culparlo de la violencia de la que en realidad fue v铆ctima.

Las mismas caracter铆sticas tienen las masacres, los asesinatos y las desapariciones forzadas que se est谩n ejecutando en el contexto de la represi贸n a este Paro Nacional, y hay elementos para se帽alar que forman parte de la misma estrategia.

En primer lugar, como ya es habitual, el discurso del gobierno y las corporaciones medi谩ticas acusan de nuevo al presidente Nicol谩s Maduro, al Ej茅rcito de Liberaci贸n Nacional (ELN), a la Segunda Marquetalia o a las llamadas disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y al propio Gustavo Petro de manipular y movilizar a las organizaciones populares y promover las acciones de resistencia, pero curiosamente no acusan de ello al Clan del Golfo, a Los Rastrojos o a las 脕guilas Negras, a pesar de que reiteradamente dicen que tambi茅n son sus enemigos.

La raz贸n por la que no acusan a esos grupos es porque claramente asumen que estas organizaciones narcoparamilitares no ri帽en con sus intereses, y m谩s a煤n, que act煤an de su lado en la represi贸n violenta a 茅sta y todas las protestas populares.

Un segundo elemento es que, en el transcurso del paro y comparado con el per铆odo inmediato anterior, los asesinatos pol铆ticos selectivos han disminuido. Mientras desde el 28/4/21 al 21/5/21 han sido asesinados 9 l铆deres y lideresas sociales y 2 firmantes del Acuerdo de Paz de 2016, del 20/3/21 al 26/4/21 fueron asesinados 4 firmantes del Acuerdo de Paz y 22 l铆deres y lideresas sociales, es decir, que esos cr铆menes se han reducido a menos de la mitad desde el inicio de las protestas, lo que permite establecer una relaci贸n que a nuestro juicio tiene que ver con la identidad de los victimarios materiales e intelectuales.

Tambi茅n debemos mencionar que han disminuido los hostigamientos militares y paramilitares a Venezuela en el mismo lapso de tiempo.

Si a pesar de esto quedara alguna duda sobre la legitimaci贸n que hace el r茅gimen colombiano de los genocidios, basta ver que, en medio de estas masacres, Uribe y su partido Centro Democr谩tico se manifestaron p煤blicamente en solidaridad con el Estado sionista de Israel, luego de sus ataques a Palestina esta semana.

Centro Democr谩tico respalda el derecho del Estado de Israel de defender a su poblaci贸n, sus s铆mbolos y sus templos religiosos – Centro Democr谩tico https://t.co/2bEEhpK4Cz

鈥 脕lvaro Uribe V茅lez (@AlvaroUribeVel) May 14, 2021

Finalmente, la reacci贸n tard铆a y tibia de los organismos multilaterales ante las masacres, violaciones sexuales, mutilaciones oculares y dem谩s violaciones de derechos humanos que se est谩n ejecutando en este momento es vergonzosa y evidencia su subordinaci贸n a intereses hegem贸nicos que avalan las violaciones masivas de derechos humanos que est谩n ocurriendo en Colombia, las hist贸ricas y las de estos 煤ltimos d铆as, en que a pesar de todo, incluida la masividad de las redes sociales en las ciudades, ha logrado romper la tradicional invisibilizaci贸n de la guerra en Colombia.

El Paro Nacional del 28 de abril de 2021

Las causas hist贸ricas de esta situaci贸n est谩n en 200 a帽os de la oligarqu铆a m谩s violenta y excluyente del continente en el poder y en su decisi贸n de hipotecar la soberan铆a tan pronto se logr贸 la independencia.

Pero si bien hay antecedentes de grandes paros como el de 1977, en los 煤ltimos tres a帽os las protestas populares se han venido haciendo cada vez m谩s masivas y consecutivas, lo que evidencia que hay un c煤mulo creciente de reclamos contra el sistema que ha convertido a Colombia en uno de los pa铆ses m谩s desiguales del mundo y el de mayor inequidad territorial del continente.

El Paro C铆vico de Buenaventura de 2017, el Paro Estudiantil de 2018, el Paro Nacional de 2019 y las protestas contra la violencia policial en septiembre de 2020, son antecedentes inmediatos que se unen en la naturaleza justa de sus reclamos y la masividad de la participaci贸n popular, pero el Paro Nacional actual tiene un nivel de participaci贸n in茅dita que se ha proyectado a los barrios de las principales ciudades del pa铆s y en las carreteras interurbanas.

El protagonismo de la Guardia Ind铆gena y la legitimidad que 茅sta ha venido alcanzando ante quienes protestan, es la expresi贸n del sentido hist贸rico y no coyuntural de las exigencias del pueblo colombiano.

Pero todos los paros anteriores, y 茅ste en particular, han recibido una sola respuesta de parte del Estado: la represi贸n cada vez m谩s brutal y ejecutada por la Fuerza P煤blica. Se est谩 dando tratamiento de guerra a la protesta popular, lo que incluye acciones paramilitares; ambas fuerzas han generado y est谩n generando en este momento masacres y desapariciones forzadas en todos los puntos del pa铆s.

El historiador colombiano Ren谩n Vega Cantor califica este Paro Nacional que inici贸 el 28A como la m谩s extraordinaria movilizaci贸n popular en los 煤ltimos 45 a帽os en Colombia que “ha desnudado con toda su crudeza ante el mundo entero lo que es la ‘democracia colombiana’, con su cara de muerte y horror”, un r茅gimen “siempre encubierto, protegido y tutelado por los poderes imperialistas”, y tal como el profesor lo se帽ala, “se ha evidenciado que el Estado colombiano es contrainsurgente, anticomunista y terrorista, porque en nuestro territorio en sentido estricto la l贸gica de la guerra fr铆a nunca ha terminado”.

Uribe y su golpe de Estado molecular

Los argumentos pseudointelectuales del asesor neonazi de Uribe, el chileno Alexis L贸pez, que con muy escasa capacidad intelectual trata de explicar la teor铆a de la Revoluci贸n Molecular del franc茅s Felix Guattari para dise帽ar un panfleto neopinochetista, podr铆an m谩s bien haberle sembrado la idea al uribismo de un “golpe de Estado molecular”.

Un golpe de Estado a la colombiana, lleno de eufemismos y “de a poquito”. Militarizando el pa铆s, sustituyendo poderes ejecutivos locales por mandos militares como sucede en Cali, desatando el terrorismo de Estado, garantizando la impunidad, activando las operaciones paramilitares y parapoliciales para el control territorial definitivo y, por supuesto, legitim谩ndose gracias al discurso de las corporaciones medi谩ticas a su favor.

Ese golpe que parece estar tratando de concretar el uribismo en todo el suroccidente, comenz贸 tambi茅n a avanzar hacia Medell铆n con el nombramiento de un “alcalde ad hoc“ y podr铆a expandirse hacia su concreci贸n nacional por la v铆a de la militarizaci贸n y la paramilitarizaci贸n, o a trav茅s de la declaraci贸n de un estado de conmoci贸n interior u otra emergencia que terminara con la destituci贸n de Iv谩n Duque y delegara a Marta Luc铆a Ram铆rez la presidencia del pa铆s.

Todo parece posible para Uribe V茅lez y sus ac贸litos, menos que su partido logre ganar limpiamente las elecciones contempladas para 2022.

Por supuesto, en Colombia nada pasa sin la orientaci贸n y el apoyo de los Estados Unidos, que adem谩s de su injerencia pol铆tica, entrena, financia y dota de armamento a la Fuerza P煤blica colombiana, y no dej贸 de hacerlo durante estas jornadas de violencia estatal contra la poblaci贸n.

Pero adem谩s, mientras el Escuadr贸n M贸vil Antidisturbios (ESMAD) masacraba a la juventud en Cali, la empresa de origen alem谩n Bayer anunciaba orgullosa una inversi贸n de 1 mill贸n de euros para su planta del Departamento del Valle del Cauca, cuya capital es precisamente Cali. En la misma ciudad, la tienda de la cadena de supermercados 脡xito del Grupo Casino de Francia est谩 siendo acusada por la poblaci贸n de prestar sus instalaciones para centros ilegales de detenci贸n, tortura y desaparici贸n forzada de las personas que protestan en la zona con complicidad de su seguridad privada. Mientras las empresas Anglo American, BHP Billiton y Glencore contin煤an violando los derechos de sus trabajadores, que se han sumado activamente al paro en la mina del Cerrej贸n, ubicada en la Guajira colombiana.

Por todo esto, la comunidad internacional debe romper el silencio. Las transnacionales de origen europeo, norteamericano e israel铆es tienen mucha responsabilidad en la situaci贸n econ贸mica de Colombia, en la definici贸n de las pol铆ticas neoliberales del uribismo y hasta en el financiamiento a esa Fuerza P煤blica genocida, a Corporaciones Militares y de Seguridad Privadas y a paramilitares.

El laberinto del que creyeron que saldr铆an con facilidad

La deslegitimaci贸n de Uribe en la juventud colombiana se evidencia en la consigna m谩s reiterada en los puntos de resistencia: “Uribe, paraco, el pueblo est谩 berraco”, en la que se expresa que esta generaci贸n est谩 harta de un Estado que basa su poder en el miedo, la muerte y la tortura.

La pacificaci贸n del pueblo no ha resultado una tarea f谩cil y han comenzado a sufrir importantes derrotas. La violencia desatada por el Estado ha sido un detonante para la indignaci贸n y ha multiplicado la resistencia.

Uribe, que ha expresado p煤blicamente su temor a la lucha de clases, la ha profundizado en sus 20 a帽os de mandato directo e indirecto, y ahora descubre que 茅sta encuentra nuevas expresiones en una generaci贸n que naci贸 expropiada de todo, que est谩 atrapada en un presente invivible y que al presentirse tambi茅n sin futuro siente que no tiene nada que perder y, por el contrario, mucho por conquistar en la lucha colectiva con sus iguales.

La extrema violencia econ贸mica, militar y policial han acabado por reunir al pueblo en barricadas llamadas Puntos de Resistencia, donde se realizan ollas comunitarias en las que mucha gente obtiene al fin algo de comida mientras participa, teje lazos y descubre que logra hacer escuchar su voz si forma parte del colectivo en Paro.

Tambi茅n, la extrema exclusi贸n, racismo, clasismo y sobreexplotaci贸n del sistema tiene su expresi贸n en las miles de personas que viven en situaci贸n de calle. Colombia es junto a Brasil el pa铆s de la regi贸n con m谩s poblaci贸n en esta terrible situaci贸n, y aunque los grandes an谩lisis pol铆ticos suelen invisibilizarles, ah铆 est谩n, se ven ahora en la primera l铆nea de combate de muchas ciudades, se escuchan al fin sus voces en un pa铆s que vergonzosamente se acostumbr贸 a llamarles “desechables”.

La descolonizaci贸n tambi茅n avanza simb贸licamente de mano de las comunidades ind铆genas Misak, que abrieron el paro en la madrugada del 28 de abril derribando la estatua del genocida espa帽ol Sebasti谩n de Belalc谩zar, acci贸n que se ha venido replicando en el pa铆s y que avanza hasta derribar la estatua del propio Francisco de Paula Santander.

La Minga Ind铆gena que tanto subestiman y estigmatizan se ha consolidado como reserva moral del pueblo que protesta. Cada vez que en medio de las protestas de los 煤ltimos a帽os la Minga se ha trasladado a las grandes ciudades, es recibida por miles de personas en las calles y el himno de la Guardia Ind铆gena es, hoy, himno de la resistencia nacional.

Toda una pesadilla para quienes se autodenominan “gente de bien” y se jactan de sus estratos 5 y 6. Porque esa estratificaci贸n que comenzaron a usar en los noventa ha contribuido a esa polarizaci贸n del pa铆s que el uribismo ha logrado como ninguna otra corriente pol铆tica lo hab铆a logrado en los 煤ltimos 70 a帽os.

Para complejizarle m谩s el panorama, muchas organizaciones de izquierda que se hab铆an dispersado en los a帽os de esa d茅cada del desencanto que fue 1990 se est谩n reconvocando a la luz de esa esperanza que se renueva.

El dilema consiste en hacia d贸nde encontrar谩 la oligarqu铆a colombiana la salida, y todo parece apuntar a que seguir谩 apostando a la violencia, porque a pesar de todo lo dicho, la comunidad internacional ha comenzado a manifestarse. Va creciendo la solidaridad y las denuncias a trav茅s de las redes sociales han inundado ya los medios tradicionales, obligando a algunas personalidades mundiales e incluso instituciones a pronunciarse contra la masividad de las violaciones de derechos humanos en Colombia.

Aunque hasta el momento solo los gobiernos de pa铆ses no alineados a Estados Unidos se han atrevido a posicionarse, los pueblos de los pa铆ses subordinados, y particularmente los del Norte Global, pueden acabar por presionarlos para romper el silencio c贸mplice y con 茅l algunos de los negocios que sostienen a la oligarqu铆a colombiana.

El propio Departamento de Estado norteamericano tuvo que pronunciarse contra los excesos policiales luego de casi dos semanas de iniciado el Paro Nacional, mientras la Embajada rusa se vio obligada a manifestarse tras las inapropiadas acusaciones de Iv谩n Duque que sigue buscando culpables externos.

“Lamentamos los hechos de violencia ocurridos en Cali y expresamos nuestras sinceras condolencias a familiares y amigos de quienes fallecieron en medio de ellos. EEUU reitera el llamado a la calma y nuestro apoyo al di谩logo para abordar la situaci贸n actual”. – PSG

鈥 US Embassy Bogota (@USEmbassyBogota) May 10, 2021

Luego de la casi nula gesti贸n de Claudia Blum al frente de la Canciller铆a colombiana, cuya acci贸n m谩s famosa fue la reuni贸n con Francisco Santos en la que 茅ste le explicaba que su principal tarea ser铆a continuar atacando al gobierno venezolano, Duque ha optado por colocar en su lugar a la propia vicepresidenta Marta Luc铆a Ram铆rez.

Al asumir el Ministerio de Relaciones Exteriores queda claro que ya no ser谩 la candidata del uribismo para las pr贸ximas elecciones, aun cuando era la 煤nica candidatura uribista con alguna posibilidad seg煤n las encuestas.

La m谩s ardua tarea del gobierno colombiano en el 谩mbito internacional en este momento consiste en tratar de justificar la masacre que est谩 cometiendo contra el pueblo y que al fin comienza a generarle alg煤n tipo de presiones internacionales.

Lo m谩s probable es que, a pesar del costo pol铆tico que pueda generarles, intentar谩n evitar llegar a las elecciones de 2022 y ello solo se lograr谩 con ese “golpe de Estado molecular”, a煤n no tan disipado.

Los 茅xitos del Paro Nacional abren camino a la Paz

No cabe duda de que lo que hoy sucede en Colombia es, en t茅rminos gramscianos, una crisis org谩nica en la que lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, y que dejar谩 profundas huellas en su historia.

Se evidencia aqu铆 la disputa entre un Estado subordinado a los intereses de los Estados Unidos y dirigido por la oligarqu铆a m谩s violenta del continente que pretende dar la estocada final para la “pacificaci贸n” del pa铆s y el pueblo que se ha mantenido valientemente luchando por la Paz, esa que los primeros aborrecen porque implica la p茅rdida de su control y privilegios en aras de la construcci贸n de una justicia social que no ha existido en Colombia al menos en los 煤ltimos cinco siglos.

Hoy, a m谩s de tres semanas de iniciado el Paro Nacional, la fuerza demostrada por la resistencia popular ha logrado el retiro de las infames Reforma Tributaria y Reforma Sanitaria, as铆 como la renuncia del Ministro de Hacienda y su gabinete. Uno de los primeros anuncios de su sucesor en la cartera es la cancelaci贸n de la compra de 40 aviones de guerra anunciado en marzo que costar铆a cerca de 14 billones de pesos, y que fue uno de los argumentos para justificar la anunciada reforma.

Como si esto fuera poco, las principales navieras asi谩ticas ya anunciaron la suspensi贸n de env铆os al Puerto de Buenaventura debido a que las protestas han impedido el desembarco y traslado de mercanc铆as, las embarcaciones que ya se encontraban navegando el Pac铆fico se dirigir谩n a los puertos del Caribe colombiano, es decir que deber谩n atravesar el Canal de Panam谩, aumentando tiempo y costos y, finalmente, la Conmebol anunci贸 la suspensi贸n de Colombia como sede de la Copa Am茅rica 2021, con la que pretend铆an aumentar sus ganancias y seguir ocultando la terrible realidad del pa铆s puertas afuera.

La oligarqu铆a m谩s violenta del continente se ha acostumbrado durante dos siglos a responder con balas a los justos reclamos del pueblo, y solo se ha sentado a dialogar con poco 茅xito con las organizaciones armadas, dejando claro que no est谩 dispuesto a reconocer la beligerancia de las organizaciones populares no armadas, garantizando as铆 la continuidad de la guerra.

A estas alturas est谩 claro que no hay soluci贸n militar posible, y la apuesta para encontrar la Paz se encuentra en una salida pol铆tica y negociada al conflicto social y armado.

Si adem谩s de esas victorias ya mencionadas, que aunque parezcan peque帽as golpean fuertemente los intereses econ贸micos que definen la pol铆tica del pa铆s, el pueblo colombiano logra que por primera vez el Estado se siente a dialogar con 茅l para negociar, la salida a la terrible realidad con todos los sectores populares que han sostenido esta fuerte resistencia en las calles y carreteras, estaremos hablando entonces de la mayor victoria popular de los 煤ltimos dos siglos y, al fin, un verdadero avance hacia la Paz de Colombia, que es la de Venezuela y de toda la regi贸n.

La paz de Colombia es la paz de Venezuela, por @ernesto_cazal https://t.co/tlA2ljPfGZ pic.twitter.com/1vIX9gqChX

鈥 MV (@Mision_Verdad) April 7, 2021

Esto no ser谩 sencillo porque ahora, adem谩s de retomar los di谩logos con el ELN, el Estado debe abrir espacios para negociar con todos los sectores populares que participan de este Paro Nacional que contin煤a activo.

El Comit茅 Nacional de Paro, a su vez, ha sido superado por la inmensa cantidad de expresiones populares locales que se han convertido en protagonistas de la resistencia y que tambi茅n deben ser escuchadas. Abarcar esa diversidad exige un proceso de di谩logo nacional que requiere de mucha voluntad pol铆tica de todas las partes y que abrir铆a paso a cambios estructurales que la clase pol铆tica colombiana siempre se ha negado a negociar.

Lo que ya puede afirmarse sin dudas es que, pase lo que pase, estos hechos marcar谩n un antes y un despu茅s en la historia de Colombia, y su acumulado hist贸rico se expresar谩 inevitablemente en las luchas por venir.

www.misionverdad.com