De parte de CNT Elche March 23, 2022 64 puntos de vista

LA GRAN MENTIRA.

la Patronal lleva ma帽ana una semana de paro patronal y/o cese de actividad, medida muy respetable y seg煤n ellos muy necesaria a sabiendas de como est谩 el sector.

Hasta aqu铆 nada es mentira.

La no verdad puede que venga ahora.

Ellos, la #Patronal dicen que llevan a帽os trabajando bajo costes 驴c贸mo aguantan? F谩cil, por el sistema de m贸dulos que Pap谩 #Estado a trav茅s del ministerio de Hacienda les permite no pagar por facturaci贸n sino por una cuota al trimestre, cuota que con creces ganan sin apurarse al cabo del mes, esta maniobra les permite alimentar la met谩stasis en el #transporte, el trabajar bajo costes, basta un m铆nimo de viajes al mes para que el correspondiente IVA les ayude a ello, de aqu铆 que el gobierno aplace a帽o tras a帽o la desaparici贸n de dichos m贸dulos del transporte, desde la patronal saben que la desaparici贸n de los m贸dulos es inminente, de ah铆 el actual nerviosismo, sobre todo para poner al d铆a los precios a clientes acostumbrados a trabajar a costes bajos adem谩s de pedirle a pap谩 Estado un trato fiscal especial para con carburantes .

Estas son las principales consignas lanzadas desde este paro y/o cese patronal de actividad para sus reivindicaciones, reivindicaciones que volver铆an a poner sus plusval铆as a nivel de aquellos a帽os donde para enderechar un no rentable mes met铆an un viaje m谩s a Barcelona,por ejemplo, aunque para ello saliera el disco en cuesti贸n por la ventanilla.

Llama poderosamente la atenci贸n que machaquen imperiosamente en esas consignas fiscales y econ贸micas y pasen de cuclillas por la principal y que m谩s les debiera subir sus gastos que no es otra que el salario del #obrero. Si cumpliesen lo firmado por ellos, el convenio laboral, y digo que pasan de cuclillas pues hablan de cuestiones ya reguladas en el convenio laboral as铆 como en el estatuto de los trabajadores, insisten cual martillo pil贸n en la prohibici贸n de la carga y descarga por parte del ch贸fer, #aut贸nomo u obrero, obviando lo que en el estatuto de los trabajadores hace clara referencia al decir que no se puede realizar labores fuera de su puesto de trabajo tanto en su empresa como en empresas ajenas, esto lo tienen bien f谩cil, pues ellos son los que cogen esos viajes en esas condiciones conocidas ya de antemano, o sea hay adem谩s que obviar lo ya legislado hay dolo.

Si hablan de crear un solo convenio laboral a nivel nacional, si hacen esta referencia es por qu茅 el actual sistema de convenios les crea una desmesurada competencia desleal entre ellos mismos, al haber convenios entre comunidades vecinas m谩s baratos unos que otros, incluso hay quien cambia el domicilio fiscal de su empresa a una simple oficina de alquiler a esas comunidades m谩s baratas para as铆 aprovecharse de esos convenios que permiten por ley pagar menos al esclavo.

Crear un convenio laboral 煤nico a nivel de todo el pa铆s no cabe duda que ser铆a interesante, m谩s a sabiendas de que los convenios laborales s贸lo admite modificaci贸n para mejorar las necesidades y derechos del trabajador, el convenio de Asturias , y corregirme si me equivoco, solo lo mejorar铆a el del Pa铆s Vasco, donde el salario base se acrecienta en unos casi 600 euros, adem谩s de otras prebendas, para la gente de las Castillas, Cantabria, Galicia etc etc ser铆a m谩s que interesante, no as铆 lo ser铆a para la patronal al ser los convenios laborales un lastre para sus plusval铆as incapaces de cumplir aunque lo firmen, de no ser as铆 un lastre lo tienen f谩cil, con cumplirlo eliminar铆an todos los rumores sobre ellos lanzados que hablan de piratas y explotadores en un sector donde la dignidad la pide y reclama quien m谩s hace por destruirla, los propios con tratadores y patronal.

Por eso y m谩s que seguimos luchando, desde #CNTTRANSPORTESLAFELGUERA estaremos siempre en la trinchera de enfrente , buscando y apoyando la lucha del obrero por y para su bienestar y sus derechos, sin subvenciones ni liberados que decidan por el obrero sin tan siquiera saber a que huele la goma del neum谩tico tras diez horas de jornada.

Otra forma de hacer sindicalismo por y para el obrero del transporte es necesaria y posible, de ello en #CNT sabemos por donde pisamos.

#SALUD.

#SiempreLlevaremosUnMundoNuevoEnNuestrosCorazones.