–

De parte de ANRed December 4, 2021 21 puntos de vista

El d铆a martes 7 de diciembre se realizar谩 un paro y movilizaci贸n con junta que dar谩 inicio concentrando en la Secretaria de Derechos Humanos de la pcia. de Bs As. El paro surge a raiz de que los sectores patronato de liberados Bonaerense y derechos humanos de La Plata ser谩n afectados con un cambio de r茅gimen horario de trabajo pasando de 30 a 40 hs. Por Corresponsal popular para ANRed.

Esto fue acordado por la direcci贸n de Ate provincia sin consultar a la base afiliada.禄 Nosotras lo entendemos como un retroceso hist贸rico para la clase obrera el aumento de horas de trabajo y las mujeres somos las m谩s afectadas en nuestro car谩cter de doble explotaci贸n, tenemos hijxs, familias, otros trabajos para llegar a fin de mes. Muchas somos jefas de hogar. Est谩 propuesta de gobierno que apoya el sindicato nos quitar铆a la bonificaci贸n por tarea especial que ganamos hace a帽os con mucha lucha desde abajo desde las trabajadoras que tomamos organismos p煤blicos y cortamos calles. Nuestra tarea es trabajar con el padecimiento ajeno y eso nos afecta directamente incluso no poder dar respuesta a la demanda que implica a la exclusi贸n estructural de nuestro pueblo. La direcci贸n del sindicato decidi贸 a nuestras espaldas sobre nuestra vida cotidiana y bajarnos el sueldo porque la hora de trabajo vale menos en el r茅gimen de 40 hs. El desgaste que tenemos hace que nos enfermemos. No queremos m谩s horas de trabajo queremos sueldos dignos, esto es reforma laboral. La plata que el gobierno quiere destinar al fmi la tiene que destinar a pol铆tica p煤blicas para el pueblo, fuentes de trabajo real pol铆ticas de vivienda y salarios dignos. Somos profesionales del trabajo social la gran mayor铆a pagamos matr铆cula estudiamos muchos a帽os y no llegamos a cubrir la canasta familiar禄, Describi贸 Romina, 芦somos afiliadas y delegadas en un sindicato que es ATE y tienen la obligaci贸n de consultarnos porque a trabajar vamos nosotras no ellxs. Les pedimos que nos acompa帽en en el paro y movilizaci贸n en rechazo a las 40 horas que definimos en asamblea en el marco de la paritaria inconsulta禄.

En un comunicado expresaron:

Lxs trabajadores del Patronato de Liberados Bonaerense y de la Subsecretar铆a de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires RECHAZAMOS el acuerdo paritario de cambio de r茅gimen horario a 40 hs por ser EXTORSIVO, INCONSULTO e implicar REBAJA SALARIAL, QUITE DE LA BONIFICACI脫N ESPECIAL POR TAREA, derecho conquistado con la lucha.

Como afiliadxs y delegadxs de ATE repudiamos el accionar de la conducci贸n de nuestro sindicato al aprobar una paritaria a espalda de lxs trabajadores.

Las 40 hs implican m谩s horas de trabajo por menos sueldo (baja el valor de la hora) perjudicando la salud de lxs compa帽erxs, sus tareas de cuidado y los derechos al descanso y la formaci贸n. Todo eso repercute en la calidad de la tarea.

Entendemos que hay otras dependencias del ministerio que participan de esta paritaria y consideramos que las demandas no son incompatibles.

Ambos sectores de trabajo exigimos: Defensa de nuestra jornada laboral de 30 hsDefensa de la bonificaci贸n por Tarea EspecialRecomposici贸n salarial igual a la canasta familiar

Por todo ello, convocamos a todxs lxs trabajadores y las juntas internas, seccionales, organizaciones a sumarse a organizar un plan de lucha.

Convocamos este martes 7/12 a movilizar al Ministerio de Justicia en el marco del Paro resuelto en asamblea del d铆a de hoy.Nos encontramos a las 11 hs en 8 y 53

Junta Interna Ate Derechos HumanosDelegadxs y afiliadxs de ATE Patronato de Liberados Bonaerense