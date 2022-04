–

Santos Gonz谩lez no pudo ser intubado. El trabajador de Metro de Madrid fallec铆a en su lucha contra el covid-19 el pasado 24 de enero de 2021. Fue el primer empleado del suburbano diagnosticado con asbestosis, una enfermedad pulmonar producto de una prolongada exposici贸n al amianto. 鈥淔alleci贸 por covid, pero el certificado de defunci贸n dice que no le pudieron intubar porque ya ten铆a un tumor en los pulmones y si le intubaban no le podr铆an desentubar de por vida. La exposici贸n al amianto adelant贸 su fallecimiento. Podr铆a haberse recuperado鈥, explica Juan Carlos de la Cruz, secretario de la secci贸n sindical de CCOO en Metro de Madrid.

Santos era oficial de mantenimiento en este transporte p煤blico desde 1979. Buena parte de su vida laboral la dedic贸 a reparar escaleras compuestas de amianto. La empresa tard贸 dos a帽os en reconocerle su enfermedad profesional, pese a contar con informes m茅dicos que as铆 lo verificaban. 鈥淟a Inspecci贸n de Trabajo lleg贸 a levantar acta de infracci贸n鈥 explica De la Cruz quien se lamenta de que en este caso todav铆a est谩n insertos en un pleito judicial para conseguir una indemnizaci贸n para los familiares. Y no es el 煤nico. Seg煤n los c谩lculos que maneja CC OO el n煤mero de afectados fallecidos asciende ya a once. Adem谩s, hay hasta nueve operarios, ya jubilados, a los que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la Inspecci贸n de Trabajo les han reconocido la enfermedad profesional y los recargos de prestaciones, una 鈥渕ulta鈥 que asciende a entre un 30 y un 50% del salario del trabajador. Pero Metro bloquea estos expedientes.

El comit茅 de empresa anuncia paros para hoy, mi茅rcoles 27 de abril, entre las 11:00 y las 14:30. Adem谩s tambi茅n han convocado una concentraci贸n de 11:30 a 13:30 horas frente al Congreso

Trabajadoras y trabajadores de Metro de Madrid, empresa p煤blica que pertenece al Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid, denuncian el negacionismo de la direcci贸n. La empresa, a trav茅s de su asesor铆a jur铆dica, est谩 poniendo palos en las ruedas para el reconocimiento de las enfermedades profesionales derivadas del contacto y la manipulaci贸n del amianto, requisito necesario para conseguir una indemnizaci贸n. As铆 lo asegura en una nota de prensa el comit茅 de empresa, que anuncia paros para hoy, mi茅rcoles 27 de abril, entre las 11:00 y las 14:30. Adem谩s tambi茅n han convocado una concentraci贸n de 11:30 a 13:30 horas frente al Congreso.

鈥淟a empresa est谩 paralizando y dilatando en el tiempo todos los casos que nos est谩n saliendo y que la propia Seguridad Social est谩 reconociendo鈥, explica el representante de CC OO. 鈥淓st谩 usando argucias judiciales para retrasar los juicios. Est谩n recurriendo las decisiones del INSS para que el trabajador no pueda solicitar una indemnizaci贸n鈥, denuncia.

En 2003, y respondiendo a una encuesta de la Comisi贸n Nacional de Seguridad y Salud, Metro de Madrid reconoci贸 que exist铆a amianto en sus instalaciones. Algunos techos, escaleras y algunos trenes contienen este material. Los trabajadores denuncian que esa informaci贸n se les ocult贸 hasta 2017. Y as铆 lo concluy贸 tambi茅n la comisi贸n de investigaci贸n que se desarroll贸 en la Asamblea de Madrid en 2019, con los 煤nicos votos en contra del PP.

鈥淒esde 2002 en otras empresas vienen haci茅ndose reconocimientos m茅dicos por exposici贸n al amianto y en metro hemos empezado en 2018. La mayor铆a de casos que est谩n saliendo son de compa帽eros jubilados鈥

Producto de esto, CCOO, junto a familiares de afectados, llev贸 a la empresa p煤blica ante los tribunales. El juzgado n煤mero 23 de Plaza Castilla ha abierto diligencias. Les investigan por posible homicidio imprudente. 鈥淒esde 2002 en otras empresas vienen haci茅ndose reconocimientos m茅dicos por exposici贸n al amianto y en metro hemos empezado en 2018. La mayor铆a de casos que est谩n saliendo son de compa帽eros jubilados鈥, explica De La Cruz, quien avisa de que esto, desgraciadamente, puede que solo acabe de empezar porque la latencia de la enfermedad es amplia: puede aparecer hasta 30 o 40 a帽os despu茅s de la exposici贸n reiterada.

Fondo de Compensaci贸n Estatal

Ante la arbitrariedad y la indefensi贸n en la que se encuentran los trabajadores afectados por el amianto, desde hace unos a帽os las asociaciones de afectados demandan la creaci贸n de un fondo de compensaci贸n estatal. Un mecanismo que se articular谩 a trav茅s de una ley que hoy se est谩 tejiendo en el Congreso. Por ello tambi茅n se manifiestan a las puertas de esta c谩mara. Para las v铆ctimas y los familiares, no hay tiempo que perder.

鈥淣osotros hemos presentado unas enmiendas a los partidos pol铆ticos que est谩n redactando la nueva ley para que se incluyan indemnizaciones a los familiares y para que los trabajadores podamos jubilarnos antes. Seg煤n la OMS, trabajar bajo niveles de amianto reduce la esperanza de vida en 16 a帽os鈥, explica a El Salto Juan Ortiz, secretario General del Sindicato del Colectivo de Maquinistas de Metro de Madrid (SCMM).

El PSOE sorprend铆a en marzo con una enmienda para ese fondo de compensaci贸n. Ped铆a excluir a todos los trabajadores expuestos al metal. Argumentaban que los empleados ya est谩n protegidos, a pesar de que para estarlo en muchas ocasiones deben iniciar un largo proceso judicial. 鈥淧arece ser que ya han desechado esa idea鈥, explica Ortiz, quien celebra este cambio de rumbo.

鈥淢etro se ampara en la salida de la ley nacional, y espera a ver que dice esa ley para indemnizar o no. Se han subido al carro de la ley nacional pero con esto ya llevamos desde el 2017. Hemos tenido unos cuantos fallecidos cuya indemnizaci贸n ten铆a que haber llegado ya鈥

Mientras, denuncia el secretario general de SCMM, Metro se instala en el inmovilismo. 鈥淢etro se ampara en la salida de la ley nacional, y espera a ver que dice esa ley para indemnizar o no. Se han subido al carro de la ley nacional pero con esto ya llevamos desde el 2017. Hemos tenido unos cuantos fallecidos cuya indemnizaci贸n les ten铆a que haber llegado ya. Se han puesto en la postura f谩cil鈥, se queja Ortiz.

