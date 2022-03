Parroquia de San Antonio de Padua denuncia aumento de violencia, alcohol y consumo de drogas en Simojovel

Parroquia de San Antonio de Padua

Di贸cesis de San Crist贸bal de Las Casas.

AL PUEBLO DE SIMOJOVEL

A LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO

A LAS Y LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS

A LOS MEDIOS DE COMUNICACI脫N NACIONAL E INTERNACIONAL

A LA ARQUIDI脫CESIS DE TUXTLA GUTI脡RREZ.

A LA DI脫CESIS DE SAN CRIST脫BAL DE LAS CASAS

A LA DI脫CESIS DE TAPACHULA

A TODOS LOS HOMBRES Y MUJERES DE BUENA VOLUNTAD

鈥淧az a esta casa鈥 (Lc. 10,5)

Jes煤s, al enviar a sus disc铆pulos en misi贸n, les dijo: 鈥淎l entrar en cualquier casa, bendigan la antes diciendo: la paz sea en esta casa. Si si en ella vive un hombre de paz, recibir谩 la paz que ustedes le traen; De lo contrario la bendici贸n volver谩 a ustedes鈥 (Lc. 10,5-6). Dar la paz est谩 en el centro de la misi贸n de los disc铆pulos de Cristo. Y en este ofrecimiento est谩 dirigido a todos los hombres y mujeres que esperan la paz en medio de las tragedias y la violencia de la historia humana. La 鈥渃asa鈥 mencionada por Jes煤s es cada familia mencionada por Jes煤s es cada familia, cada comunidad, cada pueblo, cada pa铆s, cada continente, con sus caracter铆sticas propias y con su historia; es sobre toda persona, sin distinci贸n ni discriminaci贸n. Tambi茅n es nuestra 鈥渃asa com煤n鈥: el planeta en el que Dios nos ha colocado para vivir y el que estamos llamados a cuidar con inter茅s punto y aparte. (Papa Francisco. Jornada Mundial de la Paz 2019).

La paz es el mayor deseo que Dios tiene para su pueblo, pero con tristeza, hoy, vemos en nuestro municipio signos contrarios a este buen deseo del se帽or. Es por ello que, como pueblo Cat贸lico de esta parroquia, MANIFESTAMOS Nuestra preocupaci贸n por todos los hechos de violencia, injusticias, inseguridad, abuso de poder de las autoridades, el aumento, el consumo y la venta de drogas tanto, en las afueras de las escuelas como en las v铆as p煤blicas, el incremento excesivo de cantinas clandestinas en nuestros barrios con trabajadoras menores de edad, disparos a todas horas del d铆a y cada vez m谩s frecuentes, amenazas y extorsiones telef贸nicas a familias y peque帽os comerciantes. Las personas han compartido que, por este medio, les piden una suma de dinero por derechos de piso y, si no cumplen, los los amenazan con secuestrar a sus familiares. Los extorsionadores afirman que son parte del del Crimen Organizado provocando, con esto, miedo e incertidumbre.

Como Iglesia Cat贸lica que peregrina en este municipio, DENUCIAMOS todos estos actos de injusticia social e intimidatorios, ya que atentan contra la vida, la paz y estabilidad social de nuestro pueblo. De ah铆 que debamos esforzarnos, trabajar y luchar para que la paz y la justicia sea un pronto una realidad en nuestro municipio. En esta tarea, los gobernantes tienen una gran responsabilidad, ya que el orden social depende en gran medida de las administraciones p煤blicas. Hoy le recordamos a los gobernantes, las palabras del Papa Francisco en su mensaje para la Jornada Mundial de paz: La pol铆tica es un veh铆culo fundamental para edificar la ciudadan铆a y la actividad del hombre, pero cuando aquellos que se dedican a ella no la viven como un servicio a la comunidad humana, puede convertirse en un instrumento de opresi贸n, marginaci贸n e incluso de destrucci贸n de la comunidad (Jornada Mundial de la paz 2019)

Como parroquia, LEVANTAMOS LA VOZ ante antes los incrementos de violencia, de cantinas clandestinas, de narcomenudeo, de abuso de poder y corrupci贸n, porque pone en riesgo el futuro de nuestros ni帽os, nuestros j贸venes y de todas las familias de nuestros pueblos y comunidades. Con tristeza observamos c贸mo cada d铆a son m谩s j贸venes que se hunden en los vicios del alcohol y la drogadicci贸n, sin que nadie promueva acciones sociales encaminadas a reducir y eliminar estos espacios de perdici贸n y propiciar un ambiente saludable para una mejor calidad de vida.

Ante estas realidades sociales de destrucci贸n que nos amenazan, como Parroquia EXIGIMOS a las autoridades del Estado mexicano poner mayor atenci贸n en todos los casos mencionados que se vive en nuestro municipio Y otros lugares y garantizar la seguridad, la vida y la paz de nuestros Pueblos. Es por ello que SOLICITAMOS LA INTERVENCI脫N DEL ESTADO para frenar estos actos de violencia y poner un alto al desmedido aumento de cantinas clandestinas ya que, muchas de ellas, tambi茅n son espacios de venta, consumo de drogas y prostituci贸n de menores insistimos en que estas situaciones sociales degradan y destruyen la paz y tranquilidad social. No esperemos a que haya m谩s muertos para lamentarnos despu茅s. Tambi茅n solicitamos a las Autoridades Municipales que no criminalicen la pobreza y no vulneren el derecho de las personas a trabajar en los espacios p煤blicos porque de ello depende el sustento de sus familias. Lamentamos ver c贸mo se carga la mano pesada de la justicia contra gente inocente que buscan ganarse la vida dignamente; pero por otro lado, quienes ejercen la justicia, son muy amables, gentiles y permisivos con quienes realmente deber铆an aplicarle la ley por estar fuera del orden. Que las autoridades sean propositivas en el trato de los asuntos p煤blicos.

Hoy, tampoco queremos olvidar y seguir exigiendo justicia por la muerte de nuestro hermano catequista Sim贸n Pedro, asesinado cruelmente en las calles de nuestro pueblo, y por otros tantos casos de injusticia social que se viven en nuestro estado y nuestro pa铆s. Como Iglesia, nos solidarizamos con todos los procesos que buscan Justicia y Paz para los pueblos y con todas aquellas parroquias de nuestra Di贸cesis que est谩n trabajando por la paz y el bien com煤n.

Les INVITAMOS a todos ustedes, hombres y mujeres de buen coraz贸n, la que no guardemos silencio ante la cultura de muerte que intenta imponerse sobre nuestro pueblo. No guardemos silencio ante los actos de muerte que s贸lo traen destrucci贸n a nuestras familias y nos roban La Paz. Y, a quienes son responsables de todas estas injusticias les llamamos a la conversi贸n en el esp铆ritu de Cristo, muerto y resucitado. Por 煤ltimo, con motivo del primer aniversario del asesinato de nuestro hermano catequista Sim贸n Pedro, queremos invitarles a participar en la peregrinaci贸n que realizaremos el d铆a 5 de julio del presente a帽o, para recordar y mantener viva la memoria y el sacrificio de nuestro hermano catequista Sim贸n Pedro. La peregrinaci贸n partir谩 del Ejido las limas a las 8:00 am y culminar谩 con la Celebraci贸n Eucar铆stica en el Atrio Parroquial.

Simojovel de Allende. Chiapas. M茅xico. A 27 de marzo de 2022.

ATENTAMENTE

SERVIDORAS Y SERVIDORES DE LAS 57 COMUNIDADES Y LA CABECERA MUNICIPAL PARROQUIAL

C. Gilberto Hern谩ndez Rojas.

Coordinador del Consejo Parroquial

Pbro. Miguel 脕ngel Aguilar Hern谩ndez.

P谩rroco