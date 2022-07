PARTE DE GUERRA – Adjudicación de ataque incendiario a corporación en Brasil

A todxs

Asumimos la autoría del ataque incendiario a una unidad de la corporación Lojas Marisa (comercio minorista de ropas) ubicada en Calle Martin Afonso 431 en el centro de la ciudad de São Vicente, en el litoral de la provincia de São Paulo, en la tarde del 14-07-2022. Un miembro de nuestro colectivo colocó un pequeño artefacto incendiario con un dispositivo de tiempo en contacto directo con la red eléctrica del aparato de aire acondicionado. El artefacto funcionó como se esperaba, provocando un cortocircuito y un incendio. El fuego destruyó totalmente el establecimiento comercial.

Imagenes de la acción

Nuestra acción fue una represalia por el apoyo que Lojas Marisa dio al psicópata Jair Bolsonaro en las elecciones de 2018. Lojas Marisa y su controlador, el millonario sionista Ricardo Goldfarb, fueron financiadores del esquema de fake news en la red WhatsApp orquestado por el mercenario yanqui Steve Bannon para estafar a las elecciones de 2018 y elegir a Bolsonaro.

Nuestra acción fue también una advertencia al fascista Bolsonaro y a sus partidarios (miembros de la policía y de las Fuerzas Armadas, milicianos de extrema derecha y el sector de la burguesía que lo apoya): nuestrx colectivx decidió dejar de practicar sólo ciberataques y alternará dichos ataques con actos de Acción Directa. La decisión fue tomada tras el atentado que tuvo lugar en la ciudad de Foz do Iguaçu, en la provincia de Paraná, en la madrugada del domingo 10-07-2022, en el que el policía y militante fascista Jorge Guaranho invadió la fiesta de cumpleaños del también policía y militante de izquierdas Marcelo Arruda y lo mató a balazos, resultando herido en el contraataque. El ataque de Guaranho tuvo lugar días después de que el psicópata Bolsonaro dijera en un comunicado a sus seguidores que ya saben “qué hacer” hasta antes de las elecciones presidenciales de octubre de este año. Después de ese “dog whistle”, empezaron a producirse varios actos de terrorismo de derechas a baja escala, además del atentado de Guaranho.

Ante la amenaza de guerra civil de Bolsonaro, la izquierda reformista del PT, el partido del ex presidente y candidato favorito en las elecciones Lula da Silva (campeón de la conciliación de clases y de la capitulación ante la burguesía) ha reaccionado con una notable cobardía: frente al aparato militar, policial y paramilitar que está creando Bolsonaro, el PT tutela al campo popular e incita a los militantes a resistir pacíficamente llevando libros por las calles, en una política idéntica a la adoptada por los ex miembros de las FARC en Colombia: al adherirse a la democracia burguesa y adoptar un pacifismo incondicional, estos militantes están siendo exterminados por milicias fascistas como Águilas Negras. Movido únicamente por sus mezquinos intereses electorales, el PT está llevando al campo popular a una derrota segura de la forma más vil.

Como anarquistas, no seguimos el calendario electoral y no negociamos con la derecha institucional, como hace cobardemente el PT. Llevamos a cabo una guerra de guerrillas y empezaremos a responder a la Reacción con el único lenguaje que entiende: la fuerza, la violencia y la intimidación. Cada ataque fascista tendrá su debida respuesta.

Llamamos a todxs lxs activistas sociales honestxs, a lxs perseguidxs por el sistema y al pueblo brasileño a romper con la ilusión electoral y la política de capitulación y conciliación de clases de las burocracias de la izquierda reformista y pasar a la ofensiva con la lucha de masas y la acción directa. Sólo la confrontación vencerá al fascismo y al sistema.

¡MIENTRAS HAYA MISERIA HABRÁ REBELIÓN!

¡FUEGO AL ESTADO, LAS CORPORACIONES Y SUS LACAYOS!

¡VIVA LA ANARQUÍA!

NOS – NÚCLEO DE OPOSICIÓN AL SISTEMA

————————–

PARTE DE GUERRA – Adjudicação de ataque incendiário a corporação no Brasil

A todxs

Assumimos a autoria do ataque incendiário em uma unidade da corporação Lojas Marisa (comércio varejista de roupas) situada na R Martin Afonso 431 no centro da cidade de São Vicente, litoral do estado de São Paulo, na tarde de 14-07-2022. Um integrante de nossx coletivx colocou um pequeno artefato incendiário com dispositivo de tempo em contato direto com a rede elétrica do ar condicionado imóvel. O artefato funcionou como esperado, causando um curto circuito e um incêndio. O fogo destruiu totamente o estabelecimento comercial.

Imagens da ação

Nossa ação foi uma represália pelo apoio que as Lojas Marisa deram ao psicopata Jair Bolsonaro nas eleições de 2018. As Lojas Marisa e seu controlador, o milionário sionista Ricardo Goldfarb, foram financiadores do esquema de fake news na rede WhatsApp orquestrado pelo mercenário ianque Steve Bannon para fraudar as eleições de 2018 e eleger Bolsonaro.

Nossa ação também foi um aviso para o fascista Bolsonaro e seus apoiadores (membros das polícias e Forças Armadas, milicianos de extrema direita e o setor da burguesia que o apoia): nossx coletivx decidiu deixar de praticar apenas ataques cibernéticos e vai alternar ataques do tipo com atos de Ação Direta. A decisão foi tomada após o ataque ocorrido na cidade de Foz do Iguaçu, estado do Paraná, na madrugada de domingo 10-07-2022, em que o policial e militante fascista Jorge Guaranho invadiu a festa de aniversário do também policial e militante de esquerda Marcelo Arruda e o matou a tiros, sendo ferido no revide. O ataque de Guaranho se deu dias após o psicopata Bolsonaro dizer num pronunciamento a seus seguidores que estes sabem “o que devem fazer” até antes das eleições presidenciais de Outubro deste ano. Depois desse “dog whistle”, vários atos de terrorismo de baixa escala começaram a ocorrer além do ataque de Guaranho.

Diante da ameaça de guerra civil que Bolsonaro faz, a esquerda reformista do PT, o partido do ex-presidente e candidato favorito nas eleições Lula da Silva (campeão da conciliação de classes e da capitulação diante da burguesia) tem reagido com notável covardia: em resposta ao aparato militar, policial e paramilitar que Bolsonaro está criando, o PT tutela o campo popular e incita os militantes a resistir pacificamente portando livros nas ruas, numa política idêntica à adotada pelos ex-membros das FARC na Colômbia: ao aderir à democracia burguesa e adotar o pacifismo incondicional, esses militantes estão sendo exterminados pelas milícias fascistas como os Águias Negras. Movido unicamente por seus interesses mesquinhos eleitorais, o PT conduz o campo popular para uma derrota segura da forma mais vil.

Como anarquistas, não seguimos o calendário eleitoral e não negociamos com a direita institucional, como o PT covardemente faz. Fazemos guerra de guerrilha e começaremos a responder à Reação com a única linguagem que ela entende: força, violência e intimidação. Cada ataque fascista será respondido à altura.

Chamamos todxs xs militantes sociais honestxs, xs perseguidxs pelo sistema e o povo brasileiro a romper com a ilusão eleitoral e a política de capitulação e conciliação de classes das burocracias da esquerda reformista e ir à ofensiva com luta de massas e ação direta. Só o enfrentamento derrota o fascismo e o sistema.

ENQUANTO HOUVER MISÉRIA HAVERÁ REBELIÃO!

FOGO AO ESTADO, ÀS CORPORAÇÕES E SEUS LACAIXS!

VIVA A ANARQUIA!

NOS – NÚCLEO DE OPOSIÇÃO AO SISTEMA