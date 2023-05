PARTE DE GUERRA – Adjudicación de atentado incendiario contra gasolinera en Brasil

Asumimos la autoría de la explosión e incendio de una gasolinera de la corporación ALE ubicada en las cercanías del número 605 de la avenida Sumaré, en el acomodado barrio de Perdizes, zona oeste de la ciudad de São Paulo, Brasil, en la madrugada del 27-04-2023.

Fue una represalia contra la corporación ALE, que fue una de las financiadoras de la trama de fraude y fake news vía WhatsApp en las elecciones de 2018 ideada por el criminal internacional de ultraderecha Steve Bannon que ayudó a elegir al psicópata fascista Jair Bolsonaro.

La acción no fue planificada, se hizo de forma improvisada: un compañerx fumador de nossx colectivx se desplazaba de madrugada por la avenida cuando pasó por delante de la gasolinera justo en el momento en que un camión cisterna la llenaba, y se percató de que había una fuga de combustible en la cuneta. Inmediatamente vio la oportunidad de actuar como un lobo solitario y dejó el cigarrillo encendido en la cuneta de la avenida junto con unos trozos de papel y se marchó sin novedades. El improvisado artefacto incendiario funcionó provocando el incendio y la destrucción total del establecimiento. No hubo víctimas, todas las personas que se encontraban en las inmediaciones pudieron salir sanas y salvas.

Saludamos la eficiencia del compañero por su espíritu de lucha y combatividad que le hizo dar un golpe a la corporación capitalista y fascista ALE, uno de los enemigos del pueblo en el espacio ocupado por la República Federativa de Brasil.

Las elecciones de 2022 marcaron la derrota del fascista Bolsonaro y el regreso de Lula da Silva, campeón de la capitulación y la conciliación de clases, al cargo de gerente de turno del capital. Su gobierno es incapaz de dar respuestas al sufrimiento del pueblo brasileño y está enfrentado a los fascistas liderados por Bolsonaro, que intenta volver al poder burgués. Llamamos a todos los activistas sociales honestos y perseguidos por el sistema a romper con la izquierda institucional y su política de pacifismo incondicional, y las ilusiones del gobierno de Lula, y pasar a la lucha de masas y la acción directa contra el Estado y el capital.

Nuestrx compañerx demostró que hasta las acciones individuales son posibles. Sigamos su ejemplo.

¡FUEGO AL ESTADO, A LAS CORPORACIONES Y A SUS LACAYOS!

¡VIVA LA ANARQUIA!

NOS – NUCLEO DE OPOSICION AL SISTEMA

Notícias

https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2023/04/27/caminhao-incendio-avenida-sumare.htm

https://noticias.r7.com/sao-paulo/posto-de-combustiveis-na-avenida-sumare-sp-pega-fogo-durante-abastecimento-27042023

————-

PARTE DE GUERRA – Adjudicação de ataque incendiário contra posto de combustíveis no Brasil

Assumimos a autoria da explosão e incêndio de um posto de combustíveis da corporação ALE situada na altura do número 605 da Avenida Sumaré no abastado bairro de Perdizes, zona oeste da cidade de São Paulo, Brasil, na madrugada de 27-04-2023.

Foi uma represália contra a corporação ALE, que foi uma das financiadoras do esquema de fraude e fake news via WhatsApp nas eleições de 2018 idealizado pelo criminoso internacional de ultradireita Steve Bannon que ajudou a eleger o psicopata fascista Jair Bolsonaro.

A ação não foi planejada, foi feita de forma improvisada: um camarada fumante de nossx coletivx se deslocava na madrugada pela avenida quando passou diante do posto de combustíveis no momento em que um caminhão-tanque o abastecia, e percebeu que havia um vazamento de combustível na sarjeta. Imediatamente viu a oportunidade de agir como lobo solitário e deixou o cigarro aceso na sarjeta da avenida junto a alguns pedaços de papel e se retirou sem ser notado. O artefato incendiário improvisado funcionou causando o incêndio e a total destruição do estabelecimento. Não houve vítimas, todas as pessoas na proximidades puderam se afastar em segurança.

Saudamos a eficiência do camarada por seu espírito de luta e combatividade que o fez golpear a corporação capitalista e fascista ALE, uma das inimigas do povo no espaço ocupado pela República Federativa do Brasil.

As eleições de 2022 marcaram a derrota do fascista Bolsonaro e a volta de Lula da Silva, campeão da capitulação e da conciliação de classes, ao cargo de gerente de turno do capital. Seu governo não consegue dar respostas ao sofrimento do povo brasileiro e vive embates com os fascistas comandados por Bolsonaro, que tenta voltar ao poder burguês. Chamamos todxs xs militantes sociais honestxs e xs perseguidxs pelo sistema a romper com a esquerda institucional e sua política de pacifismo incondicional, e as ilusões com o governo Lula, e partir para a luta de massas e à ação direta contra o Estado e o capital.

Nossx camarada mostrou que ações individuais são possíveis. Sigamos esse exemplo.

FOGO AO ESTADO, ÀS CORPORAÇÕES E SEUS LACAIOS!

VIVA A ANARQUIA!

NOS – NÚCLEO DE OPOSIÇÃO AO SISTEMA

Notícias

https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2023/04/27/caminhao-incendio-avenida-sumare.htm

https://noticias.r7.com/sao-paulo/posto-de-combustiveis-na-avenida-sumare-sp-pega-fogo-durante-abastecimento-27042023