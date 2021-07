–

De parte de Rojo Y Negro

Se patentiza por todo el mundo la situaci贸n de Jefes, Hospitales y otros servicios de atenci贸n sanitaria. Largas listas de espera para las PCRs as铆 como los TARs, derivados de una sobresaturaci贸n del servicios de encuestamiento y rastreo que actualmente los SVE sufrimos.

Actualmente, en el SVENM (Servicio de vigilancia epidemiol贸gica Barcelona norte y Maresme) hay un 50% de la plantilla desde que se inici贸 la pandemia y en cada renovaci贸n va m谩s a la baja. Si bien es cierto que antes de esta oleada los casos se hab铆an reducido considerablemente, era m谩s que previsible que con medidas m谩s laxas se incrementara la propagaci贸n de la COVID19, a pesar del alto porcentaje de la poblaci贸n con pauta completa.

No solo con esto, con previsi贸n de m谩s recortes, los SVE nos hemos visto asediados por amenazas constantes por parte de la direcci贸n de RRHH de la Generalitat de Catalu帽a, con ERC y Junts al frente, para coger las vacaciones que nos corresponden y, en caso de no hacerlo, no nos ser铆an remuneradas. Algo contrario a los art铆culos reflejados en el TREBEP.

Actualmente el SVEBNM cuenta con el 30% de la plantilla activa, mientras el resto hace vacaciones. Con un retraso de miles de casos. M谩s retraso a las llamadas supone m谩s contagios y a mayor velocidad.

Desde la secci贸n nos preguntamos si es posible que al gobierno de Pere Aragon猫s poco le importe la propagaci贸n de la pandemia entre la juventud (los 煤ltimos en vacunarse) pues estos no aportan tanto de capital al Estado como la poblaci贸n adulta. 驴Son los elevados 铆ndices de paro entre estos el motivo por el cual se est谩 desestimando el colapso del servicio? Nos rondan muchas preguntas y todas nos preocupan.

Por la juventud, por el servicio y por todos los habitantes de Catalu帽a pedimos RESPUESTAS.

CGT-SVE

Secci贸n Sindical de la CGT en el Servicio de Vigilancia Epideomiol贸gica