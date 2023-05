–

De parte de Gatos Sindicales May 23, 2023

(Texto del correo enviado por CGT a RRHH el 22 de mayo)

En “HR Library/Vacaciones o Ausencias/Leave-Medica/ Bajas IT por enfermedad o accidentes no laborales” se informa que la persona est谩 obligada a entregar los partes de baja IT a la empresa.

Seg煤n la normativa de la Seguridad Social, desde el 1 de abril de 2023 ya no es obligatorio entregar el parte de Baja IT/confirmaci贸n/alta a la empresa.

Solicitamos se modifique la informaci贸n de “HR Library/Vacaciones o Ausencias/Leave-Medica/ Bajas IT por enfermedad o accidentes no laborales” y se informe correctamente a la plantilla del procedimiento que debe seguir cuando est茅 de baja IT o cuando ya se tenga que reincorporar de una baja IT.