De parte de CNT-AIT Granada January 22, 2022 67 puntos de vista

El sindicato de Granada de la CNT-AIT particip贸 en la manifestaci贸n convocada el pasado 20 de Enero contra la Reforma Laboral, que no ha sido derogada en absoluto, sino matizada, en t茅rminos m谩s que aceptables para la patronal, y por muy buenos motivos. Con este acto quisimos mostrar nuestro rechazo a esta Reforma que se ha estado consolidando, y dejar claro, ante cualquier suposici贸n de “seguidismo de izquierda”, que las medidas del gobierno “progresista” no las aceptamos en absoluto ni nos parecen suficientes. Varias organizaciones sindicales coincidentes en su postura cr铆tica contra la no derogaci贸n de la Reforma Laboral nos pusimos de acuerdo en realizar este gesto de protesta.

En fechas pr贸ximas anunciaremos un curso de formaci贸n sobre las medidas laborales en COVID-19 y, sobre todo, lo que supone las nuevas medidas que modifican superficialmente la Reforma Laboral. En detalle mostraremos cuales son los elementos claves que existen en la legislaci贸n laboral espa帽ola, algunas vigentes desde antes de la Reforma Laboral del gobierno de Zapatero, y podremos ver que los factores claves no han sido tocados, como era de prever. Y seguir谩 as铆 mientras la clase trabajadora siga confiando en la labor parlamentaria o institucional, y no comience a movilizarse, de una manera realmente masiva, contra la lamentable situaci贸n jur铆dica que sufre.