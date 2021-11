–

En octubre de 1965 se inici贸 en Indonesia una masacre masiva de proporciones genocidas. Despu茅s de un intento fallido de arresto de altos oficiales hostiles al presidente Sukarno 鈥損rincipal art铆fice de la Conferencia de Bandung de 1955 y gran figura del anti-imperialismo tercermundista鈥 las fuerzas militares, con el general Suharto a la cabeza, emprendieron la eliminaci贸n sistem谩tica del partido comunista indonesio: los miembros del PKI, apoyo de Sukarno, y toda organizaci贸n, familia o persona sospechosa de ser cercana al mismo, fueron exterminados por centenares de miles.

Con el aliento y la asistencia de Gran Breta帽a y Estados Unidos, fue borrado del mapa el tercer mayor partido comunista, tras los de la URSS y de China. Desapareci贸 as铆 la eventualidad de un desarrollo suplementario del socialismo en el sudeste asi谩tico, en uno de los mayores pa铆ses del mundo. Con el exterminio del PKI y el comienzo del largo reinado de Suharto (hasta 1998), las potencias imperialistas completaron y reforzaron una pieza clave en su mecanismo de contenci贸n (Tailandia, Malasia, Singapur, Indonesia, Filipinas) del Asia comunista.

Tras la aparici贸n del libro Pretext for Mass Murder, en 2006, los trabajos de John Roosa sobre este episodio han servido de referencia en la casi totalidad de investigaciones sobre este pa铆s y sobre el Sudeste as铆atico de los a帽os 1960. Con ocasi贸n de la aparici贸n de su obra Buried Histories : The Anticommunist Massacres in 1965-66 in Indonesia (The University of Wisconsin Press, 2020), John Roosa ha aceptado responder a las preguntas de Contretemps.

Contretemps : Quiero comenzar por las circunstancias en que has realizado tu investigaci贸n y escrito tu trabajo sobre Indonesia en los 煤ltimos veinte a帽os. El libro del que vamos a hablar, como se entiende, es la tercera entrega de lo que es ya una trilog铆a[1]. 驴Puedes hablarnos de la trayectoria de conjunto de este trabajo de larga duraci贸n, desde la primera publicaci贸n (en indonesio) en 2004?

John Roosa: Me dirig铆 por primera vez a Indonesia, por razones personales, a mediados de los a帽os 1990 y las movilizaciones que se estaban dando contra el r茅gimen de Suharto[2] y tambi茅n, al mismo tiempo, por la independencia del Timor oriental despertaron mi inter茅s por este pa铆s, empuj谩ndome a dedicar mi trabajo a ello. Ocurri贸 despu茅s una sucesi贸n de grandes acontecimientos: la ca铆da de Suharto en 1998, m谩s tarde el refer茅ndum por la independencia del Timor oriental en 1999. Me sent铆 铆ntimamente ligado a estos acontecimientos, que analic茅 de cerca, haciendo amistad con diversas personas comprometidas en los mismos, y en solidaridad con ellas.

Sin embargo, dada mi formaci贸n de historiador, quise abordar un proyecto sobre la historia indonesia. Me sorprendi贸 el hecho de que los acontecimientos de 1965-66, cuando Suharto tom贸 el poder y miles de personas fueron masacradas, siguiesen siendo tan mal comprendidos. Por tanto, desde 2000, junto a un grupo de investigadores indonesios, entrevist茅 a antiguos prisioneros pol铆ticos. Nuestra prioridad era simplemente entrevistar a todos los prisioneros que pudi茅ramos encontrar, a fin de cuentas unos cuatrocientos, as铆 como a miembros de sus familias en las distintas regiones de Indonesia: en Java, en Bali y en otros sitios. En el origen de mi investigaci贸n y de mi trabajo, hasta mi libro m谩s reciente, se encuentra lo que inici茅 en 2000: entrevistas orales con antiguos prisioneros pol铆ticos.

CT: 驴C贸mo han ido cambiando durante estos veinte a帽os, en la propia Indonesia, las condiciones de la investigaci贸n? En tu libro te refieres a varios acontecimientos que parecen haber abierto posibilidades nuevas de discusi贸n sobre lo que ocurri贸 en 1965 y posterior. Por ejemplo, el libro acaba con una discusi贸n del 鈥渟imposium鈥 que tuvo lugar en Indonesia en 2016[3]. Su resultado final no fue desde luego muy novedoso, pero su m茅rito estuvo en haber tenido lugar, y pareces sugerir que permiti贸 una forma de palabra p煤blica sobre estos acontecimientos. Pienso tambi茅n en tu alusi贸n a la apertura de una colecci贸n en los archivos nacionales en 2013, o incluso en el fin de la censura contra tu libro de 2006 (Pretext for Mass Murder[4]). A pesar de todas las dificultades persistentes, 驴el entorno de investigaci贸n se ha vuelto un poco m谩s favorable en general?

John Roosa: A veces se tiene la sensaci贸n de asistir a grandes retrocesos en cuanto a la posibilidad misma de la palabra p煤blica, o de cualquier tipo de movilizaci贸n pol铆tica sobre los derechos de las v铆ctimas de 1965-66. Despu茅s de la ca铆da de Suharto, en 1998, hubo un gran viento de libertad y la gente ten铆a la sensaci贸n que las cosas ya eran posibles. A las 茅lites del pa铆s les entr贸 el p谩nico. Su posici贸n dominante segu铆a siendo fr谩gil. Adem谩s, con la salida del poder de uno de los suyos 鈥揺l general Suharto-, hasta el ej茅rcito se preocupaba por su futuro (隆Suharto estuvo en el poder durante treinta y dos a帽os!). Todo estaba centrado en su persona y, de pronto, resulta que abandona el poder. Hubo manifestaciones, aparecieron nuevos medios de comunicaci贸n, todo tipo de organizaciones, y las propias v铆ctimas, detenidas como prisioneros pol铆ticos, indefinidamente, sin motivo, que hab铆an sido despedidas de su trabajo, que hab铆an visto a sus amigos, a los miembros de su familia, a sus camaradas asesinados o desaparecidos, tambi茅n comenzaron a organizarse. Buen n煤mero de organizaciones se encargaron entonces de representar los intereses de las v铆ctimas, que se expresaban ahora en tanto que v铆ctimas y as铆 lo reivindicaban: 鈥溌omos v铆ctimas!鈥 Hab铆a desacuerdos entre unos y otros sobre la estrategia a adoptar y se formaron diversos grupos, publicando cada cual sus propios peri贸dicos.

Cuando comenc茅 mis investigaciones en 2000 exist铆a este tipo de apertura, pero en todo caso hab铆a que ser discreto. No se pod铆a actuar a plena luz. El ej茅rcito segu铆a estando ah铆. Est谩 presente por todas partes en la sociedad indonesia, donde hace de super-polic铆a. El ambiente de miedo y de represi贸n no se hab铆a disipado, pero a veces aparec铆an verdaderas fallas, en esta 茅poca caracterizada por el dominio de Suharto en el poder. Por eso pude llevar a cabo estas investigaciones, y mis colegas tambi茅n. Las v铆ctimas sal铆an de la sombra, estaban dispuestas a aparecer en p煤blico y a dar su testimonio. Algunas segu铆an todav铆a aterrorizadas y se negaban a participar en entrevistas. Pero muchas se manifestaban. Despu茅s hubo, en cierta medida, un retroceso de las libertades y una reafirmaci贸n del poder militar. Aunque al mismo tiempo, se ha visto a una nueva generaci贸n, cuyo adoctrinamiento no es el mismo que sufrieron quienes crecieron bajo el r茅gimen de Suharto. Todav铆a la semana pasada (al acercarse este per铆odo del a帽o 鈥揻inal de setiembre, comienzos de octubre鈥 en que se han organizado muchos acontecimientos en Indonesia), un peri贸dico de gran audiencia, una especie de revista generalista, dedic贸 su portada a 鈥淟a tragedia de 1965鈥. Eso no tiene precedentes, de hecho. De alguna manera, las cosas est谩n m谩s abiertas porque se habla de un pasado ya muy lejano. Pero el ej茅rcito contin煤a dando su propia versi贸n de los acontecimientos, dentro del proceso de legitimaci贸n de sus exorbitantes poderes sobre la sociedad.

CT: Insistes tambi茅n, hacia el final del libro, en el hecho de que hay tambi茅n intereses econ贸micos en juego, y que algunas revelaciones podr铆an llegar a cuestionar la manera en que fueron acaparados algunos recursos, durante o a consecuencia de los acontecimientos de 1965.

John Roosa: Desde fuera de Indonesia, es muy dif铆cil comprender las particularidades del lugar del ej茅rcito en el seno de esta sociedad. Es una situaci贸n poco habitual. El ej茅rcito funciona por niveles imbricados, como mu帽ecas rusas, abarcando el pa铆s entero. Hasta el punto de que hay personal militar en cada pueblo. Comienza por tanto a nivel de pueblo, con simples soldados o cabos apostados. Despu茅s se va remontando al nivel superior, hasta el nivel nacional. Hay una especie de red de oficiales en funciones estacionados por toda la sociedad, sin un papel muy definido. Dada la ambiguedad de su condici贸n, no se puede verdaderamente decir que sirvan a los intereses del crecimiento econ贸mico o del crecimiento capitalista. Pero por lo general cumplen una especie de funci贸n de polic铆a, o de fuerza de polic铆a suplementaria a帽adida a la polic铆a propiamente dicha, al servicio de los intereses patronales, para evacuar terrenos, requisar tierras por cuenta de una explotaci贸n hullera, o requisar tierras para nuevas superficies agr铆colas. Este es su papel: servir a este tipo de intereses patronales. Pero de paso se aprovechan de esas mismas empresas.

CT : Esos son aspectos centrales de tu libro, sobre todo cuando insistes en que 鈥渆l ej茅rcito debe ser definido de manera m谩s precisa鈥. Pero esto te lleva tambi茅n a formular un argumento m谩s te贸rico, en el que cuestionas las lecturas de Gramsci que se han mantenido ciegas ante el papel de ese poder militar concreto, y lamentas tambi茅n que las discusiones sobre Gramsci hayan dejado de lado aquello que la trayectoria del PKI pod铆a aportar para una comprensi贸n m谩s completa y profunda de los conceptos gramscianos de 鈥済uerra de posiciones / guerra de movimientos鈥. Hablaremos de este tema, pero antes que nada, la comprensi贸n m谩s ajustada de la cuesti贸n del ej茅rcito te permite ofrecer un marco anal铆tico de la din谩mica de las masacres, distinguiendo las diversas categor铆as de responsables, reconociendo el papel de quienes se opusieron a ellas, contrastando lugares y fases (cuando ha prevalecido cierta confusi贸n, a veces un orientalismo burdo, y sobre todo, las deformaciones y evasiones falaces del anticomunismo oficial). 驴Puedes decirnos algo m谩s sobre este papel y este poder del ej茅rcito, como fuerza social y pol铆tica, a comienzos de los a帽os 1960, esto es en v铆speras de la cat谩strofe?

John Roosa: El ej茅rcito, tal como existe hoy d铆a, es una criatura de los acontecimientos de 1965-66. No fue simplemente la dictatura del General Suharto quien tom贸 el poder. Fue todo el ej茅rcito, todo el alto mando del ej茅rcito, que se apoder贸 del Estado. Los militares no se contentaron con emplear a la burocracia civil para controlar el Estado. No s贸lo controlaban esta dimensi贸n del Estado, sino que dispon铆an tambi茅n de un gobierno paralelo bajo la forma de mando territorial, que extendieron despu茅s de 1965, consolidando su posici贸n de fuerza. Todo esto contin煤a hoy d铆a y representa un obst谩culo permanente a cualquier forma de democratizaci贸n del pa铆s. Muchos dirigentes pol铆ticos parecen aceptarlo como el orden natural de las cosas y no intentan cambiarlo, en lo m谩s m铆nimo. No se oye a mucha gente reivindicar el fin de este mando territorial, aparte de algunos oficiales, muy minoritarios, para quienes 鈥渄ebemos ser un ej茅rcito profesional: el hecho de estar tan 铆ntimamente mezclados con la econom铆a pol铆tica de Indonesia nos impide funcionar como un ej茅rcito digno de este nombre鈥. Los generales se hicieron muy, muy ricos, y se lanzaron despu茅s a la pol铆tica. Se asiste por tanto a una especie de politizaci贸n del ej茅rcito desde el post-1965.

Hay que recordar en todo caso que este mando territorial era anterior al a帽o 1965 y tom贸 forma a final de los a帽os 1950 y comienzos de los 1960. Al principio, permiti贸 a las componentes conservadoras en la sociedad hacer frente al partido comunista. Entre final de los a帽os 1950 y 1965, el partido viv铆a un crecimiento muy r谩pido y los elementos anticomunistas en la sociedad se inquietaron y se reagruparon tras el ej茅rcito. La 茅lite de los generales era anticomunista en su mayor parte. Pero era un ej茅rcito cuyos or铆genes se remontaban a la revoluci贸n de final de los a帽os 1940, la 鈥淩evoluci贸n Indonesia鈥, que est谩 bien considerada. Dicho esto, queda por saber de qu茅 tipo de revoluci贸n se habla exactamente: la palabra se refiere, en este caso, a la lucha contra los holandeses que intentaron, a final de los a帽os 1940, recolonizar las Indias holandesas. Fue una lucha armada. Los holandeses acabaron por renunciar en 1949, cuando Estados Unidos decidi贸 cesar su apoyo financiero a la represi贸n de lo que parec铆a ser, seg煤n ellos, un movimiento no comunista de nacionalistas indonesios.

Es una historia interesante. En 1949, Estados Unidos constat贸 que los nacionalistas indonesios eran anticomunistas porque a finales de 1948 hab铆an reprimido un levantamiento comunista de escasa amplitud. Se pod铆a contar por tanto con su anticomunismo. 隆Para Estados Unidos ya no hab铆a objeci贸n a que esa gente accediera a su independencia! En Vietnam, en cambio, Estados Unidos continu贸 ayudando a los franceses, hasta la derrota del ej茅rcito franc茅s en 1954. Pero los nacionalistas indonesios levantaron el vuelo, apoyados en su propio Estado, en 1950.

Los holandeses se hab铆an ido y el ej茅rcito era el producto de esta lucha. La situaci贸n era muy diferente a la del ej茅rcito vietnamita, lo bastante poderoso para mantener batallas ordenadas contra un ej茅rcito europeo. Este ej茅rcito indonesio era sin embargo muy grande y estaba atravesado por diversas tendencias pol铆ticas; un ej茅rcito muy politizado en la que se formaban alianzas con partidos pol铆ticos. Una componente del ej茅rcito apoyaba al PKI. El PKI se ocupaba de organizar la educaci贸n pol铆tica, clases para soldados y oficiales, a finales de los a帽os 1940. Y una vez adquirida la independencia, despu茅s de 1950, el partido comunista sigui贸 teniendo contacto con soldados y oficiales favorables al PKI, que prestaban servicios al PKI, transmit铆an informaciones al PKI para facilitarle el trabajo, contribuyendo a una mejor comprensi贸n de la situaci贸n pol铆tica.

Sukarno era entonces presidente y se hab铆a puesto a la cabeza de una campa帽a anti-imperialista internacional. Hay que se帽alar de paso que en la Conferencia de Bandung en 1955 se trataron muchas cosas, pero no casi del contexto indonesio. 隆Esta conferencia estaba organizada en Indonesia! 隆Y por Sukarno! Pero la cuesti贸n de qui茅n era Sukarno y de lo que hac铆a, qued贸 en silencio. El hecho de que diez a帽os m谩s tarde Sukarno fuese derrocado y de que fuese masacrada toda esta generaci贸n de anti-imperialistas ligada a Bandung, eso no aparece en la literatura reciente sobre la Conferencia de Bandung鈥 Pero sigamos.

A partir de este per铆odo 1950-65, se observaron fort铆simas tensiones entre comunistas, anticomunistas, diversas componentes no comunistas, no abiertamente hostiles al PKI pero tampoco favorables. Era una coyuntura complicada y el ej茅rcito era parte actuante.

CT: Entre las escasas cosas que se conoce sobre el PKI est谩 el hecho de que este partido era el tercer mayor partido comunista del mundo, despu茅s de los de la URSS y China. Presumo que debe haber cierta tendencia a imaginar que la referencia gen茅rica al mao铆smo basta para hacerse una idea general de lo que era el PKI. Leyendo tu libro se comprende que las cosas son mucho menos simples y mucho m谩s espec铆ficas, sobre todo si se quiere comprender la extrema vulnerabilidad de esta organizaci贸n aparentemente tan poderosa y cuyos miembros fueron exterminados de manera tan despiadada y por lo general sin defensa. 驴Qu茅 puedes decirnos del comunismo indonesio, de su singularidad, a comienzos de los a帽os 1960, en v铆speras de estos acontecimientos?

John Roosa: No creo que la literatura sobre el PKI, por lo general escrita por universitarios extranjeros, haya comprendido la naturaleza tanto de la actividad por la base de este partido como de las posiciones te贸ricas m谩s precisas del partido. En cuanto a la actividad por la base, los an谩lisis existentes no consiguen explicar verdaderamente el enorme crecimiento del partido. Se encuentran explicaciones de tipo cultural, que asocian al partido con rasgos de la cultura javanesa (el partido estaba centrado en Java, que es la isla m谩s poblada de Indonesia). Hay tambi茅n explicaciones malthusianas, bastante burdas: la presi贸n demogr谩fica sobre la tierra causa pobreza, y los pobres apoyaban al PKI鈥 Bueno, no escasean explicaciones culturales o demogr谩ficas de este tipo.

Pero yo he preferido observar estos acontecimientos remontando a los a帽os 1920, cuando el partido comenz贸 a organizarse, con sus militantes de base construyendo movilizaciones populares, en los pueblos, en las f谩bricas y lugares de trabajo, verdaderos h茅roes, muy apreciados, respetados por los pabres, y con una red que se extend铆a a toda Indonesia. 隆Para comprender el origen del partido y su creciente audiencia hay que mirar por este lado!

En 1955, en las primeras elecciones legislativas, el PKI consigui贸 el cuarto puesto, muy cerca de los partidos en cabeza, y era por tanto una de las cuatro formaciones principales. 脡stas apenas superaban el veinte por ciento y ning煤n partido ten铆a una ventaja clara sobre los otros. El PKI estaba ah铆 y era ahora muy importante. Muchos se quedaron sorprendidos, y los anticomunistas impactados: 隆驴pero de d贸nde ha salido toda esta gente?! Muchos no sab铆an nada de esta intervenci贸n entre las masas desde los a帽os 1920, con todos esos militantes respetados por los pobres que ve铆an en ellos su apoyo, a sus protectores, a los defensores de sus intereses.

El PKI se construy贸 sobre esta base, bien colocada al comienzo de los a帽os 1950, apoy谩ndose en la reputaci贸n de sus militantes comprometidos en la lucha por la independencia. Fortalecido por la protecci贸n de Sukarno contra la represi贸n ejercida por las diversas 茅lites que quer铆an atacarlo, el partido estuvo en condiciones de desarrollarse m谩s. Este acuerdo con Sukarno se remonta a 1959, cuando 茅ste lanz贸 la pol铆tica de Democracia guiada[5], apoyada por el PKI que erigi贸 entonces a Sukarno como dirigente del partido fuera del partido. Hab铆a que seguirle y protegerle. A cambio, hab铆a que moderar algunas intervenciones y volcarse m谩s hacia la construcci贸n del partido, el reclutamiento de un n煤mero cada m谩s importante de militantes. Durante estos seis a帽os de la Democracia guiada, les fue posible actuar m谩s a la luz del d铆a, sin temor a la represi贸n. El partido sac贸 ventaja de esta coyuntura y atrajo a mucha gente a sus filas (no se sabe exactemente cu谩nta: el partido hinchaba siempre sus cifras para anunciar millones de miembros, pero es cierto que este apoyo era masivo). Contaba con toda seguridad con millones 鈥揷u谩ntos, en concreto, no se sabe鈥 de miembros, de simpatizantes bajo una u otra forma, en tales o cuales organizaciones de masas. El partido cre贸 un gran n煤mero de ellas, que le serv铆an de vitrina, y permit铆an a cualquier persona apoyar al partido sin convertirse en miembro por completo. Campesinos, mujeres, trabajadores, artistas, y as铆 sucesivamente (siendo por lo dem谩s la organizaci贸n de juventud la del partido mismo).

CT: 驴Las organizaciones de mujeres (Gerwani) y de artistas (Lekra) estaban por tanto afiliadas aunque sin ser formalmente organizaciones del partido?

John Roosa: Exactamente. El partido tampoco lo deseaba. Los dirigentes del partido ten铆an todav铆a la idea de que para ser miembro del partido hac铆a falta haber recibido una formaci贸n pol铆tica; tambi茅n hab铆a que haber realizado un trabajo organizativo importante, como una huelga u otra intervenci贸n que permitiera probarse. Quer铆an por tanto disponer de ese tipo de estructuras intermedias para simpatizantes que no pod铆an adherirse todav铆a al partido. En algunos casos, el partido llegaba incluso a explicar a algunas personas deseosas de adherirse que ser铆an m谩s 煤tiles apareciendo como no comunistas.

El PKI hablaba de 鈥渓ucha por la hegemon铆a鈥. Trataba de construir esta hegemon铆a a trav茅s de estas organizaciones pol铆ticas civiles, no armadas, e interviniendo en las instituciones pol铆ticas existentes, a saber, esas extra帽as instituciones de la 鈥淒emocracia guiada鈥. Conocieron un 茅xito considerable en este sentido.

El partido no ten铆a a nadie para teorizar su pr谩ctica, al contrario de lo que pod铆a existir en otras organizaciones comunistas en otras partes del mundo. Su literatura se resum铆a m谩s bien en f贸rmulas, siguiendo orientaciones sovi茅ticas y chinas. Pero en su trabajo de masas, hab铆a recurrido a sus propios esbozos te贸ricos, que merecen ser reconocidos. Me refiero a que se le ha solido relacionar con una especie de marco gramsciano, a pesar del hecho de que el partido no hab铆a o铆do hablar de Gramsci, quien hab铆a formulado sus ideas en prisi贸n. El PKI las practicaba en los hechos. Pero si se est谩 interesado en Gramsci, hay que interesarse en la acci贸n del PKI, en la medida en que fue a la vez la versi贸n m谩s acabada de una pr谩ctica gramsciana, y tambi茅n su mayor fracaso.

CT: 驴Puedes decirnos algo m谩s sobre este tema? En el libro, tu cr铆tica de algunas lecturas expertas de Gramsci es bastante severa, por su olvido de la cuesti贸n central del poder militar como componente determinante en este contexto.

John Roosa: Me har铆a falta escribir m谩s extensamente y desarrollar este argumento que se cita en este libro, en el que me esfuerzo por realizar varias cosas al mismo tiempo. No pienso que se haya comprendido la estrategia militar del PKI. A la vez que movilizaba a gran cantidad de civiles, manten铆a relaciones con miembros del ej茅rcito. Los utilizaba, y al rev茅s. Despu茅s, en 1965, el dirigente nacional del PKI, D. N. Aidit (objeto de mi libro de 2006, Pretext for Mass Murder), quer铆a utilizar esta presencia clandestina del partido en el seno del ej茅rcito para llevar a cabo una acci贸n destinada a purgar la direcci贸n. Aidit recurr铆a por tanto a esta dimensi贸n clandestina, no oficial, del partido, a esta red de simpatizantes en el ej茅rcito para pasar a la acci贸n. Fue un fracaso que se atribuy贸 a todo el partido, cuyos militantes fueron perseguidos y asesinados. El libro Buried Lives se concentra sobre todo en esta violencia dirigida contra los militantes del partido.

Pero yo he querido mostrar que el PKI no se contentaba con ser s贸lo una organizaci贸n civil. Eso estaba desde luego en primer lugar, y luchaba por la hegemon铆a en la sociedad civil. Pero hab铆a tambi茅n esta otra dimensi贸n y dispon铆a de una estrategia para hacer frente a la amenaza permanente de represi贸n. El partido hab铆a sido constantemente objeto de ataques desde su creaci贸n en los a帽os 1920 y hab铆a aprendido a vivir con esta hostilidad. Despu茅s de 1950, la t谩ctica consisti贸 en apoyarse en el ala clandestina del partido para desbaratar la represi贸n militar. Despu茅s de 1959, mientras movilizaba a m谩s gente todav铆a, el partido se apoy贸 en Sukarno, comandante en jefe de las fuerzas armadas, y se encontr贸 al abrigo mientras Sukarno sigui贸 en el poder.

El n煤mero de gente que se uni贸 al PKI antes de 1965 se帽ala el mayor 茅xito de esta estrategia. Pero despu茅s su fracaso estuvo ligado a la decisi贸n, hacia 1965, sobre lo que ten铆a que hacer para precaverse contra el aumento de las amenazas procedentes de los generales de derecha y proestadounidenses. El partido pens贸 poder sobrevivir a la represi贸n que, se dec铆a, ser铆a comparable al episodio de 1951, que supuso gran n煤mero de detenciones de militantes. Pensaba poder aguantar el golpe ante los arrestos y las detenciones. Pero 茅ste fue mucho peor y nadie hab铆a imaginado siquiera lo que finalmente iba a pasar, entre masacres y desapariciones, en particular de personas detenidas.

Entonces, volviendo a la cuesti贸n de Gramsci: tenemos esta instituci贸n del PKI, un partido comunista cuya dimensi贸n gramsciana no ha sido tomada en cuenta. Esta dimensi贸n, o este v铆nculo, deben ser reconocidos. Pero cuando se dirige hacia Gramsci, hay que cambiar de mirada y pensar la manera como el partido comunista integra la cuesti贸n de la coerci贸n. 驴Se trataba simplemente de un gran partido orientado hacia la legalidad y a los m茅todos pac铆ficos? No. El PKI ten铆a una estrategia militar. Todo partido que moviliza masas debe tener una estrategia que incluya una visi贸n militar, de una u otra forma. No se trata s贸lo de tener un ala militar. Me parece que uno de los elementos m谩s juiciosos que se derivan de la literatura sobre Gramsci se refiere al car谩cter mutuamente no exclusivo de la relaci贸n entre 鈥済uerra de posiones鈥 y 鈥済uerra de movimientos鈥, o al hecho de que cuando una organizaci贸n de izquierda organiza una huelga, por ejemplo, esta huelga integra elementos de coerci贸n para impedir la aparici贸n de rompehuelgas, para protegerse contra la polic铆a.

CT: 驴Cu谩l fue el lugar y el papel del Islam dentro del comunismo indonesio?

John Roosa: Cuando la creaci贸n del partido en 1920, una de sus principales estrategias organizativas consisti贸 en apoyarse en una organizaci贸n ya existente y muy popular en la provincia central de Java: la Asociaci贸n isl谩mica (Sarekat Islam). El PKI organizaba tambi茅n a obreros industriales, dockers y empleados de ferrocarril. Pero para ganar en extensi贸n se integr贸 en la Asociaci贸n isl谩mica y con ello reconoci贸 al Islam como una religi贸n de justicia social.

Hab铆a muchos eruditos del Islam en los a帽os 1920 en Java (Kyais) que apreciaban al partido comunista y ve铆an en su ideal de justicia social el objeto mismo del Islam. El principio director para todo buen musulm谩n era luchar por la justicia social. Para esta generaci贸n de los a帽os 1920-1930, la alianza entre comunismo e Islam ten铆a una gran importancia. Las cosas cambiaron en los a帽os 1940 con el ascenso del nacionalismo, y despu茅s de 1945, cuando la naturaleza de la movilizaci贸n pol铆tica se diversific贸; las organizaciones isl谩micas no eran las 煤nicas en luchar por la independencia indonesia y el partido perdi贸 este estrecho lazo con esta especie de teolog铆a de la liberaci贸n propia del Islam. Sin embargo, despu茅s de 1945 todav铆a quedaba algo e incluso muchos segu铆an pensando que esta relaci贸n segu铆a vigente.

Con la independencia y despu茅s de 1950, la actitud del partido fue simplemente evitar la cuesti贸n religiosa. La religi贸n es asunto personal de cada cual: 鈥渘o somos anti-religiosos, es una cuesti贸n privada, un derecho que cada cual tiene de escoger la religi贸n que quiera, o de no tener ninguna religi贸n鈥. Muchos simpatizantes del PKI eran musulmanes y se quedaron. Los dirigentes nacionales del partido sol铆an ser presentados como ateos, pero no intentaban promover el ateismo entre los militantes de base del partido. Una vez m谩s, correspond铆a a cada cual determinar la religi贸n que quer铆a seguir, ya fuese budismo, hinduismo, cristianismo鈥 Eso no correspond铆a al partido. En 1965, hab铆a todav铆a cierto n煤mero de personas en el partido para quienes esta cuesti贸n segu铆a siendo importante, que escrib铆an sobre el tema, estimaban que seg煤n 鈥渓a interpretaci贸n correcta del Islam鈥, la prioridad era la justicia social.

CT: Tu libro se centra en las din谩micas internas espec铆ficas de la propia sociedad indonesia, en la que se dieron las formas m谩s extremas de violencia sistem谩tica. Pero s贸lo haces una r谩pida referencia a una dimensi贸n que para muchos lectores, supongo, ser铆a m谩s familiar o al menos m谩s previsible, a saber, el papel de Estados Unidos y Gran Breta帽a y su grado de implicaci贸n en esta historia. Sin quitar nada a las fuerzas en juego propias de la sociedad indonesa e implicadas en estos terribles acontecimientos, 驴qu茅 importancia hay que conceder aqu铆 a la pol铆tica brit谩nica y estadounidense? Pienso, en concreto, en el hecho de que dos a帽os antes, en 1963, hab铆a comenzado la Confrontaci贸n (Konfrontasi[6]) militar entre Indonesia y Gran Breta帽a que intentaba mantener su base imperialista en la regi贸n (ya descolonizada) con la creaci贸n de una nueva entidad nacional-territorial, Malasia, tras haber combatido durante cerca de una decena de a帽os a una potente insurrecci贸n comunista e independentista en Malaya (1948-1957). Los brit谩nicos se hab铆an vuelto muy hostiles a Sukarno que se opon铆a a este proyecto. 驴Qu茅 pensar, por tanto, de estas potencias exteriores y qu茅 importancia concederles en este aspecto?

John Roosa: No he abordado mucho la cuesti贸n de los actores externos, Estados Unidos y Gran Breta帽a en particular, porque otros historiadores y escritores ya se han encargado de hacerlo. He utilizado aqu铆 y all谩 documentos estadounidenses y he escrito con m谩s amplitud en otros sitios. Pero creo que esto puede inducir a una sobrestimaci贸n del papel de Estados Unidos, sugiriendo que Suharto y su ej茅rcito habr铆an actuado s贸lo seg煤n lo que Estados Unidos les dec铆a. Creo que las din谩micas en marcha eran m谩s complicadas, en la medida en que Estados Unidos, desde final de los a帽os 1940, hicieron saber a los anti-comunistas en Indonesia que ve铆an muy favorablemente las agresiones dirigidas contra los comunistas. Pero Estados Unidos dejaba a las fuerzas locales, en diversos lugares del mundo, que se ocupasen de decidir la mejor forma de hacerlo. Interven铆an directamente en algunos casos, cuando estas fuerzas locales no estaban en condiciones de llevar a cabo la represi贸n. Pero en Indonesia, la se帽al enviada constantemente por Estados Unidos era clara: 鈥淪omos anti-comunistas. La violencia contra los comunistas nos conviene. Estimulamos esta violencia 鈥.

La pol铆tica estadounidense fue muy coherente desde ese punto de vista, y los generales del ej茅rcito comprendieron, a partir de finales de los a帽os 1940, que la represi贸n de los comunistas ser铆a recompensada por Estados Unidos con un apoyo por su lado. Esta din谩mica de violencia contra el PKI ten铆a que ver en parte con la manera como los generales indonesios quer铆an presentar a los americanos sus hojas de servicio anti-comunista, con un mensaje del tipo: 鈥淢irad, todos esos cad谩veres de comunistas; 驴ahora qu茅 nos d谩is?鈥. Y ellos quer铆an muchas cosas. Se iban a apoderar del poder de Estado en 1965 y les hac铆an falta muchas inversiones extranjeras, ayudas extranjeras, ayudas militares, y todos esos comunistas muertos serv铆an al ej茅rcito indonesio para enviar el mensaje a Estados Unidos, a Gran Breta帽a y al resto del mundo: 鈥淪omos anticomunistas y hemos eliminado al partido comunista. Es lo que quer铆ais. 驴D贸nde est谩n las monedas?鈥 隆Era algo as铆!

Eso me llev贸 a utilizar esas im谩genes de comunistas asesinados en Palembang, arrojados al r铆o Musi, tragados al paso de los petroleros.

CT: En su reciente libro The Jakarta Method, tambi茅n publicado en 2020, el periodista Vincent Bevins[7] se dedica a demostrar que el exterminio del PKI sirvi贸 de modelo en el contexto m谩s amplio de la guerra fr铆a 鈥搚 en particular en Am茅rica Latina鈥 de lucha contra el comunismo y todo lo que pod铆a estar relacionado, aunque fuese de forma imaginaria, con el comunismo. 驴Es convincente su demostraci贸n? Y de paso, Bevins, que basa directamente su referencia a Indonesia en tu libro Pretext for Mass Murder, dice haber dejado de lado algunos de tus an谩lisis que algunos consideran 鈥渃ontrovertidos鈥[8]. 驴De qu茅 controversia se trata?

John Roosa: En cuanto a la tesis de The Jakarta Method, creo que Bevins tiene raz贸n, y es un elemento que en mi opini贸n no ha sido apreciado o reconocido en todos estos a帽os. Respecto a la violencia en los a帽os 1970 contra Allende, la junta en Argentina, y en Am茅rica central, los especialistas de Am茅rica Latina que se han interesado en la cuesti贸n no han llegado a ver c贸mo estas fuerzas militares del continente sudamericano, formadas en Estados Unidos, lo fueron a partir de esta lecci贸n indonesia.

Todo el mundo sabe que hab铆an sido entrenadas en Estados Unidos, en la Escuela de las Am茅ricas[9]. Pero hab铆a tambi茅n este mensaje llegado de Estados Unidos, a la vista de la eliminaci贸n definitiva del PKI:鈥漰od茅is llegar hasta ah铆; mirad lo que ha pasado en Indonesia. No se han contentado con detener a algunos dirigentes del PKI; 隆han matado a quienes formaban parte del movimiento! 隆Los han matado en masa! Y ahora ya no hay amenaza del partido comunista en Indonesia鈥. Lo que Bevins revela por primera vez de manera muy documentada es el conocimiento que ten铆an los dirigentes militares de Am茅rica Latina de lo que hab铆a ocurrido en Indonesia y su manera de reproducir ese modelo鈥

CT: 隆鈥漎akarta viene鈥, 鈥淛akarta se acerca鈥! [En castellano en el original: slogans que cuya aparici贸n en Am茅rica Latina en esa 茅poca recuerda Bevins]

John Roosa: 鈥 En cuanto a la 鈥渃ontroversia鈥 citada por Bevins, creo que algunas personas son reticentes a la idea de implicar a la direcci贸n del partido con el Movimiento del 30 de setiembre [en el curso del cual seis generales derechistas fueron asesinados], como yo lo hago. La l铆nea del partido despu茅s de 1965 consist铆a en decir que el partido no ten铆a nada que ver con este asunto. Yo expongo por el contrario que el partido estaba completamente implicado. Los detalles son bastante complejos porque afectan a las relaciones entre Aidit, la Oficina Especial[10] y estos oficiales militares. Pero no poca gente ha preferido abstenerse de cuestionar el desmentido, ya antiguo, de toda responsabilidad en el Movimiento del 30 de setiembre鈥

CT : Diez a帽os m谩s tarde, en 1975, el ej茅rcito indonesio sembr贸 la devastaci贸n y la muerte a gran escala en Timor oriental. 驴En qu茅 medida se trataba de una repetici贸n de los acontecimientos de 1965-66? 驴Qu茅 relaci贸n se puede establecer entre los dos episodios?

John Roosa: Si Indonesia hubiese estado en 1975 bajo otro tipo de gobierno, no dominado por el ej茅rcito, la pol铆tica adoptada en Timor oriental habr铆a sido probablemente diferente. Tal vez no habr铆a habido invasi贸n. Pero el ej茅rcito indonesio, con su operaci贸n masiva contra el PKI, hab铆a conseguido la certidumbre de que pod铆a recurrir a una fuerza aplastante para someter a los timorenses orientales. Los militares se esperaban una sumisi贸n total al cabo de tres semanas de invasi贸n. Se auto-aliment贸 una especie din谩mica en el seno del ej茅rcito hasta 1999: el ej茅rcito continu贸 dando por hecho que m谩s violencia llevar铆a a los timorenses a renunciar a su independencia. Pienso que 茅sa es la relaci贸n: si Indonesia no hubiera sido un estado militar, dominado por el ej茅rcito, en 1975, habr铆a podido haber otro enfoque.

CT: Para acabar, ahora que has escrito la tercera parte de esta trilog铆a iniciada hace veinte a帽os, 驴cu谩l es la pr贸xima etapa de tu trabajo?

John Roosa: 隆Vaya鈥 estoy agobiado por tantas tareas administrativas! En primer lugar, quiero desarrollar ese argumento gramsciano abordado en el libro. Debo aportar clarificaciones suplementarias sobre el Movimiento del 30 de setiembre a la luz de algunas de las cr铆ticas que se me han hecho despu茅s de mi libro de 2006. En estos momentos, escribo un poco sobre las obras de ficci贸n literaria que tratan de la violencia de 1965-66. Pero m谩s all谩 de todo esto, mi proyecto m谩s importante es escribir sobre las ideas de constituci贸n en los a帽os 1950: hubo una asamblea constituyente de 1956 a 1959 y 茅sta fue un f贸rum en el que una gran diversidad de gentes expresaron sus ideales pol铆ticos e imaginaron las formas jur铆dicas que estos ideales pod铆an tomar. Me gustar铆a escribir m谩s sobre estas cuestiones, sobre estas ideas relativas al derecho, a la constituci贸n, y menos sobre la violencia, a la que me he dedicado mucho, aunque tambi茅n mirar desde el lado de la violencia legitima, c贸mo basar un Estado en el derecho y ejercer una violencia leg铆tima; algo, por tanto, sobre ese momento, en los a帽os 1950 en Indonesia, en que se formula la posibilidad de un marco constitucional a la vez de reducir el ejercicio de la violencia.

Entrevista de Thierry M. Labica, 2 de noviembre de 2021, para ContreTemps. Traducido del ingl茅s al franc茅s por Contretemps. Traducido del franc茅s al castellano por Viento Sur

[1] Tras ha comenzado con 鈥渦na investigaci贸n en historia oral desde el 2000, no me concentr茅 ni en el Movimiento del 30 de septiembre [golpe fallido contra generales derechistas], ni en el asesinato masivo, sino m谩s bien en las experiencias de prisioneros pol铆ticos y de sus familias despu茅s de 1965. El resultado de esta investigaci贸n fue coeditado en un volumen de contribuciones en indonesio publicado en 2004: Tahun yang Tak Pernah Berakhir [El a帽o sin fin]. Estos tres libros forman una trilog铆a sobre los acontecimientos de 1965鈥66鈥. John Roosa, Buried Histories, p. 23

[2] El general Suharto tom贸 el poder despu茅s del intento fallido de purga contra seis generales anti-Surkarno. Se mantuvo en el poder hasta 1998. Bajo su direcci贸n se cometieron las peores masacres de la segunda mitad del siglo 20, en Indonesia en 1965 y desde finales de 1975 en Timor oriental, invadido por el ej茅rcito indonesio tras la declaraci贸n de independencia de la antigua colonia portuguesa. La ocupaci贸n dur贸 hasta el refer茅ndum de 1999. Cf. el documental de John Pilger, 鈥淒eath of a Nation: The Timor Conspiracy鈥 (1994).

[3] Este simposium, organizado de manera oficial en abril de 2016, representaba 鈥una ruptura sin precedentes tras cincuenta a帽os de silencio oficial. Era la primera discusi贸n p煤blica organizada por el gobierno indonesio sobre las violencias de los a帽os 1965-66鈥. En dos d铆as de debates participaron personas de horizontes diversos, 鈥entre ellos, responsables de cr铆menes y v铆ctimas. Antiguos prisioneros pol铆ticos y antiguos apoyos del PKI tuvieron derecho a hablar de su experiencia y de sus aspiraciones [鈥 Periodistas y c谩maras estuvieron todo el rato presentes. Los organizadores permitieron que los debates fueron retransmitidos on-line en directo para que los indonesios pudieran seguirlos en todo el pa铆s y en el resto del mundo.鈥 J. Roosa, Buried Histories, p.254

[4] Libro citado actualmente en la mayor parte de los trabajos sobre Indonesia: John Roosa, Pretext for Mass Murder : The September 30th Movement and Suharto鈥檚 Coup d鈥櫭塼at in Indonesia, Madison: University of Wisconsin Press, 2006.

[5] La pol铆tica de Guided Democracy fue adoptada de 1959 a 1965, suspendi贸 el sistema electoral y puso al sistema judicial bajo la autoridad de Sukarno. Bajo apariencias dictatoriales, Sukarno, explica Roosa, manten铆a 鈥渆l equilibrio entre las fuerzas existentes sin llegar a tener su dominio. Sin verdadero control de la instituci贸n detentadora del poder de las armas, el ej茅rcito, no controlaba tampoco ning煤n partido pol铆tico que movilizara a gran n煤mero de civiles [鈥鈥. Buried Histories, p.35. La 鈥渄emocracia guiada鈥 fue la respuesta de Sukarno a la situaci贸n de crisis separatista de final de los a帽os cincuenta, desencadenada por fuerzas pro-americanas, anticomunistas/anti-javanesas, en las islas de Sumatra y de Sulawesi (Celebes), apoyadas por Estados Unidos, Gran Breta帽a y la Malaya 鈥渋ndependiente鈥 vasallizada.

[6]鈥Konfrontasi鈥 fue el nombre dado al enfrentamiento armado que tuvo lugar desde 1963 entre la Indonesia de Sukarno y las fuerzas militares brit谩nicas. Gran Breta帽a, despu茅s de haber concedido su independencia a Malaya en 1957, promovi贸 una federaci贸n nueva de territorios, Malasia, incluyendo a la antigua Malaya, Singapur (y su gran base naval brit谩nica) y los territorios brit谩nicos de Sabah y Sarawak al norte de Borneo. La federaci贸n de Malasia era un proyecto post-colonial y neo-imperialista brit谩nico expl铆citamente concebido con fines de lucha anticomunista en el sudeste asi谩tico, donde hab铆a aumentado y consolidado el cerco a Vietnam y a China. El derrocamiento de Sukarno era una de las prioridades de esta estrategia.

[7] Vincent Bevins, The Jakarta Method : Washington鈥檚 Anticommunist Crusade & the Mass Murder Programme that Shaped Our World, [El m茅todo Yakarta: la cruzada anticomunista de Washington y el programa de asesinatos en masa en el origen de nuestro mundo], Public Affairs, 2020.

[8] Ibid. p.130 y p.291, notas 46 y 47

[9] La Escuela militar de las Am茅ricas fue creada en 1946 en la regi贸n del canal de Panam谩 (con el nombre de 鈥淐entro de informaci贸n de Am茅rica latina鈥, antes de convertirse en 1963 en la Escuela de las Am茅ricas). Fue trasladada a Georgia, en Estados Unidos, en los a帽os 1980. Form贸 a varias decenas de miles de militares, polic铆as y civiles llegados de toda Am茅rica Latina que organizaron la tortura, los asesinatos, las desapariciones y la represi贸n de todos los movimientos populares en base a la lucha 鈥渃ontra-insurreccional鈥 y 鈥渁nticomunista鈥.

[10] El 鈥淪pecial Bureau鈥 fue creada por el dirigente del partido Aidit, con el fin de 鈥vigilar a los oficiales anticomunistas y atraer apoyos en el seno del ej茅rcito 鈥. Buried Histories, p. 46

