O Partido Democratico dos povos (HDP), o Partido Trabalhista (EMEP), a Casa do Povo, o Partido de Esquerda, o Partido dos Trabalhadores da Turquia (TIP), o Partido Comunista da Turquia (TKP) e o Partido da Liberdade Social (T脰P) publicaram uma declara莽茫o conjunta sobre a rela莽茫o m谩fia-Estado que recentemente tem provocado acalorados debates na Turquia.

No domingo passado, o conhecido mafioso turco Sedat Peker, condenado a 14 anos de pris茫o e atualmente em liberdade, presumivelmente no exterior, acusou altas autoridades da Turquia, entre elas um ministro, de estarem diretamente envolvidos com o tr谩fico de coca铆na com origem na Col么mbia. Peker est谩 h谩 semanas divulgando v铆deos com mon贸logos que j谩 somam milh玫es de visualiza莽玫es, nos quais revela supostas conex玫es entre o crime organizado e importantes personalidades do governo turco e o partido que dirige a Turquia desde 2002, o islamita AKP. Ao mesmo tempo, Peker garante apoiar plenamente Erdogan.

O alvo favorito dos ataques de Peker 茅 o ministro do Interior, S眉leyman Soylu, que muitos consideram como um potencial sucessor do presidente turco Erdogan. No s茅timo v铆deo divulgado pelo mafioso, ele lembra que em junho passado a pol铆cia colombiana apreendeu no porto pac铆fico de Buenaventura 4,9 toneladas de coca铆na em um cargueiro que tinha Turquia como destina, sem prender ningu茅m nem falar a qual cartel pertencia a carga.A seguir publicamos a declara莽茫o completa dos sete partidos pol铆ticos em rela莽茫o ao novo esc芒ndalo do governo turco.

鈥淔oram revelados delitos鈥

Os povos da Turquia s茫o testemunhas mais uma vez da revela莽茫o de crimes cometidos pela associa莽茫o Estado-pol铆tica-m谩fia. Crimes contra os povos da Turquia, corrup莽茫o e tr谩fico de drogas, execu莽玫es extra-judiciais e assassinatos foram revelados como resultado de interesses em conflito.Elimina莽茫o total da democracia e das liberdades na Turquia, estancamento da quest茫o curda, crimes cometidos por grupos mafiosos contra os povos, saque dos recursos p煤blicos e da natureza, monop贸lios locais e estrangeiros, viol锚ncia contra as mulheres, ass茅dio, estupro e feminic铆dio, corrup莽茫o e suborno se tornaram a regra, n茫o a exce莽茫o para os que governam esse pa铆s.

Quem se utiliza do nacionalismo para seus interesses pol铆ticos est茫o legitimando a apropria莽茫o do esfor莽o dos trabalhadores e o futuro dos povos.

鈥淥 poder judicial e o sistema legal que depende do governo protegem essas alian莽as sujas鈥

Essas sujas alian莽as entre grupos mafiosos e funcion谩rios estatais e o roubo, a morte e a usurpa莽茫o est茫o protegidas por um Poder Judici谩rio e pelo sistema legal que dependem do governo. Os povos da Turquia n茫o poder茫o se sentir livres sem mudar a ordem pol铆tica, econ么mica e social que criou essas alian莽as.Lutar contra essa alian莽a de criminosos significa lutar pelo p茫o, e pelo trabalho dos trabalhadores, a vida das mulheres, o futuro dos jovens e a igualdade de direitos para os curdos e os alevitas.N贸s, como for莽as a favor dos trabalhadores, os oprimidos, os pobres e os 鈥渄iferentes鈥, chamamos para uma luta conjunta contra essa suja alian莽a. Todos os autores de delitos devem ser expostos e os respons谩veis devem prestar contas 脿 justi莽a. Sabemos que o governo, que baseou sua soberania pol铆tica nesse mecanismo de opress茫o, terror e corrup莽茫o n茫o dar谩 conta por si mesmo desses crimes que foram revelados.

鈥淒evemos nos organizar鈥

Fazemos um chamado aos partidos pol铆ticos, sindicatos, organiza莽玫es democr谩ticas de massas e aos povos da Turquia para que ampliem a oposi莽茫o social e lutem contra essa ordem. Devemos levantar a voz e nos organizar aumentando nossas obje莽玫es. Baseados em nossa responsabilidade hist贸rica, fazemos um chamado a todos para nos mobilizar e lutar por uma sociedade digna, nos desfazendo dessa alian莽a suja.

