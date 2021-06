–

Recordar como un ritual no, integrar el pasado, nuestrxs compas, sus luchas y su presente a nuestras luchas, s铆.

A recordarnos que hay una misma lucha que se extiende en el tiempo viene de vez en cuando la realidad. Participar del juego del capitalismo de olvidar y s贸lo estar atentxs a nosotrxs ahora es un error que pagaremos m谩s temprano que tarde. El abandono del pasado reciente de luchas, aun s铆 no era de nuestrxs compas cercanxs, o para nada cercanxs, ser铆a no enteder la 鈥渟olidaridad revolucionaria鈥 y la realidad. La guerra social no es blanca o negra sino absolutamente matizada, compleja, entreverada y llena de ense帽anzas para qui茅n se atreve.

Lxs que han empuajdo el carro y se han atrevido en 茅pocas favorables o no, no pueden quedar solxs. Olvidar esto es tan malo como olvidar que la mejor forma de reivindicaci贸n y apoyo es continuar las luchas. Alg煤n ejemplo de esto es el de Cesare Battisti, entregado por el gobierno, en ese momento dirigido por Evo y a pedido de Bolsonaro, al Estado Italiano. Un izquierdista autoritario (Morales), dos fascistas (Bolsonaro y Salvini), algo en com煤n: su compromiso con el capitalismo.

Tambi茅n el Estado franc茅s ahora ha entregado a una serie de luchadorxs de los a帽os sesenta a las garras del Estado Italiano, las luchas no acaban y no hay jubilaci贸n para lxs revolucionarxs. El poder no olvida, a veces nosotrxs s铆.

Hace un tiempo homenajeabamos a compa帽erxs veteranxs por su continuidad en la lucha. Desde el principio dejamos bien en claro que no era un reconcimiento idolatreador sino un intento de mostrar la continuidad en la lucha, y que no comet铆amos la falta mezquina de olvidar a lxs que lucharon y luchan. En ese sentido todos los a帽os se hace 鈥淐ord贸n tiene historia鈥 , una iniciativa que intenta mostrar esas continuidades, fracturas y posibilidades de la lucha social. Cada a帽o se relacionana viejas luchas con las actuales sobre todo ocurridas en el centro.

Integrar, usar si se quiere, las luchas del pasado es fortalecer las del presente. Claro, siempre y cuado se tenga una perspectiva de lucha, proyectos de lucha y pr谩cticas de lucha, sino inexorablemente habr谩 una ritualizaci贸n vana. O peor, un mirar atr谩s para esquivar el presente.

