De parte de Indymedia Argentina May 8, 2022 222 puntos de vista

Crece el reclamo de los j贸venes por la obligaci贸n de trabajar en sitios que no tienen que ver con sus formaciones. Ciudad acaba de firmar un convenio con las empresas alimenticias que brindan el servicio en los comedores escolares y las que reciban chicas y chicos de los colegios tendr谩n beneficios en las licitaciones.

Por Mart铆n Su谩rez @MDSuarez

Cuando ten铆a diez a帽os le preguntaron qu茅 le gustar铆a ser de grande. Ella dijo psic贸loga. A帽os despu茅s sum贸 otra profesi贸n a su inminente futuro profesional: traductora de ingl茅s. Martina Segretin cursa la orientaci贸n en Ciencias Sociales en el Instituto de Ense帽anza Superior (IES) en Lenguas Vivas 鈥淛uan Ram贸n Fern谩ndez鈥. Como otros miles de estudiantes, lleg贸 al 煤ltimo a帽o con las expectativas intactas sobre su carrera y su futuro profesional, pero entonces llegaron las pasant铆as obligatorias dispuestas por el gobierno porte帽o.

Sus intenciones de formarse como traductora o psic贸loga chocaron contra el plan oficial: le asignaron dise帽o industrial. La pol铆tica educativa de pasant铆as laborales de la gesti贸n de Horacio Rodr铆guez Larreta no solo est谩 generando reclamos y crecientes protestas en el estudiantado: tambi茅n representa negocios para las empresas. Por ejemplos, aquellas que brindan el cuestionado y deficiente servicio de alimentaci贸n escolar que acepten recibir alumnos como pasantes, tendr谩n facilidades al momento de presentarse a la millonaria licitaci贸n que abri贸 el Ejecutivo de CABA.

鈥淟as pasant铆as no representan ni mis intereses ni los de mis compa帽eros. Lamentablemente las considero una p茅rdida de tiempo. Con mi curso la semana pasada fuimos al Ministerio de Desarrollo Urbano y nos hablaron sobre dise帽os urban铆sticos, sobre arquitectura y dise帽o industrial. Muy alejado de nuestra orientaci贸n, nada que ver鈥, cuenta Martina, que tambi茅n es secretaria general del centro de estudiantes.

Para el IES en Lenguas Vivas, las 鈥淎ctividades de Aproximaci贸n al mundo del trabajo y a los estudios superiores鈥, m谩s conocidas como pasant铆as laborales, arrancaron el 18 de abril con el curso introductorio de la UniCABA. Del 25 al 30 del mes pasado cursaron en el Ministerio de Desarrollo Humano, y el 煤ltimo mi茅rcoles volvieron a la UniCABA. 鈥淭odo fue y es una gran desorganizaci贸n, te das cuenta de inmediato que es algo totalmente improvisado. Eso es, en parte, porque jam谩s hablaron con nosotros y nosotras, y nunca nos dieron verdadera informaci贸n sobre lo que quer铆an hacer ni escucharon sugerencias sobre las necesidades de las y los estudiantes鈥, a帽ade la joven.

Beneficios y algo m谩s

La mayor铆a de los estudiantes que ya comenzaron con las pasant铆as coinciden que no le est谩n aportando nada 煤til para las orientaciones que ellos eligieron. Pero en el otro extremo, hay beneficiados: en la 煤ltima semana, la ministra de educaci贸n porte帽a Soledad Acu帽a, firm贸 un convenio con la C谩mara Argentina de Concesionarios de Servicios de Comedores y Refrigerio (CACYR), en medio de cr铆ticas de la comunidad educativa por el servicio que prestan en los colegios, caracterizado por raciones m铆nimas y, en muchas ocasiones, en mal estado. El documento obliga a estudiantes a realizar pasant铆as en estas concesionarias de los comedores que, adem谩s de tener mano de obra gratuita, recibir谩n beneficios 鈥渆n procesos de licitaciones de bienes y servicios dentro de la Ciudad鈥.

Un informe del Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC) se帽ala que 鈥渓as concesionarias de comedores escolares denunciadas en m煤ltiples oportunidades por intoxicar a estudiantes fueron premiadas por el Ministerio de Educaci贸n de la Ciudad con el 鈥楽ello Compromiso con la Educaci贸n’鈥. Este acuerdo 鈥渟e da en el mismo momento en que est谩 en curso la licitaci贸n p煤blica 7192-1818-LPU21 para definir qu茅 empresas se ocupar谩n del servicio de alimentaci贸n de las escuelas porte帽as los pr贸ximos cuatro a帽os por m谩s de 50 mil millones de pesos鈥.

La CACYR est谩 compuesta por las firmas que se encargan del servicio de comedores escolares en la Ciudad. Su presidenta, Mar铆a del Rosario Porcellini, es una de las titulares de Arkino SA, beneficiada regularmente en las adjudicaciones. El pro-tesorero es Rub茅n Melul, due帽o de Lamerich SRL, que brinda el servicio en escuelas de la zona de Palermo donde en marzo de 2020 ocurri贸 una intoxicaci贸n masiva en al menos cuatro establecimientos con m谩s de cien estudiantes intoxicados.

En la comisi贸n directiva tambi茅n aparecen representantes de concesionarias como Friends Food SA, que fue aportante a la campa帽a de Cambiemos. Ahora, a los miles de millones de pesos que reciben se le agregan facilidades en contar con alumnos pasantes, que en la mayor铆a de los casos estudian otras especialidades.

El 鈥渟ello de compromiso con la Educaci贸n鈥 se otorga a las empresas que se ofrecen para que estudiantes de los 煤ltimos a帽os de secundarias realicen las pasant铆as laborales obligatorias que impulsa el Gobierno de la Ciudad. 鈥淒e esta manera, estudiantes de colegios como la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas, apodada popularmente Leng眉itas, deber谩n realizar sus pasant铆as en la sede de la C谩mara Argentina de Concesionarios de Servicios de Comedores y Refrigerio鈥, agregan desde el ODC. En varias oportunidades, la propia ministra Soledad Acu帽a subray贸 el significado de este sello en sus redes sociales: 鈥淭odas las empresas que se sumen a las pr谩cticas educativas acceder谩n al 鈥楽ello Compromiso con la Educaci贸n鈥. Este reconocimiento resultar谩 relevante al momento de ser evaluadas por licitaciones de bienes y servicios dentro de la Ciudad鈥.

Curr铆culum

Germ谩n tiene 17 a帽os. En noviembre cumple la mayor铆a de edad. Cuando termine la secundaria seguir谩 abogac铆a en la universidad p煤blica. Ambiciona con llegar a ocupar un lugar en la justicia, pero dice que no para estar sentado detr谩s de un escritorio: quiere ser parte del cambio del sistema judicial y 鈥渃rear las bases de una justicia popular e intelectualmente honesta鈥. Estudia en el Liceo 9 DE 10 鈥淪antiago Derqui鈥 y realiza la especializaci贸n en Ciencias Sociales. 鈥淧or m谩s que tratemos de no tener ning煤n tropiezo con nuestros pensamientos, ideas y coherencias, todos tenemos un pasado negro, el m铆o ser谩 haber trabajado en Infobae鈥, se r铆e. 鈥淪in comerla ni beberla, como dice mi viejo, ya tengo una mancha en mi curr铆culum鈥.

En los 煤ltimos d铆as, estudiantes del Liceo y otras escuelas comenzaron a prestar su mano de obra gratuita a la empresa de Daniel Hadad, que se sum贸 al programa de pasant铆as del Ministerio de Educaci贸n porte帽o. Durante dos semanas, las y los alumnos asistir谩n en grupos de 6 a 7 personas de lunes a jueves. 鈥淣i a m铆 ni a mis compa帽eros nos sirve esto 鈥揺nfatiza Germ谩n鈥. Me contaron casos de personas que estudiaban una carrera y terminaron laburando en otra cosa, pero ac谩 nos est谩n forzando a asistir a una empresa de medios que est谩 muy alejada, no solo de lo que estamos estudiando, sino de nuestras ideas鈥.

Los estudiantes arrancaron un plan de lucha

Estudiantes de la Escuela Superior de Educaci贸n Art铆stica (ESEA) N掳 1 鈥淧rofesora Nelly Ramicone鈥, comenzaron esta semana un plan de lucha contra las pasant铆as de Horacio Rodr铆guez Larreta y su ministra de Educaci贸n, Soledad Acu帽a, que se profundizar谩 en las pr贸ximas semanas. A ra铆z de estas acciones, el Ministerio de Educaci贸n porte帽o reconoci贸 falencias y suspendi贸 moment谩neamente pasant铆as en esa escuela hasta que se solucionen algunos problemas de fondo.

Algunas cr铆ticas apuntan a su modalidad a contraturno, que les impide desarrollarse en sus respectivos 谩mbitos, y a que los 鈥渇orman鈥 en especialidades que no eligieron. Paula Cervi est谩 cursando el 煤ltimo a帽o del secundario en la especialidad de Danza Cl谩sica y Contempor谩nea1: 鈥渕uchos trabajamos y no podemos cursar las pr谩cticas obligatorias鈥.

La cursada en la escuela es de 7.20 a 13 horas para el bachillerato, y de 13.45 a 18 para la especialidad. Luego el turno vespertino de 18 a 22. 鈥淵o trabajo en una compa帽铆a de teatro a las 19 en el centro, es a lo que me quiero dedicar, y yo no puedo comprometer mi estabilidad laboral en la compa帽铆a. En esta situaci贸n estamos muchas鈥, agrega Paula. Lo que piden los grupos de estudiantes es un cambio en las condiciones: 鈥渜ue sea en turno bachiller y no de contra turno, que elimina la mitad de la especializaci贸n de la carrera a los que cursan en vespertino, y que nos obliga a renunciar a quienes trabajamos por ir a hacer las pasant铆as gratuitas鈥, a帽ade Cervi.

Amparo L贸pez, estudiante de 5掳 a帽o del Centro de Estudiantes del IES en Lenguas Vivas 鈥淛uan Ram贸n Fern谩ndez鈥, comenz贸 con los cursos introductorios a las pr谩cticas laborales: 鈥渄esde la propia instituci贸n denunciamos la falta de organizaci贸n de estos cursos, y exigimos un canal de di谩logo con el Ministerio de Educaci贸n de la Ciudad, para que nosotros y nosotras podamos elaborar una propuesta que nos sirva a todos鈥.

La estudiante cuenta que 鈥渦n sector importante golpea con el estigma de que los estudiantes se oponen a las pasant铆as porque no quieren laburar, y la verdad que es todo lo contrario, la gran mayor铆a de nosotros y nosotras, adem谩s de estudiar, trabajamos鈥.

Servicios en lugar de contenidos

A trav茅s de la Resoluci贸n N潞 3958/21, Soledad Acu帽a dispuso que las pr谩cticas sean obligatorias. 鈥淟a asesor铆a tutelar inici贸 un amparo porque el programa es contrario a la ley 3.541 de la Ciudad, que enmarca el Sistema de Pr谩cticas Educativas Preprofesionales鈥, explica a Tiempo el auditor de CABA, Lisandro Teszkiewicz. Sostiene que de la forma en que est谩n diagramadas, nada garantiza que no vaya a existir explotaci贸n laboral sobre los 29.400 estudiantes que est谩n en condiciones de hacerlas: 鈥淩eemplazan contenidos educativos por prestar servicios en puestos de baja calificaci贸n. No estamos en un momento econ贸mico de mercado laboral de pleno empleo, en esta situaci贸n Larreta vuelca al mercado laboral 2.400.000 horas de trabajo gratuito. 驴C贸mo esto no es una enorme presi贸n a la baja de salarios? Son 600 empresas que de golpe tienen este volumen de horas de trabajo no pagas a su favor. 驴C贸mo se van a incorporar a los programas esas 120 horas de pr谩cticas y 30 horas de 鈥榚ducaci贸n financiera鈥? 驴Qu茅 contenidos van a eliminar para no requerir un mes m谩s de clases en un ciclo lectivo ya muy extenso?鈥.

Fuente: https://www.tiempoar.com.ar/informacion-general/pasantias-laborales-en-caba-negocios-para-empresas-y-presiones-para-el-alumnado/