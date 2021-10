–

De parte de Oiradilos October 25, 2021 57 puntos de vista

Declaraci贸n del fil贸sofo Giorgio Agamben ante 鈥巐os senadores italianos durante los debates sobre la implantaci贸n del 鈥減asaporte covid鈥 鈥庘(Ley 2394): 鈥淰oy a concentrarme 煤nicamente en dos puntos sobre los cuales quiero atraer la atenci贸n de los 鈥巔arlamentarios llamados a pronunciarse sobre la transformaci贸n del decreto en ley鈥. 鈥庘

Una vacuna peligrosa pero obligatoria

El primer punto es la evidente 鈥搚 subrayo el t茅rmino鈥 la evidente contradicci贸n del decreto 鈥巈n cuesti贸n. 鈥嶶stedes saben que el Gobierno, mediante el decreto-ley especial n煤mero ddl 44/2021 llamado 鈥庘幝玡scudo penal禄, ahora convertido en ley, se exoner贸 de toda responsabilidad en cuanto a los 鈥巇a帽os causados por la vacuna. 鈥嶻 la gravedad de esos da帽os viene del hecho que el art铆culo 3 del decreto en cuesti贸n menciona 鈥巈xpl铆citamente los art铆culos 589 y 590 del C贸digo Penal, que se refieren al homicidio 鈥巌nvoluntario y鈥 a las afectaciones por negligencia. 鈥

Como han se帽alado juristas de referencia, eso significa que el Estado no quiere asumir la 鈥巖esponsabilidad por una vacuna cuya fase experimental no ha terminado a煤n pero, al mismo 鈥巘iempo, hace todo lo posible por obligar los ciudadanos a vacunarse, amenaz谩ndolos con quedar 鈥巈xcluidos de la vida social, y ahora, con el nuevo decreto que ustedes est谩n llamados a validar, 鈥巔riv谩ndolos incluso de la posibilidad de trabajar. 鈥

鈥幝縀s posible, pregunto yo, imaginar una situaci贸n jur铆dicamente y moralmente m谩s anormal que 鈥巈sta?鈥 驴C贸mo puede el Estado acusar de irresponsabilidad a quienes optan por no vacunarse, cuando 鈥巈se mismo Estado es el primero en rechazar formalmente toda responsabilidad por las posibles 鈥巆onsecuencias graves?鈥

Recuerden ustedes los art铆culos 589 y 590: fallecimientos y da帽os provocados por la vacuna. 鈥嶻o quisiera aqu铆 que los parlamentarios reflexionen sobre esa contradicci贸n que, en mi opini贸n, 鈥巆onstituye una verdadera monstruosidad jur铆dica.

El 鈥減asaporte covid鈥, 驴consecuencia o finalidad?

El segundo punto sobre el cual quiero llamar la atenci贸n de ustedes no tiene que ver con el 鈥巔roblema m茅dico de la vacuna sino con el problema pol铆tico del 鈥減asaporte covid鈥, problema este 鈥巕ue no debe confundirse con el primero. 鈥

Nos hemos vacunado tantas veces sin que eso nos obligara a mostrar un certificado鈥︹

Cient铆ficos y m茅dicos han dicho que el 鈥減asaporte covid鈥 carece de significaci贸n m茅dica en s铆 鈥巔ero que sirve para obligar la gente a vacunarse. 鈥嶻o creo que m谩s bien puede decirse lo contrario, o sea que la vacuna es un medio de obligar 鈥巐a gente a tener un pasaporte sanitario, o sea un dispositivo que permite controlar y seguir los movimientos [de la gente], una medida sin precedente. 鈥

Los polit贸logos saben desde hace tiempo que nuestras sociedades han pasado de un modelo que 鈥巃ntes se llamaba de 芦sociedad disciplinaria禄 al modelo de 芦sociedad de control禄, de sociedad 鈥巄asada en un control num茅rico casi ilimitado de los comportamientos individuales, que 鈥巗e convierten as铆 en cuantificables en un algoritmo. Estamos acostumbr谩ndonos ahora a esos dispositivos de control. Pero yo pregunto: 驴hasta d贸nde 鈥巈stamos dispuestos a aceptar que llegue ese control?鈥

鈥幝縀s posible que los ciudadanos de una sociedad supuestamente democr谩tica se hallen en una 鈥巗ituaci贸n peor que la de los ciudadanos en la Uni贸n Sovi茅tica de Stalin?鈥 Ustedes saben quiz谩s que los ciudadanos sovi茅ticos estaban obligados a presentar una propiska, 鈥巙n salvoconducto para cualquier desplazamiento de un lugar a otro. Pero nosotros tambi茅n estamos obligados a presentar un pasaporte sanitario para ir a un 鈥巖estaurante, o hasta para ir a un museo o al cine. Y ahora 鈥搇o que es todav铆a m谩s grave con el decreto que ustedes deben convertir en ley鈥 habr谩 鈥巕ue presentarlo incluso cada vez que usted vaya a trabajar. 鈥

Adem谩s, 驴c贸mo aceptar que, por primera vez en la historia de Italia desde las leyes fascistas 鈥巇e 1938 sobre los no arios, inventemos ciudadanos de segunda sometidos a restricciones que, 鈥巇esde un punto de vista estrictamente jur铆dico y aun trat谩ndose de dos fen贸menos que no tienen 鈥巒ada que ver 鈥搈e refiero a la analog铆a jur铆dica鈥 sufren restricciones id茅nticas a las que sufrieron 鈥巐os no arios?, lo cual, como ustedes saben, afectaba principalmente la posibilidad de casarse.

Todo lleva a pensar que los decretos que aparecen uno tras otro, como si vinieran de la misma 鈥巔ersona, deben inscribirse en un proceso de transformaci贸n de las instituciones y de los 鈥巔aradigmas de la forma de gobierno de las sociedades de las que somos parte. Es una transformaci贸n tanto m谩s insidiosa cuanto que, como sucedi贸 con el fascismo, 鈥巗e desarrolla sin que haya habido cambios en el texto de la Constituci贸n subrepticiamente. El modelo que as铆 se corroe y se anula es el modelo de las democracias parlamentarias con sus 鈥巇erechos, sus garant铆as constitucionales. Y en su lugar se instala un paradigma de gobierno en el cual, en nombre de la bioseguridad y del 鈥巆ontrol, las libertades individuales est谩n condenadas a sufrir crecientes limitaciones. 鈥

La concentraci贸n exclusiva de la atenci贸n en las infecciones y en la salud, en efecto, me parece que 鈥巒os impide percibir cu谩l es el sentido de esta gran transformaci贸n que est谩 realiz谩ndose en la 鈥巈sfera pol铆tica. Y eso impide que nos demos cuenta de que, como los gobiernos mismos nos lo recuerdan 鈥巗in descanso, la seguridad y la urgencia no son fen贸menos transitorios sino que 鈥巆onstituyen la nueva forma de gobernar. 鈥

Creo que en esa perspectiva es m谩s urgente que nunca que los parlamentarios consideren con 鈥巈xtrema atenci贸n la transformaci贸n pol铆tica en marcha, que no se concentren 煤nicamente en 鈥巐a salud. La transformaci贸n pol铆tica que est谩 teniendo lugar, y que por cierto inevitablemente 鈥巆onducir谩 a largo plazo a despojar el Parlamento de sus poderes, reduci茅ndolo 鈥揷omo est谩 鈥巗ucediendo actualmente鈥 a simplemente aprobar, en nombre de la bioseguridad, decretos provenientes de organizaciones y de personas a quienes poco importa el Parlamento. 鈥

Fuente: Giorgio Agamben (Il Manifesto)