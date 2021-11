–

De parte de Amor Y Rabia November 20, 2021 25 puntos de vista

por Fernando D铆az Villanueva

Antes de la Primera Guerra Mundial, es decir, hace poco m谩s de cien a帽os, a nadie le ped铆an pasaporte en ning煤n sitio. Existir ya exist铆an desde mediados del siglo XIX, pero no eran de uso habitual. Fue la guerra la que trajo la costumbre de emplear pasaportes para cruzar fronteras. Hab铆a que evitar que entrasen esp铆as o que los desertores tomasen un tren para escabullirse del reclutamiento forzoso. Como consecuencia, los Estados europeos empezaron a emitirlos en masa. Quien quer铆a salir de Francia, Alemania o Italia necesitaba uno. Era una m谩s de las muchas incomodidades de la guerra que desaparecer铆a tan pronto como 茅sta terminase. O al menos eso era lo que pensaban entonces.

Tras el armisticio y la paz dejaron de tronar los ca帽ones, pero los controles fronterizos en los que se visaba y sellaba el pasaporte permanecieron para disgusto de los viajeros de la 茅poca, que hasta antes de la guerra se hab铆an movido por Europa sin m谩s requisitos que el billete de tren. El primer problema que se encontraron fue que cada pa铆s hab铆a creado un modelo distinto de pasaporte. Si quer铆an mantener aquello funcionando ten铆an antes que ponerse de acuerdo. Elevaron la cuesti贸n a la reci茅n fundada Sociedad de Naciones, que en 1920 organiz贸 una conferencia internacional en Par铆s para estandarizar los pasaportes de los pa铆ses miembros. La conferencia alumbr贸 un librito de 32 p谩ginas con el nombre del pa铆s en la portada y, en su interior, la filiaci贸n b谩sica del titular del pasaporte. Algunos pa铆ses se quejaron porque sus pasaportes de la guerra eran mucho m谩s sencillos, constaban de una simple hoja mecanografiada y sellada, algo mucho m谩s barato y r谩pido que el modelo de la Sociedad de Naciones, pero fue este 煤ltimo el que se impuso.

Hoy todos tenemos un pasaporte y todos los pasaportes son muy parecidos. Tienen 32 p谩ginas en las que las autoridades estampan los sellos, dos tapas duras con el nombre oficial y el escudo del Estado emisor, y la filiaci贸n del portador con una fotograf铆a. Desde hace unos a帽os tambi茅n incluyen un chip RFID embutido dentro de la portada para que unas m谩quinas especiales puedan leerlo. La 煤nica diferencia entre los pasaportes es que unos son m谩s poderosos que otros. Con un pasaporte espa帽ol podremos entrar en 190 pa铆ses sin necesidad de visado, con uno de Afganist谩n s贸lo en 26.

Los pasaportes incorporan datos personales y en ocasiones biom茅tricos como las proporciones de nuestro rostro tal y como aparecen en la fotograf铆a, pero no van m谩s all谩. Salvo excepciones como el pasaporte alem谩n, que incluye el color de ojos y la estatura, no informan de nuestras particularidades f铆sicas y, mucho menos, de nuestro estado de salud. Ser铆a impensable, por ejemplo, que en el pasaporte pusiese que padecemos diabetes. La informaci贸n m茅dica es delicada y por eso mismo est谩 protegida por la ley. Este es el primer escollo con el que se enfrenta el pasaporte covid que algunos gobiernos est谩n tratando de implantar.

Hasta la fecha todo lo m谩s que han llegado es a emitir certificados de vacunaci贸n m谩s o menos estandarizados. Con las vacunas es relativamente sencillo trazar una l铆nea. O se est谩 o no se est谩 vacunado conforme a los criterios de cada Estado. Asunto diferente ser铆an los certificados de prueba PCR, que realizan cl铆nicas privadas y que hay que renovar continuamente porque expiran a las 48 horas. En la Uni贸n Europea se adopt贸 en junio un certificado covid digital que reconocen todos los Estados miembros. En el Reino Unido se puede escoger entre el certificado que suministra el Servicio Nacional de Salud o una carta firmada por el m茅dico. En Estados Unidos hay infinidad de certificados tanto estatales como privados. En M茅xico o Argentina sus Gobiernos han creado un certificado digital, pero no lo reconocen en Europa o EEUU porque no han autorizado vacunas como la Sputnik V o la de Sinopharm que se administran regularmente all铆.

Los certificados, en definitiva, no son interoperables y eso limita su utilidad. La mayor parte de ellos, eso s铆, presentan el mismo aspecto. Suelen constar de un c贸digo QR que puede mostrarse en la pantalla de un tel茅fono o en una hoja de papel, pero el c贸digo de nada sirve si el esc谩ner no lo reconoce. Cada pa铆s tiene su propio software de reconocimiento de c贸digos QR. Pero, aunque se adoptase un software 煤nico, nos encontrar铆amos con el problema de que esos c贸digos ofrecen informaci贸n muy distinta en funci贸n de los sistemas de salud de cada pa铆s o de la normativa relativa a los datos personales. El de la Uni贸n Europea, por ejemplo, incluye el nombre, los apellidos, la fecha de nacimiento y la vacuna que se ha administrado al portador junto al n煤mero de dosis, el emisor del certificado y la fecha de vacunaci贸n. El del Reino Unido es muy similar, pero no hay unas reglas fijas. Han aparecido iniciativas como la del CommonPass, impulsado por la Fundaci贸n Rockefeller, una aplicaci贸n para tel茅fonos en la que se introducen los datos de vacunaci贸n proporcionados por las autoridades sanitarias o los resultados de las pruebas de contagio practicadas en las cl铆nicas. Su idea es centralizar la informaci贸n en una 煤nica aplicaci贸n, pero no es un documento oficial por lo que su uso es muy limitado.

El hecho es que los certificados y las pruebas PCR se piden continuamente, especialmente en aeropuertos. A pesar de que el tr谩fico a茅reo ha disminuido, tomar un avi贸n en el 煤ltimo a帽o se ha convertido en una carrera de obst谩culos. En el acceso a la terminal, en el mostrador de facturaci贸n, en los arcos de seguridad, en la puerta de embarque o en la cinta de recogida de equipaje pueden solicitar el certificado. Ah铆 empiezan los problemas porque lo que vale en un pa铆s no vale en otro. Haber recibido la vacuna Pfizer sirve en Europa o Am茅rica, pero no en Rusia o China, a la inversa sucede con la Sputnik o la CoronaVac. Los pasaportes covid tal y como hoy los entendemos son realmente pasaportes a ning煤n sitio o a muy pocos sitios. Con los test el problema es a煤n mayor porque cada pa铆s fija sus propios requisitos y adem谩s son f谩cilmente falsificables.

Parece claro que, como sucedi贸 hace un siglo con los pasaportes en la Sociedad de Naciones, ha llegado el momento de estandarizar los documentos. Pero hacer algo as铆 con un certificado m茅dico es mucho m谩s complicado que hacerlo con un documento de identificaci贸n personal. Un pasaporte revela nuestro nombre, nuestra edad, nuestro lugar de residencia y poco m谩s. Un pasaporte covid abre la puerta a que se incluyan en 茅l otras vacunas o cualquier tipo de tratamiento m茅dico. Eso es ilegal en muchos pa铆ses y lo deseable es que siga siendo ilegal.

A煤n as铆 parece que la mayor parte de la gente est谩 de acuerdo. Sondeos realizados en distintas partes del mundo revelan que si ma帽ana quisiesen implantar el pasaporte covid mundial, la iniciativa tendr铆a el apoyo de la mayor铆a. Hace unos meses la empresa Ipsos realiz贸 una macroencuesta en 28 pa铆ses y los resultados no dejan lugar a dudas. En Australia el 86% de los encuestados est谩n a favor de implantarlo, el 84% en el Reino Unido, el 79% en Italia, el 77% en Espa帽a, el 73% en Alemania, el 71% en EEUU y el 70% en Francia. Los pa铆ses m谩s reacios son Polonia y Hungr铆a, donde s贸lo el 58% y el 52% respectivamente de los consultados se muestra partidario de los pasaportes covid. En Hispanoam茅rica el apoyo es tambi茅n masivo. En Per煤 un 90% y en M茅xico un 86%.

Ahora bien, estos pasaportes digitales compuestos por un c贸digo se pueden falsificar con relativa facilidad. Hay todo un mercado negro de pasaportes covid. Y no hablo de documentos emitidos en pa铆ses del tercer mundo, sino del certificado digital de la UE, cuyas claves privadas se han filtrado y circulan por internet. En octubre unos hackers italianos emitieron un certificado covid con su c贸digo QR totalmente v谩lido a nombre de Adolf Hitler. Su autor quer铆a mostrar el agujero de seguridad que presenta el sistema de certificaci贸n europeo. Otros no son tan benevolentes y han hecho de esto un negocio. Por entre 100 y 200 euros se puede adquirir una pauta completa administrada en cualquier pa铆s de la Uni贸n Europea.

Cuando en un aeropuerto se escanean los c贸digos de estos certificados el personal cruza el c贸digo QR del certificado con el pasaporte y comprueba que la informaci贸n proviene de un emisor de confianza mediante la firma digital. Eso es lo que han conseguido hackear comprometiendo de paso la credibilidad de todos los certificados covid emitidos hasta la fecha. Habr铆a, por lo tanto, que crear un sistema unificado para verificar las firmas digitales de las autoridades sanitarias. Crear un repositorio de todas las firmas aceptadas seria muy costoso y pol铆ticamente complicado. En el Reino Unido s贸lo puede emitir el certificado el NHS, pero en Espa帽a cada comunidad aut贸noma emite el suyo porque la sanidad est谩 descentralizada. En EEUU ser铆a todav铆a m谩s dif铆cil porque son centenares las entidades autorizadas a emitir el certificado ya que lo pueden hacer los Estados y muchos hospitales. En el tercer mundo mejor no entrar, 驴alguien cree que en Yemen o en Afganist谩n est谩n en condiciones de emitir certificados digitales?

Parece que la tecnolog铆a nos ha jugado una mala pasada haci茅ndonos olvidar que ya exist铆a un certificado internacional de vacunaci贸n, la denominada tarjeta amarilla de la OMS, un documento creado en los a帽os 30 y que act煤a como pasaporte sanitario reconocido en todo el mundo. La tarjeta amarilla es un librito similar al pasaporte en el que constan las vacunas que han administrado a su titular con su correspondiente sello. Para viajar a pa铆ses del 脕frica ecuatorial es imprescindible hacerse con uno y tenerlo al d铆a porque vacunas como la de la fiebre amarilla son obligatorias antes de entrar en pa铆ses como el Congo, Camer煤n o Nigeria. Estas tarjetas amarillas tambi茅n se pueden falsificar, pero, al tratarse de documentos f铆sicos, es m谩s complicado y caro que hacerlo con un simple c贸digo QR.

Es posible que tras la pandemia esta tarjeta amarilla que tiene 85 a帽os a sus espaldas pase a formar parte de nuestros documentos de viaje, ya sea en forma f铆sica o digital una vez hayan resuelto los problemas relativos a su seguridad. En lo que eso llega, si es que llega, deber铆amos tener claro que los pasaportes no van a contener el avance de la enfermedad, eso s贸lo puede hacerlo las vacunas. Ah铆 si que queda mucho trabajo por hacer. En el primer mundo las tasas de vacunaci贸n se sit煤an en el 70% o por encima. En lugares como Chad o Burkina Faso no llegan al 2%. Ese es el desaf铆o real, conseguir que las diferentes vacunas est茅n disponibles en todo el mundo. S贸lo a partir de ah铆 podremos empezar a respirar tranquilos.