El Foro Econ贸mico Mundial impulsa un sistema de identificaci贸n digital que determinar谩 el acceso a los servicios

El sistema de identificaci贸n digital propone monitorear el comportamiento en l铆nea, las compras, la biometr铆a y m谩s.

El Foro Econ贸mico Mundial (WEF, por sus siglas en ingl茅s), es la organizaci贸n internacional que esta impulsando la vacunaci贸n obligatoria y trabaja para 芦dar forma a las agendas globales, regionales y de un gran grupo de mega empresas禄, recientemente public贸 su 煤ltima propuesta dist贸pica: un sistema de identificaci贸n digital de gran alcance que recopilar谩 la mayor cantidad de datos posible sobre individuos y luego utilizar estos datos para determinar su nivel de acceso a diversos servicios.

Hay vario videos en donde u director Klaus Schwab propone una hipot茅tica sociedad futura donde, ya sea por la deshumanizaci贸n de la misma, un gobierno totalitario o el control intrusivo que la tecnolog铆a ejerce sobre el d铆a al d铆a, el individualismo se degrada en t茅rminos absolutos en favor del pensamiento 煤nico y de una sociedad sumisa. Como es el modelo de cr茅dito social de China. En definitiva, una poblaci贸n completamente vigilada, donde nadie debe saltarse las reglas o corre el riesgo de ser anulado de la sociedad. Por ello se afirma que la distop铆a es lo opuesto a la utop铆a, la sociedad ideal donde todo funciona perfecto.

Esta propuesta de identificaci贸n digital se describe en un informe titulado 芦Advancing Digital Agency: The Power of Data Intermediaries禄 y se basa en un marco de identificaci贸n digital que el WEF ha publicado anteriormente .

Bajo este marco, el WEF propone recopilar datos de muchos aspectos de la 鈥渧ida cotidiana鈥 de las personas a trav茅s de sus c谩maras, redes de telecomunicaciones y proveedores de servicios online.

El WEF sugiere que esta red de recopilaci贸n de datos permitir铆a que una identificaci贸n digital recopile datos sobre el comportamiento en l铆nea de las personas:

el historial de compras,

el uso de la red,

el historial crediticio,

la biometr铆a,

los nombres y n煤meros de identidad nacional,

el historial m茅dico,

el historial de viajes,

las cuentas sociales, e-cuentas gubernamentales,

cuentas bancarias,

uso de energ铆a,

estad铆sticas de salud,

educaci贸n y m谩s.

Una vez que la identificaci贸n digital tenga acceso a este enorme conjunto de datos altamente personales, el WEF propone usarlo para decidir si los usuarios pueden 芦poseer y usar dispositivos禄, 芦abrir cuentas bancarias禄, 芦realizar transacciones financieras en l铆nea禄, 芦realizar transacciones comerciales鈥, 鈥渁cceder a tratamientos seguros鈥, 鈥渞eservar viajes鈥, 鈥減asar por el control fronterizo entre pa铆ses o regiones鈥, 鈥渁cceder a servicios de terceros que dependen de inicios de sesi贸n en redes sociales鈥, 鈥渄eclarar impuestos, votar, cobrar beneficios, 禄 y m谩s.

En este informe sobre el avance de la agencia digital: el poder de los intermediarios de datos, el WEF posiciona este marco de identificaci贸n digital como parte de la soluci贸n a una 芦brecha de confianza en el intercambio de datos禄 y se帽ala que los pasaportes de vacunas, que fueron obligatorios en todo el mundo durante la pandemia de COVID -19 , 鈥渟irven por naturaleza como una forma de identidad digital鈥.

El WEF tambi茅n elogia la forma en que los pasaportes de vacunas han permitido a los gobiernos recopilar datos de sus poblaciones sin 芦aviso ni consentimiento禄:

Adem谩s, el WEF brinda un ejemplo espec铆fico de c贸mo las identificaciones digitales podr铆an usarse para autenticar a un usuario (usando huellas dactilares, una contrase帽a o tecnolog铆a de verificaci贸n de identidad) y decidir si se le debe otorgar acceso a un pr茅stamo bancario al juzgar su perfil (que puede incluir sus datos biom茅tricos, nombre y n煤mero de identidad nacional) e historial (que puede incluir su historial crediticio, m茅dico y de compras en l铆nea).

El WEF contin煤a sugiriendo que las identificaciones digitales 芦permitir谩n la selecci贸n de preferencias y la toma de ciertas decisiones por adelantado禄 y, en 煤ltima instancia, allanar谩n el camino para la 芦toma de decisiones automatizada禄 donde un 芦asistente digital confiable禄 芦automatiza los permisos para las personas禄. y administra de manera efectiva sus datos a trav茅s de diferentes servicios鈥 para 鈥渟uperar las limitaciones de notificaci贸n y consentimiento鈥.

Este impulso por un sistema de identificaci贸n digital invasivo del WEF lo sigue proponiendo otros sistemas de vigilancia similares, como convertir el latido de su coraz贸n en una identificaci贸n digital . A lo largo de la pandemia, el WEF ha defendido constantemente los pasaportes de vacunas y la identificaci贸n digital .

M谩s all谩 de estas propuestas espec铆ficas, el WEF tiene tambi茅n agendas globalistas y transhumanistas como el 鈥淕ran Reinicio鈥 (que propone que las personas 鈥渘o posean nada鈥 y 鈥渟ean felices鈥) y la 鈥Cuarta Revoluci贸n Industrial鈥 (que, seg煤n El fundador y presidente de WEF, Klaus Schwab, conducir谩 a 芦una fusi贸n de nuestras identidades f铆sica, digital y biol贸gica禄).

Yuval Noah Harari vocero del Foro Econ贸mico Mundial, explica como los humanos pasar谩n a ser 芦animales hackeados, sin mas libertad de elecci贸n禄 con la ayuda de las 芦vacunas禄 (inyecciones) 鈥 Davos 2018

Los gobiernos y las corporaciones privadas est谩n adoptando cada vez m谩s las identificaciones digitales. Algunos gobiernos tambi茅n est谩n impulsando una noci贸n similar: aplicaciones de estilo de cr茅dito social que monitorean el comportamiento de los ciudadanos y los recompensan por participar en acciones aprobadas por el estado.

Casos posibles bajo este r茅gimen:

Imagine que se le niega f铆sicamente el acceso a su oficina, negocio o medio de vida. Imag铆nese que le niegan la entrada a una tienda de comestibles o que le digan con qui茅n puede o no sentarse en un restaurante. Imag铆nese que le impidan el acceso a una habitaci贸n de hospital cuando usted o un miembro de su familia necesitan cuidados intensivos.

驴Inconcebible? Hoy, estos escenarios y peores est谩n sucediendo en varias 芦democracias禄 y podr铆an ser nuestro futuro colectivo, orquestado por la Inteligencia Artificial, IA, Big Tech y aplicaciones patrocinadas por el estado, todo en nombre de 芦proteger禄 la salud p煤blica con pasaportes de vacunas. .

Si no tiene un pasaporte de vacunas, no podr谩 acceder a los servicios b谩sicos, ganarse la vida o viajar dentro de su propio pa铆s. Incluso si tiene uno, estar谩 expuesto a niveles sin precedentes de vigilancia gubernamental y corporativa, extracci贸n de datos y control de comportamiento. Y expuesto a inyecciones g茅nicas experimentales.

En el libro Scanned , el periodista de investigaci贸n Nick Corbishley examina y expone las mentiras y extralimitaciones que sustentan la erosi贸n total de las libertades personales que est谩 ocurriendo a un ritmo alarmante. En un lenguaje claro respaldado por una investigaci贸n rigurosa, Corbishley revela c贸mo el lanzamiento de pasaportes de vacunas no solo representa una violaci贸n sin precedentes de la privacidad y la autonom铆a corporal, sino que tambi茅n perpet煤a la idea de que un 芦peque帽o禄 sacrificio colectivo nos permitir谩 volver a la normalidad.

Si las cosas contin煤an por el camino actual, queda claro que volver a la 芦normalidad禄 ser谩 muy dif铆cil. En pocas palabras, en lugar de un regreso a la normalidad, veremos la creaci贸n de una forma de existencia completamente diferente en la que la mayor铆a de nosotros pr谩cticamente no tendr谩 ning煤n control sobre nuestras propias vidas.

Plan de Vigilancia incluye:

Una identificaci贸n digital monitoriada por Inteligencia Artificial, sistemas de cr茅dito social y seguimiento biom茅trico , reducir谩n las libertades b谩sicas y nuestra privacidad se entregar谩 al estado y a empresas privadas sin nuestro conocimiento o consentimiento.

, Los programas gubernamentales y una mayor vigilancia facilitar谩n la discriminaci贸n, la segregaci贸n y los estigmas para grandes segmentos de la poblaci贸n.

Pocas personas quieren ser vistas como at铆picos, especialmente si eso significa sentirse responsables o culpados por el sufrimiento y la muerte de los dem谩s.

Pero hay una falla fundamental en la aplicaci贸n del argumento del 鈥榖ien mayor鈥 a los pasaportes de vacunas, porque los pasaportes en s铆 mismos ofrecen muy poco en cuanto al bien potencial, y una gran cantidad en cuanto al da帽o potencial.

Este no es un debate liberal o conservador. Este no es un debate de vacunados o no vacunados. Se trata de la libertad, la democracia global y cu谩nto estamos dispuestos a ceder. Se trata de decidir cu谩ndo es el momento de decir 芦隆basta!禄

Hay pocas dudas de que la raz贸n principal del lanzamiento de las inyecciones de COVID no fue por salud p煤blica sino para justificar el lanzamiento de pasaportes de vacunas, que a su vez son solo la primera etapa de un mecanismo mucho m谩s amplio para vigilar, rastrear, manipular y controlar a la poblaci贸n del mundo.

Israel fue el primer pa铆s democr谩tico en lanzar identificaciones digitales, en febrero de 2021, Luego, Italia, y Francia, se lanz贸 el llamado Pase Verde. Este era un documento que se supon铆a que se crear铆a para permitir viajar entre pa铆ses de Europa, pero muy r谩pidamente se empez贸 a utilizar para controlar el acceso a los servicios p煤blicos, el acceso a lugares p煤blicos dentro del propio pa铆s. Restricciones que nunca hab铆amos visto en nuestra vida. Incluso en esta etapa, no se habla de eso tanto como deber铆a.

Dos preocupaciones clave

Una de las principales preocupaciones que los pasaportes de vacunas ponen de manifiesto est谩 relacionada con la privacidad. Si se implementan, nos despojar谩n de la mayor parte de la privacidad a la que estamos acostumbrados. Est谩 bastante claro que son un precursor de la identidad digital y un tipo de aparato de vigilancia digital mucho m谩s invasivo. Ademas del da帽o de la inyecci贸n experimental鈥

鈥淟os pasaportes funcionan esencialmente como una puerta de entrada para permitir que el gobierno nos lleve a una realidad totalmente nueva donde nuestras acciones, nuestros movimientos, nuestros pensamientos, nuestro comportamiento son rastreados y vigilados鈥,

Pero no se trata s贸lo de vigilancia. Tambi茅n se trata de forzar el cumplimiento, y esa es la segunda preocupaci贸n clave.

鈥淪i hemos aprendido algo sobre el pasaporte de vacunas, se trata de cambiar la forma en que nos relacionamos con el gobierno, y se trata de cambiar la forma en que el gobierno se relaciona con nosotros, los gobernados.

Si no hace exactamente lo que dice el gobierno en el futuro, ya sea poner una inyecci贸n experimental dentro de su brazo, dos dosis dentro de su brazo, o cualquier cantidad de dosis dentro de su brazo, ser谩 desactivado. No podr谩 acceder a los servicios m谩s b谩sicos y al tipo de lugares que necesitamos para poder participar en la sociedad y la econom铆a鈥.

Vigilancia en esteroides

Por supuesto, hemos estado bajo vigilancia durante muchos a帽os ya. Todas las tecnolog铆as relacionadas con Google son tecnolog铆as de seguimiento y vigilancia. Nuestros tel茅fonos celulares nos rastrean y vigilan. Lo mismo ocurre con Facebook y otras plataformas de redes sociales. Todos est谩n recopilando informaci贸n personal y controlando el movimiento de todos.

Tambi茅n sabemos que estas tecnolog铆as se han utilizado para influir y manipular los pensamientos, las creencias y el comportamiento de las personas. Sin embargo, hasta ahora, toda esa manipulaci贸n ha sido encubierta. El sistema que se est谩 erigiendo ahora es 煤nico y nuevo en el sentido de que el cumplimiento forzoso ser谩, en muchos casos, abierto, flagrante e indiscutible, ya que el castigo estar谩 vinculado a cosas como sus finanzas personales y privilegios de viaje.

Claramente, el pasaporte de vacunas es una plataforma a la que pueden agregar monedas digitales del banco central (CBDC). Entonces, como ejemplo, el gobierno podr铆a publicar una narrativa pol铆tica, y si expresas tu desacuerdo, no tendr谩s acceso a tu cuenta bancaria. O sus privilegios de viaje. O su solicitud de pr茅stamo.

Con los hogares inteligentes basados 鈥嬧媏n Google, es imposible prever un futuro en el que simplemente podr铆as estar encerrado dentro de tu casa si fueras etiquetado como disidente. O podr铆an cortar sus servicios p煤blicos.

Las posibilidades de castigar a los disidentes son infinitas cuando todos y cada COSA es identificable digitalmente, rastreable y conectado de forma inal谩mbrica. Con una sola pulsaci贸n de tecla, alguien que no conoces puede cerrar tu vida, dej谩ndote sin hogar e indefenso.

Lo m谩s probable es que ni siquiera haya una persona viva en ning煤n lugar para que usted se comunique con sus quejas. Gran parte del sistema estar谩 a cargo de inteligencia artificial y varios algoritmos. Es importante darse cuenta de que si aceptamos pasaportes de vacunas, b谩sicamente estamos dando nuestro consentimiento a todo lo que viene despu茅s, advierte Corbishley. Estamos aceptando que este es nuestro futuro.

Por qu茅 debemos rechazar las identificaciones digitales y las CBDC

Tambi茅n debemos permanecer alerta ante el despliegue de otros mecanismos de control que son tan problem谩ticos como los pasaportes de vacunas, especialmente las identificaciones digitales y las monedas digitales del banco central (CBDC), pero tambi茅n cualquier cantidad de otros controles digitales y biom茅tricos. Como explica Corbishley:

鈥淓n este momento, en Canad谩, tenemos al primer ministro de Ontario diciendo que van a retirar los pasaportes de vacunas. Tenemos a Alberta diciendo que va a retirar los pasaportes de vacunas.

Este es el mensaje que recibimos de todo el mundo occidental. Es como, 鈥楨s hora de dar un paso atr谩s. Ahora vamos a dejarte vivir tu vida. Vamos a dejar que vuelva alg煤n tipo de normalidad.

Est谩s viendo a Escandinavia hablando de eliminar por completo los pasaportes de vacunas. Entonces, es interesante ver que algunos pa铆ses usan ese idioma. Pero creo que hay que tener mucho cuidado porque mientras hablan de hacer esto, est谩n dando paso a sistemas de identidad digital, que van a ser a una escala mucho mayor que los pasaportes de vacunas鈥

Est谩n instituyendo una identidad digital que permitir谩 no solo este tipo de control de su estado de vacunas e inyecciones experimentales, sino tambi茅n el control de sus registros de impuestos, el control de sus registros de empleo鈥 E incluir谩n鈥 su estado de vacunas. Entonces, es extremadamente falso el menaje que est谩n dando. Creo que est谩n enga帽ando a sus poblaciones de una manera muy oscura鈥

Todas estas cosas est谩n sucediendo, pero el 煤ltimo paso es probablemente las monedas digitales del banco central, que probablemente se incorporar谩n en los pr贸ximos tres a cinco a帽os.

El presidente del Banco de Pagos Internacionales, Agust铆n Carstens, quien fuera presidente del Banco de M茅xico, dijo abiertamente que lo maravilloso de las monedas digitales del banco central es que les permite rastrear todo lo que haces. Nick Corbishley

Agustin Carstens 鈥淎bsolute Control鈥 Of Your Money Via Central Bank Digital Currencies, Colabore con nosotros para que podamos subtitular este video, Gracias,

Lo que no dijo es que les permite desactivar una cuenta. Les permite evitar que las personas puedan realizar transacciones como pas贸 recientemente en Canad谩 con los camioneros que demostraron contra las medidas de Trudeau. As铆 que s铆, la gente no se da cuenta de c贸mo se est谩 construyendo esta red de control, poco a poco, pieza por pieza, pero deben comenzar a prestar atenci贸n antes de que sea demasiado tarde鈥. Nick Corbishley

Est谩n construyendo un sistema de cr茅dito social

El objetivo final de la falsa pandemia, copiar el r茅gimen de China. Buscan eliminar disidencia con una identidad digital integral, con datos de salud, estado de vacunaci贸n, datos bancarios y conducta, como el modelo chino. https://www.bitchute.com/video/oDMG3pKFXmO5/

A estas alturas, muchos est谩n familiarizados con el sistema de cr茅dito social en China, o al menos han o铆do hablar de 茅l. 驴C贸mo se compara o relaciona este sistema con los pasaportes de vacunas y las identificaciones digitales?

鈥淐reo que el sistema de cr茅dito social en China es, hasta cierto punto, una plantilla. Es donde los gobiernos probablemente quieren imitar. Les gustar铆a poder usar las nuevas tecnolog铆as que tenemos para empujar a las personas a tipos de comportamientos establecidos como correctos sin tener que usar lo castigos cl谩sicos.

Pueden recompensar a las personas por hacer las cosas correctas, o puede darles un peque帽o azote digital de vez en cuando, cuando est谩n haciendo las cosas incorrectas. Es hacia ah铆 donde China est谩 liderando el camino.

Las ambiciones de China con el sistema de cr茅dito social crediticio son esencialmente ilimitadas (quieren un control total), todav铆a no han llegado a su ideal.

Todav铆a est谩n ejecutando bastantes planes piloto. Por lo tanto, depende de d贸nde se encuentre en China, la medida en que est茅 expuesto a este tipo de sistema, d贸nde obtenga puntos por buen comportamiento y d贸nde obtenga puntos deducidos por mal comportamiento.

Pero el modelo inicial est谩 ah铆. Tambi茅n tienes empresas como Ant Financial y Tencent. Estos son los equivalentes de Google, Facebook, lo que sea, que ejecutan sus propios esquemas de cr茅ditos sociales dentro de su propios peque帽os universos. Entonces, es una situaci贸n muy compleja en China. A煤n les falta llegar a donde quieren pero la intenci贸n, la ambici贸n de control total, es enorme.

Dir铆a que definitivamente estamos viendo ejemplos de este comienzo para Occidente. Estamos viendo a los bancos hablar sobre el uso de nuestro comportamiento en las redes sociales para determinar nuestro puntaje crediticio, que es muy similar a lo que est谩n haciendo en China. Ya existen los medios, y claramente existe un deseo de avanzar en esa direcci贸n鈥. Nick Corbishley

La unidad es el desaf铆o de nuestra vida

El desaf铆o al que nos enfrentamos ahora es que, para tener alguna posibilidad de evitar este cuadro de control, necesitamos estar unidos. El problema es que muchos simplemente no pueden ver los peligros. La mayor铆a de las personas menores de 30 a帽os est谩n acostumbradas a hacer casi todo en sus tel茅fonos, y la conveniencia de las identificaciones digitales y la banca digital es atractiva.

Organizaciones como el Foro Econ贸mico Mundial y muchos de los bancos centrales que est谩n impulsando el despliegue de esta red de control tambi茅n intentar谩n hacer que sea imposible o casi imposible vivir sin una identificaci贸n digital y monedas digitales del banco central, CBDC. Ya hemos visto a l铆deres decir, en voz alta, que su objetivo es hacer la vida lo m谩s dif铆cil e inconveniente posible para cualquiera que no tenga un pasaporte de vacunas. Har谩n lo mismo con las identificaciones digitales y las CBDC.

鈥淯no de los mejores ejemplos es Italia鈥, dice Corbishley. 鈥淪i quieres ver un pa铆s que realmente haya entrado en sexta marcha con los pasaportes de vacunas, es Italia. Han dicho: 鈥楳ira, si no tienes este documento, no puedes trabajar. No puedes subirte a un autob煤s y cruzar la ciudad. No se puede subir al metro. No se puede acceder a locales comerciales que no sean supermercados, farmacias, gasolineras y tiendas de animales.鈥

B谩sicamente has cerrado, reducido la existencia a una tan limitada, que la mayor铆a de la gente termina diciendo: 鈥楨st谩 bien, hag谩moslo鈥. No tengo alternativa. No voy a sobrevivir de esta manera.

Si tienes una hipoteca y tus finanzas ya est谩n ajustadas, y tu gobierno te dice que no vas a poder trabajar, la mayor铆a de la gente se derrumba, 鈥 Nick Corbishley

C贸mo prepararse para lo inevitable

Si bien la situaci贸n es sombr铆a y grave, Corbishley no cree que los pasaportes de vacunas, las identificaciones digitales y las CBDC sean inevitables. 鈥淐reo que estamos en medio de una gran batalla鈥, dice.

Creo que habr谩 esta creaci贸n de una comunidad paralela, una sociedad paralela, donde las personas puedan funcionar. Estamos viendo se帽ales de que el trueque comienza a tener lugar dentro de una comunidad como esa en Italia. Est谩n sobreviviendo lo mejor que pueden, y estamos hablando de millones de personas que no se han derrumbado. Todav铆a no han cedido. Nick Corbishley

La pregunta es, 驴c贸mo podemos ganar cuando todas las cartas parecen estar en nuestra contra?

Creo que estamos en medio de lo que solo puede describirse como una batalla existencial. Si perdemos esta batalla, puede ser muy dif铆cil, como individuos, protegernos porque el grado de control que tendr谩n sobre nosotros va a ser enorme.

Eso me da cierta cantidad de esperanza. Creo que el hecho de que la gente se haya cansado de las restricciones significa que el gobierno tiene que, hasta cierto punto, reconsiderar, pero al mismo tiempo, est谩n impulsando las identificaciones digitales.

Creo que esto es lo que es realmente importante que la gente entienda. Mientras dicen: 鈥榁amos a abandonar los pasaportes de vacunas鈥, en la mayor铆a de los pa铆ses donde dicen esto, ese no es el caso. En el Reino Unido, no han hecho eso. Simplemente han pasado de un pasaporte de vacunaci贸n obligatorio a un pasaporte de vacunaci贸n voluntario.

Tienes pasaportes de vacunas muy en uso para viajes internacionales. Entonces, si eres brit谩nico, quieres viajar a Europa continental, si no tienes tu pasaporte de vacunas, no podr谩s ir al continente. Es lo mismo si eres europeo y quieres ir a los EE. UU.

Por lo tanto, est谩n sucediendo tantas cosas que es dif铆cil hacer un seguimiento. Eso viene de alguien que pasa la mayor parte de su d铆a tratando de hacer un seguimiento de estas cosas. Si usted es alguien que tiene un trabajo de 9 a 5 y llega a casa y tiene tres hijos que cuidar, ser谩 mucho m谩s dif铆cil mantenerse al tanto de estos desarrollos.

Tengo cierta esperanza de que no hayan ganado todav铆a. Pero es una inmensa cantidad de poder lo que tienen. Hablamos de organizaciones como el Foro Econ贸mico Mundial, que representa a cientos de las empresas m谩s poderosas del planeta.

Entonces, va a ser una gran batalla, y ellos tienen la mayor铆a de las ventajas en esta batalla. Pero creo que lo que est谩 sucediendo en Canad谩 sugiere que se puede formar una resistencia. Creo que la resistencia est谩 creciendo en Alemania. Ciertamente est谩 creciendo en Austria. El gobierno ha quitado el mandato de vacuna obligatoria o multas鈥.

Esperar colapso econ贸mico

Tambi茅n hay que considerar los crecientes riesgos econ贸micos, a nivel mundial. Los bancos centrales de todo el mundo se han arrinconado y no pueden salir. Es casi seguro que veremos otra crisis financiera. Es s贸lo una cuesti贸n de cu谩ndo.

Ya hay evidencia clara de que estamos en las primeras etapas del colapso econ贸mico, y ese es un problema paralelo que debe tenerse en cuenta al intentar predecir lo que podr铆a suceder con las identificaciones digitales y las CBDC, ya que todas est谩n conectadas. Para prepararse para un colapso econ贸mico inevitable, sugerir铆a centrarse en mejorar su resiliencia a nivel local.

鈥淐reo que la comunidad es esencial鈥, dice Corbishley. 鈥淭ener personas que tienen una mentalidad similar, una cosmovisi贸n similar, personas con las que definitivamente puedes contar鈥

La resiliencia va a ser muy dura. Como resultado de los cierres, las peque帽as empresas se encuentran en una situaci贸n grave. Tuvieron que asumir enormes cantidades de deuda solo para capear los bloqueos鈥 No hay duda de que las grandes empresas tienen un acceso mucho m谩s f谩cil a deuda barata que las peque帽as empresas鈥

Esto es tr谩gico porque las peque帽as empresas son un pilar fundamental de la comunidad. Son una parte fundamental de la econom铆a global y, lo que es m谩s importante, las peque帽as empresas est谩n dirigidas por personas independientes. Si comenzamos a ver una eliminaci贸n masiva de peque帽as empresas, entonces veremos menos independencia y m谩s dependencia. Entonces, esa es un 谩rea que me preocupa profundamente鈥

Creo que lo m谩s importante y lo m谩s dif铆cil es mantener nuestra humanidad. Creo que eso es fundamental y por eso tener una comunidad a tu alrededor que te quiere y te quiere es absolutamente esencial para sobrevivir a esto. No creo que se pueda ser una isla y superar lo que se viene.

Otra cosa que sugerir铆a, si tiene inversiones, es diversificar tanto como sea posible; probablemente no sea lo mejor tener todo su dinero en un banco, y especialmente no en un solo banco鈥 Nick Corbishley

Entonces, para terminar, lo mejor que se puede hacer en este momento es informarse sobre el plan de control digital inminente, compartir informaci贸n, resistir y oponerse a todos y cada uno de los intentos de implementar pasaportes de vacunas o identificaciones digitales, defender la libertad, construir comunidad y prep谩rese para el deterioro de las condiciones econ贸micas diversificando las inversiones.

