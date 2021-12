–

Me apunto al pasaporte, si es pa entrar ahí

La Junta de Andalucía ya ha sacado la Orden que exige el Pasaporte COVID para entrar en locales de ocio, etc (1). Inmediatamente la página web de descarga se ha colapsado –según la prensa–, y la ciudadanía se las ve negras para lograr el papelito. Ya lo arreglarán, como todo el en Sur. Según la Junta, el pasaporte “podría” mitigar la difusión de los contagios…

Pero como resulta que se ha demostrado, por los brotes que han tenido sanitarios en cenas de Navidad, que con tres vacunas puestas y con test negativo (2), el estar vacunado al completo, ni te impide el contagio, ni que contagies… ¿De qué vale un papel que lo único que dice, es que estás vacunado?

Bueno, está más que claro que no se trata más que de otra medida coercitiva, para que quienes van con retraso se vacunen. Ahora bien, recordad que se jartaron de decir que bastaba con un 70% de población vacunada para que la pandemia se contuviera. Luego dijeron que el 80%. Luego que si vacunar a los niños… Pues con unas cifras de vacunación que dice la Junta, a día de hoy, que el 92,4% de los mayores de 12 años tiene la “pauta completa”, y el 85,3% de los mayores de 5 años tiene la “pauta completa” (3)… ¿Cómo podría el papelote ese parar la pandemia? En mi opinión, no es más que otra gilipollez seguidista de los gobiernos del Estado, de las políticas austriacas y centroeuropeas de nula eficacia, que intentan de alguna manera restringir la movilidad sin tener que llegar al confinamiento total y al Estado de Excepción (el de alarma fue declarado por el Constitucional como no válido para confinar a la peña). Pues ahí vamos.

Lo más gracioso de este asunto es lo siguiente –en mi modesta opinión–: hace unos días los Tribunales tumbaron una Orden similar de la Junta (4). Los jueces explicaban a los políticos que tal como estaba redactada dicha Orden, iban a tener que exigir el pasaporte a los trabajadores para entrar a trabajar en restaurantes, hoteles, museos, discotecas, locales tumultuosos, etc. Y como resulta que no se puede obligar a nadie a vacunarse para poder trabajar, le pedían a la Junta que corrigiesen ese detalle. Una vez resuelta esa formalidad, ya los trabajadores podrán trabajar sin vacuna, dándose tal vez la deliciosa paradoja, de que un extranjero sin papeles no vacunado sin seguridad social, que trabaje de camarero o camarera, podrá solicitar a un cliente el DNI para ver si coincide su foto y nombre con la del Pasaporte COVID. No digamos ya si intentas entrar en un invernadero de Huelva. No me digáis que no es divertido y surrealista.

Luego, aparte, está el otro efecto del pasaporte COVID: que las farmacéuticas venderán más vacunas, sin que se produzca la esperanza del Consejero de Salud del “podría servir para mitigar la transmisión de la pandemia”. Con lo cual el negocio de transferencia de dinero público a empresas farmacéuticas que son propiedad de fondos de inversión, y que dominan medios de comunicación, laboratorios, ensayos clínicos y qué sé yo cuántas cosas, harán su agosto sin necesidad de salvar la Navidad. Propongo para sumarme al esfuerzo colectivo, vacunar también a los cadáveres con tres dosis de lo que haiga farta.

Son paradojas que nos ofrece el último invento de la superioridad, que se resumen en “hagamos algo, que parezca útil y sea espectacularmente autoritario, aunque sea otra cagada” (5). Que por algo el que manda, tiene que dar los palos (6).

