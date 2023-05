–

Space Invaders es una novela breve, punzante. Quizá por eso, igual que un relámpago, deja en el cuerpo además el temblor: el gruñido de la historia de este continente regido por gobiernos dictatoriales. Igual, la novela de Nona Fernández Silanes se sobrepone al dolor, y plantea la hipótesis del sueño como una extensión y complementariedad de la memoria. Como si los sueños asistieran, en alguna medida, a nuestra capacidad cognitiva para alumbrar lo ominoso o para poder darle algún sentido, aunque sea entre penumbras. Lo interesante es que todo esto es eco, el eco de lo que Silanes cuenta, porque en el texto prevalece la inocencia, las iniciaciones propias en el pasaje de la infancia a la preadolescencia. Y líneas que retratan el tiempo escolarizado, el cuidado de las formas y las normas requeridas, la obediencia, la religión; insignias y ritos impuestos por un orden que sirve a quienes lo administran. La novela es dedicada a Estrella González J., una ex compañera de la autora que, de un día para otro, dejó de ir a la escuela. Mediante una polifonía bien tramada carga una situación hasta estallarla, pero antes habilita un espacio para recrear con correspondencias y situaciones escolares y domésticas, un universo en el que avanza firme por una cornisa desde la cual se asoma a hechos de un dolor común. Por Andrés Manrique para ANRed.

El título de la novela señala el videojuego que se importó a occidente con ese nombre a principios de los ochenta. Fue de los primeros cuyo objetivo era destruir al enemigo. Uno de los primeros de tiros. Cada jugador piloteaba una nave con la que tenía que disparar sin parar. El botón que lanzaba la munición era de color rojo, y había que apretarlo repetidamente a altísima velocidad para que las olas de marcianos no te pasaran por encima. La historia traducida decía que era una invasión a la Tierra. Después de jugar un rato, no sólo la mano quedaba acalambrada.

El juego (describe Wikipedia) fue una mezcla entre la adaptación del Space Monsters y un sueño que Nishikado, su creador japonés, tuvo sobre unos estudiantes nipones que los atacaban criaturas alienígenas mientras esperan la llegada de Papá Noel. En las primeras páginas de la novela de Silanes dice: “en los sueños, lo mismo que en los recuerdos, no puede ni debe haber consenso posible.”

La novela, también estructurada como el videojuego, en lugar de capítulos tiene tres vidas y un final titulado Game Over, subcapituladas todas las partes internamente. Y el diseño de tapa (edición de Eterna Cadencia) verde casi fluorescente, remite al color del fósforo en monitores de los ochenta. Y mirándole bien el verde ese también es un poco el tono general del sueño/ recuerdo lúcido que reconstruye.

El gran hallazgo de la autora es haber circunscripto el universo de la novela a lo que vive un grupo de alumnos de la escuela primaria. El contexto histórico será referido y dependerá del lector si quiere o no reponer. Porque no es tanto lo explícito, salvo en el momento en que relata como una noticia el degüello de los tres militantes, en manos de los carabineros. Pero no hay morbo ni trama policial, el miedo a expresarse es lo que está encriptado. Un miedo que se respira en clases:

Que se abre la puerta, que buenos días niños, que vamos a pasar la lista, que Acosta, que Bustamante, que Donoso, que bla bla bla. Que abran sus libros en la página 32. Que profesor, que antes de empezar queremos hacerle una pregunta. Que qué pregunta quieren hacer. Que qué es meterse en política. Que qué edad hay que tener para poder hacerlo. Que silencio. Que el profesor mira desconcertado. Que silencio. Que se demora un rato antes de responder. Que silencio. Que Fuenzalida sueña con él, con ese silencio instalado en la sala, que ella puede sentirlo lo mismo que nuestras voces. Que silencio. Que nadie habla esta vez, que no cruje ni un banco, ni un papel. Que niños, contesta el profesor de matemáticas, que esta es la clase de matemáticas y que al colegio se viene a estudiar, no a hablar leseras (estupideces).

Space Invaders es una oblicua denuncia de lo que vivieron todos los nacidos en la década del setenta. De los hechos de violencia extrema que hemos atestiguado más directa o indirectamente, como el que en este caso la autora pone sobre el tapete: Caso Degollados en Chile. Ese fue el título que la prensa le dio al triple homicidio bajo la dictadura de Pinochet (1973-1990). Uno más y feroz, de los tantos crímenes de lesa humanidad cometidos bajo ese régimen. La fecha de este lado, además llama la atención, porque en abril de 1985, pocos días después de que Guillermo González Betancourt, Alejandro Sáez Mardones y Claudio Salazar degollaran a tres militantes y los tiraran en un erial en Chile, en la Argentina se iniciaría El Juicio a las Juntas, que 8 meses más tarde condenaría a los máximos comandantes de las Fuerzas Armadas argentinas.

La delicada mirada posada en los uniformes, la ubicación del escudo del liceo, el color de las prendas y del auto del tío de González, el momento de pasar lista para constatar los presentes, la formación en el patio, la oración a la Virgen del Carmen (Patrona del Mar, de las Fuerzas Armadas, de la Policía y del Ejército), el canto a coro del himno nacional en el patio de un liceo sobre la avenida Matta y el silencio, sofocan de nuevo, tal y como se sufrió en todas las instituciones de aquella época:

Tomamos distancia, ponemos el brazo derecho en el hombro del compañero de adelante para marcar el espacio justo entre cada uno. Nuestro uniforme bien puesto. El último botón de la camisa abrochado, la corbata anudada, el jumper oscuro debajo de la rodilla, las calcetas azules arriba, los pantalones perfectamente planchados, la insignia del Liceo zurcida en el pecho, a la altura correcta, sin hilachas colgando, los zapatos recién lustrados. Un paso adelante, otro, y otro más. Vamos marchando, dejando atrás el Liceo, extraviándonos entre edificios, micros, autos, oficinistas, vendedores ambulantes y mendigos.

Nona Fernández Silanes sabe que la potencia radica más que en lo que se cuenta, en lo que se resquebraja y abre por debajo: el modo en que el fuera de escena multiplica e intensifica lo que se mantiene a la sombra. La dedicatoria a Estrella González J., su ex compañera del liceo, pone además sobre la mesa la necesidad de preguntarnos sobre los feminicidios tanto y tantas veces como lo que tarden en dejar de cometerse. Y sobre cómo la legitimación de la violencia lleva a la destrucción y a la muerte.

Space Invaders pone de relieve hechos del pasado que no deben olvidarse ni perdonarse, pero sobre todo que no tienen que repetirse, y crímenes contra los que debemos seguir luchando. Y todo, desde su grupo en la primaria.

