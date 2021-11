–

por Giorgio Agamben

Como ocurre siempre que se instaura un r茅gimen desp贸tico de emergencia y las garant铆as constitucionales quedan suspendidas, el resultado es 鈥昪omo ocurriera con los jud铆os bajo el fascismo鈥 la discriminaci贸n de una categor铆a de hombres, que se convierten autom谩ticamente en ciudadanos de segunda clase. Este es el objetivo de la creaci贸n del llamado en Italia 芦green pass禄, 芦pase sanitario禄 en Francia o 芦pasaporte sanitario禄 en Espa帽a. Que se trata de una discriminaci贸n basada en convicciones personales, y no en una certeza cient铆fica objetiva, lo demuestra el hecho de que en los c铆rculos cient铆ficos se sigue debatiendo sobre la seguridad y la eficacia de las vacunas, que, seg煤n la opini贸n de m茅dicos y cient铆ficos a los que no hay raz贸n para ignorar, fueron producidas de forma precipitada y sin una fase de experimentaci贸n adecuada.

A pesar de ello, todos aquellos que se aferren a su libre y fundada convicci贸n y se nieguen a vacunarse ser谩n excluidos de la vida social. El hecho de que la vacuna se convierta de este modo en una especie de s铆mbolo pol铆tico-religioso cuyo fin es discriminar a los ciudadanos queda patente en la irresponsable declaraci贸n de un pol铆tico que, refiri茅ndose a quienes no se vacunan, dijo, sin ser consciente de estar utilizando una jerga fascista: 芦los purgaremos con el pasaporte sanitario禄. El 芦pasaporte sanitario禄 o green pass convierte a los que carezcan de 茅l en portadores de virtuales estrellas amarillas.

Se trata de un hecho cuya gravedad pol铆tica no se puede desde帽ar. 驴En qu茅 se convierte un pa铆s en cuyo seno se acaba creando una clase discriminada? 驴C贸mo se puede aceptar convivir con ciudadanos de segunda clase? La necesidad de discriminar es tan antigua como la propia sociedad, y no cabe duda de que ciertas formas de discriminaci贸n ya estaban presentes incluso en nuestras sociedades llamadas democr谩ticas; pero que estas discriminaciones sean de facto sancionadas por la ley constituye una barbarie que no podemos aceptar.

En los p谩rrafos precedentes hemos mostrado la injusta discriminaci贸n de una clase de ciudadanos excluidos de la vida social normal, discriminaci贸n derivada de la introducci贸n del llamado green pass o pasaporte sanitario. Esta discriminaci贸n es una consecuencia necesaria y calculada, pero no es el objetivo principal de la introducci贸n del pasaporte sanitario, que no est谩 dirigido a los ciudadanos excluidos, sino a toda la poblaci贸n que posea dicho pasaporte sanitario.

En realidad, el objetivo de los gobiernos es instaurar, mediante el pase sanitario, un control minucioso e incondicional sobre todo movimiento de los ciudadanos, de modo casi id茅ntico al pasaporte interno que deb铆a tener todo ciudadano para poder desplazarse de una ciudad a otra en el r茅gimen sovi茅tico. En este caso, sin embargo, el control es a煤n m谩s absoluto, porque afecta a cualquier movimiento del ciudadano, que tendr谩 que mostrar su pasaporte sanitario en cada uno de sus pasos, incluso para ir al cine, asistir a un concierto o sentarse a la mesa de un restaurante.

Parad贸jicamente, el ciudadano que no posea el pasaporte sanitario ser谩 m谩s libre que aquel que lo posea, y deber铆a ser la propia masa de ciudadanos con pasaporte sanitario la que habr铆a de protestar y rebelarse, ya que a partir de ahora ser谩n censados, vigilados y controlados hasta un grado que carece de precedentes incluso en los reg铆menes m谩s totalitarios. Resulta significativo que China haya anunciado que mantendr谩 sus sistemas de rastreamiento y control incluso despu茅s de que la pandemia haya terminado. Como ya deber铆a ser evidente, en el green pass lo que est谩 en juego no es la salud, sino el control de la poblaci贸n, y tarde o temprano hasta los ciudadanos con pasaporte sanitario tendr谩n la oportunidad de comprenderlo, mal que les pese.

Giorgio Agamben (1943) es un fil贸sofo y jurista italiano, autor de innumerables libros como Estado de excepci贸n, Homo Sacer, El poder soberano y la vida desnuda, etc. Se ha mostrado muy cr铆tico con la gesti贸n de la crisis del coronavirus, y en su libro La epidemia como pol铆tica (julio, 2020) expone sus reflexiones al respecto.