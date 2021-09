–

Hoy nadie duda que las elecciones del domingo fueron un cachetazo generalizado al Gobierno en todas las l铆neas. Los resultados fueron tan sorpresivos que el oficialismo perdi贸 en 17 provincias, incluso en algunas que no preve铆a, donde lo alarmante fue el golpe en la provincia de Buenos Aires. Mientras, el voto castigo se canaliz贸 por una vuelta 鈥渁l otro lado de la grieta鈥, con una afluencia de votos al fen贸meno Milei en la Ciudad de Buenos Aires, en una consolidaci贸n con la tercera fuerza nacional al Frente de Izquierda Unidad (FITU) y en un crecimiento del voto en blanco, el voto impugnado y de abstencionismo electoral. Con la derrota tambi茅n comenzaron a caer las primeras cr铆ticas desde adentro del Frente de Todos y resonaron los recuerdos de los constantes repliegues del Gobierno. Por ANRed.

El Frente de Todos (FdT) se derrumb贸 por inacci贸n pol铆tica propia. 芦Tibio禄 y 芦cobarde禄 fueron los adjetivos que volvieron a escucharse entre las propias filas contra Alberto Fern谩ndez. En el desaliento de la derrota electoral con una crisis econ贸mica que arrastra un 49% de pobreza y un 13% de desocupaci贸n vinieron los recuerdos de la marcha atr谩s contra la cerealera Vicent铆n. 鈥淐uando yo miro para atr谩s y veo qu茅 hice mal, yo me equivoqu茅 con el tema de Vicent铆n, porque cre铆 que la situaci贸n estaba mucho m谩s asumida. Pens茅 que todos iban a salir a festejar porque est谩bamos recuperando una empresa important铆sima. Pero no pas贸: todos se pusieron a acusarme de cosas horribles鈥, dec铆a el Presidente, mientras gozaba de una considerable aprobaci贸n en la opini贸n p煤blica. El grupo Vicent铆n, entre otras estafas, estaba acusado de desviar fondos por 400 millones de d贸lares del Estado argentino otorgados por la gesti贸n Macri.

鈥淎lberto nunca dej贸 de ser aquel mediador que supo lidiar en el 2008 entre la Mesa de Enlace y el Gobierno. Hoy el castigo viene por todos los flancos鈥, comentan militantes kirchneristas en el conurbano. El domingo sus votantes m谩s f茅rreos concurrieron a las urnas con los labios apretados rechazando candidatos que entraron por la ventana y una campa帽a pol铆tica que sigui贸 el ritmo de la frivolidad medi谩tica. Mientras, la crisis econ贸mica hizo estragos con cualquier discurso de seguir apostando a un gobierno inm贸vil.

Ante la contundencia de los resultados Alberto expres贸 desde el escenario: 鈥Algo no hemos hecho bien para que la gente no nos acompa帽e. Todos los que estamos aqu铆 escuchamos, de los errores aprendemos. Hay una demanda que no habremos satisfecho. A partir de ma帽ana vamos a resolver el problema que la gente nos plantea. La campa帽a acaba de empezar y en noviembre tenemos que ganarla. Vamos a corregir lo que se hizo mal o lo que no se haya hecho. No podemos volver atr谩s. Sabiendo que en ese mensaje hay demandas insatisfechas y reclamos por errores cometidos鈥, dijo Fern谩ndez cerca de la medianoche junto a Cristina Kirchner, Sergio Massa, Axel Kicillof y M谩ximo Kirchner.

La bronca se cristaliz贸 en los n煤meros que dieron a Cambiemos el triunfo generalizado con 38,29% de los votos por encima del Frente de Todos y con una llamativa victoria en la provincia de Buenos Aires, en donde sum贸 un 7,25% de votos respecto a las PASO de hace dos a帽os atr谩s ante la p茅rdida del FdT de un 15,27%. Otra de las sorpresas fueron los casi 14% que obtuvo en la Ciudad de Buenos Aires Javier Milei en la boleta de La Libertad Avanza y los casi 5% a nivel nacional que logr贸 el Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad (FITU), con resultados excepcionales en Jujuy por encima del 23% , en Neuqu茅n de casi un 8%, Mendoza casi un 5% y en Chubut un 9.4%. Con respecto al rechazo electoral, el descontento se traslad贸 a un 67% de participaci贸n del padr贸n total, algunos puntos por debajo de las 煤ltimas PASO del 2015 que hab铆an arrojado un 75%. La tendencia no fue tan marcada como en las recientes elecciones en Salta, Misiones y Corrientes. El voto en blanco alcanz贸 el 4%.

Juan Grabois, uno de los dirigentes de la Confederaci贸n de Trabajadores de la Econom铆a Popular (CTEP), manifest贸 que 鈥渆l Gobierno tiene que tomar consciencia de que las cosas est谩n mal鈥, y agreg贸 que 鈥渘o hay una sinton铆a del Ejecutivo ante esta cat谩strofe social鈥 .

En entrevista con Somos Radio dijo que 鈥渢iene que haber un cambio de rumbo, m谩s all谩 de los resultados electorales, el contrato que se firm贸 con el pueblo en 2019 no era 茅ste鈥, en alusi贸n a las reciente derrota en las PASO. Y sobre la conducci贸n del gobierno coment贸: 鈥hay un gabinete que no funciona. Los ministros no se hablan entre s铆, incluso en situaciones cr铆ticas鈥.

En cuanto al fen贸meno del auge de la ultraderecha libertaria, Grabois expres贸: 鈥Dejarse de joder con la frivolidad. En la Villa 31, Milei sac贸 el 15% de los votos. Yo conozco el barrio, no son libertarios los compa帽eros de ah铆. Lo que pasa que ven un tipo que grita, que pone cara de enojado y empatiza con todos los que est谩n enojados. Entonces, es una alternativa atractiva, m谩s all谩 del contenido, por la forma. Forma que contrasta con cierta frivolidad y mirada porte帽o c茅ntrica鈥.

Tambi茅n en redes sociales, Grabois, propuso cinco medidas para ganar las elecciones de t茅rmino medio del 14 de noviembre: 鈥Salario Universal de Reconstrucci贸n (SUR), reducci贸n de cargas a las PyME, posibilidad para cada familia de comprar un lote, baja de dietas 30% jueces y funcionarios, mano dura con los monopolios formadores de precios. As铆, ganamos鈥.

Por su parte, el precandidato a diputado nacional y Secretario General de la CTA, Hugo Yasky, sali贸 a comentar en entrevistas y por sus redes sociales: 鈥渢enemos que tener un gobierno que sea digno del mandato que nos dio la gente. Nosotros somos peronistas, kirchneristas, justicialistas. No vinimos a administrar la crisis, vinimos a resolverlas鈥, cuestionando la pasividad del gobierno. Tambi茅n manifest贸 la falta de iniciativa para combatir la crisis econ贸mica y la escalada en los precios: 鈥cuando la pobreza y el aumento de precios arrinconan a millones de compatriotas, al voto bronca no hay c贸mo pararlo. A partir de hoy, tolerancia cero con los especuladores y los formadores de precios. En nuestro gobierno, el super谩vit fiscal no puede ser un islote en un mar de pobreza. Los mismos que fogonearon el aumento de los precios, hoy festejan la suba de las acciones argentinas en Wall Street por la derrota del Frente de Todos鈥, remarc贸 y concluy贸: 鈥渆speculan con el hambre 鈥 caldo de cultivo del voto bronca 鈥 para seguir sacando provecho de la desigualdad. Si queremos ganar, se les tiene que acabar la fiesta鈥.

En tanto, el intendente de Ensenada, Mario Secco, tambi茅n se sum贸 a las cr铆ticas. 鈥Cuando queremos esconder el kirchnerismo no nos va bien. Cuando el kirchnerismo se pone en valor se gana鈥, dijo y agreg贸: 鈥淐uando Cristina se puso al frente de la campa帽a pudimos recuperar la Provincia, el pa铆s y municipios que hab铆amos perdidos鈥.

Mientras, el pol茅mico dirigente piquetero Luis D麓Elia apunt贸 en sus redes sociales contra La C谩mpora: 鈥淎 los mariscales de la derrota les digo: 驴si gan谩bamos era m茅rito de @CFKArgentina y si perd铆amos era responsabilidad de @alferdez?. Nos llevaron a listas 煤nicas a patadas en el culo. La C谩mpora debe terminar su hegemon铆a sectaria y excluyente. Hay hambre en los barrios pobres鈥.

El duro golpe de las PASO a la unidad peronista deja al FdT con las heridas abiertas y expuestas de cara a la sociedad, con una acumulaci贸n de autocr铆ticas y se帽alamientos internos que promete seguir. 芦A partir de ma帽ana vamos a resolver el problema que la gente nos plantea禄, prometi贸 Alberto. La inc贸gnita es: 驴qu茅 har谩 el gobierno para revertir los resultados en noviembre? El tiempo dir谩.