De parte de ANRed March 22, 2021 76 puntos de vista

鈥淓ntraron sin orden judicial mientras dorm铆amos y rompieron todo鈥, expresaron vecinos del asentamiento, al tiempo que aseguran que 鈥渉ubo una represi贸n, donde se llevaron a varias personas detenidas鈥. Cerca de las seis de la ma帽ana, varias dotaciones de la Polic铆a de R铆o Negro y del grupo especial COER arribaron a la ocupaci贸n de tierras 鈥淎lma Fuerte鈥, ubicada detr谩s de la Av铆cola Paso C贸rdoba, y desalojaron a cerca de 20 personas que estaban en el lugar. Por Medios del Aire.

鈥淓ntraron sin orden judicial mientras dorm铆amos y rompieron todo鈥 expres贸 uno de los referentes de la toma a Medios del Aire, quien cont贸 que 鈥渉ubo una represi贸n, donde se llevaron a varias personas detenidas. Hab铆a mujeres con ni帽os鈥. El asentamiento 鈥淎lma Fuerte鈥 se conform贸 hace unas tres semanas, el pasado 5 de marzo, cuando unas 60 familias, apremiados por la creciente emergencia habitacional, decidieron instalarse en las tierras detr谩s de la Av铆cola Paso C贸rdoba, en Roca.

Desde un principio, tom贸 intervenci贸n el fiscal Ricardo Romero, quien amenaz贸 amenaz贸 a los ocupantes con que 芦si es necesario sacarlos con violencia, los vamos a sacar禄. Romero indic贸 que no se ha efectuado formulaci贸n de cargos por lo que no hubo orden de desalojo. 鈥淪铆 se pidi贸 a la Polic铆a que se identifique y la substanciaci贸n de causa judicial en tr谩mite, pero los ocupantes se declararon en estado de rebeld铆a y no quer铆an identificarse鈥, explic贸. Por su parte, el propietario de la chacra en Paso C贸rdoba, Santiago Divina, asegur贸 a Medios del Aire que 鈥渁l principio eran dos hect谩reas, ahora son cuatro las que me tomaron. Cada vez est谩n m谩s cerca de mi casa鈥.

Agreg贸 que 鈥渕e devastaron la producci贸n de choclos. Adem谩s, ten铆amos preparada la tierra para alfalfa y qued贸 destrozado鈥, agreg贸. Mientras tanto, el referente de los ocupantes de los terrenos indic贸 que 鈥減ara el gobierno vale m谩s un choclo que una persona. Llegaron a la madrugada y nos tiraron todo. Hab铆amos armado varios ranchitos y nos rompieron todo鈥.

Ahora, vecinos y vecinas de 鈥淎lma Fuerte鈥 realizan un corte de ruta sobre el puente de Paso C贸rdoba para exigir que suelten a las y los detenidos que se llev贸 la polic铆a.