De parte de ANRed May 30, 2021 58 puntos de vista

En el D铆a de la Higiene Menstrual analizamos los efectos de las barreras a la hora de acceder a la gesti贸n menstrual y las pol铆ticas p煤blicas en marcha. Por EL Grito del Sur

Adem谩s del D铆a Mundial de la Acci贸n por la Salud de las Mujeres, 28 de mayo se considera el D铆a Internacional de la Higiene Menstrual. Esta efem茅ride, impulsada por la ONG WASH United, busca desmontar mitos, difundir informaci贸n y romper el tab煤 sobre un tema que, a pesar de los avances del feminismo, contin煤a estigmatizado.

Mientras las publicidades recurr铆an hasta hace poco al l铆quido azul para representar el sangrado, en Argentina hay 12.268.437 mujeres menstruantes (considerando la poblaci贸n entre 10 y 49 a帽os), sin tener en cuenta otras identidades como trans o no binaries que no fueron registradas como tales en el 煤ltimo censo del INDEC. Si bien el acto de menstruar es individual, existen factores colectivos que influyen en c贸mo se transita esta experiencia y tornan fundamental hablar de las consecuencias que tienen las barreras econ贸micas a la hora de gestionar la menstruaci贸n y acceder a productos de higiene menstrual.

En nuestro pa铆s, el costo de menstruar genera un gran impacto para las clases bajas. Seg煤n el reciente informe 鈥淛usticia menstrual. Igualdad de g茅nero y gesti贸n menstrual sostenible鈥 -realizado por la Direcci贸n Nacional de Econom铆a, Igualdad y G茅nero que encabeza Mercedes D鈥橝lessandro-, el costo de los Productos de Gesti贸n Menstrual (PHM) debe analizarse bajo tres par谩metros: aquellos que se encuentran dentro del paquete de Precios Cuidados, cuyo costo se estima en $1.933 anuales si se usan toallitas y $2.158 si se prefieren los tampones; los m谩s vendidos, que alcanzan los $3.228 y $4.327; y las opciones m谩s costosas, que oscilan entre los $7.873 y $5.739.

Estos n煤meros, de por s铆 alarmantes, empeoran si se los compara con los ingresos: para diciembre del 2020, un a帽o de los PHM englobados en Precios Cuidados representaba el 26% de la Canasta B谩sica Alimentaria ($7.340) y un poco m谩s de la mitad (52%) de la Asignaci贸n Universal por Hije ($3.717). Teniendo en cuenta que en el cuarto trimestre del 2020 el ingreso de una mujer del decil m谩s bajo rondaba los $4.021 mensuales, la gesti贸n menstrual de un a帽o equival铆a a la mitad de ese ingreso, siempre y cuando logre acceder a los productos subvencionados, lo cual se volvi贸 m谩s dif铆cil durante la pandemia.

Lejos de ser casos aislados, 1.912.298 mujeres de entre 10 y 49 a帽os se encuentran en los dos deciles m谩s bajos de ingresos y 3.114.323 son beneficiarias de la AUH (2.280.725 adultas y 833.598 ni帽as y adolescentes).

鈥淓l acceso a los productos de gesti贸n menstrual es un factor muy fuerte de desigualdad que est谩 completamente invisibilizado. Esto no solo implica lo econ贸mico, sino que adem谩s tiene un costo alt铆simo en la salud y en el ambiente. Hay estudios de la Universidad de La Plata que encontraron que el 85% de las toallitas y los tampones descartables conten铆an trazas de glifosato. Adem谩s son residuos pat贸genos, que pueden filtrarse y contaminar aguas subterr谩neas, arroyos y lagos, produciendo problemas graves de salud y generando un empeoramiento de la calidad de vida de las zonas aleda帽as, que suelen ser barrios vulnerables y con bajo acceso a los servicios de salud鈥, explica a El Grito del Sur Daniela Vilar, diputada nacional del Frente de Todos y autora del proyecto de ley para la creaci贸n de un Plan Nacional de Gesti贸n Menstrual Sustentable.

A pesar de ser de ser productos indispensables, al d铆a de hoy los PHM contin煤an gravados con el IVA, una medida regresiva que ya fue modificada en pa铆ses como Colombia, Kenya, Canad谩, India o Namibia, adem谩s de aquellos donde se redujeron otros impuestos. Este costo extra, lejos de la mirada machista que desprestigia o minimiza el problema, genera grandes perjuicios en la vida cotidiana de las personas menstruantes: seg煤n la Primera Encuesta de Gesti贸n Menstrual realizada por la Defensor铆a del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, un 70% de las encuestadas dijo haber modificado sus h谩bitos de gesti贸n menstrual por motivos econ贸micos y casi la mitad manifest贸 haber dejado de ir a la escuela o a la facultad (47,9%) por estar menstruando. 鈥淧ara pensar la gesti贸n menstrual hay que considerar que demanda acceso a agua limpia, instalaciones adecuadas, elementos seguros, lugar para la correcta eliminaci贸n de desechos, cuestiones que claramente no est谩n garantizadas en todos los casos鈥, agrega Vilar.

A partir del cambio de gobierno, con la creaci贸n del Ministerio de Mujeres, G茅neros y Diversidad y la Direcci贸n de Econom铆a, G茅nero e Igualdad, la agenda menstrual cobr贸 gran relevancia pol铆tica. Durante el 2020, diferentes organismos estatales pusieron en funcionamiento programas espec铆ficos, se invirtieron $2.868.359 pesos en la compra de 5.000 copas menstruales a trav茅s del Fondo de Poblaci贸n de las Naciones Unidas (UNFPA) y se realiz贸 el foro de 鈥淎cciones para alcanzar la Justicia Menstrual鈥, donde se congregaron m谩s de 100 funcionarias. Entre otras acciones significativas, el Ministerio de Seguridad desarroll贸 un Programa de Gesti贸n Menstrual para entregar copas menstruales y capacitar al personal femenino de las cuatro fuerzas federales (21.050 de un total de 94.397 agentes), mientras que en diciembre AySA acord贸 el pago mensual no remunerativo para gastos en PGM y el Ministerio de Desarrollo Productivo distingui贸 con el sello 鈥淏uen Dise帽o Argentino鈥 a tres copas menstruales.

Sin embargo, las organizaciones sociales aseguran que las pol铆ticas no deben quedar limitadas a la gesti贸n ya que, lejos de romper los mandatos, se puede recaer en nuevos. 鈥淣uestra red surge porque vemos que el tema de la menstruaci贸n estaba entrando en la agenda p煤blica del Gobierno pero no en los feminismos de base鈥, se帽ala a este medio Florencia Carbajal, integrante de Activismos Menstruales en Red (AMRED), un espacio que nuclea diez organizaciones de manera federal.

鈥淟a menstruaci贸n no es un tema exclusivamente econ贸mico porque la injusticia atraviesa la salud y el ambiente. Est谩 buen铆simo que el Estado pueda garantizar la accesibilidad a los productos de higiene menstrual, pero tambi茅n es necesario pensar en el orden del deseo y considerar el contexto -sugiere Carabajal-. Tal vez vas a un barrio a repartir copitas y las pibas no las quieren usar y eso es v谩lido鈥. 鈥淣o queremos que los planes de gesti贸n menstrual se limiten a dar licitaciones a empresas, cuando en realidad lo que se necesita es trabajar con las compa帽eras y armar procesos y referentes鈥, asegura la activista.

Desde AMRED est谩n organizando un posteazo masivo para este viernes a las 18 horas con el prop贸sito de visibilizar los diferentes ejes que abarca la gesti贸n menstrual. En ese contexto subrayan que es imprescindible tener una mirada global e interseccional, ya que en muchos casos las vulnerabilidades se yuxtaponen.

鈥淗ay personas en situaci贸n de calle que no tienen donde ir a higienizarse y la pandemia hizo m谩s dif铆cil el acceso a un ba帽o p煤blico. Por eso no es una cuesti贸n s贸lo econ贸mica sino psico-bio-social. Cuando algunos dicen que con el Covid esto no es prioritario, nosotras sabemos que s铆 porque las compa帽eras no pueden estar sangradas鈥, afirma Carbajal.

Ambas entrevistadas destacan los estragos que los productos de gesti贸n menstrual descartables generan en el ambiente y la necesidad de difundir informaci贸n en el marco de la nueva ley de Educaci贸n Ambiental: se estima que los PGM descartables generan 132 mil toneladas de basura no reciclable al a帽o.

La Defensor铆a del Pueblo de la Provincia indica que el 75% de las personas menstruantes saben 鈥減oco鈥 o 鈥渘ada鈥 sobre los componentes de los productos de gesti贸n menstrual y que quienes eligen usar productos descartables priorizan 鈥渓a facilidad鈥 a la hora de usarlos y conseguirlos.

鈥淓ste desconocimiento es mucho mayor cuanto m谩s adultas son las personas menstruantes, lo que nos marca la pauta de que una tarea que tenemos es interpelar a las personas m谩s grandes, m谩s all谩 de las pibas j贸venes, y poder acercarles toda la informaci贸n que tenemos鈥, reafirma Vilar.

鈥淣osotras queremos trabajar con la formaci贸n de formadores鈥, manifiesta Carbajal y recuerda la necesidad de integrar la perspectiva de diversidad y a los varones trans que menstr煤an. 鈥淨ueremos que les ginec贸loges den alternativas explicando los beneficios y las consecuencias de cada uno (de los PGM), para que las personas puedan elegir y estar acompa帽adas. Sino, por m谩s que se tengan los insumos no saben c贸mo usarlos y muchas veces cuando recurren al centro de salud con alg煤n problema les profesionales las maltratan o las juzgan, reforzando el tab煤 sobre la menstruaci贸n por desconocimiento鈥.

La deuda legislativa

En Argentina, la gran deuda respecto a la gesti贸n menstrual tiene que ver con la falta de normas legislativas. Si bien en este momento existen 14 proyectos (10 en la C谩mara de Diputados y 4 en el Senado) que refieren a la gesti贸n menstrual, jam谩s una iniciativa vinculada a la tem谩tica lleg贸 a ser discutida en las comisiones del Congreso.

Actualmente las propuestas abarcan puntos como la exenci贸n del IVA, la Provisi贸n Gratuita de PHM, la Gesti贸n Menstrual sustentable, la Generaci贸n de Datos y Sensibilizaci贸n y concientizaci贸n sobre la gesti贸n menstrual. Pero la cuenta regresiva es cruel: de los 14 textos (10 de autor铆a femenina y 4 masculina), 13 perder谩n su estado parlamentario si no son aprobados por al menos una de las C谩maras antes del 30 de noviembre del 2021.

鈥淣uestra propuesta impulsa la creaci贸n de un Plan Nacional de Gesti贸n Menstrual Sustentable para que tengamos informaci贸n completa sobre todos los productos de gesti贸n menstrual que existen y su impacto en la salud y en el ambiente. Adem谩s, propone la creaci贸n de un Observatorio de Gesti贸n Menstrual para que el Estado -en conjunto con la sociedad civil- genere informaci贸n y datos para la creaci贸n de pol铆ticas p煤blicas que ayuden a reducir las desigualdades de la menstruaci贸n. Tambi茅n insta al Estado a crear pol铆ticas de incentivo para la producci贸n nacional de productos de gesti贸n menstrual sustentable y la incorporaci贸n en el Programa Precios Cuidados鈥, cuenta Vilar, quien debi贸 soportar los ataques p煤blicos por proponer que se destinen los fondos p煤blicos a estas problem谩ticas.

鈥淪abemos que a muchos y muchas les molesta, es un tema con much铆sima condena medi谩tica. El a帽o pasado cuando presentamos el proyecto quisieron ridiculizarlo, disciplinarnos a quienes est谩bamos militando este tema. Quieren que siga siendo un tema de mujeres, del espacio privado. Pero es un tema que lleg贸 para quedarse, un tema de salud p煤blica, de conciencia ambiental y de igualdad鈥, finaliza la diputada nacional.