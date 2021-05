–

En 1878, Pasteur orden贸 a su familia que NUNCA REVELARA EL CONTENIDO DE SUS CUADERNOS DE LABORATORIO PRIVADO. Durante m谩s de un siglo, sus instrucciones fueron honradas.

Los cuadernos permanecieron en manos de su familia y sus descendientes. En 1964, el nieto y 煤ltimo descendiente directo de Pasteur, el Dr. Pasteur Valery-Radot, leg贸 la gran mayor铆a de la colecci贸n familiar a la Biblioteca Nacional. Sin embargo, el acceso a estos documentos permaneci贸 limitado hasta la muerte de este 煤ltimo en 1971.

Durante m谩s de 20 a帽os, Geison se ha dedicado a descifrar la escritura fina y apresurada de Pasteur.

Lo que emerge de 茅l es impactante por decir lo menos. Pasteur destruy贸 a un rival rob谩ndole su propia investigaci贸n y present谩ndola como suya.

Pasteur conocido en la alta sociedad y que frecuentaba Napole贸n III, quien le contrat贸 como cient铆fico, recibe cr茅dito por el trabajo del otro investigador. Dichos trabajos del otro se centraron en la fermentaci贸n (g茅rmenes y aseptizaci贸n).

El otro investigador, al final de sus notas, CONCLUYE: LA EXPERIENCIA DE VACUNACI脫N, ACEPTABLE CON ANIMALES, ES SIN EMBARGO PENAL EN EL HOMBRE 鈥

Su asistente, Adrien Loir, sab铆a todo esto en ese momento. Grit贸 en esc谩ndalo. Fue llamado envidioso y celoso.

Loir sab铆a que los animales que Pasteur realmente hab铆a vacunado estaban todos muertos.

Los que hab铆a utilizado para su brillante manifestaci贸n (2 de junio de 1881, en Pouilly-le-Fort), frente a la prensa y muchos dignatarios, hab铆an sido vacunados con agua destilada.

La experiencia ten铆a que probar la declaraci贸n hecha anteriormente, es decir: la inoculaci贸n de una enfermedad, en peque帽as cantidades, protege contra el ataque de esta misma enfermedad m谩s adelante.

Durante este tiempo, Antoine B茅champ, profesor de Pasteur (qu铆mico) en la Sorbona, comienza el experimento (30 a帽os de investigaci贸n) en el laboratorio. Su alumno est谩 demasiado ocupado manteniendo su propia leyenda y haciendo sus propias estad铆sticas sobre las vacunas (las suyas), en la rue d鈥橴lm. No admitir铆a a nadie para verificar sus afirmaciones.

B茅champ dir谩, al final de su investigaci贸n, que la vacunaci贸n es la aberraci贸n m谩s mortal que existe para la humanidad.

El Dr. Joseph Tissot se har谩 eco en 1946 al publicar el resultado de m谩s de veinte a帽os de investigaci贸n bajo el t铆tulo: Constituci贸n de organismos animales y vegetales y causas de las enfermedades que los afectan. Entendi贸 que inmunidad es una palabra inventada por la medicina para tratar de explicar la teor铆a de la vacuna sin fundamento y la de los anticuerpos. La interpretaci贸n de los s铆ntomas en relaci贸n con los agentes externos conduce a los dogmas pasteurianos en los que se basa la microbiolog铆a.

Estos dogmas incluyen: panspermia atmosf茅rica, monomorfismo bacteriano, aspiraci贸n de los vivos y transmisi贸n hipot茅tica o contagio de la enfermedad. En esta primera divisi贸n, en la segunda, el reinado de especialistas se conforma con la especificidad de las enfermedades cuyo tratamiento conduce a la qu铆mica de las drogas y las cirug铆as abusivas. Esta especificidad de los pacientes inclina el sistema para estandarizar a los pacientes (隆n煤meros!).



Paul Boullier public贸 en 1887 un peque帽o volumen (La verdad sobre Pasteur) donde lo bautiza sarc谩sticamente como el ilustre erudito y donde describe las acciones del charlat谩n. Boullier es veterinario. Asiste impotente a las hecatombes de animales vacunados. No tiene apoyo pol铆tico. Amenazado, se refugia en silencio.

Paul Combes, presidente de la Uni贸n Cient铆fica Internacional, est谩 de acuerdo con Bouiller. 脡l ha sabido durante mucho tiempo que la sudoraci贸n es el 煤nico tratamiento racional para la rabia en humanos (un hecho extremadamente raro), como lo ha demostrado en muchas ocasiones el Dr. Buisson, especialista en el tema, quien est谩 sorprendido que una enfermedad tan rara se generalizara de repente.

Afirma que Pasteur cre贸 el miedo a la rabia; rabia inoculada a s铆 mismo; que sus estad铆sticas son falsas y que el 煤nico resultado positivo obtenido por este pseudo cient铆fico fue llenar sus bolsillos.

Enumera las virtudes de Pasteur: coraje (que lo hizo huir a Copenhague frente a la epidemia que 茅l mismo propag贸), modestia (que nunca le impidi贸 proclamarse un gran cient铆fico), en medio de la academia, y cubrirse con adornos decorativos en el pecho y la espalda; la gentileza, que provoca en 茅l ataques de ira y ataques de apoplej铆a ante la m谩s m铆nima oposici贸n que encuentra; y sobre todo la falta de inter茅s que nos muestra amargado con la cura, atiborr谩ndose de subsidios, pensiones, suscripciones.

鈥Este siervo del imperio, se convirti贸 en oportunista, jesuita y mas贸n, que prostituye la ciencia por dinero, ha inoculado a la poblaci贸n con la enfermedad m谩s terrible que existe: 隆el MIEDO!鈥 escribe Bouiller.

El bi贸logo Louis-Claude Vincent, contratado por una cadena farmac茅utica europea como investigador para demostrar la veracidad de las vacunas y, en consecuencia, su consumo a escala mundial a trav茅s de la Organizaci贸n Mundial de la Salud, atac贸 el problema de las inoculaciones y lleg贸 a demostrar cient铆ficamente la nocividad de todas las vacunas cuya administraci贸n cambia el pH de la sangre y los fluidos intersticiales del organismo inoculado a la etapa reductora.

Hizo curvas colocando enfermedades contagiosas y la desviaci贸n org谩nica hacia la cancerizaci贸n de los tejidos.

No hace falta decir que este trabajo objetivo ha sido excluido de las publicaciones mundiales de informaci贸n por temor a desacreditar las vacunas lo suficiente como para provocar una protesta p煤blica.

Los resultados de su trabajo est谩n disponibles en Vie & Action, el movimiento CEREDOR, dirigido por el Dr. Andr茅 Passebeck, m茅dico, cuya sede est谩 en Vence, en 388 boul. Joseph-Ricord.

No voy a contar la historia de Jenner, o la de Salk, quien, al final de su vida, fue llamado loco porque de repente dudaba de la efectividad de sus vacunas.

El Dr. Ch猫vrefils escribi贸: si las personas conocieran la parte inferior de las vacunas, los epidemi贸logos ser铆an enterrados ma帽ana por la ma帽ana.

隆Sin embargo, consumen fondos p煤blicos y ocupan oficinas en el edificio del parlamento!

En cuanto a las obras falsificadas de Pasteur. En The Private Science of Louis Pasteur, publicado en 1995, el autor, Gerald Geison (historiador cient铆fico de la Universidad de Princeton), declara que una lectura cuidadosa de los cuadernos de laboratorio dejados por Pasteur revela una historia que va completamente contra la leyenda El gran cient铆fico habr铆a enga帽ado, a sus colegas y al p煤blico en general en m谩s de una ocasi贸n. El trabajo no ser谩 traducido. En Francia, todav铆a no estamos listos para aceptar este ultraje.

Louis Pasteur alcanz贸 una notoriedad poco com煤n durante su vida, copiando las poderosas t茅cnicas de persuasi贸n eclesi谩stica (propagando el miedo) pero la laca de su monumento comienza a empa帽arse (a menudo es criticado por su car谩cter imposible y su desproporcionada ambici贸n profesional, pero eso no es nada 鈥) porque uno descubre en su viaje cient铆fico (amigo de poetas y escritores de su tiempo, lo encontramos con m谩s frecuencia en salones que en el laboratorio 鈥) enga帽o y fraude.

Cuando una mentira puede crear billones de d贸lares y es ense帽ada a cada siguiente generaci贸n como un hecho, es un asunto bastante serio; es m谩s, es un acto revolucionario confrontarla. Incluso la peor mentira puede vestirse con un manto de respetabilidad si no ha sido p煤blicamente expuesta por un tiempo considerable. Hubo un tiempo en el que Pasteur no goz贸 del respeto divino concedido a 茅l hoy, y en vez de eso, se le consider贸 un fracaso en casi todos sus experimentos, causando muerte e inmensas p茅rdidas financieras a aquellos que siguieron sus creencias. Actualmente, la teor铆a de los g茅rmenes de la enfermedad, incluyendo la vacunaci贸n y la intervenci贸n farmac茅utica, ha sobrevivido para convertirse en la base de la industria de las enfermedades. Es interesante notar que hubi茅ramos heredado un mundo muy diferente, si aquellos que estaban a favor de B茅champ hubieran podido ofrecer algo rentable al entonces emergente negocio con la enfermedad. En vez de eso ellos dec铆an: 鈥淓s la salud de la c茅lula lo que es importante, no los g茅rmenes鈥. Hoy, los g茅rmenes son importantes y la salud de la c茅lula es tan poco importante, que ninguna universidad est谩 dedicada a eso, mientras que se est谩n invirtiendo billones para aprender todo acerca de los g茅rmenes y en esto tenemos 茅xito; sin embargo, ni siquiera sabemos c贸mo describir la salud, excepto como la ausencia de la enfermedad. Un mundo verdaderamente confuso, que se mantiene deliberadamente de esa forma.

Los g茅rmenes causan enfermedades

Podr铆amos haber evitado epidemias modernas de enfermedades innecesarias, como c谩ncer, diabetes, enfermedades card铆acas, si tan s贸lo la civilizaci贸n hubiese seguido a Bechamp en vez de a Pasteur. El trabajo del bi贸logo franc茅s Antoine B茅champ (1816-1908) demostr贸 que la enfermedad causa g茅rmenes; Louis Pasteur, contempor谩neo de B茅champ (y su ex-alumno), anunci贸 que sus estudios probaron que los g茅rmenes causan enfermedad. Un hombre ha sido olvidado por la historia; el otro se considera el padre de la medicina moderna. El trabajo de Pasteur, al contrario del realizado por su profesor, encant贸 a la emergente industria de los f谩rmacos.鈥淪i los g茅rmenes son atacantes externos que invaden el cuerpo, entonces podemos desarrollar y comercializar un arsenal sin fin de armas con las cuales matarlos. Pero, si el da帽o o desequilibrio con el cuerpo origina g茅rmenes, entonces nosotros simplemente debemos restablecer el equilibrio para quitar las condiciones de las cuales se alimentan los g茅rmenes鈥. En vez de introducir veneno, necesitar铆amos introducir solamente los elementos naturales faltantes. La teor铆a de los g茅rmenes de la enfermedad de Pasteur, dio a luz la era farmacol贸gica. Si la medicina hubiera adoptado la teor铆a de la enfermedad de g茅rmenes de B茅champ, y el trabajo subsiguiente de los doctores Brewer, Warburg, Pauling y otros, ser铆a de conocimiento com煤n que los s铆ntomas de la enfermedad se previenen o invierten mediante la nutrici贸n a nivel celular. Hoy en d铆a, miles de investigadores y m茅dicos saben que fuimos enga帽ados, pero el resultado final ha sido tan catastr贸fico que hasta el concepto mismo de verdad ha sido da帽ado moment谩neamente mientras recorremos los siglos XX y XXI. Hombres de aparente rectitud moral, tienen temor de admitir que ninguna cantidad de toxicidad puede sanar, y en vez de eso, siguen un credo que saben es errado. Parece ser que hace un buen tiempo, cometimos el m谩s incre铆ble de los errores y hombres conocedores y sofisticados morir铆an antes de admitir que han sido tontos y no reconocieron lo obvio. Ahora en el siglo XXI, un p煤blico iluminado y unos pocos investigadores valientes se atreven a liderar la exposici贸n de un imperio mafioso, tan corrupto que ni siquiera le importa que todos hayamos descubierto la verdad. Cr茅anos -dice la industria f谩rmaco 鈥 al贸pata 鈥 y nosotros limpiaremos nuestro propio actuar鈥 de verdad. Pero el imperio f谩rmaco-al贸pata ya est谩 en un avanzado estado de da帽o irreparable, ocasionado por varias generaciones de ignorancia, revestida de arrogancia. No existen se帽ales de un deseo genuino de reforma, y aquellos pocos que tratan de practicar la curaci贸n verdadera, son atacados viciosamente por sus propios pares. Hoy en d铆a, es realmente un infierno tratar de practicar la curaci贸n real, ya que si usted no utiliza los venenos m谩s t贸xicos para aplicarlos donde es imposible que puedan curar, y a cambio usa un m茅todo alternativo natural, los otros m茅dicos y la industria de los f谩rmacos lo etiquetan de 鈥渃harlat谩n鈥.

Pasteur vs B茅champ

驴Ser谩 posible que una sociedad aparentemente avanzada pueda estar viviendo en un estado de total enga帽o, siempre tratando de lograr algo que est谩 condenado al fracaso, simplemente porque no sabemos suficiente acerca de nosotros mismos como para tomar las decisiones correctas? Ciertamente se ve as铆 en el 谩rea de la salud.驴Ser谩 que a煤n viviendo en el siglo XXI, la industria moderna de la enfermedad entera descanse sobre una de las mayores mentiras del mundo? Los g茅rmenes causan enfermedad.



Antoine B茅champ (1816-1908) El bi贸logo franc茅s demostr贸 precisamente lo contrario: la enfermedad causa g茅rmenes. Prob贸 que 鈥渢odas las materias org谩nicas naturales (materias que vivieron alguna vez), protegidas absolutamente contra los g茅rmenes atmosf茅ricos, invariable y espont谩neamente se alteran y fermentan, porque ellas necesaria e intr铆nsecamente, contienen dentro de s铆 mismas los agentes de su espont谩nea alteraci贸n, digesti贸n, disoluci贸n鈥. Bechamp pudo probar que todas las c茅lulas del animal y de la planta, contienen estas part铆culas min煤sculas, las cuales contin煤an viviendo despu茅s de la muerte del organismo y a partir de ellas, se desarrollan microorganismos. En su investigaci贸n, Bechamp fund贸 las bases para la comprensi贸n del pleomorfismo (la habilidad de los organismos de cambiar). Siempre que hay alguna cosa en la naturaleza que se est谩 muriendo, comenzando a decaer, algo aparece y se lo come, puesto que sus part铆culas se convierten en microbios que salen de las c茅lulas del tejido fino para limpiar cualquier toxina o materia en descomposici贸n que se encuentra en el cuerpo. Para eso est谩n los microbios (g茅rmenes). Son el resultado, no la causa de la enfermedad.



Las part铆culas m谩s peque帽as

Mientras que una muestra de sangre, puesta en una placa de vidrio para observaci贸n microsc贸pica (platina) envejece en uno o dos d铆as, los peque帽os organismos literalmente pueden verse movi茅ndose mientras salen de las c茅lulas de la sangre, organismos que cambian a formas m谩s degeneradas y m谩s patol贸gicas mientras avanza el proceso. Cuando el proceso de la descomposici贸n o de la putrefacci贸n termina, cuando no hay nada m谩s que los reci茅n formados 鈥渧irus鈥, bacterias y hongos puedan comer, se destruyen, desaparecen, y vuelven a la forma que ten铆an. Se les puede observar haciendo esto a trav茅s del microscopio a x100 o m谩s.

鈥Mientras que los microsomas de las bacterias destruidas tambi茅n viven, lo que sigue es que estos microsomas son el final vivo de toda la organizaci贸n celular que a su vez, se convierten en todas las cosas vivas, seres, 贸rganos, todo. Son el fin y el principio de toda la vida f铆sica. Todas las c茅lulas, 贸rganos, todas las formas vivas se construyen a partir de estos peque帽os cuerpos.鈥 A. Bechamp

Cuando rompes un elemento en pedazos m谩s y m谩s peque帽os, terminas con un 谩tomo de ese elemento. Cuando rompes la materia org谩nica, la vida f铆sica, en pedazos m谩s y m谩s peque帽os, terminas con esta part铆cula, no importando la forma de materia org谩nica viva con la que comenz贸. Los resultados del profesor Bechamp fueron enterrados, ignorados y alejados de las generaciones siguientes de estudiantes, que hoy en d铆a ni siquiera saben que B茅champ era el investigador superior que trabajaba con paciencia y orden (probando cient铆ficamente lo que las medicinas naturales tradicionales hab铆an explicado de otro modo, sin microscopios ni tecnolog铆a), mientras que Pasteur recib铆a los elogios por un trabajo que fue plagiado, y a menudo alterado.. Esto se descubri贸 cuando en 1901 sus notas finalmente fueron hechas p煤blicas para que la gente las leyera. Hoy hemos descubierto todo esto, pero una industria construida en base a Pasteur, no va a ceder terreno. En vez de eso, debemos trabajar en dos esferas diferentes. Lo que descubri贸 B茅champ fue que las c茅lulas de nuestro cuerpo no son atacadas por g茅rmenes externos portadores de enfermedades, como sugiere la teor铆a de Pasteur, sino que nuestras c茅lulas se deterioran, degeneran y da帽an por el estr茅s de la vida diaria o por toxinas introducidas (f铆sicas o qu铆micas) y se degeneran hasta un punto en que se debilitan, envenenan o enferman. Bajo esta condici贸n, aumenta su acidez, lo que destruye su propio tejido degenerativo, mediante el uso de lo que 茅l llam贸 microsomas, siempre presentes en la c茅lula. B谩sicamente, B茅champ descubri贸 que la c茅lula se autodestruye si se contamina o degenera. Pasteur dijo que los g茅rmenes externos entran al cuerpo y destruyen las c茅lulas. La teor铆a de B茅champ dice que si mantenemos la c茅lula sana y fuerte, 茅sta se desempe帽ar谩 bien, pero si no, esto permitir谩 que los peque帽os microsomas, que reaccionan a las condiciones pobres de acidez de la c茅lula, la fermenten o se la coman. La teor铆a de Pasteur dice que sin importar si la c茅lula es saludable o no, los g茅rmenes externos ingresan y causan la muerte o la contaminaci贸n de 茅sta. Esto fue aceptado inmediatamente como explicaci贸n para todas las enfermedades, y as铆 crecieron las industrias gigantescas que conocemos hoy como drogas, medicamentos y vacunas. Junto con ellas, evolucion贸 la teor铆a de deshacerse de los s铆ntomas, cort谩ndolos, quem谩ndolos con radiaci贸n o calor, y envenen谩ndolos con sustancias t贸xicas. Hoy esos m茅todos parecen haber alcanzado el m谩ximo de lo que pueden ser aplicados y todav铆a siguen apareciendo las enfermedades que se supone nos traen los g茅rmenes, como si no se les estuviera tratando en lo absoluto. Esto ha originado mucha investigaci贸n en nuestros tiempos debido a que se hace cada vez m谩s obvio que utilizamos teor铆as erradas en la medicina actual. El descubrimiento m谩s importante que la ciencia (hoy en d铆a) ha hecho, es que las toxinas no curan. Parece ser que mientras m谩s envenenamos nuestras c茅lulas con curas qu铆micas y contaminantes, m谩s nos enfermamos. Muchos investigadores han vuelto a los descubrimientos de B茅champ y despu茅s de leer sus informes, descubrimos que conoc铆amos la soluci贸n, pero 茅sta hab铆a sido ocultada muy astutamente para que la industria de la enfermedad pudiera florecer, basada en la destrucci贸n de los microbios sospechosos de causar enfermedad. Sin embargo, las c茅lulas no pueden resistir la enfermedad si se permite que se debiliten o envenenen. El m茅todo actual de tratar la enfermedad, es ignorar las necesidades biol贸gicas o nutritivas de las c茅lulas y al mismo tiempo, atacarlas con sustancias t贸xicas, con la esperanza de que los g茅rmenes mueran y la c茅lula viva. Una c茅lula con deficiencia de nutrientes es envenenada al mismo tiempo. Este es un procedimiento est谩ndar. El profesor Pierre Jacques Antoine B茅champ era m茅dico, profesor de qu铆mica y farmacia, y uno de los investigadores l铆deres del siglo XIX, el mismo per铆odo de Pasteur. B茅champ condujo experimentos que encontraron que la bacteria crece dentro del cuerpo como formas evolucionar铆as de granulaci贸n peque帽铆simas que viven dentro de las c茅lulas de todas las formas vivientes. Llam贸 a 茅stas microsomas y crey贸 que pod铆an encontrarse en todo tejido vivo sano. Estos microsomas son fisiol贸gica y qu铆micamente activos, y son los constructores de nuestras c茅lulas, adem谩s de ser agentes de descomposici贸n despu茅s de la muerte de una c茅lula en nuestros tejidos u 贸rganos. B茅champ descubri贸 que los microsomas se desarrollaban a bacterias, cuando los tejidos del cuerpo estaban envenenados, da帽ados o imposibilitados de funcionar. De su investigaci贸n se desprende su declaraci贸n de que la bacteria es un producto de la enfermedad, no su causa. La gente se enferma porque sus c茅lulas est谩n comprometidas, lo que las desequilibra y las hace susceptibles al crecimiento de la bacteria desde dentro, en lugar de ser invadidas desde el exterior, de acuerdo a lo que expres贸 Pasteur. Su filosof铆a se bas贸 en la prevenci贸n de una invasi贸n de bacterias desde el exterior del organismo, mientras que Bechamp se basaba en la prevenci贸n del crecimiento de las bacterias desde dentro del organismo. Con el tiempo, hemos descubierto qui茅n ten铆a la raz贸n, pero una industria construida 煤nicamente sobre sustancias t贸xicas, que requiere una fortuna para permanecer viable, no va a cambiar o sacar sus garras de la billetera m谩s grande del mundo. El m茅todo de B茅champ nos habr铆a permitido desarrollar la salud de la c茅lula. Pasteur nos ha permitido desarrollar todo tipo de toxinas para atacar los g茅rmenes invasores. Las c茅lulas sanas no necesitan ser protegidas por las toxinas. Las toxinas ocasionan que las c茅lulas sanas se enfermen, y como descubri贸 Bechamp, ellas se autodestruyen cuando ya no pueden funcionar.

鈥Si volviese a vivir, dedicar铆a mi vida a probar que los g茅rmenes buscan su h谩bitat natural, tejido enfermo, en vez de ser la causa de la enfermedad del tejido; al igual que los zancudos buscan el agua estancada, pero no son los causantes de los charcos estancados.鈥 Rudolph Virchaw, padre de la patolog铆a.

Incluso los grandes cient铆ficos de nuestro tiempo pudieron, en alg煤n minuto de sus carreras, admitir que la medicina moderna ha sido llevada de paseo. Pasteur, admiti贸 al morir que: 鈥淟os g茅rmenes no son nada y el tejido en el que crecen , lo es todo鈥. Las mentiras son un equipaje pesado cuando nos enfrentamos a la muerte, y el dinero ya no es m谩s una motivaci贸n. Tampoco es un consuelo cuando se hace una sumatoria del sentido de nuestras vidas.

驴Cu谩les son las diferencias b谩sicas entre Pasteur y B茅champ?

Teor铆a de los G茅rmenes 鈥 Pasteur (tal cual se le ense帽a a los estudiantes modernos)



La enfermedad surge de microorganismos fuera del cuerpo. Por lo general, debemos resguardarnos de los microorganismos. La funci贸n de los microorganismos es constante. Las formas y colores de los microorganismos son constantes. Cada enfermedad se asocia a un microorganismo en particular. Los microorganismos son los agentes causantes primarios. La enfermedad puede atacar a cualquiera. Para prevenir la enfermedad debemos matar a los microorganismos



Teor铆a celular 鈥 B茅champ (como se le ense帽贸 a Pasteur y a otros durante esta era)



Las enfermedades surgen a partir de microorganismos dentro de las c茅lulas del cuerpo. Estos microorganismos intracelulares normalmente funcionan para construir y ayudar en los procesos metab贸licos del cuerpo. La funci贸n de estos organismos cambia para ayudar en los procesos catab贸licos (desintegraci贸n) del organismo anfitri贸n cuando 茅ste muere o es da帽ado, que puede ser tanto qu铆mico como mec谩nico. Los microorganismos cambian sus colores y formas para reflejar al medio. Cada enfermedad se asocia con una condici贸n particular. Los microorganismos llegan a ser 鈥榩at贸genos鈥 mientras que la salud del organismo del anfitri贸n se deteriora. Por lo tanto, la condici贸n del organismo anfitri贸n es el agente primario. La enfermedad se construye a partir de condiciones no saludables dentro de la c茅lula. Para prevenir la enfermedad debemos crear salud



LAS MICROZIMAS DE BECHAMP

Bechamp fue el primero en demostrar que los mohos que acompa帽an la fermentaci贸n eran, o conten铆an, organismos vivos.

Esto estaba en su mente en 1858, seis a帽os antes de que Pasteur llegara a las mismas conclusiones.

Siendo el primero en comprender que estos fermentos eran organismos vivos, fue tambi茅n el primero en intentar determinar su verdadera naturaleza, funciones y sus or铆genes. Al poner algunos bajo el microscopio, not贸 una gran diversidad en la apariencia de los mohos y pronto estuvo envuelto en el estudio de la vida celular.

En sus primeros experimentos, Bechamp hab铆a usado varias sales, incluso carbonato de potasio, en presencia de la cual la inversi贸n del az煤car no tuvo lugar. Pero cuando repiti贸 este experimento usando carbonato del calcio (la tiza com煤n), en lugar del carbonato de potasio, vio que esa inversi贸n del az煤car se daba, aunque se agregara creosota.

Esta observaci贸n era tan inesperada que 茅l la omiti贸 de su memoria m谩s temprana para verificarla antes de la publicaci贸n del hecho.

En los experimentos cuidadosamente controlados encontr贸 que cuando el carbonato del calcio qu铆micamente puro, CaCO3, se agregaba a sus soluciones de az煤car, no se daba la inversi贸n, pero cuando si se usaba tiza ordinaria, la inversi贸n siempre ocurr铆a.

Al calentar la tiza com煤n a 300 grados, encontr贸 que perd铆a sus poderes de fermentaci贸n, y al examinar al microscopio la tiza com煤n sin calentar, vio que conten铆a unos 鈥減eque帽os cuerpos 鈥 similares a los encontrados en antes, y no exist铆a en el CaCO3 qu铆micamente puro , ni en la tiza sometida al calor.

脡stos 鈥減eque帽os cuerpos鈥 ten铆an el poder de moverse y eran m谩s peque帽os que cualquier microfito visto en fermentaci贸n, eran los fermentos m谩s poderosos que hab铆a encontrado previamente. Su poder de movimiento y fermentaci贸n le hizo considerarlos organismos vivientes.

En diciembre de 1864, avis贸 a Dumas de su descubrimiento de organismos vivos en la tiza, y despu茅s, el 26 de septiembre de 1865, escribi贸 una carta que Dumas hab铆a publicado. 脡l declar贸: 鈥淟a tiza y leches contienen seres vivos ya desarrollados que se demuestran por el hecho que la creosota, empleada en una dosis no coagulante, no impide que la leche se vuelva kumis, ni la tiza, sin ayuda ajena, convierta el az煤car y el

almid贸n en alcohol y luego en 谩cido ac茅tico, tart谩rico 谩cido but铆rico鈥

Bechamp encontr贸 que las tizas parec铆an estar formadas principalmente de restos minerales o f贸siles de un 鈥渕undo microsc贸pico鈥 y conten铆an organismos de tama帽o infinitesimal que 茅l cre铆a estar vivo.

Tambi茅n crey贸 que ellos podr铆an ser muy antiguos, y rastre贸 el bloque de caliza que hab铆a usado y vio que proven铆a del Periodo Terciario. Encontr贸 que ese corte de piedra sin exponerse al aire, ten铆a 鈥渕aravillosos poderes fermentativos鈥 que 茅l remont贸 a los mismos 鈥減eque帽os cuerpos鈥 que hab铆a encontrado en la fermentaci贸n en sus experimentos m谩s tempranos. Concluy贸 que ellos deb铆an haber vivido en la piedra por muchos miles de a帽os.

En 1866 envi贸 a la Academia de Ciencia una memoria titulada 鈥淓l papel de la tiza en la fermentaciones but铆rica y l谩ctica y el organismo vivo contenido en 茅l鈥

En este estudio, 茅l denomin贸 a esos peque帽os cuerpos 鈥渕icrozimas鈥, derivado del griego 鈥減eque帽os fermentos鈥. Tambi茅n estudi贸 las relaciones de las microzimas de la tiza con las granulaciones moleculares de las c茅lulas animales y vegetales, con muchos m谩s ex谩menes geol贸gicos, y escribi贸 un estudio titulado 鈥淪obre las Microzimas Geol贸gicas de

Varios Or铆genes.鈥

Demostr贸 que las granulaciones moleculares encontradas en las levaduras y en las c茅lulas animales y vegetales ten铆an individualidad y vida y tambi茅n el poder de causar fermentaci贸n, por eso tambi茅n las llam贸 microzimas.

脡l encontr贸 sus microzimas geol贸gicas 鈥渕orfol贸gicamente id茅nticas鈥 con las microzimas de los seres vivos.

En innumerables experimentos de laboratorio, ayudado ahora por el Profesor A. Estor, otro cient铆fico muy capaz, encontr贸 microzimas, en toda materia org谩nica, por todas partes en los tejidos sanos y enfermos, d贸nde los encontr贸 asociados con varios tipos de bacterias.

Despu茅s de este cuidadoso estudio ellos decidieron que las microzimas eran las unidades primarias de la vida en lugar de la c茅lula, y eran de hecho los constructores de los tejidos celulares. Tambi茅n concluyeron que las bacterias son una forma evolutiva de las microzimas que ocurre cuando los tejidos enfermos deben reciclarse en sus elementos

constitutivos.

En otros t茅rminos, 茅l crey贸 que todos los organismos vivientes, desde una ameba a la humanidad, eran asociaciones de estas diminutas entidades vivientes, y su presencia era necesaria para desarrollar la vida celular y para reparar las c茅lulas.

隆Ellos demostraron que las bacterias, pueden desarrollarse de las microzimas atravesando ciertas fases intermedias que ellos describieron, y qu茅 otros investigadores han considerado especies diferentes! Los g茅rmenes del aire, eran meramente microzimas, o bacterias libres de su anterior h谩bitat destruido, y concluyeron que los 鈥減eque帽os cuerpos鈥 en la caliza y las tizas eran los sobrevivientes de seres vivos de edades muy antiguas.

Concluy贸 tras varios experimentos que las microzimas eran los restos vivientes de plantas y animales que en reciente o distante pasado, hab铆an sido los elementos celulares constructivos, y que eran de hecho los elementos anat贸micos primarios de todo ser vivientes.

隆脡l demostr贸 que en la muerte de un 贸rgano sus c茅lulas desaparecen, pero las microzimas permanecen, imperecederas! Cuando los ge贸logos estimaron que las rocas y las vetas de tiza de los que Bechamp tom贸 sus 鈥渕icrozimas geol贸gicas鈥 ten铆an 11 millones de a帽os, estaba claro estas microzimas podr铆an vivir en un estado inactivo

durante etapas pr谩cticamente ilimitadas de tiempo.

Cuando encontr贸 de nuevo bacterias en los restos del segundo experimento, trabajando en el primero, concluy贸 que hab铆a demostrado, debido al cuidado tomado para excluir organismos aerotransportados que las bacterias se desarrollan de las microzimas, y son de hecho una forma recicladora de las microzimas, que se desarrolla cuando la muerte, el deterioro o la enfermedad necesita reparar o reciclar una cantidad extraordinaria de vida celular.

Bechamp escribi贸 en 1869:

鈥淓n la fiebre tifoidea, la gangrena y el 谩ntrax, se han encontrado bacterias en los tejidos y la sangre, y est谩bamos consider谩ndolos como simple parasitismo. Es evidente que la afecci贸n no ha tenido como su origen la introducci贸n de g茅rmenes extra帽os en el organismo, solo se trata de una alteraci贸n de la funci贸n de microzimas, indicada por el

cambio que ha tenido lugar en su forma鈥.

Esta consideraci贸n coincide con la moderna visi贸n de que todos los g茅rmenes encontrados en la naturaleza, excepto aquellos en el cuerpo que todav铆a son considerados como los causantes de las condiciones en que se encuentran, en lugar de ser el resultado de estas condiciones.

No es de hecho ninguna exageraci贸n decir que la existencia del hombre depende de la actividad de bacterias; de hecho sin las bacterias no podr铆a haber ninguna cosa viviente, en el mundo; cada animal y planta debe su existencia a su vez a la fertilidad de la tierra y esta depende de la actividad de los micro-organismos que habitan la tierra en n煤meros casi inconcebibles.

Las bacterias encontradas en el hombre y animales no causan la enfermedad. Ellos tienen la misma funci贸n que las encontradas en la tierra, o en el alcantarillado, o en otra parte en la naturaleza; ellos est谩n all铆 parar reconstruir el tejido muerto o los tejidos enfermos, para reciclar los desperdicios, y se sabe bien que ellos no quieren o no pueden

atacar los tejidos saludables. Ellos son parte importante y necesaria de la vida humana como aquellos encontrados en otra parte en la naturaleza, y est谩 en la realidad as铆 como indemne si nosotros vivimos correctamente, como Bechamp tan claramente mostr贸.

驴Por qu猫 tantos investigadores que est谩n frente a un microscopio no han encontrado esto?

La ense帽anza m猫dica oficial condiciona en gran medida para ver solo lo que se conoce, lo dem谩s es desechado. De esta manera cada persona crea un filtro para recoger solo lo que se amolde a sus ideas preconcebidas y los fen贸menos se interpretan bajo la 贸ptica de lo conocido. Por eso diariamente se niegan evidencias que no encajan con nuestra forma de ver el mundo.

