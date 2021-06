Paszporty Zapatystów Jak na razie Portugalia, wyruszamy do Galicji.

–

Paszporty Zapatyst贸w Jak na razie Portugalia, wyruszamy do Galicji.

Czerwiec 2021

12 czerwca 2021 r. paszporty tzw. 鈥濫skadry 421鈥, pozosta艂ych pasa偶er贸w oraz za艂ogi otrzyma艂y legaln膮 piecz膮tk臋 wjazdow膮 do tzw. obszaru lub strefy Schengen i wszyscy wyl膮dowali w Horcie na Azorach w Portugalii, w Europie. Nie bez wdzi臋ku i elegancji (tak m贸wi膮) opu艣cili La Monta帽a.. Jak przysta艂o, by艂y emocje, ta艅ce, zdj臋cia i biesiadowanie. Marijose odnalaz艂_a staro偶ytn膮 przepowiedni臋, kt贸ra zapowiada艂a jej_go przybycie. Odby艂 si臋 te偶 wy艣cig (jak m贸wi膮), pod has艂em 鈥瀔to ostatni, ten p艂aci za posi艂ek鈥 (przegra艂 Diego Osorno). Oczywi艣cie wznoszono toasty 芦za 偶ycie禄.

鈥

14 czerwca o godzinie 9:17:45 La Monta帽a wyrwa艂a si臋 z portugalskich obj臋膰 i skierowa艂a si臋 na p贸艂nocny wsch贸d z pr臋dko艣ci膮 od 6 do 7 w臋z艂贸w. O 12:30:06 przep艂yn臋艂a obok g贸ry Pico Das Urzes, szeroko艣膰 geograficzna: 38,805213; d艂ugo艣膰 geograficzna: -28,343418. Kapitan Ludwig szacuje, 偶e dostrze偶emy wybrze偶a P贸艂wyspu Iberyjskiego w dniach 19-20 czerwca (cho膰 mo偶e to by膰 nawet wcze艣niej, poniewa偶 La Monta帽a, pojednana z wiatrem, najwyra藕niej spieszy si臋, by obj膮膰 swoje portugalskie i galicyjskie siostry). Od tego momentu witane b臋d膮 wzniesienia na wyspach San Martino, Monte Faro i Monte Agudo. Nast臋pnie okr臋t wp艂ynie na 鈥濺铆a de Vigo鈥. Ma dotrze膰 do Marina Punta Lagoa, na p贸艂noc od portu w Vigo w Galicji, w pa艅stwie hiszpa艅skim.

Wtedy, w ciszy, siostrzany deszcz stanie si臋 nasz膮 g贸r膮, mokry stanie si臋 nasz wzrok i tak powiemy bez s艂贸w:

鈥(鈥)

desperta do teu sono

fogar de Breog谩n.

Os bos e xenerosos

a nosa voz entenden

e con arroubo atenden

o noso ronco son,

mais s贸o os i帽orantes

e f茅ridos e duros,

imb茅ciles e escuros

non nos entenden, non.*

Fragment 鈥濷s Pinos鈥, hymnu Galicji. Pascual Veiga i Eduardo Pondal.

* 鈥炩 Obud藕 si臋 ze snu / o domu Breogan. / Dobrzy i wspania艂omy艣lni / nasze g艂osy rozumiej膮 / i z oddaniem towarzysz膮 / naszym ochryp艂y 艣piewom. / Ale za to ignoranci / barbarzy艅scy i twardzi, / g艂upi i ciemni / nie rozumiej膮 nas, nie.禄

鈥

Pozw贸lcie, 偶e opowiem wam o dokumentach Zapatyst贸w, kt贸re posiada Eskadron 421 (w tym momencie mo偶na ju偶 doda膰 鈥榤orski鈥 do tej ol艣niewaj膮cej nazwy). Compa帽er@s (towarzysze_ki) maj膮 zapatystowskie paszporty. Oznacza to, 偶e opr贸cz oficjalnego paszportu meksyka艅skiego maj膮 przy sobie 鈥瀦apatystowski paszport pracy鈥. Oto jego opis:

Z przodu na ok艂adce: 艣limak z czerwon膮 gwiazd膮 w 艣rodku. I napis: 鈥瀦apatystowski paszport pracy鈥. Z ty艂u: czerwona gwiazda ze 艣limakiem w 艣rodku.

Na pierwszej stronie jest napisane: 鈥濸aszport ten jest wydawany przez autonomiczne w艂adze cywilne Zapatystowskich Autonomicznych Wsp贸lnot Rebelianckich oraz Rady Dobrego Rz膮du w Chiapas w Meksyku. Wa偶ny tylko na okre艣lony czas i na okre艣lonym obszarze. Ten dokument sk艂ada si臋 z 32 stron i jest niewa偶ny, je艣li zawiera uszkodzenia, skr贸ty, skre艣lenia lub uzupe艂nienia鈥.

Na stronach 2 i 3 jest miejsce na: zdj臋cie w艂a艣ciciela, dane osobowe, dane Rady Dobrego Rz膮du i MAREZ, kt贸ra wystawia dokument. Praca do wykonania. Data wydania oraz data i miejsce, w kt贸rych praca b臋dzie wykonywana. Miejsce na znaczki MAREZ i JBG [Junta de Buen Gobierno 鈥 Rady Dobrego Rz膮du].

Na stronach 4 i 5 podano 7 nast臋puj膮cych ogranicze艅:

1. Osoba posiadaj膮ca paszport nie mo偶e i nie ma prawa oczekiwa膰 ani otrzymywa膰 偶adnego wsparcia pieni臋偶nego lub rzeczowego na rzecz siebie lub w艂asnej rodziny, kt贸re wykracza艂oby poza to, co jest absolutnie niezb臋dne do wykonania zleconej pracy.

2. Osoba posiadaj膮ca paszport mo偶e wykonywa膰 tylko prace okre艣lone w tym dokumencie.

3. Osobie posiadaj膮cej ten dokument zabrania si臋 noszenia i u偶ywania broni palnej wszelkiego rodzaju. Nie mo偶e tak偶e sugerowa膰, proponowa膰 ani zach臋ca膰 do dzia艂a艅, kt贸re wi膮偶膮 si臋 z u偶yciem broni palnej w miejscu, w kt贸rym si臋 znajduje.

4. Osoba posiadaj膮ca ten dokument mo偶e tylko po odpowiednim przygotowaniu i szkoleniu opowiedzie膰 o naszej historii oporu i buntu jako lud贸w pierwotnych i jako Zapatyst贸w.

5. Osoba posiadaj膮ca ten dokument nie mo偶e zawiera膰 ani 艂ama膰 偶adnych um贸w w imieniu struktury organizacyjnej i/lub kierownictwa polityczno-wojskowego z osobami, grupami, kolektywami, ruchami i organizacjami poza takimi, kt贸re s膮 absolutnie niezb臋dne do wykonania zleconych prac.

6. Osobiste opinie w sprawach publicznych i prywatnych wyra偶ane przez osob臋 posiadaj膮c膮 ten dokument, nie tylko nie odzwierciedlaj膮 stanowiska Zapatyst贸w, ale mog膮 r贸wnie偶 ca艂kowicie zaprzecza膰 naszemu my艣leniu i naszej praktyce.

7. Osoba posiadaj膮ca ten dokument musi przez ca艂y czas szanowa膰 r贸偶nice w to偶samo艣ci, p艂ci, przekonaniach, j臋zyku, kulturze i historii ludzi i miejsc, w kt贸rych wykonywana jest praca i dla kt贸rych ten dokument jest wydawany.

Na stronie 6 jest napisane: 鈥瀂a艣wiadcza si臋, 偶e osoba posiadaj膮ca ten dokument zosta艂_a przeszkolony_a (czy czego艣 si臋 nauczy艂_a, czy nie, to si臋 dopiero oka偶e) w__ (miejsce na nazw臋 miejsca) 禄

鈥 Strona 7 podaje daty wyjazdu i przyjazdu: 鈥濷soba posiadaj膮ca ten dokument opu艣ci艂_a terytorium Zapatyst贸w __ (miejsce na szczeg贸艂y i piecz臋膰 na p贸艂 strony)鈥. Dolna po艂owa strony: 鈥濷soba posiadaj膮ca ten dokument, wr贸ci艂_a na terytorium Zapatyst贸w: ___ (miejsce na szczeg贸艂y i piecz膮tki)鈥

Kolejne strony s膮 puste, aby osoby, grupy, kolektywy, organizacje i ruchy z r贸偶nych zak膮tk贸w r贸偶nych odwiedzanych 艣wiat贸w mog艂y piecz臋towa膰, podpisywa膰, dekorowa膰, stemplowa膰, do艂膮cza膰 rysunki, bazgro艂y lub cokolwiek innego, aby Companer@s (towarzysz_ka) mia艂_a_o swego rodzaju drogowskaz, gdzie on, ona, on/ona by艂_a_o, kt贸ry obok notatek we w艂asnym zeszycie pom贸g艂by opowiedzie膰 po powrocie, jak by艂o.

Ostatnia strona po艣wi臋cona jest 鈥濷bserwacjom鈥: (np. alergie, niepe艂nosprawno艣ci czy upodobania muzyczne 鈥 wymieniam je, bo wyobra藕 sobie, co si臋 dzieje, je艣li lubisz cumbi臋, a ka偶膮 ci ta艅czy膰 walca 鈥).

Po艣wiadczam

SupGaleano.

Planeta Ziemia, czerwiec 2021.

