September 10, 2021

El trabajador gastron贸mico Diego Galantine denunci贸 a trav茅s de un video 鈥 donde se pueden ver las marcas de la violencia en su rostro 鈥 que el mi茅rcoles 8 al mediod铆a sufri贸 un ataque de una patota de la conducci贸n del Sindicato Gastron贸mico de Rosario: 芦reci茅n me acaban de agarrar en la puerta de mi trabajo, Italia y Catamarca. Me acaban de dar una golpiza. Los hago responsables a los dirigentes del Sindicato Gastron贸mico, porque el mensaje fue absolutamente claro: me proscribieron, me suspendieron y como sigo reclamando los derechos de los trabajadores, ahora me patotean禄, remarc贸. 芦Tanto 茅l como Norma Mores encabezan dos listas alternativas a la conducci贸n del Sindicato Gastron贸mico de Rosario y han sido sancionados por la direcci贸n gremial que pretende proscribirlos de cara a las elecciones internas. Por primera vez en 30 a帽os se presentan listas alternativas a la conducci贸n禄, destac贸 la CTA Aut贸noma Regional Rosario, que se solidariz贸 con el trabajador. Por ANRed.

As铆 lo denunci贸 el trabajador en un video: 芦as铆 qued茅 despu茅s de una paliza que me dio un mat贸n que me dijo 鈥榥o te metas m谩s con el sindicato鈥. Reci茅n me acaban de agarrar en la puerta de mi trabajo, Italia y Catamarca. Me acaban de dar una golpiza. Los hago responsables a los dirigentes del Sindicato Gastron贸mico, porque el mensaje fue absolutamente claro: me proscribieron, me suspendieron y como sigo reclamando los derechos de los trabajadores, ahora me patotean禄, remarc贸 el trabajador.

Tras el ataque sindical, la Central de Trabajadorxs de la Argentina (CTA) Regional Rosario se solidariz贸 con el trabajador en un comunicado: 芦este mediod铆a, Galantine fue golpeado en su lugar de trabajo por un sujeto que le advirti贸 鈥榥o te metas m谩s con el sindicato鈥. Tanto 茅l como Norma Mores encabezan dos listas alternativas a la conducci贸n del Sindicato Gastron贸mico de Rosario y han sido sancionados por la direcci贸n gremial que pretende proscribirlos de cara a las elecciones internas芦.

Asimismo, el la CTA resalt贸 que no es el primer apriete sindical: 芦meses atr谩s las autoridades del sindicato fueron se帽aladas p煤blicamente por la agresi贸n f铆sica y verbal a Norma Mores dentro de la sede gremial. La mujer fue adem谩s posteriormente licenciada de forma arbitraria y, ahora, impedida de participar de la elecci贸n de autoridades por parte de sus mismos agresores禄.

芦A d铆as de la convocatoria a elecciones, el Sindicato Gastron贸mico Rosario a quiere dejar 鈥榝uera de juego鈥 por medio de sanciones estatutarias falsas a la candidata Norma Mores y al candidato Diego Galantine, a quien se suspendi贸 y se pretende expulsar de la entidad 鈥 ampli贸 la CTA Aut贸noma de Rosario 鈥 Curiosamente, se lo suspendi贸 por 90 d铆as sin otorgarle los documentos formales firmados por la direcci贸n del gremio con el justificativo de tama帽a definici贸n. Vale resaltar que por primera vez en 30 a帽os se presentan listas alternativas a la conducci贸n. Ante semejante proscripci贸n, se realizan acciones ministeriales, judiciales, y protestas. Hace casi 40 a帽os recuperamos con lucha la democracia en Argentina. 脡sta debe llegar a todos los sindicatos, no pueden seguir d谩ndose estas maniobras repudiables禄.

Por su parte, en declaraciones difundidas por la CTA-A de Rosario, Galantine ampli贸: 芦es lamentable que en vez de estar en el Ministerio de Trabajo por las precarias condiciones laborales y contra las empresas, debamos venir a denunciar al sindicato que pretende proscribirnos para las elecciones. El sindicato que debe defender nuestros derechos es el que nos est谩 atacando con esta pr谩ctica antisindical y persecutoria, por eso en Rosario tiene que haber una renovaci贸n sindical芦, afirm贸.