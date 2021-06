Ciudadanos, Ciudadanas:

Dianas, bombas, te-deums, discursos, desfiles y aparatos

militares, recuerdan hoy a los argentinos el día de la patria. Las

gentes, mis conciudadanos, están hoy contentísimos y no caben en su

pellejo de gozo porque se les ha dicho y se les ha asegurado

formalmente, que llevan en las venas el fermento heroico de una raza de

guerreros que no vaciló jamás en acudir sangrientamente al extranjero

que tuvo el escandaloso tupé de meterse con nosotros, es decir con los

otros, tan valerosos, tan soberanamente corajudos.

Mis conciudadanos están contentísimos de su abolengo de valentía, pero

mis conciudadanos se engañan con las glorias pasadas, pues lejos de ser

heroicos, de responder dignamente a su tradición revolucionaria, están

convertidos en un rebaño de carneros, en un hato de cobardes, que se han

metido en el bolsillo el valor y el coraje tradicional para someterse

tranquilamente a todas las tiranías, contentándose con ser los

herederos, pero no los continuadores de la acción eminentemente

revolucionaria de 1810. Cierto es que hemos conservado intacto de

levaduras extranjeras los derechos de nuestro nacionalismo; pero no es

menos cierto también que las tiranías domésticas que soportamos de parte

del Estado y el capital, son las que nos afectan más directamente y nos

hacen sentir todos los días nuestra condición de esclavos, por más que

nuestros amos quieran hacernos aparecer lo contrario, temerosos de

nuestro despertar en el que ven, no sin fundamento, el derrumbe de sus

derechos de privilegiados, la eterna proscripción de la polilla humana

que hoy crece y se regodea al amparo de nuestra mansísima ignorancia.

Cierto es, ciudadanos, que tenemos gobierno propio, milicias propias,

policías, cárceles, jueces y tinterillos que nos responden decididamente

y decididamente también se apropian y disponen de nuestra vida e

intereses para los altos fines patrióticos que tienen en todas partes

las policías y las cárceles… Cierto es que nuestro orgullo nacional se

siente satisfecho, se siente honrado, con que el machete que cae sobre

nuestras costillas al menor asomo de rebelión, sea la misma arma

gloriosa que en cien combates triunfales afirmó a la faz del mundo el

nombre nacional. Cierto es que no podemos quejarnos de que sean armas

extranjeras las que se vuelven contra nosotros cuando nos reunimos en

una plaza para protestar ó nos congregamos en un local obrero para el

acto anti-patriótico de proclamar una huelga que afecte la vida

económica de la nación, que todos sabemos, descansa en la actividad del

trabajador pura y exclusivamente. El sentimiento patriótico no se

resiente por nada de esto; sólo que para nosotros, hombres modernos, que

profesamos el principio de la solidaridad del hombre con el hombre, el

machete patrio, como todos los machetes del universo, no es más que un

símbolo vulgar de autoridad, de sometimiento del hombre por el hombre,

un execrable instrumento de tiranía cuya abolición es necesaria para la

vida de la libertad.

Nosotros nos reímos de la gloria de ser argentinos, franceses ó turcos,

si aquí, en Francia y en Turquía, hemos de ser los mismos explotados,

obligados a dar la vida en los trabajos más fatigosos para obtener un

pan para nuestra hambre y un techo para nuestra intemperie. Podrá ser un

gran país, una gran nación preñada de gloria histórica nuestra patria;

pero ¿gana algo con eso el que tiene que trabajar de la mañana a la

noche para proporcionarse el sustento; el que se queda sin trabajo,

plantado en medio de la calle, con su compañera enferma, sus hijos

muertos de hambre y su porvenir sin solución? ¿Y el que tiene que

emigrar por hambre, vender a cualquier precio sus cuatro trastos

miserables para huir al extranjero a recomenzar su vida de explotado en

el naufragio de su hogar deshecho?

Oh! lo que es para el pobre, compañeros, no hay patria que valga, así

griten hasta perder la voz todos los mistificadores que la invocan. El

pobre es universalmente pobre, inferior y despreciable en la mundial

descalificación de su miseria. Pero el pobre, ciudadanos, es un elemento

de riqueza para los que poseen la tierra, las fábricas y los talleres y

al pobre, pues, era necesario conservarlo en su eterna condición

inferior para que diera sin protestar todo lo que la avidez capitalista

esperaba de él. Para eso nada más producente que dividirlo,

infundiéndole una idea patriótica, un sentimiento de nacionalidad, según

el cual, el pobre, el proletario del otro lado de la frontera, dejaba

de ser un hermano de miseria, un compañero de sufrimiento, para

convertirse en un enemigo nacional con quien debía rehusarse todo trato,

toda idea de solidaridad humana por lealtad a la patria.

Luego era necesario también justificar la utilidad de mantener un

ejército de profesionales, oficio que la imbecilidad humana ha mirado

como muy honroso y que la malicia capitalista ha sabido explotar

divinamente para embobar a las gentes, cuando no exterminarlas, si así

cumplía a sus intereses. La patria residió entonces en el ejército y

tuvo por sostenedores, no ya al pueblo en masa levantando para romper su

vasallaje, para afirmar su libertad, sino a una turba de asesinos

patentados, de criminales mercenarios, para quienes la matanza humana

fue un motivo de ascensos y adelantos en la carrera y toda tendencia

pacifista y humanitaria, una amenaza de retraso en la conquista del

anhelado galón… El pobre, el obrero carne de cañón, fue siempre el que

disparó las armas y el que cubrió con sus cadáveres los campos de

batalla. Esto era lo lógico. El jefe, el oficial, el militar profesional

que va a la guerra para conquistarse un galón, no va a exponer así no

más su cuero teniendo suficiente carne de cañón en que escudarse. Si

alguna vez se arriesga en una empresa loca y consigue la muerte, lo hace

con la idea de mayor ganancia, como el capitalista que va a la

bancarrota en un golpe de audacia financiera. Si balanceamos la carne

humana dejada en los campos de batalla de todas las guerras habidas

hasta el presente, siempre encontraremos que el pueblo ha caído en masa,

ha muerto como moscas, donde los profesionales de la guerra, los

militares graduados, apenas si sufrían descalabro, cosechando en cambio

todos los frutos, todos los honores de la jornada.

Nosotros, pues, los

hijos del pueblo, hemos sido y somos siempre, el elemento necesario para

que los bandidos que viven de la patria, de la gran ramera, hicieran su

agosto. De ahí que se pongan en juego todos los medios posibles para

hacernos patriotas, es decir, hombres que nos dejemos conducir a la

matanza por puro patriotismo, por adhesión a una entidad ficticia que no

existe sino en nuestra imaginación, pues que ella no se traduce en nada

real, en nada concreto, desde que no poseemos en propiedad ni un palmo

de tierra, ni un derecho más al goce y usufructo de la riqueza social

que los proletarios de otras patrias, de otras nacionalidades… De ahí

también, compañeros, que periódicamente nos arranquen a nuestros hogares

para enseñarnos los rudimentos del arte de matar a nuestros semejantes,

no con el fin de capacitarnos —¡qué esperanza!— para nuestra defensa

individual, la única que podía interesarnos, sino, por el contrario,

para hacernos disciplinados, es decir soldados, es decir hombres sin

voluntad y sin conciencia, prestos a cometer todo género de atrocidades a

una orden, a una voz del bandido que nos comande…

¡Sinvergüenzas!… En la antigüedad se procedía siquiera con más

lealtad. Se combatía para imponer al vencido un tributo que beneficiaba

por entero a toda la comunidad. Los guerreros eran mercenarios que iban a

la pelea por el botín de la victoria, hombres que hacían profesión de

las armas e iban a combatir con quien les ofrecía un contrato más

ventajoso, libres de toda idea de patria, pues que las más de las veces

iban contra su pueblo mismo. Ellos eran los que entraban casi

exclusivamente en combate, los que sufrían las consecuencias de la

batalla y los que se beneficiaban de la victoria. Los mercenarios

modernos se han hecho más prácticos: cosechan los beneficios pero no se

exponen a pérdidas, habiendo encontrado con la idea de “patria” una

manera genial de hacer sacar las castañas del fuego con manos ajenas,

pues que desde entonces, nosotros, siempre estúpidos, siempre dispuestos

a dar la vida a cualquier charlatán que nos hable de recompensas

futuras, nos venimos haciendo matar en montón por puro patriotismo, por

pura “nada”, sin saber lo que vamos ganando al darnos, como no hacemos,

ni lo haríamos, al alquilar nuestra fuerza de trabajo a cualquier patrón

por más probo que fuera.

Ciudadanos; hombres del pueblo: Ya es hora que dejéis de hacerle el

juego a los bandidos que os llevan al matadero, enalteciendo vuestro

patriotismo, el daros así no más, gratuitamente, como prenda que no se

estima. Ya es hora que levantéis esa frente altiva y miréis a la cara a

esos hombres encanallados que a falta de visiones de porvenir, se

vuelven obstinadamente al pasado, falsificando escandalosamente los

hechos para hacerlos servir a su causa, pues que ellos, los

reaccionarios, los liberticidas de hoy, pretenden identificar su

personalidad con los avanzados, los rebeldes, los liberadores de ayer,

que si fueron a la acción, que si algún respeto merecen a nuestro

espíritu libertario, fue —y entiéndase bien— por su no conformismo con

la época, por su sueño altruista de un futuro de libertad, que no por

ser una utopía bajo el régimen republicano que ha dejado subsistentes

las causas de la desdicha humana, desmerece en nada en el pensamiento de

los hombres de aquella época en que la sociología era aún una ciencia

rudimentaria y no había alcanzado la amplitud de miras que en el

presente.

Los que hoy alardean de patriotas son los enemigos del hombre, los

retardatarios, los que baten palmas ante el derribo de las libertades

humanas, los que forman en las filas del clero, las milicias, las

policías; los que piden amplificación de las cárceles para que puedan

contener muchos, muchos hombres; los que reclaman leyes de extrañamiento

para eliminar del país la propaganda de ideas; los que piden la

continuación de la pena de muerte; los que sancionan leyes contra la

vagancia para que nadie pueda substraerse a la explotación capitalista;

los que importan del extranjero pueblos enteros de miserables, de

muertos de hambre, para combatir las reivindicaciones del obrero

nativo… Estos son los patriotas, compañeros, los que hoy, en este día

de expresión revolucionaria, agitando el trapo azul y blanco que ha

perdido todo su significado desde que ondea sobre las cárceles y las

comisarías, pretenden volveros al culto de una idea condenada por el

tiempo para que continuéis afianzando con vuestro patriotismo el armazón

de injusticias sobre que descansa el régimen social contemporáneo.

Compañeros; ciudadanos; proletarios internacionales: ¡Guerra a los

patriotas; guerra al militarismo; guerra a los retardatarios; guerra a

los enemigos del hombre! El porvenir es de los que propagan el amor

humano a través de las fronteras y las patrias; de los que predican el

mundo nuevo, sin cárceles, sin banderas, sin cañones… ¡Vivan los

apóstoles del Verbo fecundo! ¡Abajo los falsarios que trafican con la

desdicha humana! Desaparezca el patriota servil batiendo palmas a los

instrumentos de su tortura, y surja el rebelde sublime que canta a la

libertad al son de roncas marsellesas, llenando los mundos con su gesto

de iluminado!…

He terminado, ciudadanos.

San Pedro, 25 Mayo de 1907