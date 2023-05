Patriarcado, pederastía, iglesia y complicidad estatal

Las resistencias de la iglesia a no ya condenar, sino a hacer absolutamente nada en los casos de pederastia, no resultan extraordinarias y son bien conocidas. El profesor Joaqu铆n Ben铆tez juzgado en 2019 (y condenado) por abusos entre 2006 y 2010 en el colegio de los Maristas de Sants-Les Corts declar贸 en el juicio respecto a lo que ocurri贸 con los Maristas cuando fue denunciado: 鈥淧as贸 el verano y no dijeron nada, solo me advirtieron de que no pod铆a volver a pasar y de un castigo de tres meses sin sueldo, pero al final no lo hicieron (鈥) Me sent铆a amparado por los Maristas鈥, declar贸 en el juicio. Y amparado estaba, ya que no le apartaron siquiera de sus alumnos. Es evidente que si no consideraron que su comportamiento con los alumnos fuera escandaloso o da帽ino es porque est谩n m谩s que acostumbrados, tanto a conocer de estos casos como a no actuar ante ellos.