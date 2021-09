–

La presidenta nacional del PRO Patricia Bullrich se encuentra en el Alto Valle apoyando a los distintos candidatos de Juntos por el Cambio (PRO) de cara a las elecciones legislativas PASO que tendr谩n lugar el pr贸ximo 12 de septiembre. La presencia de la ex ministra de seguridad, apuntada como la autora intelectual del asesinato de Rafael Nahuel, la desaparici贸n forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado y actualmente acusada en una causa penal por ordenar una violenta incursi贸n ilegal en Lof Campo Maripe en 2017 gener贸 un amplio repudio tanto de las comunidades mapuches como de las asambleas socioambientales de R铆o Negro y de Neuqu茅n. Por corresponsal popular para ANRed

La ex ministra de seguridad, arrib贸 sorpresivamente a Neuqu茅n el pasado 30 de agosto y luego visit贸 junto con los candidatos del PRO las ciudades de Cipolletti y Fiske Menuco (General Roca). Durante su estad铆a, Bullrich se refiri贸 tanto a los conflictos que la tienen en la mira, como al destino productivo que debe tener la cuenca de Vaca Muerta y el lugar del PRO en las pr贸ximas elecciones. Adem谩s se lament贸 por no poder sumar a Jorge Omar Sobisch a las filas del partido. A pesar del intento de Juntos por el Cambio de incorporar al hist贸rico referente del Movimiento Popular Neuquino, quien fue acusado por el asesinato del maestro Carlos Fuentealba tras ordenar la represi贸n que culmin贸 con su muerte en 2007, Sobisch decidi贸 continuar de manera independiente en Democracia Cristiana.

Profundizar el extractivismo, la represi贸n y el racismo

La llegada de la Ministra gener贸 a su vez, diversos repudios en el territorio, principalmente de la Confederaci贸n Mapuche de Neuqu茅n y del Parlamento Mapuche-Tehuelche de R铆o Negro. La comunidad mapuche neuquina se帽al贸 que la llegada de Bullrich era 鈥渕alvenida鈥 en el territorio por ser 鈥渓a principal promotora del Odio Racial contra el Pueblo Naci贸n Mapuche, la responsable de las muertes de Santiago Maldonado y del fusilamiento de Rafael Nawel.鈥 Adem谩s recordaron que la ex ministra se encuentra actualmente acusada por privaci贸n ileg铆tima de la libertad y abuso de autoridad, por haber dado la orden ilegal de irrumpir en territorio del Lof Campo maripe el 22 de junio de 2017. Desde la confederaci贸n se帽alaron el 鈥渃inismo鈥 en su pr茅dica racista cuando era funcionaria y en la actualidad ya que 鈥渃ontin煤a estigmatizando al pueblo Mapuce, desinformando a la poblaci贸n y denigrando su lucha, contradiciendo todo el marco legal existente, el que respalda los derechos del Pueblo Naci贸n Mapuce y todos los Pueblos Originarios del pa铆s.鈥

En el mismo sentido, el Parlamento Mapuche-Tehuelche de R铆o Negro se sum贸 al repudio de la estad铆a de Bullrich en el territorio en tanto se帽alaron que fue la ex ministra de seguridad qui茅n 鈥渃re贸 la idea de la RAM y es ella y sus seguidores quienes criminalizan de forma constante cualquier presencia de representantes de Pueblos originarios鈥. Adem谩s agregaron que 鈥渆l pueblo Mapuche ha sido sometido no solo a un genocidio no reconocido aun desde la fundaci贸n del estado argentino, sino que adem谩s en estos tiempos es constantemente amenazado e intimidado por grupos racistas que cobardemente se esconden en el anonimato.鈥

En el comunicado, el Parlamento tambi茅n se refiri贸 al recientemente celebrado 鈥淔oro Consenso Bariloche鈥 un espacio creado entre el gobierno de Juntos Somos R铆o Negro y referentes del PRO junto con terratenientes y miembros de la elite empresarial que bajo la excusa de 鈥渁bordar la tem谩tica del otorgamiento de grandes extensiones de tierras de uso p煤blico en los alrededores de la ciudad鈥, buscan expulsar a las comunidades de sus territorios comunitarios y avanzar en diferentes proyectos extractivistas en la provincia.

El acto, que fue festejado por Patricia Bullrich durante su estad铆a, tuvo lugar el pasado 25 de agosto y fue inaugurado por la propia gobernadora de R铆o Negro, Arabela Carreras. El encuentro cont贸 con la participaci贸n de Federico Massoni, Ministro de Seguridad de Chubut, el miembro de la Auditor铆a General de la Naci贸n Miguel Angel Pichetto, el Senador Alberto Weretilneck y la Diputada Lorena Matzen, adem谩s de los candidatos provinciales de JSRN Agust铆n Domingo y del PRO-Juntos por el Cambio An铆bal Tortoriello y el intendente de la ciudad, Gustavo Genusso, qui茅n llev贸 adelante el cierre de la jornada. En el encuentro se pregonaron toda una serie de discursos racistas y discriminatorios contra las comunidades originarias acus谩ndolos de 鈥渦surpadores鈥, 鈥渧iolentos鈥 y de 鈥渟eparatistas鈥. Desde el Parlamento Mapuche Tehuelche de R铆o Negro, denunciaron que la finalidad del encuentro era perpetrar la criminalizaci贸n y la represi贸n hacia las comunidades, as铆 como desestimar los reclamos hist贸ricos de los mapuches por las tierras comunitarias.

Desde el colectivo de asambleas socioambientales del Curru Leufu por su parte, tambi茅n mostraron su descontento con la llegada de Bullrich al territorio, en especial por su apoyo tanto al Foro Consenso Bariloche, la criminalizaci贸n contra los pueblos originarios y el avance de los proyectos extractivos que estos grupos con la complicidad del estado nacional y provincial quieren llevar adelante. Se帽alaron adem谩s que la resistencia de los pueblos originarios es la 鈥済arant铆a de preservaci贸n del territorio en defensa de la vida y de las futuras generaciones鈥. En este sentido la asamblea del Curru viene realizando actividades para generar conciencia sobre el modelo extractivista y sus consecuencias en los territorios, tanto es as铆 que actualmente existe en la Legislatura provincial un proyecto de ley presentado por integrantes del Curru Leufu, donde se propone una Iniciativa popular que tiene como objetivo aprobar una norma que proh铆ba la megaminer铆a metal铆fera contaminante en todo el territorio de la provincia. A poco de cumplirse 10 a帽os de la derogaci贸n de la ley anticianuro en la provincia, por parte del aquel momento Gobernador Carlos Soria, las asambleas vuelven a insistir a la comunidad de la Provincia para que acompa帽e con su firma esta herramienta, que busca generar frenos concretos al avance en los territorios como zonas de sacrificio .