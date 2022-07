–

No quer铆a escribir sobre este libro. Quer铆a traducirlo. Pero soy un ex traductor, por alg煤n decreto editorial. O rumores. As铆 que escribo mi comentario sobre este libro genial. Escrito de una manera que cambia la manera de leer. Por eso es genial. No es por la lengua francesa, es por el autor, que la tuerce retuerce.

Un libro escrito con los hermanos Powys: John Cowper, Llewelyn y Theodore Francis. M谩s las hermanas, m谩s el padre, reverendo. M谩s libros que escribieron.

驴C贸mo dej茅 escapar a Patrick Reumaux? Siempre estoy atento a Marie Canavaggia, pero se ve que no estoy tan atento. O la desatend铆 por alg煤n tiempo, y no me lo perdono, ella es uno de los o铆dos m谩s admirables de la literatura. Ella era mi hilo conductor a Patrick Reumaux. Pero finalmente llegu茅 por otro lado. Vi el libro sobre la mesa de una librer铆a y le铆 la primera p谩gina y me ca铆 adentro. Y lo devor茅.

Deuda. 芦M谩s tarde, debemos a Marie Canavaggia la traducci贸n (notable) de dos textos extraordinarios: Les sables de la mer (Las Arenas del mar) (1958) y la Autobiographie (Autobiograf铆a) (1965) de John Cowper Powys鈥β

芦Fran莽ois Xavier Jaujard sosten铆a firmemente que John Cowper Powys, hab铆a escrito, en honor a su traductora, un limerick cuyos dos primeros versos dec铆an:

A young girl from Corsica

Called Marie Cannavagia鈥

Falta completar este limerick para dar testimonio de la admiraci贸n un谩nime inspirada por las traducciones que Marie Cannavaggia hizo de las novelas y de la autobiograf铆a de John Cowper. Tradujo igualmente Unclay, en mi opini贸n la obra maestra de Theodore pero, me parece, que con menor suerte. Resumiendo, dir茅 que tradujo el sentido, no los sonidos.禄

La mesa redonda de los Powys es un libro para in煤tiles como yo. Los in煤tiles no deber铆amos perder el tiempo tratando de gustarle a los payasos profesionales de la carrera literaria, que se hacen los in煤tiles, y solo son bordadoras de la carrera. Tenemos que cruzarnos de vereda cuando nos invitan. Solo tenemos que leer libros escritos por parias y no por diletantes que tienen respuesta para todo. Aqu铆, en esta mesa redonda de Patrick Reumaux un paria encuentra alg煤n momento, y despu茅s se va por donde vino. Claro, tiene que soportar no estar con la moda, si no, es un paria de cart贸n. Ya casi cort茅 con todos esos farsantes. Voy a poner algunas citas de Reumaux, solo de 茅l, cortadas, para no cantar la bola de entrada como dir铆a Osvaldo Lamborghini. Sin nota al pie ni n煤mero de p谩gina. Es f谩cil, todas pertenecen al autor de este libro.

Los parias 芦tienen que ser lo que siempre han sido: parias. [鈥 Por m谩s que traten de ser diferentes, tienen un punto en com煤n esencial. In煤til buscar, no lo encontrar铆an: no saben hacer nada. Son unos buenos para nada que, literalmente, no saben hacer nada.

No tienen oficio 鈥搉o tienen suficiente fuerza para ser excavadores鈥 ning煤n habilidad para los negocios; tampoco saben: escribir a m谩quina 鈥揷onducir un coche鈥 servir la mesa, cuidar el ganado o los caballos. Y olvido otras cosas: no saben contar, tampoco sumar o restar, ni multiplicar, mucho menos dividir, solo saben hace una cosa: escribir. O cuando no escriben, vagabundear, hacer kil贸metros, marchar apoyados en temibles bastones, marchar buscando鈥 pero es otra historia.禄

Y para saber qu茅 hacen adem谩s de escribir, hay que leer este libro.

Patrick Reumaux tradujo al franc茅s varias obras de los tres hermanos Powys. Y aqu铆 escribe toques, abre escenas, no interpreta nada, escribe con, los cita, cita a otros, entra en ese infinito de la lectura y lo expande. Sus maneras de leer est谩n ah铆. Escritas.

Cr铆tica. 芦Que sea asociativa, que se aferre al imaginario de los s铆mbolos o que se vuelva contable [鈥 la cr铆tica levanta vuelo o toca fondo. Pasa al costado de su objeto. Ah铆, lector, me est谩s esperando a la vuelta de la esquina.

鈥撀緾u谩l es entonces el objeto de la cr铆tica?

鈥揢n discurso del m茅todo o una meditaci贸n sobre la funci贸n del relato.

No sobre lo que significa 鈥搉o s茅 nada de eso, no s茅 lo que hay en la cabeza de Theodore o en la de John Cowper, no s茅 si son cabezas bien o mal hechas y no tengo la pretensi贸n de saberlo, ya que tampoco est谩 鈥渆l gusano acurrucado en el cerebro del Demorgon鈥 鈥 sino el modo en el cual funciona.禄

Un in煤til lee a paria, lleva su libro bajo el sobaco, sabe que lleva mucho tiempo meterse en un libro, conquistarlo, y si no aspira a cr铆tico o a pensador p煤blico, relee, acepta ese adagio que dice que leer empieza en el releer.

芦Tengo ganas de de decir algo acerca de un soberbio estudio de Thomas J. Diffey, que entendi贸 que 鈥搚 no simplemente en John Cowper 鈥撀玡l misterio reside en la superficie. La superficie de las cosas es el coraz贸n de las cosas禄 y se divierte en oponer los fil贸sofos profesionales a los otros, lo que equivale a medir la profundidad de la tumba del academicismo, puesto que John Cowper Powys (y sus hermanos) pertenecen al campo (nietzscheano) de los pensadores privados y no al campo de Hegel (芦ese almacenero de la filosof铆a禄) que es aquel de los pensadores p煤blicos.禄

Y est谩 la carta que Theodore Francis Powys le escribe a un editor que le pide que se describa: 芦Perdone que no hable de m铆 de manera m谩s entretenida. Pero le ruego que agregue lo que quiera禄. Tal vez solo alguna indicaci贸n biogr谩fica, lugar de nacimiento, y casi nada m谩s.

Que el lector mire la solapa de este libro y entender谩 por qu茅 traduce a Thedore Francis Powys.

Y est谩 la detestaci贸n de los bien pensantes, venga de donde venga, hacia los Powys, y viene de todas las orillas. Traduzco la traducci贸n que hizo Patrick Reumaux de esta cita: 芦No entiendo por qu茅, escribi贸 Richard Aldington, los Powys han reinado sobre la escena literaria durante casi medio siglo. Tendr铆an que haberlos estrangulado a todos ni bien nacieron, en la cuna.禄 Otro, cr铆tico, y encima pretendiente a escritor famoso, tienen esa chifladura los cr铆ticos, la de escribir, dice que John Cowper Powys tiene una construcci贸n defectuosa y que sus an谩lisis son pesados.

Patrick Reumaux escribe su lectura y su traducci贸n.

Me gustar铆a traducir el inicio de este libro, justamente el que me atrap贸, pero me contengo, sigo la regla implacable de no arruinarle al lector la entrada a un poema. Adem谩s este libro sigue otra regla igual de implacable de los libros que ponen un valor: no se pueden contar por tel茅fono. Es el libro de un conjunto de dioses ca铆dos.

Conjunto de hermanos (compongo con las palabras de Patrick Reumaux): John Cowper Powys, el mayor, especie de sacerdote exclaustrado, el inm贸vil Theodore, el ermita que soliloquea, especie de hombre de cera que solo el demonio sabe c贸mo hacer para que se funda, y Llewelyn, como mono con el trasero rojo ensartando todo lo que pasa mientras hace bufonadas dignas de los primates de Shakepeare.

We are de Powyses, you and me.

Las preciosas rid铆culas, sean fil贸sofos, poetas o analistas, nunca podr谩n leer a parias, a dioses ca铆dos, a ineptos para pensar, nunca podr谩n leer powys, en la medida en que sigan agarrados u帽as y dientes a la lengua.

Traduzco un poco m谩s: 芦驴Los h茅roes de John Cowper Powys? Todos los mismos, se llaman No Man, como Ulises.禄

O:

芦Decir que el psicoan谩lisis es una de las claves que permitir铆a captar mejor el universo de [John Cowper] Powys, es derribar una puerta abierta, puesto que se trata de un universo donde casi no hay cerraduras. Imagen del padre, incesto, sado-masoquismo, otras tonter铆as expl铆citas o impl铆citas. La elucidaci贸n del ello powyseano no tiene en mi opini贸n ning煤n inter茅s particular. Hermoso tema de tesis, sin duda, pero destinado, ed铆picamente, a ir all铆 adonde van la mayor parte de las tesis: al s贸tano.禄

Patrick Reumaux es lo contrario del tentador que fabrica relatos para el poder, 茅l escribe este poema y lo arroja botella al mar. Y lo puntea de sugerencias, de intrigas, de l铆neas que traen pasado, que rescatan olvido, y lo repone para el que quiera leer. Y nos mete en una trama familiar que excede lo familiar por obra y arte de un escribir (el de los Powys y el de Reumaux) que desacata la alcahueta obediencia a la lengua, y a la filosof铆a p煤blica, (me repito para machacar) para darle entrada al universo Powys contaminado de monos y m谩scaras Shakespeare, de 芦profetas fulminantes禄, de fracaso, 煤nicos y uno por uno, de pasajes, er贸ticos, a la acci贸n, O, al contrario, de serpiente de mar que huye, que solo es ella misma en el suspender, en el retrasar o 芦en el placer indefinidamente diferido禄, o lentitud divina, para m铆, contra el ser. Una inmovilidad desertora.

La mesa redonda de los Powys tiene un hueco a la espera de secuaces.

