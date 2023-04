–

De parte de Briega April 3, 2023

Frente a lecturas partidistas y/o ahist贸ricas, cabe otra mucho m谩s integradora: El rescate patrimonial que supone devolverle a las calles su nombre anterior a la guerra civil. Santander tiene una ocasi贸n irreprochable, con la rotulaci贸n adecuada, de mostrar una lecci贸n de historia viva en algunas de sus calles.

Los espacios urbanos requieren sus propias se帽ales de orientaci贸n, frente a los espacios naturales en que las se帽as vienen dadas de oficio: Un 谩rbol, una roca, un desnivel, cubierto o no de hierba鈥 El nombre de las calles es una se帽al de primer orden para la orientaci贸n urbana. Las viejas ciudades de Europa han ido acumulando, y es parte de su patrimonio, un nomencl谩tor de su red viaria que identifique cada una de sus v铆as. Que las individualice. Que no permita orientaciones err贸neas. Frente al modelo americano, muy num茅rico, basado en la mayoritaria disposici贸n hipod谩mica de su red viaria y en la necesidad de orientar a las crecientes oleadas de inmigrantes que ten铆an entre las dificultades primeras la ignorancia de la lengua鈥 El modelo de Manhattan, para entendernos, es dif铆cilmente exportable.

En Espa帽a, la mayor superficie ordenada de esa forma ortogonal es el Ensanche, l鈥橢ixample, barcelon茅s pero los nombres de las calles no son n煤meros. Hay zonas con predominio de etiquetas geogr谩ficas, muchas veces relacionadas con la vieja Corona de Arag贸n: Arag贸n, Valencia, Mallorca, Provenza, Rosell贸n, C贸rcega, paralelas, correlativas y sentido Llobregat-Bes贸s. En otra zona y con recorrido mar-monta帽a, pero tambi茅n correlativas: N谩poles, Sicilia y Cerde帽a. El damero del plano original de Ildefons Cerd谩 se extendi贸 m谩s tarde y en barrios de crecimiento m谩s tard铆o, encontramos Cantabria, Guip煤zcoa, Huelva, Murcia鈥 Per煤, Bolivia鈥

Hay una tendencia en Alemania, cuando las calles llevan el nombre de otras ciudades, a usar los gentilicios. Ser铆a m谩s dif铆cil encontrar una calle Santander que una calle de los santanderinos鈥 Santander no ofrece un modelo coherente. En el entorno de Cuatro Caminos podemos encontrar Argentina, Montevideo, La Habana, M茅xico, Isla de Cuba. Montevideo y no Uruguay, 驴alguien sabr谩 la raz贸n dentro de un siglo? 驴La conocemos ahora mismo? La calle de La Habana ten铆a dos partes diferenciadas y partidas por la Plaza de Toros. Cuando se dej贸 el nombre para la parte oriental, a la otra, la m谩s cercana al Hospital, no se le dej贸 en Cuba, a secas. Se le a帽adi贸 鈥淚sla de鈥濃 Bastante lejos de la zona encontramos una calle espl茅ndida, ancha, con el nombre de una rep煤blica centroamericana, Honduras. Panam谩 tambi茅n figura en el callejero, con su memoria de ocio nocturno. Guatemala, El Salvador o Costa Rica han tenido menos suerte. Nuestro Google maps no las encuentra en nuestro callejero.

Pero ese desorden, y esas ausencias, tambi茅n configuran nuestras se帽ales para la orientaci贸n en el espacio urbano. 驴La presencia en la ciudad de un alto dignatario de alguno de esos pa铆ses llev贸 a las autoridades del momento al agasajo en forma de nombre de calle? En alguna ocasi贸n. O la petici贸n de un embajador鈥 Otro rasgo no menos curioso es la categor铆a de la calle con la que se quiere honrar alguna memoria personal. La calle Magallanes, por poner un ejemplo, figura en el callejero de Santander desde hace m谩s de siglo y medio. Es reconocible en el viario y tiene su importancia articulando La Florida, el barrio del primer crecimiento urbano hacia el oeste. Llegando el quinto centenario de la primera circunnavegaci贸n de la Tierra, alguien debi贸 reparar en que Elcano, el socio que logr贸 terminar la aventura, no figuraba en dicho callejero. El olvido ha sido enmendado. Pero, 驴Se corresponde la importancia de la calle asignada con la del personaje hist贸rico? Ese cap铆tulo podr铆a resultar inabarcable. Con pocas dudas hay dos reyes, con varios siglos de distancia entre ellos, que favorecieron con su acci贸n de gobierno dos saltos espectaculares en la importancia de Santander en la red urbana espa帽ola y europea.

En 1187, Alfonso VIII de Castilla concede fuero a la villa de San Emeterio. Es el precedente a dos siglos de crecimiento urbano y econ贸mico que solo fren贸 la epidemia de peste del siglo XIV. A mitad del siglo XVIII, Fernando VI concede a la villa el t铆tulo de ciudad; eleva su abad铆a al rango de catedral, y sede episcopal鈥 Algo m谩s tarde el puerto es de los primeros habilitados para el comercio con las colonias una vez roto el monopolio de C谩diz que lo hab铆a heredado de Sevilla鈥 El crecimiento urbano de Santander se plasma en el primer ensanche de Espa帽a, un siglo antes de las leyes que favorecen ese crecimiento urbano en otras ciudades. 驴Sabemos d贸nde est谩n las calles que recuerdan a estos dos reyes? En la del rey de Castilla no vive nadie. Solo la trasera del edificio de Correos se abre a esa calle. A la del Borb贸n, corta, estrecha y pr贸xima a la antigua prisi贸n provincial, no es f谩cil acceder. Son temas relacionados de muy dif铆cil, o imposible, soluci贸n. En sentido contrario es leg铆timo preguntarse si un rey como Alfonso XIII, que favoreci贸 un golpe de estado, y con una vida personal muy poco ejemplar鈥 es merecedor de ocupar en el callejero oficial el lugar de honor que se le concedi贸. Es uno de los d茅ficits de primer orden que queremos apuntar.

La antigua plaza de Farolas, resultado del relleno de la vieja d谩rsena en la 煤ltima d茅cada del siglo XIX, es uno de los hitos urbanos que no vamos a legar al futuro. Los mayores todav铆a reconocen el nombre pero, sin las farolas originales, diseminadas por otros puntos de la ciudad, y con un nombre oficial que tampoco es popular, pero que tiene su peso 驴Qu茅 legamos al futuro? La memoria, individual y colectiva, se puede disolver como las calizas de nuestro paisaje natural predominante.

Alguna racionalidad se impuso a la hora de nombrar crecimientos urbanos m谩s recientes: Marinos y pintores en Cazo帽a; 谩rboles en El Alisal鈥 m谩s diversidad en Valdenoja y Nueva Monta帽a. Se requerir铆a, lo tienen en muchas ciudades, un m铆nimo descriptor de qui茅n es el personaje que ostenta el nombre de la calle. Un buen trozo de la v铆a principal de la ciudad se denomina San Fernando. 驴Es por su calidad de santo o por la del rey de Castilla que incorpor贸 buena parte de la Andaluc铆a musulmana al reino, con la participaci贸n de las naves de estos puertos del Cant谩brico鈥? Convendr铆a a帽adir a la placa 鈥渞ey de Castilla, 1217-1252鈥 Algo as铆 podr铆a dar salida a un debate que debe evitar cualquier partidismo porque lo importante es recuperar Patrimonio.

Calle de la Ribera de Santander a principios de los a帽os y 30. Fuente Blog Desenterrando Santander.

Otro trozo de esa misma v铆a principal, la vieja Ribera, conocida as铆 desde el siglo XVI, se denomina desde 1937 Calvo Sotelo, y antes y durante unos pocos meses, avenida de Rusia. Podr铆a ser un monumento reconciliador. La placa con el nombre hist贸rico y debajo, entre par茅ntesis, 鈥淎v. de Rusia, 1936-37 y Calvo Sotelo, 1937-2023鈥 Porque, dependiendo del grosor del papel de fumar que decidamos emplear, resulta que la denominaci贸n actual, a juicio de alg煤n, suponemos, experto, no estar铆a cubierta por las leyes de Memoria. La estatal de 2007, la regional de 2021 y la nueva estatal de octubre pasado recurrida por diputados de extrema derecha ante el Tribunal Constitucional.

Como nos acercamos al n煤cleo fundamental de este art铆culo, vamos a recordar que desde que se suprimi贸 el recurso previo de constitucionalidad 鈥搈onumento al filibusterismo parlamentario-, el recurso hace a帽os que no paraliza la aplicaci贸n de la ley. Y son muchas las denominaciones de calles que en todos o casi todos los municipios de Cantabria ensalzan personajes que desde cualquier 贸ptica democr谩tica no son merecedores de tal privilegio. Cuando nuestra Asociaci贸n registr贸 una demanda oficial en el Ayuntamiento de Santander, en noviembre pasado, quisimos concretar en dos viales, entre la docena larga que esperan que se aplique la ley desde hace m谩s de quince a帽os, Camilo Alonso Vega y General D谩vila. Iguales y muy distintos. El primero de ellos no usurp贸 un nombre anterior porque el vial se abri贸 en la d茅cada de los a帽os 50. La relaci贸n del general franquista con la ciudad es muy escasa o inexistente. Hay que concluir que el nombre de esa calle se otorg贸 por el poder que el personaje detentaba en aquel momento.

El otro s铆 que se relaciona con la ciudad de Santander. Desde una 贸ptica democr谩tica, con la memoria negativa de la ciudad, y que la denominaci贸n oficial siga ah铆 despu茅s de haberse cumplido el 85潞 aniversario de la llegada de sus tropas, sigue siendo un homenaje al horror de aquellos d铆as y de los a帽os siguientes. A la feroz represi贸n desatada鈥 Al lenguaje equ铆voco que durante lustros fue el oficial: La rebeli贸n hab铆a sido protagonizada no por los rebeldes sino `por los leales鈥 Y adem谩s, caso contrario al anterior, el Paseo del Alta, o la Alameda Alta, eran denominaciones seculares en la ciudad. Ha habido recientemente un dato esperanzador, incluso contando con las desavenencias que en muchos terrenos han mostrado los dos grupos del equipo de gobierno.

En la documentaci贸n oficial de Habitat futuro, una propuesta para el Santander de 2055 en adelante, que podr铆a ser la base de un nuevo Plan General de Ordenaci贸n Urbana, se definen treinta y dos 谩reas, 32 barrios. Uno de ellos, el doce, incorpora el nombre del Alta. En los trabajos previos, en algunas sesiones de debate en el Colegio de Arquitectos, se instal贸 esa discusi贸n. El previo ven铆a con el nombre oficial del general y all铆 se les hizo ver a los t茅cnicos que hab铆a otra denominaci贸n popular, a punto de perderse, y que era el Alta y que, aunque solo fuera desde el punto de vista de la p茅rdida patrimonial que supone, merec铆a la pena rescatar la denominaci贸n popular y antigua. Y lo han hecho. El barrio doce de la propuesta se denomina Alta-Conservatorio-Altamira. Puede parecer una gota en todo un mar pero es un primer reconocimiento oficial de que esa calle, una de las m谩s largas de la ciudad, necesita cambiar de nombre r谩pidamente y no deber铆a haber duda. El nuevo nombre debe ser el anterior, obviando incluso alguna denominaci贸n oficial anterior a 1937 con nula raigambre popular. Nos parece buen momento para citar a J Sim贸n Cabarga en 鈥淪antander en la Historia de sus calles鈥 Instituci贸n Cultural de Cantabria, Santander 1980 鈥(鈥) Hasta que en 1937 se cambi贸 por el de 鈥淕eneral D谩vila鈥. Pese a su intenci贸n hist贸rica, se sospecha que seguir谩 siendo 鈥淓l Alta鈥 para los futuros santanderinos鈥. De momento, el vaticinio del pr贸cer local ha quedado en el alero.

驴Cu谩nto puede durar la memoria si se le restan se帽ales fundamentales? Ya es milagroso que una parte de la poblaci贸n conserve denominaciones anteriores en sus citas cotidianas. Ya hemos comentado el caso de la plaza de Farolas. Hemos podido escuchar a nuestros mayores nombres de calles hace tiempo desaparecidos. Hoy ya no ser铆a f谩cil que los santanderinos, ni los muy mayores, supieran situar la calle de la Concordia: Un trozo de la actual Cisneros que en 1949 se qued贸 como 煤nica denominaci贸n de la v铆a. Una denominaci贸n que bien podr铆a recuperarse. No es f谩cil encontrar apelativos tan f谩ciles de apreciar aunque el nombre original, en Santander, tuviera otras razones m谩s materiales.

En 贸rbita diferente a la Geograf铆a y la Historia, al costumbrismo y las tradiciones, est谩 la ley. Desde 2007 muchas administraciones locales incumplen la ley y algunos particulares, muy especialmente la Iglesia cat贸lica que mantiene l谩pidas en recuerdo de una parte de las v铆ctimas de la guerra civil. Tambi茅n en Cantabria. Tambi茅n en Santander. Es cierto que cada vez son menos, pero todav铆a son. M谩s de quince a帽os despu茅s de publicada la ley. En un art铆culo de prensa reciente nos pregunt谩bamos si hab铆a leyes que nac铆an para no ser cumplidas. Estamos en un punto de dif铆cil parang贸n: Ciudadanos organizados, lo que habitualmente denominamos sociedad civil, reclamando el cumplimiento de la ley. No una ordenanza sobre ruidos, por poner un ejemplo y sin desmerecer la importancia que tiene para quienes lo sufren. Una ley de las Cortes Generales. Que, debido a su incumplimiento bastante generalizado, ha necesitado otra, la de octubre de 2022. No parece que resulte f谩cil encontrar muchos ejemplos en los que las administraciones m谩s cercanas se parapeten en excusas infantiles para no cumplir una ley: 鈥淰amos poco a poco, para no causar muchos problemas a los vecinos鈥, 鈥渟e requiere consenso absoluto entre los miembros de la Comisi贸n鈥︹ Pero, qui茅n y de qu茅 manera nombra algunas comisiones. Algunas de las calles que ya han cambiado su nombre guerracivilista no ten铆an ni un solo portal con vecinos. Alg煤n local comercial como mucho. No parece mucha molestia si se trata de quitar un nombre ofensivo para la memoria democr谩tica. Se le apunta al conde de Romanones 鈥損untal del sistema de la Restauraci贸n- aquello de 鈥淗agan ustedes las leyes y d茅jenme a m铆 los reglamentos鈥. Pero de eso ha pasado m谩s de un siglo y la calidad democr谩tica en Espa帽a es sustancialmente distinta.

Tras la insatisfactoria respuesta municipal a nuestra petici贸n oficial del pasado noviembre, hemos tenido encuentros con los portavoces municipales de los grupos Socialista, Unidas por Santander y Ciudadanos. Con el grupo regionalista no ha sido posible hasta este mismo mes de marzo. Hubo un momento, en los d铆as navide帽os, en que se pudo vislumbrar una mayor铆a alternativa que aprobase en el 煤ltimo Pleno municipal de esta legislatura los nombres de las calles afectadas por la ley. En este momento no se puede confiar en que eso vaya a ocurrir, aunque Desmemoriados acaba de dirigirse a esos grupos municipales despu茅s de las declaraciones de la alcaldesa en la cadena SER, el pasado viernes 24 de marzo, en las que se reitera partidaria de cumplir la ley pero 鈥減oco a poco鈥. No creemos que eso ocurra con muchas leyes. Se aprueban, entran en vigor y se cumplen. O se entra en el terreno de las sanciones por incumplirlas. La ley de octubre de 2022 contempla la creaci贸n de una fiscal铆a especial de Memoria Democr谩tica. Llevar a esa instancia el incumplimiento de la ley por parte del Ayuntamiento de Santander, y de muchos otros de Cantabria, puede que sea ya la 煤nica salida. Si es as铆, lo vamos a intentar.